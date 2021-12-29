Зеленський відповів на петицію про скасування вакцинації від коронавірусу окремих категорій працівників
Президент України Володимир Зеленський 29 грудня відповів на електронну петицію з закликом скасувати обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для низки працівників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Петиція, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів підтримки, була зареєстрована 23 листопада - на наступний день після того, як уряд вперше оголосив, що окремі професії підпадуть під обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Автор документа вказував, що "не повинно бути такого, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати".
У відповідь на петицію Зеленський зазначив, що законом "Про захист населення від інфекційних хвороб" установлено, що в разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї хвороби за епідемічними показаннями.
Водночас президент зазначив, що відповідно до закону "Про Кабінет Міністрів України" забезпечення державної політики у сферах охорони здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя належить до повноважень уряду. "Враховуючи зазначене, я звернувся до Кабінету Міністрів з проханням з’ясувати, чи були випадки використання прострочених вакцин, і в разі необхідності вжити відповідних заходів реагування", - відповів він.
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Не колитесь? Та ему б сразу ВОЗ и ООН и их "хозяева" дали б по башке.
Это как плохой и хороший полицейский, как Путин и Медведев.
селедкискумбрии"(с)
Для того и прививают от гриппа каждый год заново: предыдущая прививка уже бесполезна - организм помнит о вирусе которого уже не существует.
Организм без антител - это у кого иммунная система убита. Например, радиацией.
В нормальном организме антитела вырабатываются всегда, если появился "враг". Разница лишь в том: с какой скоростью иммунная система их вырабатывает.
Мутировавший вирус - это уже другой вирус. Потому для него нужна новая прививка.
Память о старом - остаётся на тот же срок. Просто эта память уже не нужна - такого вируса больше нет.
Спасибо тебе и тебеподобным за скумбрию по 8 грн