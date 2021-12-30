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Новини Війна
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Блінкен обговорив з колегами з Європи дії для запобігання агресії РФ

Блінкен обговорив з колегами з Європи дії для запобігання агресії РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із главами МЗС Франції, ФРН та Великобританії ситуацію в районі України.

Про це повідомляє Держдеп, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив з головою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном, главою МЗС ФРН Анналеною Бербок і з главою МЗС Великобританії Ліз Трасс. Вони обговорили важливість подальшої координації для запобігання будь-якій подальшій агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, "вони озвучили консенсус, досягнутий союзниками та партнерами, щодо того, що РФ зіткнеться з масивними наслідками та заплатить чималу ціну за подібні дії (у разі нападу на Україну. – Ред.)".

Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили інші міжнародні теми: іранську ядерну проблему, ситуацію в Лівії, напруженість у відносинах між КНР і Литвою.

Читайте: Байден збирається сказати Путіну, що знизити напруженість навколо України все ще можна шляхом дипломатії, - Білий дім

Автор: 

Велика Британія (5553) Німеччина (7326) росія (64958) Франція (3049) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+1
ща царь ленид губы накрасит,колготки отутюжит и затребует право первым встретить персов...
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30.12.2021 00:59
+1
Анналена Бербок ,глава МИД Германии предложила заморозить Северный потоп Путлера до сентября 2022 года Хорошая идея,летом Норвегия запускает газогон в Польшу и далее по Европе...
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30.12.2021 08:15
+1
Хмырь Шизанутый жждет долгосрочных контрактов с ГрязьПромом...а их никто не предлагает...догрался болван в закрывание Вентиля...
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30.12.2021 08:20
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30.12.2021 00:50 Відповісти
Газовоз с грузом из США кружил в Атлантическом океане 1 300 километров, пока собственник сжиженного газа определялся, куда лучше продать СПГ. На прошлой неделе в Европе рекордно выросли цены на газ и в страны ЕС направилась целая флотилия танкеров с американским сжиженным газом. После этого цены упали почти вдвое.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/12/28/tanker-s-spg-iz-ssha-kruzhil-1-300-km-poka-hozyain-gaza-opredelyalsya-evropa-ili-aziya

короче , хутин пытался остановить газовоз в Европу
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30.12.2021 00:52 Відповісти
Только один газовоз пытался остановить или всю флотилию ?
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30.12.2021 08:14 Відповісти
Вы же в курсе византийских интриг московитов - они гадят везде и всем .
живут по принципу : не себе и не людям .
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30.12.2021 15:16 Відповісти
президент України-буба перший, вже давно мае всі ці перемовини під особистим контролем.
він над "схваткою" і десь трохі збоку лівіше...
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30.12.2021 00:51 Відповісти
ща царь ленид губы накрасит,колготки отутюжит и затребует право первым встретить персов...
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30.12.2021 00:59 Відповісти
Блінкен обговорив з колегами з Європи дії для запобігання агресії РФ. Будкть використані : 1.Прогиб 2.Отлиз 3.Отсос.
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30.12.2021 04:16 Відповісти
фюрер гонить пургу, І вже підморгує, А Буба і Боба, як в китайській бувальщині, сидять на горі і спостерігають як тигр зі львом під горою бьються, а потім пристануть до сильнішого.
Але тигр переможець із дуелі вийде надто голодним, щоб слухати реверанси спостерігачів і він їх двох просто схаває без вибачень.
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30.12.2021 04:29 Відповісти
Анналена Бербок ,глава МИД Германии предложила заморозить Северный потоп Путлера до сентября 2022 года Хорошая идея,летом Норвегия запускает газогон в Польшу и далее по Европе...
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30.12.2021 08:15 Відповісти
С наступающим , пан Сенатор 😀
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30.12.2021 15:11 Відповісти
Хмырь Шизанутый жждет долгосрочных контрактов с ГрязьПромом...а их никто не предлагает...догрался болван в закрывание Вентиля...
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30.12.2021 08:20 Відповісти
Внук Назарбаева засветил коррупционный контракт между Казахстаном и газпромом . В нем Казахстан продаёт Газпрому газ по заниженной цене . Прибыль 1, 5 млрд долларов в год делят пополам - казахские олигархи и миллер с хутиным . Гроши уходят на сингапурские счета .
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30.12.2021 15:14 Відповісти
 
 