Розвідувальний літак ВПС США E-8C вперше моніторив ситуацію на сході України
27 грудня над Східною Україною вперше пролетів розвідувальний літак E-8C (JSTARS) Військово-Повітряних сил США. Він спільно з літаком розвідки RC-135v збирав інформацію про ситуацію в регіоні.
Про це заявив представник Європейського командування США підполковник Русс Вулфкіл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами військового, Сполучені Штати регулярно використовують літаки в Чорноморському регіоні для підтримки різних розвідувальних цілей США і коаліції. При цьому він додав, що американські літаки-розвідники здійснили політ з дозволу Уряду України, і хоча точний маршрут не був розкритий, вони трималися подалі від Донбасу.
За словами підполковника, датчики літака E-8C можуть збирати розвіддані про військові пересування на землі, потенційно по обидва боки кордону, не входячи в спірні райони або повітряний простір Росії. Бортова антена з кутом огляду 120 градусів може охоплювати майже 20 тисяч квадратних миль для моніторингу наземних переміщень і може також виявляти літаки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два літаки-розвідники США пролетіли над Україною, щоб відстежити переміщення російських військ біля кордонів України.
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Антін Мухарський. Люта крапка в 2021 році | DROZDOV
"Навешиваются" они на того из бывших супругов, с кем дети не проживают, если второй из супругов изъявит такое желание и проявив инициативу обратиться с таким заявлением в суд.
Десятки (или даже сотни) тысяч украинских разведенок получающих алименты, это - "кацапские жены с коррупционными связями" ?
К стати, возможно кодекс не просто не запрещает видеться с детьми, а даже запрещает запрещать с ними видеться. Нужно просто этим воспользоваться.
А может она доказала в суде, что его встречи с детьми пойдут им во вред и суд ему запретил или ей разрешил препятствовать этим встречам?
Саме корупційні зв'язки , як зазначено вище тут керують.
Не треба ідеалізувати "правосуддя" в наших країнах.
Это о том, что для назначения алиментов не нужно ни какой коррупции. В вопросах дележа имущества, там да, там с помощью коррупционных мероприятий можно вымутить больше, чем просто по закону, но все-равно для этого нужен более продвинутый, чем у противоположной стороны, адвокат.
Много кораблей понадобиться: прийдется не только военные, но и "купцов" топить, что бы перекрыть.
а потім пісні складати накшалт - "лiгендарний Гібралтарич, ніпрeступний для врахоф..."
так,блеать,и берите новыну с первоисточника.
А ты его слушаешь? Я так подозреваю, что только из-за "москвы" в названии, ты понятия не имеешь кто там что говорит и как относится к нынешнему российскому режиму.