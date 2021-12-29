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Новини
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Байден збирається сказати Путіну, що знизити напруженість навколо України все ще можна шляхом дипломатії, - Білий дім

Байден збирається сказати Путіну, що знизити напруженість навколо України все ще можна шляхом дипломатії, - Білий дім

Президент США Джо Байден під час майбутньої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним скаже, що домогтися деескалації ситуації навколо України все ще можливо дипломатичними методами.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного представника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Також він зазначив, що участі Байдена та Путіна у запланованих на 10 січня переговорах у Женеві не передбачається. Водночас, уточнив він, в переговорах, що організуються з американської сторони Держдепартаментом, братимуть участь співробітники Пентагону та Ради національної безпеки США.

Як наголосив співробітник Білого дому, США продовжують роз'яснювати Росії, що "для справжнього прогресу на цих переговорах потрібні умови деескалації" ситуації навколо України.

Також він повідомив, що США склали перелік аспектів політики Росії, які викликають занепокоєння, які Вашингтон планує представити Москві у "відповідний момент".

Читайте: Байден і Путін 30 грудня проведуть телефонну розмову, - Рада нацбезпеки США

"Ми вже кілька тижнів перебуваємо в критичній точці, і для роботи над цією (проблемою. – Ред.) потрібен високий рівень взаємодії та спроби виробити курс деескалації", – резюмував він.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23765) росія (64958) США (22568)


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Топ коментарі
+31
Знал что демократы тупые но чтобы настолько. Бодя, с чего ты взял что ***** хочет снизить напряженность вокруг Украины и тем более отпустить Украину? ***** нужно обломать рога а не вылизывать ему жопу
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29.12.2021 21:00
+16
лучшая дипломатия для кацапа - сапогом по рылу. Еще Бисмарк так говорил.
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29.12.2021 21:20
+13
Дмитрий Песков заявил, что на случай отсутствия ответа от НАТО, в администрации уже разработан текст обращения в "СпортЛото".
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29.12.2021 21:02
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Правила форума Рада форумчан
атлічна! тобто Пуйло хоче поговорити щоб тіпа НАТО погодилося на новий переділ світу, а Байден в відповідь, у тебе ще є шанс спастись.
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29.12.2021 21:00 Відповісти
Путин скорее делает игру перед своей аудиторией.
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29.12.2021 21:30 Відповісти
У Кремля есть гипероружие, и возможность его размещения на Кубе и и Венесуэле.
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29.12.2021 23:57 Відповісти
Знал что демократы тупые но чтобы настолько. Бодя, с чего ты взял что ***** хочет снизить напряженность вокруг Украины и тем более отпустить Украину? ***** нужно обломать рога а не вылизывать ему жопу
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29.12.2021 21:00 Відповісти
Все це так. Але гадаю, Байден в курсі проте це все ж таки представник цивілізованої країни і потрубно витримати дипломатичні формальності
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29.12.2021 21:14 Відповісти
***** в Україні пишеться з маленької літери ....москаль
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29.12.2021 21:15 Відповісти
Тут колізія - бо слово на початку речення в Україні пишеться з великої літери, навіть якщо це слово зазвичай пишеться з маленької.
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29.12.2021 22:05 Відповісти
"Колізія"... Не пиши таких слів, бо його аж перетрусило від перенапруги.
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29.12.2021 22:19 Відповісти
дето так.
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29.12.2021 21:17 Відповісти
На здании посольства США появилась световая проекция "Спасибо за окорочка и лекарства, похоже, скоро они опять понадобятся".
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29.12.2021 21:01 Відповісти
Єдиний "рівень взаємодії", який розуміють московити це коли вмиваються власною кров'ю. Лише тоді вони починають дослухатися до того, що їм говорять... Та й то не завше...
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29.12.2021 21:01 Відповісти
Дмитрий Песков заявил, что на случай отсутствия ответа от НАТО, в администрации уже разработан текст обращения в "СпортЛото".
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29.12.2021 21:02 Відповісти
розмова глухого зі сліпим
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29.12.2021 21:02 Відповісти
шота у мырыканцив пентиум совсем барахлит..
гопники должны просто страдать...иначе просто не работает.
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29.12.2021 21:02 Відповісти
Ля-ля--ля-ля-ля....? Сенс?
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29.12.2021 21:02 Відповісти
Рисковый хлопец оказался! Ты подумай как вдруг ошарашил опонента. Просто вдребезги пополам! Учись студент---как излагает.
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29.12.2021 21:05 Відповісти
Казала баба,балакала... Сіла,й заплакала
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29.12.2021 21:05 Відповісти
Дєд, **** ти йому збираєшся ще шось казати? Його вже кандєлябром пора пи.дити по наглой рижей мордє.
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29.12.2021 21:09 Відповісти
"Байден збирається сказати Путіну, що знизити напруженість навколо України все ще можна шляхом дипломатії, - Білий дім"
_У меня вот, ****, слов нет! Вы только вдумайтесь в э этот грёбаный шизофренический высер! Фашисту, агрессору и оккупанту, нацелившемуся захватить Украину целиком, намерены бла-бла-бла про снижение напряжённости путём бла-бла-бла - как будто путлеру нужен мир, а не Украина!
******** байден просто всё делает, буквально приглашает и поощряет бездействием путлера к дальнейшему и большему вторжению! Падла... Разводка Украины байденом - это объясняет все заявления и дела байдена и его администрации.
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29.12.2021 21:13 Відповісти
Так цей "козачок" уже, типу, рік шамкає одне й те ж. Толку тільки нема.
Отакий нікчемний диплЬОмат.

Іконок "святого Джо" його паства вже ставить. І осанну не співає. Але вірує далі.

Констатація факту: рашка зміцнила позиції і пішла в атаку (поки що дипломатичну), чого не дозволяла собі попередні кілька років. А все тому, що побачила, що цей трухлявий пеньок зі своїм зборищем імпотентів ні на що не здатен і абсолютний слабак.
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29.12.2021 21:23 Відповісти
Заметил, что фото, где Порошенко с Бидоном вместе смеются уже практически никто не постит. Дистанцируются, так сказать.
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29.12.2021 21:44 Відповісти
куда это раха змицнила?
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29.12.2021 21:49 Відповісти
Не рашка зміцніла, нє.
Але позиції свої на міжнародній арені, на жаль, зміцнила.

І диктують умови та ставлять вимоги.
А західні лідери стрибають, язиками молотять і нічого не можуть (чи не хочуть) вдіяти.

Де санкції ? Тільки й мови про них, але за умови, якщо посунуть далі в Україну.

А х**ло не зважає.
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29.12.2021 22:26 Відповісти
То зайдіть на "Лінію оборони" і спробуйте щось сказати проти байдена. А якщо ще й про бідона, то бан Вам вічний забезпечено. Я там практично з дня його заснування, але за Трампа, звичайно що, проти цього маразматика бідона - результат прогнозований. Там виключно дві точки зору - одна автора, а друга, яка не протирічить першій, тобто вихідці з совка, щирі, хоча заявляють себе патріотами України.
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30.12.2021 00:20 Відповісти
Тому я й пішла звідти.
Там - дуже нормальний модератор (зі Штатів) і ми з ним =по-сусідськи= гарно спілкувалися. Ділилися наболілим.

Просто я завжди за об'єктивність, критичний підхід, люблю аналітику, а (пустопорожня) тріпологія, сектанство і всі ці ідолопоклонські штучки мене дратують неймовірно.

І якогось разу, після чергової (зовсім невиправданої та сліпої) осанни "козаку" я абсолютно коректно написала, що хотілося б - та й доцільно було б - висвітлювати події об'єктивно і не впадати в емоції, бо так хочеться і т.д.

Так модер на мене наїхав: якщо не подобається (не розділяєш) - ніхто не примушує. Це - авторське бачення. А вказувати - нє, табу.
От я й помахала ручкою.
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30.12.2021 08:26 Відповісти
"Если мы увидим что выигрывает СССР нам стоит поддерживать Германию, а если Германия, надо поддержать СССР. И пусть они убивают друг друга,как можно больше..."
/Гари Трумэн/ сенатор(будущий президент США)/"Нью-Йорк Таймс/1941г.
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29.12.2021 22:36 Відповісти
Те, що Байден хоче "пропетлять" не здаючи інтереси НАТО і країн, що вхотяь в НАТо, і навіть не здати інтереси України та Грузії на поталу касапам - це очевидно. Хоче пропетлять в спосіб, який виключає третю світову, можливо, ядерну.
Питання в іншому: а чи вдасться йому це? Чи правильну тактику він обрав?
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29.12.2021 21:13 Відповісти
.. дедушка старый - ему все равно...
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29.12.2021 21:27 Відповісти
Слабость Запада заключается в том, что он живёт... надеждой. Надеждой, что "хулиган" образумится, исправится, возьмётся за голову и всё будет хорошо. И дело касается не только РФ. Та же проблема и в отношении Ирана с его ядерным оружием.
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29.12.2021 21:14 Відповісти
это всё ювенальная юстиция - она промыла мозги всему западному миру! поэтому они искренне верят, что ******* типа куйла, образумится сам собой и станет на путь исправления
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29.12.2021 22:30 Відповісти
Чем предполагается фигачить страну, обладающую кроме ЯО также средствами его доставки на другие континенты?
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29.12.2021 21:19 Відповісти
спраси у сесесере
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29.12.2021 21:23 Відповісти
Розпад СРСР ,це був другий етап руйнації РІ і цей довготривалий ,але незворотній історичний процес руйнації триває !! Вдала євроінтеграція України ,це каталізатор прискорення руйнації залишків РІ !!!)))
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29.12.2021 21:27 Відповісти
я не згодний що СССР хтось спеціально руйнував. Це було нежиттєздатне квазідержавне утворення заточене тільки на підкорення і пограбунок сусідів. Як Орда Батия.
Скінчились "завоювання" воно й розсипалось.
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29.12.2021 21:31 Відповісти
Доля всіх імперій однакова ,занепад і руйнація !!! Холодна війна сприяла економічному занепаду СРСР,що привело до руйнації !! Головна зброя зараз економічна !! ))))
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29.12.2021 21:49 Відповісти
Московія(РІ,СРСР,РФ) завжди жила і живе за рахунок грабунку земель поневолених народів ,в самій Московії є лише торфяні болота та криві берези !!!)))
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29.12.2021 21:57 Відповісти
В том то и дело, что Вдала євроінтеграція України не получилась. Демография, экономика, говорят сами за себя.
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30.12.2021 06:33 Відповісти
лучшая дипломатия для кацапа - сапогом по рылу. Еще Бисмарк так говорил.
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29.12.2021 21:20 Відповісти
И как он воплотил в жизнь свои слова?
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29.12.2021 21:23 Відповісти
спраси у расийской ымперии
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29.12.2021 21:24 Відповісти
Т.е. ты не в курсе?
Будем искать...
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29.12.2021 21:29 Відповісти
Да. Почитай чем кончилась для расеюшки 1-я мировая)
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29.12.2021 21:35 Відповісти
Я про Бисмарка спрашивал.
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29.12.2021 21:48 Відповісти
Импе́рия (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. imperium - власть) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F монархическое государство во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 императором международно значимая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава , опирающаяся в своей внутренней и внешней политике на военные сословия (организованную армию) и действующая в интересах военных сословий. Как правило, империя объединяет разные народы и территории в единое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государство с единым политическим центром, играющее заметную роль в регионе или даже во всем мире.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кому это больше подходит, Раше, или ФРГ. Раша и сейчас империя, причем крутая. Где та ФРГ
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29.12.2021 22:34 Відповісти
Импе́рия (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. imperium - власть) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F монархическое государство во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 императором международно значимая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава , опирающаяся в своей внутренней и внешней политике на военные сословия (организованную армию) и действующая в интересах военных сословий. Как правило, империя объединяет разные народы и территории в единое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государство с единым политическим центром, играющее заметную роль в регионе или даже во всем мире.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кому это больше подходит, Раше, или ФРГ. Раша и сейчас империя, причем крутая. Где та ФРГ ?
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30.12.2021 06:36 Відповісти
Навальный-Ленин уже сидит в тюрьме. Надо придумать что-то новое. Неожиданное.
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29.12.2021 21:34 Відповісти
Неси брєвно свому лєніну.
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29.12.2021 21:57 Відповісти
Кремлівський недопалок ніколи не відмовиться від власних імперських амбіцій .щодо України !! Загарбати Україну та асимилювати українців ,це споконвічна мета Московії!!!)))
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29.12.2021 21:23 Відповісти
Кожна розумна людина розуміє, що путлеру треба війна.Тільки війна допоможе путлеру залишитися при владі.В інших випадках путлера жде смерть, або від свого народу, або від суду Гааги. Не треба ілюзій, Україна повина бути на готові й озброєна.
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29.12.2021 21:26 Відповісти
Называется посмотрят другив друга щели
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29.12.2021 21:26 Відповісти
Замість балабольства,краще би напхали в Україну зброї і москалі би обкакались.Колись в Європі розмістили ядерну зброю і совки тоді обкакались.Ніякої третьої світової не буде,москалі просто не здатні це зробити.Америка здатна стерти москалів на порох.

Того року прилітав Б-52 з ядерними ракетами і москалі тихенько сиділи,хоча перед тим дуже надували щоки і почали проводити масштабні навчання.Як раз ці бомбардувальники,чи інша потужна зброя і є справжнє стримування,а не балабольство.Москалі дуже боягузливі,але показують,що вони нічого не бояться.
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29.12.2021 21:28 Відповісти
Питерский гопник и дипломатия ? Белый Дом прикалывается
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29.12.2021 21:33 Відповісти
Запомните пока Европа сосет газ с Росиии по балансу 45% от общего объёма ничего никто не будет
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29.12.2021 21:33 Відповісти
Я не вірю цій адміністрації.
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29.12.2021 21:40 Відповісти


https://click.redditmail.com/CL0/https:%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2Fukraina%2Fcomments%2Frrbufj%2F%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B6_%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%2F%3F$deep_link=true%26correlation_id=2744980c-1a82-4a5f-b4b9-a37ae2300ff8%26post_fullname=t3_rrbufj%26post_index=1%26ref=email_digest%26ref_campaign=email_digest%26ref_source=email%26utm_content=post_title/1/0100017e07b0bf9a-01f26894-161f-439e-9716-43549c62958f-000000/dmLEawX-Ptt73UGLg2cZt5_8EyVtU82s0B7AFe2RRLk=229 Депутат ОПЗЖ Кива на российском канале открытым текстом (без традиционной лапши о "нам выгодно дружить с Россией" и прочих фиговых листков) призвал Россию напасть и ликвидировать Украину, присоединив её к России.
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29.12.2021 21:43 Відповісти
Може й мають рацію ЗЕлюки коли кажуть що "Плохой мир лучше хорошей войни". Немає кому край боронити, і це не ватні регіони:

У селі на Тернопільщині виступили проти розміщення в них підрозділу тероборони.
21/12/2021 14:38
https://novynarnia.com/2021/12/21/u-seli-na-ternopilshhyni-vystupyly-proty-rozmishhennya-u-nyh-**********-teroborony/
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29.12.2021 21:45 Відповісти
Украина должна быть частью единого союзного государства с Россией и РФ через восемь лет пришла забрать принадлежащее ей. Такое заявление сделал народный депутат Илья Кива
выступая в эфире российского пропагандистского политического https://youtu.be/e-KUxB4otM4?t=240 ток-шоу .
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29.12.2021 21:47 Відповісти
В Україні треба бути повним ідіотом як Ківа чи Зеля, щоб тебе почали скрізь цитувати.
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29.12.2021 22:08 Відповісти
по-моєму, вже путіну говорили мільйон разів про дипломатичне урегулюванння .перед переговорами добре було б відключити хоча б свіфт,або ввести іншу аналогічну по силі санкцію.повторюю.треба так діяти,щоб путін на переговорах говорив пошепки,а не щось там вимагав.
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29.12.2021 21:48 Відповісти
Шизофреніки ніякої мови не розуміють ,лише брутальну силу !!))
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29.12.2021 21:52 Відповісти
Своїм" давайте жити дружно ",Байден ********** ***** до нападу на Україну ....
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29.12.2021 21:49 Відповісти
некоторые пишут что во время этого разговора ***** может объявить войну
- срочная инициатива разговора принадлежала путину
Что скажите?
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29.12.2021 21:54 Відповісти
Нет, так как на 10.01 запланировано НАТО/США - рашка.
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29.12.2021 21:58 Відповісти
это да, если Бидон пойдет на уступки сдачи Украины, если нет то дальнейшие переговоры для путина могут не иметь смысла..
Тем более эшелоны с Ордой прибывают к границе нон-стоп..
https://twitter.com/i/status/1476270816815894530
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29.12.2021 22:02 Відповісти
Там не только бидон решает. Просто, если бидон сам решит, к примеру не брать в НАТУ Украину и Грузию (Молдова сама не хочет) без согласования с другими участниками альянса, то уже страны участницы НАТО поймут, что такое НАТО не надо. То, что Украине все время мешало попасть в НАТО, теперь должно ей наоборот помочь. Я о конесуальном принятии решений. Так, что бидон завтра ничего конкретного ***** не скажет.
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29.12.2021 22:07 Відповісти
будем посмотреть - а пока все гадают

WorldOnAlert


@worldonalert

·
https://twitter.com/worldonalert/status/1476271776372084747 48 мин



US officials have announced that they don't know why Putin requested a phone call with Biden tomorrow. Someone should say them that they could reject Putin's request. That would be a first sign of strength.

Официальные лица США заявили, что не знают, почему Путин попросил завтра позвонить Байдену.

Кто-то должен сказать им, что они могут отклонить просьбу Путина. Это было бы первым признаком силы.
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29.12.2021 22:10 Відповісти
Вариантов много. Может ***** скажет, что Раша отварачивается от Китая, а за это ей дадут Украину или, наоборот будет просто быковать в своем стиле. Тут никто не знает и не, даже, не узнают. Скажут, что переговоры прошли удачно, ну все как всегда.
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29.12.2021 22:15 Відповісти
Даже если Байден что-то пообещает, конгресс не даст выполнить
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29.12.2021 22:30 Відповісти
Перед 2-ю світовою війною деякі уряди також хотіли заспокоїти Гітлера, але це дало зворотній результат. Те саме і зараз робиться, но результат буде нульовий. Путін реагує тільки на силу і йому насрати на своїх людей, то чому на Заході думають що він прислухається до них і пожаліє Україну...
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29.12.2021 21:54 Відповісти
краще б Байден нічого не говорив путіну, а просто його обісцяв.
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29.12.2021 21:55 Відповісти
Ага і заодно в очі йому подивиться може там досі мир ...
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29.12.2021 22:04 Відповісти
Где Рейган, что смог сказать "СССР - империя зла". И не просто сказать, а решить вопрос. Нынешние маразматики только мямлить могут.
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29.12.2021 22:08 Відповісти
Згадайте 14рік, приблизно до червня місяця Україні треба було доводити що йде війни, щодня гинуть десятки військових - і тільки через кілька місяців міжнародні та європейські інституції висрали геніальну мудрість = "Звичайно, Україна має право оборонятись".
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29.12.2021 22:15 Відповісти
Подлецы после ещё годами призывали к "деэскалации"... "все стороны"!
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29.12.2021 22:23 Відповісти
https://nezavisim.tv/news/13860.html Российская Федерация пригрозила заблокировать Средиземное море
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29.12.2021 22:21 Відповісти
Відчувається , що невдовзі ці пани запросять Зеленського до Будапешту.
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29.12.2021 22:22 Відповісти
хорошо бы перед этим разговором выслушать мнение кадырки и дырки-жириновского...
ну чтоб понимать бесперспективность любого диалога с ******
и главное :
численный перевес в вооружении является отличным аргументом в любом разговоре о мире (с)
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29.12.2021 22:30 Відповісти
Бидон - это разлагающаяся падаль, по которой ходит ногами полудохлая, но еще живая плешивая крыса. Ничего хорошего от него уже не жду.
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29.12.2021 22:43 Відповісти
10 февраля 1992 года и далее в США началась полномасштабная операция под названием "Подари надежду"...одновременно со всех айродромов США в воздух поднялось 120 военно-транспортных самолетов нагруженных продуктами питания,позже названное "Ножки Буша"...,сколько народу спасли тогда от голода американцы по сей день неизвестно,общая сумма составила тогда 41 миллиард долларов....

Крысы мавзолейные видимо забыли этот акт доброты...
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29.12.2021 22:45 Відповісти
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29.12.2021 23:01 Відповісти
Сила Украины...в общем уровне развития общества, он у нас выше чем в россии и как-то это изменить не путин не Байден не кто либо ещё не может
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29.12.2021 23:07 Відповісти
РАБссия примет указ о том что Ножки Буша 1992-97 гг были присланы иностранными агентами США и подлежат закрытию,типа Мемориал...
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29.12.2021 23:10 Відповісти
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и в темный лес Ягненка поволок. (росийская басня Крылова Волк и ягненок)

Дайте что ли почитать Байдену...он все никак не поймет что гопнику с IQ минус 10 ну никак не обьяснить что можно как то решить мирно вопрос не отьема денег если он (гопник) того не хочет.
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29.12.2021 23:12 Відповісти
На РАБссии хотять возобновить смертную казнь...Концлагерь Шизанутый совсем умом тронулся
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29.12.2021 23:14 Відповісти
З їхнім "справедливим" правосуддям тільки смертну кару вводити
А хоча, нехай. Це буде чудово.
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30.12.2021 02:47 Відповісти
Зачем метать бисер перед свиньями ? Не для того Путлер эту напряженность наращивает, чтобы её снижать. Кремлёвский гопник понимает только язык "силы", дипломатия вторична.
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29.12.2021 23:16 Відповісти
Байден скажет приблизно так...я перепробовал все способы воздействия на баранов РАБссии...дипломатические,экономические и прочие санкции...вопрос закрыт...Уговоры закончились вместе с ножками Буша и тушонкой Рузвельта....
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29.12.2021 23:17 Відповісти
Байден становится еще одним полезным идиотом Путина.
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29.12.2021 23:57 Відповісти
Он уже давно такой , с тех пор когда его сынок Хантер Байден вел прямые сделки с Путиным по продаже росийкого газа и нефти на китайском рынке .
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30.12.2021 02:11 Відповісти
Деду дед делает мин нет
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30.12.2021 01:16 Відповісти
Высока вероятность того что куйло блефует и пугает западных бюрократов с целью запустить СП2 в работу . Вокруг куйла масса миллиардеров кому война не выгодна и теоретически может нанести серьезный урон их состояниям . Сам кремлевский карлик понимает что вторжение в Украину будет стоить десятки тысяч смертей росейской армии и массовой потерей боевой техники. Успех такой операции тоже сомнителен . И даже с учетом того что на людские потери росфашистам плевать , международная торговля для них важна . Эмбарго на нефть и газ убьет экономику кацапстана. Поэтому можно пропускать мимо ушей старческий бред байдена и понос московского сцарька с его придворными шавками .
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30.12.2021 02:09 Відповісти
С больным нужно разговаривать, говорить "я твой друг"
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30.12.2021 05:09 Відповісти
Назвал хло убийцей и дальше хочет с ним разговаривать. С питором тряпочным. Капец
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30.12.2021 06:45 Відповісти
Дипломатия и проституция это почти одно и тоже. Если бы в дипломатии было меньше проституции и подляны а больше конкретики и здравого смысла - мир был бы предсказуемым. По всякому прийдется кого то ,,обнулять,, Как ни больно - в мире накопилось много бесполезного биомусора - пользы от таких народов и через 500 лет не будет, они только приближают катастрофу изменения климата ( бздят и уничтожают кислород бздом и перегаром баярышника). Какие переговоры ? Только полная изоляция и полное уничтожение, если будут ,,дрыгаться,, В противном случае они весь мир превратят в животных , уверенно направят по пути безнадежной деградации.Добру нужно понимать , зло всегда сильнее и побеждает - нужно действовать на опережение.
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30.12.2021 10:14 Відповісти
 
 