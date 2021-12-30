Байден та Путін не братимуть участі у перемовинах щодо гарантій безпеки в Женеві, - Білий дім
Двосторонні переговори між США й Росією, заплановані на 10 січня в Женеві, не передбачають особистої зустрічі глав держав.
Про це заявив під час телефонного брифінгу в середу високопоставлений представник адміністрації США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не очікується, що президенти Байден і Путін візьмуть участь у переговорах у Женеві",- зауважив чиновник у відповідь на запитання журналістів, чи допускають у Білому домі формат зустрічі найвищого рівня.
Він пояснив, що 10 січня заплановані двосторонні переговори США-Росія в межах діалогу зі стратегічної стабільності. Делегацію з американського боку формуватимуть представники Держдепартаменту США, Пентагону та інших відомств.
"Але просто хочу повторити: ми не очікуємо, що президент Байден і президент Путін візьмуть участь у цих обговореннях 10 січня",- підкреслив чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але головне витримка
Отака
В добавок ко всему, он еще и психически не нормален.