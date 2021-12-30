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Новини Війна
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Минулої доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу. Війська РФ 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети та великокаліберні кулемети, - ООС

Минулої доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу. Війська РФ 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети та великокаліберні кулемети, - ООС

Упродовж минулої доби, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що поблизу Новолуганського ворог вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь із автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

Також повідомляється, що на околицях Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості", - йдеться у повідомленні. 

В штабі ООС інформують, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмують у штабі.

Минулої доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу. Війська РФ 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети та великокаліберні кулемети, - ООС 01

Автор: 

обстріл (28284) Донбас (22354) найманці рф (2044) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Куратор Зеленського Єрмак так не думає.
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30.12.2021 07:56
+6
Швидкого одужання нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі.
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30.12.2021 10:52
+5
Якщо перемир 'я порушено більш,як 3 рази,воно вже анульоване!,Воно закінчилось в той же день ,як почалось!
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30.12.2021 07:31
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Якщо перемир 'я порушено більш,як 3 рази,воно вже анульоване!,Воно закінчилось в той же день ,як почалось!
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30.12.2021 07:31 Відповісти
Куратор Зеленського Єрмак так не думає.
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30.12.2021 07:56 Відповісти
А я считаю, не три раза, а любое нарушения с первого раза!
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30.12.2021 12:39 Відповісти
А так Ярмак дисал.
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30.12.2021 08:18 Відповісти
ОДУЖАННЯ ХЛОПЦЮ!!! Знов те Золоте-4! Якби зенелох не розводив й чутки про нього вже не мали б! Під Пєрвомайськом вже, на висотках, стояли б!!
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30.12.2021 09:21 Відповісти
Зенелох не розводив війська, а здавав українську землю. Злочин. Стаття 111. Державна зрада.
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30.12.2021 10:54 Відповісти
От, якби йому це в макітру втулмачити!!!
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30.12.2021 11:02 Відповісти
Він це знає. Йому похрін. Він виконує вказівки фуйла.
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30.12.2021 11:38 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі.
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30.12.2021 10:52 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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30.12.2021 12:37 Відповісти
Скорейшего выздоровления и с наступающим Новым годом!!!
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30.12.2021 12:41 Відповісти
 
 