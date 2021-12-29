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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В українців є право самим вирішувати, до яких союзів вступати, - президент Естонії Каріс

В українців є право самим вирішувати, до яких союзів вступати, - президент Естонії Каріс

В українців є право самим вирішувати, до яких союзів вступить їх країна.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс в Таллінні на зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Незважаючи на продовження бойових дій на сході України, українці залишаються прихильниками реформ, продовжуючи свої зусилля з інтеграції до Європейського Союзу. Це країна, де цінуються демократичні цінності, і Естонія підтримує прагнення України до Європейського Союзу та право українців вирішувати, в яких союзах вони хочуть перебувати", - заявив Каріс.

Сторони зазначили, що можливі військові дії Росії в регіоні становлять загрозу безпеці не лише для України, а й усієї Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Естонії Каріс закликав відкинути вимоги РФ до США і НАТО: Не треба когось боятися, просто потрібно займатися стримуванням

"Важливо продовжувати надавати підтримку територіальній цілісності та суверенітету України", - сказав Каріс.

Він підтвердив, що Естонія високо цінує діяльність Європейського союзу в Україні та продовжуватиме надавати допомогу українцям як на двосторонній основі, так і через різні ініціативи ЄС.

Автор: 

Естонія (1600) членство в ЄС (1231) Алар Каріс (64)


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Топ коментарі
+5
так, а ще в Україні е Конституція де напрямок розвитку країни чітко і ясно прописан - ЕС і НАТО.
Конституція - основний і найголовніший закон.
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29.12.2021 22:49
+4
Молодец,Карис. Хороший президент Украины.
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30.12.2021 00:02
+3
К сожалению в Украине, помимо конституции, еще есть Лена Скумбрия и Вова неЛох.
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29.12.2021 22:56
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так, а ще в Україні е Конституція де напрямок розвитку країни чітко і ясно прописан - ЕС і НАТО.
Конституція - основний і найголовніший закон.
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29.12.2021 22:49 Відповісти
К сожалению в Украине, помимо конституции, еще есть Лена Скумбрия и Вова неЛох.
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29.12.2021 22:56 Відповісти
іноді не президент - гарант Конституції,
а Конституція гарант від довбня-президента.
здаеться це той самий випадок...
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29.12.2021 23:00 Відповісти
моника зелински, а то как-то все подзабыли
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29.12.2021 23:04 Відповісти
но Путин ПРОТИВ..и как втолковать убогому что это мягко говоря не верный посыл... не плюй как говорят в колодец....а нет... блефует гопник дворой по полный по беспределу поставил последние 10 копеек на кон.. авось... на авось не бывает Вова Путин.. впрочем и зеленый кловун также играет махлюя крапленными картами или стаканчиками с кубиком - кидалово короче... никак не могу понять как дается посредственным тупым ублюдкам попадать во власть одна загадка или то Бог так по своему шутит???? с нами??!!
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29.12.2021 23:10 Відповісти
Мониленка Скумбрински
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30.12.2021 00:24 Відповісти
ні ні - буба не дае забути...
а сама Моніка пам'ятае - сумуе, згадуе, книжки-спогади друкуе - заробляе...
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30.12.2021 00:28 Відповісти
Порежут скумбрию на Конституции, а после Ленка примит в свой порт уже володькину скумбрию.
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30.12.2021 00:22 Відповісти
da, no po mimo lenki i janeloha jestj glavnoje, mudrij narod, kotorij vibral u sebe eto chudo.
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30.12.2021 00:41 Відповісти
На КОНСТИТУЦИЮ давно уже положили с прибором. К сожалению.
Зеленский единственный у кого не отсырел порох. Без единого выстрела, не повторится.
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30.12.2021 07:51 Відповісти
на кацапіі - так, поклали...
в Україні трохі по іншому....
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30.12.2021 07:55 Відповісти
Не переживай, москолёк. Без единого выстрела, не повториться.
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30.12.2021 07:56 Відповісти
вам вже дозволили вживати слово "москалек"? - москалек
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30.12.2021 08:01 Відповісти
Порох просуши, прихвостень московский. Что бы снова не повторилась история...
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30.12.2021 08:27 Відповісти
пан кац-десантнік-спецьдесантнік угрожуе - чи чісто бабульку за коммент рубае?
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30.12.2021 08:32 Відповісти
Порох, суши Ваня.
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30.12.2021 08:33 Відповісти
значить бабульку за 3 рупля...
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30.12.2021 08:37 Відповісти
прийдешь в Україну зі зброею? - будешь вбитий....
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30.12.2021 08:44 Відповісти
"...Естонія високо цінує діяльність Європейського союзу в Україні..."
_Гм...
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29.12.2021 22:50 Відповісти
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29.12.2021 22:51 Відповісти
О, обиженка пришла. Тебе не надоело что тебя чмырят?
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29.12.2021 22:56 Відповісти
Політична лексика. Читай: «ЄС повинен зробити більше!»
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30.12.2021 11:00 Відповісти
_Вещи следует называть своими именами, от того что политиканы ожесточённо делают наоборот - слишком тяжкие последствия, включая всемирные войны. А "политическая лексика" - суть злонамеренный обман и словоблудие.
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30.12.2021 13:42 Відповісти
Це там де клоуну подарували піаніну?
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29.12.2021 22:58 Відповісти
В Україні люди діляться на 3 категорії. Перша і друга це нормальні, перша ті що хотять в Європейський Союз, друга ті що хотять, щоб Україна була сама по собі, щоб ні від кого незалежала, ну а третя неадеквати, що хотять до рашки, у яких в головах до сих пір совок гуляє.
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29.12.2021 23:02 Відповісти
Немає в українській мові слова "хотять". Є "хочуть".
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30.12.2021 00:23 Відповісти
Маленька Естонія з великим духом дала пі#и кацапам
Перші російські удари по https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0 Нарві https://uk.m.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 22
листопада 1918 прийняли на себе відступаючі німецькі війська, які підтримувалися щойно сформованими естонськими загонами. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада Червона армія здобула Нарву, а https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовики утворили в місті окупаційну владу під назвою https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 «Естонська Трудова Комуна» (Eesti Töörahva *******).

Радянські війська були за 34 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км від Таллінна. Але наступ червоних було зупинено завдяки підтримці https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F британського експедиційного https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 корпусу , який з боку https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Балтійського моря прикривали судна https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 Royal Navy . У січні https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1919 1919 естонські війська під проводом https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80 Йохана Лайдонера , що підтримувалися добровольцями з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндії , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеції та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данії , перейшли у контрнаступ і вибили червоні війська з території Естонії.

Естонські війська зайняли північ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвії , що стало причиною конфлікту з німецькою окупаційною владою цієї країни. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/23_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 23 червня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1919 1919 біля https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%81 Цесіса естонці вступили в бій з німецьким https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80 ландвером , що підтримувався добровольчими загонами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96 балтійських німців . До сьогодні річницю цієї битви в Естонії відзначають як День перемоги.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/13_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 13 травня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1919 1919 естонські війська, що підтримувалися російськими https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F білогвардійцями , добровольцями https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 дансько-балтійського допоміжного корпусу , завдали удару по території РСФРР, провівши на зайнятих теренах запис добровольців до білої армії. Але невдовзі більшовики повернули втрачені території.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 28 вересня почався черговий наступ естонських військ спільно з російськими білогвардійцями (останніми командував генерал https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Микола Юденич ), за підтримки суден https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96_(1918%E2%80%941919) британського флоту . Війська підійшли на відстань 15 км до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Петрограду , але змушені були відступити під загрозою більшовицького заколоту у своїх https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BB тилах . https://uk.m.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 3 січня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1920 1920 було підписано https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F перемир'я .
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29.12.2021 23:27 Відповісти
Молодец,Карис. Хороший президент Украины.
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30.12.2021 00:02 Відповісти
Нажаль в нашій країні далеко не всі цінують демократичні цінності. 😔
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30.12.2021 00:28 Відповісти
Може в теорії таке право і є. Але от в реальності жителів України ніхто не запитував і не запитує. А не завадило б провести референдум з цих питань. А то "потом сюльпліз буде".
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30.12.2021 04:34 Відповісти
НАТО прописано в Конституции Украины летом 2017 года,причем тут мавзолейное быдло совсем непонятно...
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30.12.2021 04:54 Відповісти
Та нащо нащо той референдум,і так ясно ,що більшість за НАТО,особливо в на Сході та Півдні,а в Лугандоні так 100%! Питання тільки по умному поставить!
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30.12.2021 07:16 Відповісти
100% Законності та легальності має бути!!!
Так, вже і є!
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30.12.2021 07:39 Відповісти
Право у украинцев есть!!
Вот только решает за всех кучка проходимцев, захвативших и удерживающих власть.
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30.12.2021 08:39 Відповісти
 
 