Блінкен обговорив з колегами з Європи дії для запобігання агресії РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із главами МЗС Франції, ФРН та Великобританії ситуацію в районі України.

Про це повідомляє Держдеп, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив з головою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном, главою МЗС ФРН Анналеною Бербок і з главою МЗС Великобританії Ліз Трасс. Вони обговорили важливість подальшої координації для запобігання будь-якій подальшій агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, "вони озвучили консенсус, досягнутий союзниками та партнерами, щодо того, що РФ зіткнеться з масивними наслідками та заплатить чималу ціну за подібні дії (у разі нападу на Україну. – Ред.)".

Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили інші міжнародні теми: іранську ядерну проблему, ситуацію в Лівії, напруженість у відносинах між КНР і Литвою.

Читайте: Байден збирається сказати Путіну, що знизити напруженість навколо України все ще можна шляхом дипломатії, - Білий дім