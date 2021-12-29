В українців є право самим вирішувати, до яких союзів вступати, - президент Естонії Каріс
В українців є право самим вирішувати, до яких союзів вступить їх країна.
Про це заявив президент Естонії Алар Каріс в Таллінні на зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Незважаючи на продовження бойових дій на сході України, українці залишаються прихильниками реформ, продовжуючи свої зусилля з інтеграції до Європейського Союзу. Це країна, де цінуються демократичні цінності, і Естонія підтримує прагнення України до Європейського Союзу та право українців вирішувати, в яких союзах вони хочуть перебувати", - заявив Каріс.
Сторони зазначили, що можливі військові дії Росії в регіоні становлять загрозу безпеці не лише для України, а й усієї Європи.
"Важливо продовжувати надавати підтримку територіальній цілісності та суверенітету України", - сказав Каріс.
Він підтвердив, що Естонія високо цінує діяльність Європейського союзу в Україні та продовжуватиме надавати допомогу українцям як на двосторонній основі, так і через різні ініціативи ЄС.
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Конституція - основний і найголовніший закон.
а Конституція гарант від довбня-президента.
здаеться це той самий випадок...
а сама Моніка пам'ятае - сумуе, згадуе, книжки-спогади друкуе - заробляе...
Зеленский единственный у кого не отсырел порох. Без единого выстрела, не повторится.
в Україні трохі по іншому....
_Гм...
Перші російські удари по https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0 Нарві https://uk.m.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 22
листопада 1918 прийняли на себе відступаючі німецькі війська, які підтримувалися щойно сформованими естонськими загонами. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада Червона армія здобула Нарву, а https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовики утворили в місті окупаційну владу під назвою https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 «Естонська Трудова Комуна» (Eesti Töörahva *******).
Радянські війська були за 34 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км від Таллінна. Але наступ червоних було зупинено завдяки підтримці https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F британського експедиційного https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 корпусу , який з боку https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Балтійського моря прикривали судна https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 Royal Navy . У січні https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1919 1919 естонські війська під проводом https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80 Йохана Лайдонера , що підтримувалися добровольцями з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндії , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеції та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данії , перейшли у контрнаступ і вибили червоні війська з території Естонії.
Естонські війська зайняли північ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвії , що стало причиною конфлікту з німецькою окупаційною владою цієї країни. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/23_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 23 червня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1919 1919 біля https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%81 Цесіса естонці вступили в бій з німецьким https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80 ландвером , що підтримувався добровольчими загонами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96 балтійських німців . До сьогодні річницю цієї битви в Естонії відзначають як День перемоги.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/13_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 13 травня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1919 1919 естонські війська, що підтримувалися російськими https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F білогвардійцями , добровольцями https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 дансько-балтійського допоміжного корпусу , завдали удару по території РСФРР, провівши на зайнятих теренах запис добровольців до білої армії. Але невдовзі більшовики повернули втрачені території.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 28 вересня почався черговий наступ естонських військ спільно з російськими білогвардійцями (останніми командував генерал https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Микола Юденич ), за підтримки суден https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96_(1918%E2%80%941919) британського флоту . Війська підійшли на відстань 15 км до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Петрограду , але змушені були відступити під загрозою більшовицького заколоту у своїх https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BB тилах . https://uk.m.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 3 січня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1920 1920 було підписано https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F перемир'я .
Так, вже і є!
Вот только решает за всех кучка проходимцев, захвативших и удерживающих власть.