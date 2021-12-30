Минулої доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу. Війська РФ 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети та великокаліберні кулемети, - ООС

Упродовж минулої доби, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що поблизу Новолуганського ворог вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь із автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

Також повідомляється, що на околицях Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

В штабі ООС інформують, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмують у штабі.