Зеленський відповів на петицію про скасування вакцинації від коронавірусу окремих категорій працівників

Президент України Володимир Зеленський 29 грудня відповів на електронну петицію з закликом скасувати обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для низки працівників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Петиція, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів підтримки, була зареєстрована 23 листопада - на наступний день після того, як уряд вперше оголосив, що окремі професії підпадуть під обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Автор документа вказував, що "не повинно бути такого, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати".

У відповідь на петицію Зеленський зазначив, що законом "Про захист населення від інфекційних хвороб" установлено, що в разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї хвороби за епідемічними показаннями.

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Водночас президент зазначив, що відповідно до закону "Про Кабінет Міністрів України" забезпечення державної політики у сферах охорони здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя належить до повноважень уряду. "Враховуючи зазначене, я звернувся до Кабінету Міністрів з проханням з’ясувати, чи були випадки використання прострочених вакцин, і в разі необхідності вжити відповідних заходів реагування", - відповів він.