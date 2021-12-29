Рейтинг партій: "СН" - 20,4%, "ЄС" - 17,3%, "Батьківщина" - 10,6%, "Розумна політика" - 10,5%, "ОПЗЖ" - 9,9%, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то сім партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, "Слугу народу" підтримало б 20,4% українців, які мають намір голосувати та визначилися з вибором.

На другому місці "Європейська солідарність", яка має 17,3%. Далі йдуть "Батьківщина" (10,6%), "Розумна політика" (10,5%) та "Опозиційна платформа – За життя" (9,9%).

Також у парламент проходять "Сила і честь" (6,7%) та партія "Наші" (5,2%).

Інші партії прохідного бар'єра не долають.

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Опитування проводили 17–22 грудня серед українців віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 2018 респондентів методом "обличчям до обличчя". Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.