Рейтинг партій: "СН" - 20,4%, "ЄС" - 17,3%, "Батьківщина" - 10,6%, "Розумна політика" - 10,5%, "ОПЗЖ" - 9,9%, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то сім партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.
Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, "Слугу народу" підтримало б 20,4% українців, які мають намір голосувати та визначилися з вибором.
На другому місці "Європейська солідарність", яка має 17,3%. Далі йдуть "Батьківщина" (10,6%), "Розумна політика" (10,5%) та "Опозиційна платформа – За життя" (9,9%).
Також у парламент проходять "Сила і честь" (6,7%) та партія "Наші" (5,2%).
Інші партії прохідного бар'єра не долають.
Опитування проводили 17–22 грудня серед українців віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 2018 респондентів методом "обличчям до обличчя". Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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головне шо би те сміття не росповсюдлилося... - гардон проколотий...
Якщо звичайно не затіють якусь масштабну фальсифікацію. Можливо ці "дуті" рейтинги і є підготовка народу до такої фальсифікації.
Кажуть, що олігархія є закономірною при переході від диктатури до демократії. Може й так, але період олігархії в нас дуже вже недопустимо затягнувся і олігархи в нас дуже вже обнагліли обкрадаючи країну й народ і довівши країну до самої бідної у Євпопі.
Головною причиною олігархії у нас є олігархічні вибори президента, а не демократичні. Як їх демократизувати я писав в коментарях не раз.
Розумні казали й кажуть, що демократія це погано, але все інше набагато гірше. Наслідок отого іншого, а власне олігархії ми й маємо.
Наш народ (і коментатори) мають зрозуміти, що олігархи і олігархічні політики не будуть робити демократію без активного тиску знизу. І що тиск має бути в вигляді конкретних вимог на конкретні зміни законодавства і на інші конкретні дії.
Бо олігархію організував Кучма, а ні один президент після нього (навіть і після майданів) нічого не зробив для встановлення демократії.
І необхідно зрозуміти що тиск має бути в першу чергу на конкретні зміни виборчого законодавства, для заміни олігархічних виборів на демократичні. Бо в наших законах все зроблено, щоб в бюлетенях були тільки ставленики олігархату.
Як зразок має бути польська демократична система виборів. Подробиці я не раз писав в коментарях.