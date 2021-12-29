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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський відповів на петицію про скасування вакцинації від коронавірусу окремих категорій працівників

Зеленський відповів на петицію про скасування вакцинації від коронавірусу окремих категорій працівників

Президент України Володимир Зеленський 29 грудня відповів на електронну петицію з закликом скасувати обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для низки працівників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Петиція, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів підтримки, була зареєстрована 23 листопада - на наступний день після того, як уряд вперше оголосив, що окремі професії підпадуть під обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Автор документа вказував, що "не повинно бути такого, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати".

У відповідь на петицію Зеленський зазначив, що законом "Про захист населення від інфекційних хвороб" установлено, що в разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї хвороби за епідемічними показаннями.

Також читайте: Зеленський відповів на петицію про скасування карантину і "добровільно-примусової" вакцинації від COVID-19

Водночас президент зазначив, що відповідно до закону "Про Кабінет Міністрів України" забезпечення державної політики у сферах охорони здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя належить до повноважень уряду. "Враховуючи зазначене, я звернувся до Кабінету Міністрів з проханням з’ясувати, чи були випадки використання прострочених вакцин, і в разі необхідності вжити відповідних заходів реагування", - відповів він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) щеплення (174) петиція (320) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+27
інколи краще жувати скумбрію за 8 грн, ніж говорити
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29.12.2021 23:57
+10
Короче, Земля пёрнул в лужу, отказавшись какой то стандартной фразой и дальше идёт на поводу у зарубежных кредиторов, которые, в свою очередь, уже являются рабами биг фармы. Как то так.
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30.12.2021 00:04
+8
новина, яка починаеться з "зеленький відповів, звернувся, взяв під особистий контроль, розглянув..." тощо, не заслуговуе навіть клика на відкривати її.
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30.12.2021 00:09
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інколи краще жувати скумбрію за 8 грн, ніж говорити
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29.12.2021 23:57 Відповісти
Ніхто нічого не буде з'ясовувати, тим більше напередодні новорічних свят. А після них про це забудуть. В першу чергу Головний Лох країни.
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30.12.2021 00:06 Відповісти
Вибачте, не туди написав коментар. Але я його все ж залишу, гаразд?
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30.12.2021 00:08 Відповісти
Он уже видеть ее не может.
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30.12.2021 00:17 Відповісти
Короче, Земля пёрнул в лужу, отказавшись какой то стандартной фразой и дальше идёт на поводу у зарубежных кредиторов, которые, в свою очередь, уже являются рабами биг фармы. Как то так.
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30.12.2021 00:04 Відповісти
Зеля пёрнул в землю.
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30.12.2021 00:07 Відповісти
Интересно шоб сказал Пеця.
Не колитесь? Та ему б сразу ВОЗ и ООН и их "хозяева" дали б по башке.
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30.12.2021 01:42 Відповісти
Вряд ли петя действовал бы по-другому.
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30.12.2021 14:05 Відповісти
Эти два клана Пеця , Зеля управляются кем то одним.
Это как плохой и хороший полицейский, как Путин и Медведев.
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30.12.2021 14:21 Відповісти
Та там бигфарма просто инструмент, она слилась с ,id 2020 официально и пытаются срочно всех оцифровать . Кстати зеля не зря так свою диджитализацию пихает , надеется что за такое усердие ему поблажка будет от кагала с надеждой на второй срок или укрытие с странах наворованным в странах на выбор
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30.12.2021 01:22 Відповісти
Да, у нас без "Дия" скоро из дому не выйдешь, всё туда запихать пытаются.
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30.12.2021 14:04 Відповісти
Нарешті Вов очко обізвалось.
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30.12.2021 00:06 Відповісти
Випадковий президент генерує випадковий звук.
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30.12.2021 00:10 Відповісти
Генерує пук-пук.
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30.12.2021 00:35 Відповісти
Буль-буль та ляп-ляп.))
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30.12.2021 00:39 Відповісти
Возникли сложности с ответом Кадырову. Спорят в какой позе Вовочке выступать...
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30.12.2021 00:37 Відповісти
новина, яка починаеться з "зеленький відповів, звернувся, взяв під особистий контроль, розглянув..." тощо, не заслуговуе навіть клика на відкривати її.
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30.12.2021 00:09 Відповісти
"и вотэта я сделал всё сам..?"

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30.12.2021 00:14 Відповісти
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30.12.2021 00:40 Відповісти
какой бубачка маладец! "дайте ему селедки скумбрии"(с)
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30.12.2021 00:55 Відповісти
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30.12.2021 01:11 Відповісти
Клован, тобі віри немає!!!
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30.12.2021 01:11 Відповісти
В нас, кожн лайно **********... Том,й,такий невиносний сморід...
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30.12.2021 02:48 Відповісти
Нечекайте,від Зедрота розуму! Во,задрочене-Ніщо,й незвідкіля!!! Сміття пархате
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30.12.2021 02:46 Відповісти
Петиция об одном а ответ Президента вообще об другом.А как на счет лицензий на грибы,ягоды и рыбу,и когда введут наконец-то налог на воздух,дождь?
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30.12.2021 06:29 Відповісти
У презерва в голове ипутся тараканы,что он может ответить?
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30.12.2021 07:31 Відповісти
Розумно відповів . Антиваксери не повинні розносити заразу серед нормальних , здорових людей . Захищати суспільство від упоротих неадекватів - обов'язок влади .
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30.12.2021 06:36 Відповісти
"Омикрон" кста прилетел, а летают ...
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30.12.2021 06:51 Відповісти
Сынок, а в каком учебнике эпидемиологии ты прочёл что "невакцинированный" и "инфицированный" - это синонимы ? Помедленее, я записываю. А то вдруг ты молодой, и тебя не кололи от натуральной оспы. Ты в таком случае являешься её разносчиком, и должен быть изолирован от общества.
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30.12.2021 07:05 Відповісти
У привитого человека с гораздо меньшей вероятностью произойдет мутация вируса, т. к. организм быстрее с ним справится, а так же потенциально меньше заразит при отсутствии изоляции при необнаружении инфицирования.
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30.12.2021 10:20 Відповісти
Чушь какая. Мутации вируса происходят спонтанно; это сугубо "внутренний" процесс.
Для того и прививают от гриппа каждый год заново: предыдущая прививка уже бесполезна - организм помнит о вирусе которого уже не существует.
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30.12.2021 12:58 Відповісти
У организма вообще без антител вирус будет жить дольше, и соответственно шанс мутировать у него выше - окно возможностей больше. И мутируют вирусы не "от балды", а адаптируясь.
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31.12.2021 12:36 Відповісти
"У организма вообще без антител вирус будет жить дольше" -вы только вдумайтесь какую ахинею вы написали.
Организм без антител - это у кого иммунная система убита. Например, радиацией.
В нормальном организме антитела вырабатываются всегда, если появился "враг". Разница лишь в том: с какой скоростью иммунная система их вырабатывает.
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31.12.2021 21:23 Відповісти
Суть та же. Я имел ввиду без антител к вирусу, само собой. Фокус в том, что пока без вакцины антитела появятся, вирус уже мутирует от исходной формы с намного большим шансом, так как ему ничего не мешает.
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01.01.2022 15:00 Відповісти
Тем более, "вакцинация от ковида" в таком случае невозможна, как вакцинация от гепатита С. Слишком часто мутирует.
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01.01.2022 15:02 Відповісти
Как и грипп. Вакцинация со временем теряет эффект, потому и нужна регулярность.
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01.01.2022 15:23 Відповісти
Да, только вот порядок вещей другой: сначала появляется новый штамм, и только потом от него разрабатывают новую вакцину. Только с "ковидом" телега стоит поперед лошади: "здравоохранители" стучат кулаком по столу и требуют колоться старым шмурдяком против нового штамма.
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01.01.2022 15:27 Відповісти
"Вакцинация со временем теряет эффект" - через 10 лет. Точнее, она сохраняется на 20-30 лет, с постепенной понижающейся эффективностью. "Бустер" через шесть месяцев - это бред, абсурд.
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01.01.2022 15:28 Відповісти
Зависит от вируса. Вирусы с высокой мутагенностью требуют более частых прививок.
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01.01.2022 23:45 Відповісти
Вы, очевидно, ничего не понимаете из того что написано.
Мутировавший вирус - это уже другой вирус. Потому для него нужна новая прививка.
Память о старом - остаётся на тот же срок. Просто эта память уже не нужна - такого вируса больше нет.
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02.01.2022 01:23 Відповісти
Основной белок у него тот же остается, и потому антитела имеют хоть какую эффективность, пусть и пониженную.
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02.01.2022 11:16 Відповісти
Гипотетические рассуждения.
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02.01.2022 12:42 Відповісти
Это Вам по телевизору раcсказали?
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30.12.2021 14:07 Відповісти
Не имею дурной привычки смотреть его.
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31.12.2021 12:36 Відповісти
К тебе еще не дошла инфа наверное,вакцинация не защищает от заболевания и разноса вируса,а если учесть факт,что вакцинированых был приоритет на время карантина,они больше невакцинированных разносили заразу))
Спасибо тебе и тебеподобным за скумбрию по 8 грн
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30.12.2021 07:28 Відповісти
Буба в очередной раз послал зелебобиков в пешее эротическое путешествие.
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30.12.2021 06:52 Відповісти
У них один ответ на петиции - ПНХ.
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30.12.2021 08:32 Відповісти
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30.12.2021 08:52 Відповісти
Добре, що хоч зглянувся і відповів.
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30.12.2021 08:57 Відповісти
Да, оперативненько Зеля сработал! Тем более в такое напряженное время - новогодними корпоративами! Маладец!
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30.12.2021 10:47 Відповісти
 
 