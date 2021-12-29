Водійські права, техпаспорт і студентський квиток у "Дії" тепер приймаються нарівні з паперовими, - Мінцифри
Кабінет Міністрів ухвалив постанови, відповідно до яких в Україні електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та студентський квиток у застосунку "Дія" приймаються нарівні з паперовими.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.
"Водійські права, техпаспорт та студентський у Дії тепер приймаються нарівні з паперовими. Ми зробили перший великий крок до запровадження електронних документів в Україні в серпні, коли запустили цифрові паспорти. Тепер завдяки ухваленому закону про режим paperless в Україні з’явилося поняття електронних документів. І це дозволяє нам набагато швидше оцифровувати документи", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як зазначається, з 2019 року ці документи були дійсні лише в межах експериментальних проєктів, реалізованих Мінцифрою спільно з МВС та Міністерством освіти та науки, які успішно себе зарекомендували. За цей час сформовано 751 тисячу е-студентських, 4,4 млн посвідчень водія та 4,2 млн свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.
Зазначені урядові постанови набирають чинності з моменту публікації.
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сделай мне копию документов с "дии" - я хочу посмотреть на это. расскажи как мне предъявить права на трассе где нет интернета.
причому в одному кошику, навіть бігати по кутках, збирати не треба.
Хто їх приймає? Товпо*пи.
Слава Україні !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Молодь вже устала от еміграції . Вся надія на вибори в смартфоні .