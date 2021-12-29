Військові навчання РФ та Білорусі відбудуться у 1 кварталі 2022 року, - Путін

Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання у першому кварталі 2022 року.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Як ви і пропонували, ми проведемо навчання на початку року, військові узгодять. У березні, лютому, не знаю, коли вони вирішать", - сказав президент РФ на зустрічі Лукашенком.

Так Путін відреагував на пропозицію Лукашенка продовжувати навчання білоруських військових роботі з новими зразками техніки, що закуповується в РФ.

"Процес навчань зупиняти не треба. Я знаю, що ви та ваші військові розглядаєте мої пропозиції щодо навчань на території Білорусії. Хотілося б, щоб ці рішення були прийняті вами", - сказав Лукашенко.