Байден та Путін не братимуть участі у перемовинах щодо гарантій безпеки в Женеві, - Білий дім

Двосторонні переговори між США й Росією, заплановані на 10 січня в Женеві, не передбачають особистої зустрічі глав держав.

Про це заявив під час телефонного брифінгу в середу високопоставлений представник адміністрації США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не очікується, що президенти Байден і Путін візьмуть участь у переговорах у Женеві",- зауважив чиновник у відповідь на запитання журналістів, чи допускають у Білому домі формат зустрічі найвищого рівня.

Він пояснив, що 10 січня заплановані двосторонні переговори США-Росія в межах діалогу зі стратегічної стабільності. Делегацію з американського боку формуватимуть представники Держдепартаменту США, Пентагону та інших відомств.

"Але просто хочу повторити: ми не очікуємо, що президент Байден і президент Путін візьмуть участь у цих обговореннях 10 січня",- підкреслив чиновник.

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