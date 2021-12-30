Блінкен обговорив з колегами з Європи дії для запобігання агресії РФ
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із главами МЗС Франції, ФРН та Великобританії ситуацію в районі України.
Про це повідомляє Держдеп, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив з головою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном, главою МЗС ФРН Анналеною Бербок і з главою МЗС Великобританії Ліз Трасс. Вони обговорили важливість подальшої координації для запобігання будь-якій подальшій агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як зазначається, "вони озвучили консенсус, досягнутий союзниками та партнерами, щодо того, що РФ зіткнеться з масивними наслідками та заплатить чималу ціну за подібні дії (у разі нападу на Україну. – Ред.)".
Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили інші міжнародні теми: іранську ядерну проблему, ситуацію в Лівії, напруженість у відносинах між КНР і Литвою.
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короче , хутин пытался остановить газовоз в Европу
живут по принципу : не себе и не людям .
він над "схваткою" і десь трохі збоку лівіше...
Але тигр переможець із дуелі вийде надто голодним, щоб слухати реверанси спостерігачів і він їх двох просто схаває без вибачень.