В українців є право самим вирішувати, до яких союзів вступати, - президент Естонії Каріс

В українців є право самим вирішувати, до яких союзів вступить їх країна.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс в Таллінні на зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Незважаючи на продовження бойових дій на сході України, українці залишаються прихильниками реформ, продовжуючи свої зусилля з інтеграції до Європейського Союзу. Це країна, де цінуються демократичні цінності, і Естонія підтримує прагнення України до Європейського Союзу та право українців вирішувати, в яких союзах вони хочуть перебувати", - заявив Каріс.

Сторони зазначили, що можливі військові дії Росії в регіоні становлять загрозу безпеці не лише для України, а й усієї Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Естонії Каріс закликав відкинути вимоги РФ до США і НАТО: Не треба когось боятися, просто потрібно займатися стримуванням

"Важливо продовжувати надавати підтримку територіальній цілісності та суверенітету України", - сказав Каріс.

Він підтвердив, що Естонія високо цінує діяльність Європейського союзу в Україні та продовжуватиме надавати допомогу українцям як на двосторонній основі, так і через різні ініціативи ЄС.