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Військові навчання РФ та Білорусі відбудуться у 1 кварталі 2022 року, - Путін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання у першому кварталі 2022 року.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Як ви і пропонували, ми проведемо навчання на початку року, військові узгодять. У березні, лютому, не знаю, коли вони вирішать", - сказав президент РФ на зустрічі Лукашенком.
Так Путін відреагував на пропозицію Лукашенка продовжувати навчання білоруських військових роботі з новими зразками техніки, що закуповується в РФ.
"Процес навчань зупиняти не треба. Я знаю, що ви та ваші військові розглядаєте мої пропозиції щодо навчань на території Білорусії. Хотілося б, щоб ці рішення були прийняті вами", - сказав Лукашенко.
Топ коментарі
+20 Виктор Ли a3db1a1b
показати весь коментар29.12.2021 19:12
+14 Сергей Трофимов 7c913dc7
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+13 Шрек Баблокат
показати весь коментар29.12.2021 19:13
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Обом (братанам)
Учился сор мной один из Лоева. Поступил по блату. Отчислили на втором курсе после зимней сессии. И лапа не помогла, такой тупой был. Впрочем, судя по тому, как вы в течении четверти века (поясню, вам, что четверть века - это 25 лет) выбирали себе колхозное чмо, так и остальные, от этого лоевского, не далеко ушли.
Послушай, конторский, у вас в конторе все такие кончено-тупые, как ты, или только в ваш управление специально подбирают подобных вам?
27 декабря 2021 года в 22 часа 00 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил был произведен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5»
Официальных сообщений об успешном выведении полезной нагрузки на заданную орбиту так и не последовало. Иностранные источники сообщают, что разгонный блок «Персей» после отделения смог произвести только одно включение двигательной установки вместо четырех запланированных по типовой девятичасовой схеме, в результате чего сейчас блок «Персей» вместе с макетом полезной нагрузки (предположительно, массой 2,6 тонны) находится на круговой орбите с высотой всего 170 х 200 км вместо геостационарной орбиты высотой 36 тысяч км. Ожидается, что в результате в течении около месяца разгонный блок «Персей» с макетом полезной нагрузки сойдет с нынешней круговой орбиты и сгорит в атмосфере. Общая масса разгонного блока «Персей» с полным запасом топлива составляет 20 тонн.
По-друге, - перш ніж дорікнути мені, тобі спочатку варто опанувати українську мову самому, щоб твоя писанина її не ганьбила.
Скуштуй облизня клоун.
они отрабатывали вывод на орбиту макетом спутника массой 2,6 тонны..
а так одна надежда на твою сознательность и самовыпиливание
Предъявили ультиматум. А теперь срут кирпичами.