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Водійські права, техпаспорт і студентський квиток у "Дії" тепер приймаються нарівні з паперовими, - Мінцифри

Водійські права, техпаспорт і студентський квиток у

Кабінет Міністрів ухвалив постанови, відповідно до яких в Україні електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та студентський квиток у застосунку "Дія" приймаються нарівні з паперовими.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

"‎Водійські права, техпаспорт та студентський у Дії тепер приймаються нарівні з паперовими. Ми зробили перший великий крок до запровадження електронних документів в Україні в серпні, коли запустили цифрові паспорти. Тепер завдяки ухваленому закону про режим paperless в Україні з’явилося поняття електронних документів. І це дозволяє нам набагато швидше оцифровувати документи"‎, - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначається, з 2019 року ці документи були дійсні лише в межах експериментальних проєктів, реалізованих Мінцифрою спільно з МВС та Міністерством освіти та науки, які успішно себе зарекомендували. За цей час сформовано 751 тисячу е-студентських, 4,4 млн посвідчень водія та 4,2 млн свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Також читайте: Проєкт "еПідтримка" для отримання 1000 грн за вакцинацію офіційно запущений у застосунку Дія, - Федоров

Зазначені урядові постанови набирають чинності з моменту публікації.

Автор: 

електронні документи (446) Мінцифри (1181) Дія (1118)


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Топ коментарі
+15
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29.12.2021 22:15
+9
куда принимают? в мусорник?
сделай мне копию документов с "дии" - я хочу посмотреть на это. расскажи как мне предъявить права на трассе где нет интернета.
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29.12.2021 22:29
+9
То есть у агрессора будет полная база документов украинцев ?
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29.12.2021 22:45
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29.12.2021 22:15 Відповісти
Наскільки ж багато людей далеких від технологій.
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29.12.2021 23:34 Відповісти
справа не технологіях, а те що нема довіри зеленим крадіям та аферістам
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30.12.2021 10:54 Відповісти
а мордякою ще треба перед айфоном трусити шо би ввійти в тy "дію" чи вже достатньо тільки 300 разів присісти?
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29.12.2021 22:20 Відповісти
С лицом быстрее получается и без приседаний.
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29.12.2021 22:22 Відповісти
Так шо там з нападом? Субота-неділя вже минули. Нє?
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29.12.2021 22:44 Відповісти
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30.12.2021 02:21 Відповісти
Техпаспорт чого? Холодильник теж можна?
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29.12.2021 22:22 Відповісти
....і плюс діджіталізація всієї країни !!!)))
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29.12.2021 22:24 Відповісти
Зеленізм - ЗЕвлада + джигіталізація всієї країни.
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29.12.2021 22:47 Відповісти
Намек на АРУ-замминистра?
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30.12.2021 02:23 Відповісти
---- демонтаж усієї країни
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30.12.2021 10:50 Відповісти
куда принимают? в мусорник?
сделай мне копию документов с "дии" - я хочу посмотреть на это. расскажи как мне предъявить права на трассе где нет интернета.
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29.12.2021 22:29 Відповісти
Лайно, ця ді з податковою вони ніяк не можуть владнати реєстри. Моє призвище перекрутили. Ну не дебіли?
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29.12.2021 22:34 Відповісти
а страховка на автомобиль??
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29.12.2021 22:39 Відповісти
автоцивілку вже давно можна онлайн мати
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29.12.2021 22:49 Відповісти
То есть у агрессора будет полная база документов украинцев ?
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29.12.2021 22:45 Відповісти
схоже на те....
причому в одному кошику, навіть бігати по кутках, збирати не треба.
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29.12.2021 22:52 Відповісти
https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/?_utl_t=tw "Из России с любовью" - вуха чиїх спецслужб стирчать за розробкою "Дії" - Legal informatics - Правова інформатика

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29.12.2021 23:11 Відповісти
Кому вони потрібні, ці як би документи?
Хто їх приймає? Товпо*пи.
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29.12.2021 22:46 Відповісти
Тепер кожен може собі зафотошопити будь-який документ, оскільки сканера QR-кодів ще ні в кого немає і скоро не буде.
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29.12.2021 22:48 Відповісти
Сканер QR-кодів вбудований в Дію
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30.12.2021 07:04 Відповісти
тю, в мене ще ніхто не сканував, просто глянули і все
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30.12.2021 11:46 Відповісти
Нова пошта сканує, коли посилка дорога
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30.12.2021 17:08 Відповісти
Нас в "ДіЯ" уже більше 12 млн . 😀😃😁😀😃
Слава Україні !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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29.12.2021 22:53 Відповісти
Україна чекає на вибори в "ДіЯ" , щоб і молодь мала змогу обирати майбутнє своєї країни , а не лише пенсіонери .
Молодь вже устала от еміграції . Вся надія на вибори в смартфоні .
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29.12.2021 23:01 Відповісти
Тут є специ щоб підказали як встановити Дію?
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29.12.2021 23:04 Відповісти
Мене на роботі настирливо попросили встановити ;Дію;. Вчора купив раритетний телефон- соні еріксон к310і. Самий перший що в мене був. І ностальгія, і хай встановлюють мені її самі.
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30.12.2021 06:19 Відповісти
спочатку купіть у лисого негра червону пігулку, а далі кілька разів жмакніть "ентер", там просто.
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30.12.2021 08:32 Відповісти
ці моделі вже йдуть з дією одразу
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30.12.2021 11:48 Відповісти
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29.12.2021 23:05 Відповісти
типу, йди на ЙУХ
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29.12.2021 23:08 Відповісти
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29.12.2021 23:10 Відповісти
+++
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30.12.2021 10:21 Відповісти
це просто якась фуйня ваша ДІЯ, навіть рибу загорнути неможливо, не кажучи увійти в Прозоро
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29.12.2021 23:07 Відповісти
Украинцев с 1 января обложат еще одним налогом: кому придется "вывернуть карманы"- https://telegraf.com.ua/dengi/2021-12-29/5692109-ukraintsev-s-1-yanvarya-oblozhat-eshche-odnim-nalogom-komu-pridetsya-vyvernut-karmany
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29.12.2021 23:09 Відповісти
"Зазначені урядові постанови набирають чинності з моменту публікації". - А де можна дізнатись - чи вже опубліковані дані постанови?
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30.12.2021 01:42 Відповісти
до скасування препейд-сім як таких залишилось.. думаю, близько року.
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30.12.2021 08:35 Відповісти
Ах он воно що! До цього часу ці документи в Дії були експериментом? Ну тепер вже все насправді! Чи може нас іще рік будуть годувати "бородатою новиною".
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30.12.2021 09:42 Відповісти
а когда, в диджитализированной стране откроют он-лайн доступ к документам-выпискам ЗАГС???, на мокшании уже с лета как....
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30.12.2021 09:51 Відповісти
 
 