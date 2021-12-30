Головні новини 29 грудня: обшуки у членів "ЄС", переговори Бадена та Путіна
У членів "Європейської солідарності" провели обшуки, Байден та Путін в четвер проведуть телефонну розмову, Росія та Білорусь проведуть спільні навчання, - головні новини 29 грудня.
Обшуки у членів "ЄС"
До представників "Європейської солідарності" Юрія Онищенка та Сергія Березенка з обшуками пришлй о 7 ранку. "Європейська солідарність" заявляє, що таким чином влада влаштовує терор та репресії, щоб відволікти увагу українців від проблем. У ДБР кажуть, що розслідують таким чином справу про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.
Переговори Путіна та Байдена
Телефонна розмова між президентами США та Росії запланована на 30 грудня. Вони говоритимуть про російські війська біля українського кордону - і Байден збриється сказати Путіну, що знизити напруженість все ще можна дипломатичним шляхом. Після розмови з Путіним Байден збирається провести переговори з Зеленським.
Росія та Білорусь проведуть спільні навчання
Це станеться у першому кварталі 2022 року - лютому чи березні.
Свіжі рейтинги
В другому турі Порошенко може перемогти Зеленського - обох готові підтримати близько 50% виборців. Серед партій сили розподілилися так: "СН" - 20,4%, "ЄС" - 17,3%, "Батьківщина" - 10,6%, "Розумна політика" - 10,5%, "ОПЗЖ" - 9,9%, "Сила і честь" - 6,7%, "Наші" - 5,2%. Такі результати спільного досліження фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.
А ще 45% українців назвали Володимира Зеленського головним розчаруванням року.
Водійські, студентські та техпаспорти тепер — у "Дії"
Електронні варіанти цих документів приймаймають нарівні з паперовими. Відповідні постанови ухвалив Кабінет Міністрів.
Олена Зеленська розказала про скумбрію за 8 грн
В ранковому шоу на "1+1" перша леді розповідала про здорове харчування. Олена Зеленська заявила, що із замороженої скумбрії можна приготувати "безліч чудових страв", а коштує ця риба нібито 8 грн за кілограм.
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котрий скумбрію по 8 не жре, а як всі? - мо шо і злупиться...
середній палець бачишь?..
він твій