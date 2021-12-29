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обшук (1339) ДБР (2566) Європейська Солідарність (1020)

Обшуки у представників "ЄС" проведено у справі щодо постачання вугілля з окупованих територій, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обшуки у представників

Державне бюро розслідувань підтверджує факт проведення обшуків у представників партії "Європейська солідарність".

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

В Бюро нагалади, що розслідують разом з СБУ та Офісом генпрокурора провадження щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

"З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола цього кримінального провадження повідомляємо, що 29 грудня 2021 року слідчими ДБР на підставі відповідних ухвал слідчого судді проведено ряд обшуків за місцями можливого зберігання речей чи документів, що мають значення для кримінального провадження", - повідомили у ДБР.

Читайте: У представників "ЄС" Онищенка і Березенка провели обшуки, - Турчинов

В Бюро зауважили, що провели обшуки "тільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знарядь вчинення кримінальних правопорушень".

Нагадаємо, раніше керівник Центрального штабу партії "ЄС" Олександр Турчинов заявив про проведення обшуків у представників політсили Онищенка й Березенка.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+72
Ну, сколько тонн антрацина нашли? Не томите!
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29.12.2021 20:01
+60
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29.12.2021 20:02
+53
А это и есть основная причина всего этого треша

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29.12.2021 20:03
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у "ЄС" того вугілля - просто завалісь!
от і лізуть з обшуками змерзлі зелені чоловічки
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29.12.2021 21:09 Відповісти
а шо знайти намагались?
Накладну типу - відправник Моторола отримувач Порошенко, сума 200 мільярдів, дата-подпісь?
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29.12.2021 21:09 Відповісти
Підписздєсь і підписздєсь .!

. .
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29.12.2021 21:17 Відповісти
А ленку катлету по 8 грн. не нашли
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29.12.2021 21:10 Відповісти
То есть доков ,как обычно ,у зекрыс нет)))
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29.12.2021 21:11 Відповісти
а жели под одеялко каждому из "фигурантов" заглянуть - там ещё и не то можно было бы посозерцать (вашу м...ть).
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29.12.2021 21:11 Відповісти
А почему они там в ГБР такие злые их никто рошенками не угощал Ну дайте им по Ромашке от Рошен
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29.12.2021 21:13 Відповісти
Ще не чув ніде , щоб мордяку називали - Ромашкою . ? .
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29.12.2021 21:20 Відповісти
Тонко, але Ромашки вони заслуговують давно
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30.12.2021 02:17 Відповісти
Свято наближається !
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29.12.2021 21:18 Відповісти
Вот именно)за "пидозру" зекрысе отвечать придется,а у него и доков нет -веселуха будет
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29.12.2021 21:23 Відповісти
Темна украинская ночь,
но уголь нужно перепрятать!
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29.12.2021 21:19 Відповісти
А уголь нашли?
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29.12.2021 21:22 Відповісти
А когда там будут обыски у клоунов за покупку эл.энергии в парашии?!
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29.12.2021 21:49 Відповісти
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29.12.2021 21:49 Відповісти


Сон розуму породжує зеленських.
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29.12.2021 21:57 Відповісти
Черговий сеанс кало-урино терапії на голови впоротих зебілів.
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29.12.2021 21:56 Відповісти
ф шо вони не йдуть на №№уй!
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29.12.2021 22:19 Відповісти
...Обыски у представителей "ЕС" проведены по делу по поставке угля...
Уголь наверное искали?
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30.12.2021 00:19 Відповісти
О поставке угля в 2014 году?
Точно?
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30.12.2021 10:30 Відповісти
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