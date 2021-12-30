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Новини
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Байден та Путін не братимуть участі у перемовинах щодо гарантій безпеки в Женеві, - Білий дім

Байден та Путін не братимуть участі у перемовинах щодо гарантій безпеки в Женеві, - Білий дім

Двосторонні переговори між США й Росією, заплановані на 10 січня в Женеві, не передбачають особистої зустрічі глав держав.

Про це заявив під час телефонного брифінгу в середу високопоставлений представник адміністрації США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не очікується, що президенти Байден і Путін візьмуть участь у переговорах у Женеві",- зауважив чиновник у відповідь на запитання журналістів, чи допускають у Білому домі формат зустрічі найвищого рівня.

Він пояснив, що 10 січня заплановані двосторонні переговори США-Росія в межах діалогу зі стратегічної стабільності. Делегацію з американського боку формуватимуть представники Держдепартаменту США, Пентагону та інших відомств.

"Але просто хочу повторити: ми не очікуємо, що президент Байден і президент Путін візьмуть участь у цих обговореннях 10 січня",- підкреслив чиновник.

Читайте також: Байден про ймовірність зустрічі із Путіним у січні: "Подивимося"

Автор: 

Байден Джо (2883) перемовини (2857) путін володимир (23766) росія (64969) США (22590) Женева (52)


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Топ коментарі
+4
"довша і грубша"
Отака
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30.12.2021 07:53
+4
Какие могут быть переговоры о гарантиях агрессору?
В добавок ко всему, он еще и психически не нормален.
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30.12.2021 08:30
+2
Міряються піськами, у кого довша і грубша : штати чекають що №%йло не потягне цілу зиму утримувати стотисячні орди з тисячами усяких бронєгробів та гімнольотів = мордор чекає що захід очкане перед страхом залишитись без рашковських газу, нафти й електрики, а також страху перед його непердбачуваністю (хуже уже не будет).
Але головне витримка
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30.12.2021 07:44
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Вони тільки поспілкуються по телефоні. Кажуть, що навіть сьогодні буде перший дзвінок.
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30.12.2021 07:39 Відповісти
Міряються піськами, у кого довша і грубша : штати чекають що №%йло не потягне цілу зиму утримувати стотисячні орди з тисячами усяких бронєгробів та гімнольотів = мордор чекає що захід очкане перед страхом залишитись без рашковських газу, нафти й електрики, а також страху перед його непердбачуваністю (хуже уже не будет).
Але головне витримка
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30.12.2021 07:44 Відповісти
"довша і грубша"
Отака
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30.12.2021 07:53 Відповісти
Байден и Голобородька будут говорить по телефону в саміе блийшие пару дней сообщило агенство Рейтерс 8 часов назад...
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30.12.2021 08:10 Відповісти
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30.12.2021 08:11 Відповісти
"В обмен на Джавелины и Стингеры США готов закупить неограниченное количество свежемороженной скумбрии по 8 грн. за килограмм."
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30.12.2021 08:53 Відповісти
Какие могут быть переговоры о гарантиях агрессору?
В добавок ко всему, он еще и психически не нормален.
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30.12.2021 08:30 Відповісти
Потому их и не будет.
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30.12.2021 09:15 Відповісти
тепер ФСБ будуть готувати план, аби така зустріч відбулася в кулуарах. Хоча б сфотографуватись наодинці. Інакше "еліта" московії не повірить в дієвоспособність їх лідера...
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30.12.2021 09:11 Відповісти
Ищут Байдену двойника. Встреча произойдёт в Омане, особо счастливом месте для Московии.
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30.12.2021 09:17 Відповісти
Lion Dreams, Вы в фамилии т.н. "президента" РФ сделали аж шесть ошибок! Может Х@йла?!
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30.12.2021 09:58 Відповісти
Так все логично. США затягивают время. И пробуют вырулить в очень не простой ситуации на самом то деле. С одной стороны согнанное мокшанское отребье на границе Украины. С другой, газ и так называемый СП-2. Плюс ко всему это как тест для НАТО на слаженность действий. А что же делают на Банковой в ОП? А... бубочка кашку уже сьел, покакал и пошел в спортзал. Сей час запилит селфи и нюхнет. Ну а потом зашквары, как же без них))) И главное вечерком не забыть в сельпо за рыбкой по 8 грн. за кг. успеть.
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30.12.2021 10:04 Відповісти
Яка може бути небезпечність у срані терориста - вигрібної ями-404? Нехай спочатку відновить історичну справедливість, повертає всі захоплені землі і Китаю також, потім про щось можно розмовляти! ***** далі, вимагатиме захист від Китаю у НАТО! =)
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30.12.2021 10:06 Відповісти
 
 