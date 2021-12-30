В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали
За добу 29 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 373, медпрацівників – 137).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"За добу 29 грудня в Україні:
зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 373, медпрацівників – 137);
117 042 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 747 осіб;
летальних випадків – 278;
одужало – 10 369 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 660 620 осіб;
одужало – 3 460 249 осіб;
летальних випадків – 95 690;
проведено ПЛР-тестувань – 16 757 339.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 людей, отримали дві дози – 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу – 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини. Загалом проведено 28 303 694 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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Они были уколотые,а потом заразились и вздоровели, или не кололись и выздоровели?
10:00, 30 Гру 2021 ·
61-річна зірка радіо Мауріціо Буратті був активним противником вакцинації від коронавірусу, через що його навіть називали "розповсюджувачем чуми".
Він демонстративно відвідував супермаркети без медичної маски, але наразі помер від наслідків коронавірусної інфекції.
Автомеханіх з Італії Мауріціо Буратті отримав прізвисько "розповсюджувача чуми" після того, як з'явився у великому супермаркеті без маски на обличчі. Причому це сталося в той момент, коли Мауріціо мав помітні ознаки хвороби і температуру. Він ходив без маски за кілька днів до того, як цього чоловіка госпіталізували з коронавірусом.
Свій вчинок італієць пояснював "захистом конституційних прав". І ці права він оберігав, ігноруючи заходи, запроваджені в країні. Крім того, Мауріціо категорично відмовлявся робити собі ПЛР-тест на коронавірус, оскільки стверджував, що саме за допомогою цих тестів відбувається зараження. 22 дні його протримали у реанімаційному відділенні, у понеділок він помер.
Механік за фахом Мауріціо прославився на всю країну своїми дзвінками на радіостанцію Zanzara протягом 10 років. В ефірі він ділився своїми коментарями, висловлював скандальні думки. Буратті був також відомий антисемітизмом та вірою в теорії змов. Повідомляється, що його інтубували, тобто підключили до штучної вентиляції легень, але організм цього огрядного чоловіка не реагував на жодні методи лікування. Він залишався антивакцинатором аж до кінця і вперто заперечував саме існування коронавірусу.
http://zdorovia.com.ua/news/53216italiiskii-antivakcinator-pomer-vid-covid-19.html
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/germany-96-latest-omicron-patients-fully-vaccinated-4-unvaccinated/
The Gateway Pundit (TGP) - американский крайне правый [2] сайт фейковых новостей [1]. Этот веб-сайт известен публикацией лжи, мистификаций и теорий заговора. [30]
https://nationalfile.com/96-germans-omicron-fully-vaccinated-28-triple-vaxxed-4-unvaxxed-government-says/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/pandemic-vaccinated-two-studies-show-new-evidence-covid-19-vaccines-cause-illness-prevent/
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29.12.2021, 10:43
1 комментарий
Фото: Первый Криворожский
За сутки 85 криворожанам подтвердили диагноз коронавирус
В Днепропетровской области за сутки 184 людям подтвердили диагноз коронавирус.
Об этом сообщает Днепропетровская облгосадминистрация.
Сейчас в городе болеют 663 человека, сообщает Управление прессы и информации исполкома Криворожского городского совета
Напомним, единственный способ нарастить в обществе коллективный иммунитет - вакцинация. 263 человека в Кривом Роге закончили курс вакцинации от коронавируса за выходные рождественские дни.
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
Просто CDC анонсує перехід від одних ПЦР тестів до інших. Причину наведено тут
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/sars-cov-2-reference-panel-comparative-data?ACSTrackingID=USCDC_2146-DM61940&ACSTrackingLabel=Lab%20Alert%3A%20Changes%20to%20CDC%20RT-PCR%20for%20SARS-CoV-2%20Testing&deliveryName=USCDC_2146-DM61940 SARS-CoV-2 Reference Panel Comparative Data
І грип там і близько не валявся.
CDC призывает лаборатории рассмотреть возможность внедрения мультиплексного метода, который может облегчить обнаружение и дифференциацию вирусов SARS-CoV-2 и гриппа.
Результати, представлені на https://www.contagionlive.com/conference/asm-microbe Всесвітньому форумі https://www.contagionlive.com/view/pcr-test-detect-differentiate-sars-cov-2-influenza-a-b-rsv мікробів https://www.contagionlive.com/conference/asm-microbe Американського товариства мікробіології (ASM) 2021 цього тижня, показали, що аналіз у режимі реального часу все ще може виявити низьку кількість SARS-CoV-2 у клінічних зразках людини з високою концентрацією грипу та/ або RSV - це означає, що можна визначити пацієнтів із попередньою інфекцією SARS-CoV-2 та поточною респіраторною вірусною інфекцією.
Тепер переходять на тест, який за один аналіз не тільки визначає є ковід чи немає, а здатен визначити тип вірусу грипу. Але Ваше припущення "Оказывается, они не различают Ковид от гриппа!" - помилкове.
CDC encourages laboratories to consider adoption of a multiplexed method that can facilitate detection and differentiation of SARS-CoV-2 and influenza viruses.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/huge-cdc-withdraws-use-pcr-test-covid-finally-admits-test-can-not-differentiate-flu-covid-virus/
The Gateway Pundit (TGP) is an American https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_right_(United_States) far-right https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gateway_Pundit#cite_note-far-right-2 [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news_website fake news website .https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gateway_Pundit#cite_note-fake_news-1 [1] The website is known for publishing falsehoods, hoaxes, and https://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theories conspiracy theories .https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gateway_Pundit#cite_note-30 [30]
The Gateway Pundit (TGP) - американский крайне правый [2] сайт фейковых новостей [1]. Этот веб-сайт известен публикацией лжи, мистификаций и теорий заговора. [30]
https://www.reuters.com/world/us/most-reported-us-omicron-cases-have-hit-fully-vaccinated-cdc-2021-12-10/
За все время пандемии вылечились от коронавируса 32 471 человек. Летальных случаев за весь период в Кривом Роге - 2 191.
Сейчас в инфекционной больнице находятся 117 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 97. 73 пациента получает кислород, в тяжелом состоянии находится 66 пациентов, 9 сейчас в реанимации, из них с подключения к искусственной вентиляции легких - 3 пациента.
275 пациентов лечится в стационарных отделениях больниц: № 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17.
266 пациентов получают кислород.