Водійські права, техпаспорт і студентський квиток у "Дії" тепер приймаються нарівні з паперовими, - Мінцифри

Кабінет Міністрів ухвалив постанови, відповідно до яких в Україні електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та студентський квиток у застосунку "Дія" приймаються нарівні з паперовими.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

"‎Водійські права, техпаспорт та студентський у Дії тепер приймаються нарівні з паперовими. Ми зробили перший великий крок до запровадження електронних документів в Україні в серпні, коли запустили цифрові паспорти. Тепер завдяки ухваленому закону про режим paperless в Україні з’явилося поняття електронних документів. І це дозволяє нам набагато швидше оцифровувати документи"‎, - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначається, з 2019 року ці документи були дійсні лише в межах експериментальних проєктів, реалізованих Мінцифрою спільно з МВС та Міністерством освіти та науки, які успішно себе зарекомендували. За цей час сформовано 751 тисячу е-студентських, 4,4 млн посвідчень водія та 4,2 млн свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

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Зазначені урядові постанови набирають чинності з моменту публікації.