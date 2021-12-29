УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13135 відвідувачів онлайн
Новини
10 364 151

Рейтинг партій: "СН" - 20,4%, "ЄС" - 17,3%, "Батьківщина" - 10,6%, "Розумна політика" - 10,5%, "ОПЗЖ" - 9,9%, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова

Рейтинг партій:

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то сім партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, "Слугу народу" підтримало б 20,4% українців, які мають намір голосувати та визначилися з вибором.

На другому місці "Європейська солідарність", яка має 17,3%. Далі йдуть "Батьківщина" (10,6%), "Розумна політика" (10,5%) та "Опозиційна платформа – За життя" (9,9%).

Також у парламент проходять "Сила і честь" (6,7%) та партія "Наші" (5,2%).

Інші партії прохідного бар'єра не долають.

Також читайте: Порошенко може перемогти Зеленського у другому турі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова

Опитування проводили 17–22 грудня серед українців віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 2018 респондентів методом "обличчям до обличчя". Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Автор: 

партія (367) рейтинг (1650) Центр Разумкова (209)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
Я в шоці, партії нема, а рейтинг є. Дивляться як народ клюне, тоді і реальну партію зробимо. Якщо ні, то інший варіант пробувати будемо.
Це на вас зебіли розраховано.
показати весь коментар
29.12.2021 23:30
+31
сунут младорыга вверх всеми копытами...
показати весь коментар
29.12.2021 23:22
+24
Партії ще немає, а рейтиги вже є.
показати весь коментар
29.12.2021 23:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А гордон, это представитель того, кремлёвского клана, который имеет в Украине, гораздо больше влияния чем путинский клан...под ними рпц, группа каналов Интер, часть ахметовского холдинга "Украина" артисты, общественные деятели разных мастей и жанров и неограниченый финансовый ресурс...так что хуже гордона для Украины, может быть только гордон ☺
показати весь коментар
30.12.2021 02:06 Відповісти
Yman...на Пороха, с тв помоек, лили грязь и днём и ночью, 24/7 и тем не менее, 25% он взял...это нормальный результат при таких раскладах, даже для развитой, европейской страны...А зеленский...можно считать это везением...учитывая ковид, газовый кризис и тд...лучше пусть в головах людей это всё ложится на вату и олигархат, чем на "Армию, мову, церковь" ведь большинство населения в нюансах политики не разбираются, просто смотрят "лучше стало - хуже" в финансово -экономическом плане, а кто в таких условиях смог бы обеспечить "лучше?"
показати весь коментар
30.12.2021 02:23 Відповісти
ти не з України пишешь)))))))))) ти - спалився!
показати весь коментар
30.12.2021 07:18 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2021 03:42 Відповісти
Мітболи, капустяні роли, картопляні стейки і бурякове лате
показати весь коментар
30.12.2021 05:02 Відповісти
Безаперечно - "заморожена скумбрія"
показати весь коментар
30.12.2021 06:33 Відповісти
Вирастюка за вареныкы не трожь, он должен идти в компании с Яременко "без табу". 😤😂
показати весь коментар
30.12.2021 07:19 Відповісти
Як казав Дмитро Гордон, Голобородька для меня умер...
показати весь коментар
30.12.2021 04:05 Відповісти
гардон сповз злився с голобородька?
головне шо би те сміття не росповсюдлилося... - гардон проколотий...
показати весь коментар
30.12.2021 04:22 Відповісти
цену на хлеб можно смело поднимать до 40грн
показати весь коментар
30.12.2021 05:04 Відповісти
Ню-ню....... вибори покажуть.

Якщо звичайно не затіють якусь масштабну фальсифікацію. Можливо ці "дуті" рейтинги і є підготовка народу до такої фальсифікації.
показати весь коментар
30.12.2021 05:30 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2021 06:02 Відповісти
10% РП это все, что надо знать о достоверности подобных "рейтингов"! Опрос проводили в кулуарах Верховной рады? ( если конечно вообще кто то его проводил).
показати весь коментар
30.12.2021 06:17 Відповісти
Схоже,що народу треба дати ще років 30-ть, щоб набратися політичного розуму і не "стрибати по граблях".
показати весь коментар
30.12.2021 06:36 Відповісти
Дивлячись на цю "статистику" розумієш скільки в нас ідіотів, що ж дивуватись що през такий
показати весь коментар
30.12.2021 06:50 Відповісти
10 марта 2019 года я смело нацарапал на цензоре...Леонид Данилыч идет на третью свою каденцдию... а знаете почему?Просто вспомнил его москальские слова перед второй его каденцией...о 2 чемоданах компромата на каждого украинского политика...,уже тогда было понятно что Данилыч Мацкаль...,а сданое им ядерное оружие в 1994 году,то таке...не интересно...
показати весь коментар
30.12.2021 07:15 Відповісти
Вже зараз починають маніпулювати суспільними настроями: ЗЄлюки не проходять, ЗаЖопинці без шансів, тоді перемагає Порох з ЄС, а щоб цього не сталося треба обирати Разумкова з його політикою
показати весь коментар
30.12.2021 07:27 Відповісти
Одна гидота в опитуванні.Маніпулювання.
показати весь коментар
30.12.2021 07:29 Відповісти
У Розумкова мало времени на раскрутку,но если не олигархи договорятся,то Юля Владимирна має шанс стати першою жіночкою президентом
показати весь коментар
30.12.2021 07:36 Відповісти
Ю.В. являється давньою подругою Коломойського. Для того хто цього не розумів, аудіо її розмови з Коломойським, яке присутнє в ютубі, це доводить. Вона зовсім не та людина яку дуже артистично грає. Вона не є альтернативою.
показати весь коментар
30.12.2021 07:48 Відповісти
Тимошенко єдиний політик, який старається для народу, а не намагається збагатити себе і близьких. Політик, який бореться для зниження тарифів на газ і цін на продукти, який прагне підвищити зарплати і пенсії і має для цього стратегії - це якраз не просто альтернатива, це єдиноправильний вибір.
показати весь коментар
30.12.2021 15:38 Відповісти
Погоджують на всі 100 відсотків... Жаль що інші політики навмисне ігнорують її ініціативи та стратегії. Бо ж бояться, що вона викриє їх корупційні схеми... Адже Тимошенко завжди боролася проти кланово-олігархічної системи в Україні.
показати весь коментар
30.12.2021 18:11 Відповісти
Вона тільки приймала участь в міжолігархічних розбірках на стороні свого давнього друга коломоя проти фірташа, видавая це як боротьба проти олігархії. Вона дуже хитра.
показати весь коментар
31.12.2021 12:26 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2021 07:38 Відповісти
Та пофигу на те рейтинги, определенные этими двумя "фирмами"! Мысля очень проста: есть плохой президент и его команда, но занимающие первое место пока и быстро растущий рейтинг немолодого и сывочолого, но спасителя всего украинства Пети! А почему "слуги" первые? Да потому что - 73% избирателей - зебилы, идиоты , "абынепорох" и т.д. Священная эта цифирь -73% начала умирать более двух лет назад и благодаря действиям, или бездействию тех, кто у власти. А результаты выборов во ВТОРОМ туре последних президентских выборов могут быть далекими от действительного расклада голосов в стране в настоящее время.
показати весь коментар
30.12.2021 07:38 Відповісти
Следите за речами Дмитрия Гордона и доктора Кошмаровского...они назначили Голобородьку,будут назначать и дальше... своих фаворитов... а потом скажут : Мы ИХ СДЕЛАЛИ...
показати весь коментар
30.12.2021 07:43 Відповісти
Кажуть Голобородька не курит,а нюхает...но это всирамно...
показати весь коментар
30.12.2021 07:44 Відповісти
Раніше казали : спасибо жителям Донбасса,за президента....,теперь будут казать,спасибо жителям Кривбасса за президента Наркобасса...Весело живем,и вперед идем...
показати весь коментар
30.12.2021 07:52 Відповісти
Вова Наркобас - це звучить
показати весь коментар
30.12.2021 09:37 Відповісти
Главное не в Гордоне. Главное, что у нас вообще нет журналистики и почти нет журналистов. Наша "журналистика" продажная девка олигархов, а причина в том, что у нас не демократия, а олигархия.

Кажуть, що олігархія є закономірною при переході від диктатури до демократії. Може й так, але період олігархії в нас дуже вже недопустимо затягнувся і олігархи в нас дуже вже обнагліли обкрадаючи країну й народ і довівши країну до самої бідної у Євпопі.

Головною причиною олігархії у нас є олігархічні вибори президента, а не демократичні. Як їх демократизувати я писав в коментарях не раз.
показати весь коментар
30.12.2021 08:06 Відповісти
І добавлю, що олігархію створив у нас Кучма, і ні один із подальших президентів нічого не зробив для ліквідації олігархії.
показати весь коментар
30.12.2021 08:09 Відповісти
А хто каже, що в нас демократія він чи дeбiл чи шахрай.
показати весь коментар
30.12.2021 08:12 Відповісти
Мне Гордон мерзок . Но сейчас в чем он не прав ? Где врет? Да за денежки Ахметки , но правду говорит.
показати весь коментар
30.12.2021 08:50 Відповісти
астанавитесь! несуществующей партии димасика уже 10% нарисовали. к выборам 146 набежит с такими темпами.
показати весь коментар
30.12.2021 08:24 Відповісти
За время независимости президентами на 95 % у нас были или клинические идиоты с табуретным интеллектом , почти все страдали клептоманией. Вопрос выбора будет стоять ещё острее. Пришла хорошая идея - провести переговоры с Якудзой , чтобы они выделили ,, нормального,,, парня, определить % от ВВП и разрешить действовать на территории Украины законам этой организации в вопросах коррупции, кидалова, зразы. Они в е делают тихо и профессионально. Думаю, что через 5 лет в Украине был бы уровень Швейцарии. В противном случае ************ будет очередной дол@*** , ещё хуже , чем предыдущие.
показати весь коментар
30.12.2021 08:50 Відповісти
Ну, пока у нас в стране вот такие стратеги и тактики , как вы , до тех пор и будет в стране жопа. Чем глупее человек, тем легче он решает (ну, ему кажется, что он решает) глобальные проблемы. Офис простых решений не даром создал именно президент альтернативно-одаренных имбецилов Зеленский.
показати весь коментар
30.12.2021 10:09 Відповісти
Стратеги и тактики они живые, деятельные- у них есть мозг и чувство юмора. От таких ,, умных,, обиженых опущенцев хорошего чего либо вря ли будет- сильна травма от опущения. Что ещё ? Если бы мог тебя достать- ты никогда бы не был ,, плохой девочкой,, и не оскорблял не знакомых.
показати весь коментар
30.12.2021 10:25 Відповісти
Скільки нашому "розумному" народу ще треба підсрачників, щоб вони зрозуміли хоть щось, СН+Жопоблок+Наші - це коаліція. Зеля даешь хліб по 50грн і олію по 150грн., все одно схавають.
показати весь коментар
30.12.2021 09:37 Відповісти
Опять подсаживают утку для наши зебилят и любителей рюзьге мира. 10%, дебилы б...дь. Нарисуйте уже 98,7%, че так мелко, младорыг будет не доволен.
показати весь коментар
30.12.2021 09:49 Відповісти
Соціологічне опитування це прикладне наукове дослідження. Тому ці результати мали б публікуватися в наукових виданнях які публікують їх лише на основі позитивних рецензій від визнаних учених в цій галузі. Також в наукових виданнях зобов"язують авторів повідомляти про спонсорів дослідження. Тому пропоную ЦН перед тим як оприлюднювати підозрілі дані поцікавитися цими питаннями.
показати весь коментар
30.12.2021 10:08 Відповісти
Странная статистика. Всегда личный рейтинг Зеленского был выше чем "Слуг народа".. Теперь же когда его рейтинг опустился( или скорей сравнялся с рейтингом Порошенко), рейтинг " слуг" остается первым в списке. Что из этого выходит.., наверное сильная распорошенность голосов в проукраинском межпартийном сегменте. ( слишком много "партий" разбивающих голоса)
показати весь коментар
30.12.2021 10:16 Відповісти
КМІС це приватна фірма (директор Паніотто) яка готова виконати будь-яке замовлення. Нагадаю "найяскравішу" сторінку його історії. 2012-й рік. Соціологічне "дослідження" КМІСу показує що 74% українців бажають щоб російська мова була другою державною мовою. Очевидне замовлення партії регіонів для обгрунтування прийнятого згодом антиукраїнського мовного закону Ківалова-Колісніченка.
показати весь коментар
30.12.2021 10:17 Відповісти
А чем слуга отличается от разумкова? Или от Юли или от опзж. Народ слеп и глуп к сожалению!
показати весь коментар
30.12.2021 10:26 Відповісти
10,5 %???!!! Чего только себе,любимому,не нарисуешь)))
показати весь коментар
30.12.2021 10:33 Відповісти
"Неначе люди подуріли,німі на панщину ідуть,і діточок своїх ведуть." (с) Чомусь пригадалось...
показати весь коментар
30.12.2021 10:37 Відповісти
Рейтинг у Разумкова растёт как на дрожжах
показати весь коментар
30.12.2021 11:21 Відповісти
Відчуття, що опитування у ВР та ОПі проводили...
показати весь коментар
30.12.2021 11:22 Відповісти
Поки наш народ (в тому числі й коментотори) не зрозуміє, що поки в країні не ліквідувати олігархію і не зробити демократію, доброго ладу в країні не буде.

Розумні казали й кажуть, що демократія це погано, але все інше набагато гірше. Наслідок отого іншого, а власне олігархії ми й маємо.

Наш народ (і коментатори) мають зрозуміти, що олігархи і олігархічні політики не будуть робити демократію без активного тиску знизу. І що тиск має бути в вигляді конкретних вимог на конкретні зміни законодавства і на інші конкретні дії.

Бо олігархію організував Кучма, а ні один президент після нього (навіть і після майданів) нічого не зробив для встановлення демократії.

І необхідно зрозуміти що тиск має бути в першу чергу на конкретні зміни виборчого законодавства, для заміни олігархічних виборів на демократичні. Бо в наших законах все зроблено, щоб в бюлетенях були тільки ставленики олігархату.
Як зразок має бути польська демократична система виборів. Подробиці я не раз писав в коментарях.
показати весь коментар
30.12.2021 12:33 Відповісти
Сюдя по рейтингам у Украины безрадостное политическое будущее. Большинство в ВР получают БОЛОТО (СН, "Разумная политика, Сила и честь), от которых можно ожидать чего угодно, и АНТИУКРАИНСКИЕ СИЛЫ (ОПЗЖ,Наши),их главная задача сдача страны российскому агрессору. К сожалению в меньшинстве оказываются безусловно проукраинские партии ( ЕС, Батьковщина). Вот так вот в Украине в меньшинстве действительно проукраинские партии.
показати весь коментар
30.12.2021 14:15 Відповісти
Большинство малороссов в Украине готовы выбирать кого угодно только не щирого украинца. А потом они жалуются, что жить становится хуже.
показати весь коментар
30.12.2021 17:18 Відповісти
То ли рейтинги взяты с потолка то ли люди не поняли еще, что Зеленский и Порошенко ничего хорошего стране не принесут. Мы же все это уже проходили... Пусть за страну возьмется наконец-то человек, разбирающийся в политике и говорящий дельные вещи, которые реально помогут улучшить жизнь простых людей в нашей стране!
показати весь коментар
30.12.2021 17:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 