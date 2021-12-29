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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Розвідувальний літак ВПС США E-8C вперше моніторив ситуацію на сході України

Розвідувальний літак ВПС США E-8C вперше моніторив ситуацію на сході України

27 грудня над Східною Україною вперше пролетів розвідувальний літак E-8C (JSTARS) Військово-Повітряних сил США. Він спільно з літаком розвідки RC-135v збирав інформацію про ситуацію в регіоні.

Про це заявив представник Європейського командування США підполковник Русс Вулфкіл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами військового, Сполучені Штати регулярно використовують літаки в Чорноморському регіоні для підтримки різних розвідувальних цілей США і коаліції. При цьому він додав, що американські літаки-розвідники здійснили політ з дозволу Уряду України, і хоча точний маршрут не був розкритий, вони трималися подалі від Донбасу.

За словами підполковника, датчики літака E-8C можуть збирати розвіддані про військові пересування на землі, потенційно по обидва боки кордону, не входячи в спірні райони або повітряний простір Росії. Бортова антена з кутом огляду 120 градусів може охоплювати майже 20 тисяч квадратних миль для моніторингу наземних переміщень і може також виявляти літаки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідувальний літак ВПС США RC-135V моніторив ситуацію на Донбасі. КАРТА

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два літаки-розвідники США пролетіли над Україною, щоб відстежити переміщення російських військ біля кордонів України.

Автор: 

розвідка (3856) США (22590)


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Топ коментарі
+13
ВВС США Поздравляет Российскую Федерацию с Новым Годом!)))
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29.12.2021 22:30
+13
Як? В лапоть насрать и по речке послать ??)))
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29.12.2021 22:35
+11
Лютий плюс.
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29.12.2021 22:27
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Лютий плюс.
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29.12.2021 22:27 Відповісти
тебе из Польши какое дело до нас?
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29.12.2021 22:34 Відповісти
Це смєтун з заМКАДья !!!))
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29.12.2021 22:37 Відповісти
не тільки не вдалось викорінити Західна Україна, а вже й з,являється така перлина - Східна Україна....
таке прочитано вперше...
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29.12.2021 22:43 Відповісти
Все згідно з кремлівським сценарієм ,який послідовно зелена пліснява втілює в життя !! Гібридна війна триває !!!)))
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29.12.2021 22:55 Відповісти
може Північна Україна, це на межі Новгорода?
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30.12.2021 09:40 Відповісти
Этот чудачок на букву *м*из северной Моржовии,трите его друзья
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30.12.2021 16:23 Відповісти


https://www.youtube.com/watch?v=8PmIovBLjv8

Антін Мухарський. Люта крапка в 2021 році | DROZDOV
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29.12.2021 22:50 Відповісти
Він для когось прикольний, проте я його не люблю. Єврей по батькові та за вчинками Антон Дмитрович Мухарський та напівросіянин (по матері Дев'яткіной), який не уявляє себе, не грає роль, а вперто корчить з себе "козарлюгу... При цьому під час війни втікаючи від аліментів за кордон... Якось неприємно все це.
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29.12.2021 23:45 Відповісти
т.е. ты на стороне его кацапской бывшей жены Снежаны Егоровой, которая называла украинцев быдлом, и которая пользуясь своими коррупционными связями навесила на него эти алименты?
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30.12.2021 01:36 Відповісти
Вообще-то, алименты "навешиваются" не коррупционными связями, а судом, в соответствии со ст. 182 Семейного Кодекса Украины.
"Навешиваются" они на того из бывших супругов, с кем дети не проживают, если второй из супругов изъявит такое желание и проявив инициативу обратиться с таким заявлением в суд.

Десятки (или даже сотни) тысяч украинских разведенок получающих алименты, это - "кацапские жены с коррупционными связями" ?
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30.12.2021 09:09 Відповісти
З дітьми кодекс теж забороняє бачитися?
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30.12.2021 10:56 Відповісти
Я не юрист, поэтому наизусть кодексов не знаю. В любом случае "встречаться с детьми" и "алименты", это разные и в общем-то не связанные понятия.
К стати, возможно кодекс не просто не запрещает видеться с детьми, а даже запрещает запрещать с ними видеться. Нужно просто этим воспользоваться.
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30.12.2021 12:00 Відповісти
Ага, наче він такий тупий і досі цим не скористався...
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30.12.2021 19:15 Відповісти
А может он просто не хочет этим воспользоваться?
А может она доказала в суде, что его встречи с детьми пойдут им во вред и суд ему запретил или ей разрешил препятствовать этим встречам?
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30.12.2021 19:22 Відповісти
Забагато цих "а може"... Я трохи стежив за тими справами...
Саме корупційні зв'язки , як зазначено вище тут керують.
Не треба ідеалізувати "правосуддя" в наших країнах.
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30.12.2021 20:30 Відповісти
Начиналось всё вот с этого "и которая пользуясь своими коррупционными связями навесила на него эти алименты?", а я написал "Вообще-то, алименты "навешиваются" не коррупционными связями, а судом, в соответствии со ст. 182 Семейного Кодекса Украины."
Это о том, что для назначения алиментов не нужно ни какой коррупции. В вопросах дележа имущества, там да, там с помощью коррупционных мероприятий можно вымутить больше, чем просто по закону, но все-равно для этого нужен более продвинутый, чем у противоположной стороны, адвокат.
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30.12.2021 20:55 Відповісти
Звичайно, бо Мухарський позитивно казав за Порошенка.
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30.12.2021 10:58 Відповісти
ВВС США Поздравляет Российскую Федерацию с Новым Годом!)))
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29.12.2021 22:30 Відповісти
"Мне сверху видно всё,ти так и знай!" !!!)))
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29.12.2021 22:32 Відповісти
Им и так все видно. Разведчик на границе - это переход на следующий уровень.
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29.12.2021 22:47 Відповісти
https://nezavisim.tv/news/13860.html Российская Федерация пригрозила заблокировать Средиземное море
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29.12.2021 22:33 Відповісти
Дуже смішно...
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29.12.2021 22:35 Відповісти
Як? В лапоть насрать и по речке послать ??)))
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29.12.2021 22:35 Відповісти
опять затопят свой "бравый" флот
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29.12.2021 22:38 Відповісти
затопить в гибралтаре весь рахейский флот, включая грузовой...
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29.12.2021 22:38 Відповісти
Очень глубокий и широкий фарватер!
Много кораблей понадобиться: прийдется не только военные, но и "купцов" топить, что бы перекрыть.
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29.12.2021 23:05 Відповісти
мужньо, як діди...
а потім пісні складати накшалт - "лiгендарний Гібралтарич, ніпрeступний для врахоф..."
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29.12.2021 23:06 Відповісти
Да уже блокировали Эгейское, чуть не сдались рыболовецкой шхуне.
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29.12.2021 23:25 Відповісти
18 км ширина
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30.12.2021 16:27 Відповісти
Варіанти два. Або бомбити воронеж, або палити свої кораблі вже на верфях.
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29.12.2021 22:40 Відповісти
Яком кверху. Юмористы, лять...
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29.12.2021 22:41 Відповісти
То а хто ж сценарії зеленій плісняві пише ???)))
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29.12.2021 22:57 Відповісти
Там теж райони під артилерійски стрільби позакривати?
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30.12.2021 08:38 Відповісти
«РБК» - «РосБизнесКонсалтинг» ..
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29.12.2021 22:34 Відповісти
рбк и эхо мацы мало чем отличаются...
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29.12.2021 22:38 Відповісти
https://edition.cnn.com/2021/12/29/politics/us-reconnaissance-aircraft-ukraine/index.html CNN устроит?
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29.12.2021 22:47 Відповісти
да при чём тут cnn...на рбк також сноска.
так,блеать,и берите новыну с первоисточника.
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29.12.2021 22:50 Відповісти
и эхо мацы

А ты его слушаешь? Я так подозреваю, что только из-за "москвы" в названии, ты понятия не имеешь кто там что говорит и как относится к нынешнему российскому режиму.
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30.12.2021 09:23 Відповісти
Уже давно нет никакого желания искать в бочке с говном(рф) единичные клубнички .Эта ненависть и вражда навсегда, пока не прекратите свое мерзкое существование ну или ...
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30.12.2021 16:33 Відповісти
Побольше НАТОвских самолётов в украинском небе - надёжный щит. Кремлёвская нечисть не посмеет стрелять....Путенские выродки - храбрецы только с безоружными.... От вида НАТОвского вооружения у них полные кальсоны жидкого дерьма....
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29.12.2021 23:17 Відповісти
четыре дня назад видел эти парней....от 23 до 30 лет....отваги
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30.12.2021 03:29 Відповісти
Переломали хребет гітлеризму , переламаємо й путінізму . Смерть російсько-фашистській гадині .
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29.12.2021 23:17 Відповісти
Судя по фото, там 4 двигателя, а значит внутри очень много оборудования. Причин для радости особо нет, это значит, что дела таки серьезные. Я конечно желаю путину как можно быстрее попасть в ад, но новость настораживает.
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30.12.2021 01:20 Відповісти
думаешь, придется тебе присесть на бутылку?
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30.12.2021 01:40 Відповісти
Думаю на бутылку придется присесть вашим русским коллегам, потому что, если ваши небратья появятся в моем городе, то я буду помогать их переодевать в деревянный макинтош.
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30.12.2021 01:55 Відповісти
Сделайте предложение удлинить ручки швабр и утолщить горлышки бутылок в небратском зазаборном недогосударстве, так, на всякий случай, авось или небось, как по вашему, да и пригодиться.
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30.12.2021 01:57 Відповісти
друг познается в беде, остальные озабоченостью ср..т
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30.12.2021 05:07 Відповісти
Авианосец США -в Средиземном море.400 томагавков-это вам не хухры-мухры.Стареют ,их либо списывать ,либо использовать по назначению.Поскольку войск кремля в Ордло ,,нет",можно смело использовать томагавки по комбатантам.Вот самолеты США и подыскивают подходящие цели для авиносца США и авиации НАТО.Хороший аргумент в переговорах с бабушкой Бамбилой,которые,возможно,будут сегодня.
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30.12.2021 07:52 Відповісти
На авианосцах разве есть Томагавки?
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30.12.2021 12:12 Відповісти
Кроме авианосца там ещё 5 кораблей сопровождения.Так что ошибки нет...
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30.12.2021 13:41 Відповісти
 
 