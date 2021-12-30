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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали

За добу 29 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 373, медпрацівників – 137).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За добу 29 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали 01 зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 373, медпрацівників – 137);

В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали 01 117 042 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми більше не плануємо запроваджувати тотальні локдауни в Україні, - Шмигаль

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали 01 госпіталізовано – 1 747 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали 01 летальних випадків – 278;

В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали 01 одужало – 10 369 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали 01 захворіло – 3 660 620 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали 01 одужало – 3 460 249 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали 01 летальних випадків – 95 690;

В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 16 757 339.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 людей, отримали дві дози – 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу – 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини. Загалом проведено 28 303 694 щеплення", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали 13

Автор: 

МОЗ (5390) статистика (2247) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
У мене є два кума: обидва захворіли, вакцинований хворів перед телевізором (думав чим би зайнятись), а невакцинований під ШВЛ-ом (думав про те, яке коротке людське життя)..
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30.12.2021 09:10
+5
Не сперечайтеся з ботом. В нього зп за коменти проти вакцинування капае. Іншим невакцинованим - премія Дарвіна.
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30.12.2021 09:35
+4
Тобто до Вас не дійшло, що я мав на увазі....
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30.12.2021 09:28
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Вот интереснр за 10396 "выздорывших".
Они были уколотые,а потом заразились и вздоровели, или не кололись и выздоровели?
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30.12.2021 08:35 Відповісти
У мене є два кума: обидва захворіли, вакцинований хворів перед телевізором (думав чим би зайнятись), а невакцинований під ШВЛ-ом (думав про те, яке коротке людське життя)..
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30.12.2021 09:10 Відповісти
Вакцинованый шо смотрел Кашпировского или Алана Чумака?
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30.12.2021 09:20 Відповісти
Тобто до Вас не дійшло, що я мав на увазі....
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30.12.2021 09:28 Відповісти
Не сперечайтеся з ботом. В нього зп за коменти проти вакцинування капае. Іншим невакцинованим - премія Дарвіна.
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30.12.2021 09:35 Відповісти
Неизвестно ещё у кого за шо капает и кто тут бот, хехехе
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30.12.2021 10:17 Відповісти
Італійський антивакцинатор помер від COVID-19
10:00, 30 Гру 2021 ·

61-річна зірка радіо Мауріціо Буратті був активним противником вакцинації від коронавірусу, через що його навіть називали "розповсюджувачем чуми".
Він демонстративно відвідував супермаркети без медичної маски, але наразі помер від наслідків коронавірусної інфекції.

Автомеханіх з Італії Мауріціо Буратті отримав прізвисько "розповсюджувача чуми" після того, як з'явився у великому супермаркеті без маски на обличчі. Причому це сталося в той момент, коли Мауріціо мав помітні ознаки хвороби і температуру. Він ходив без маски за кілька днів до того, як цього чоловіка госпіталізували з коронавірусом.

Свій вчинок італієць пояснював "захистом конституційних прав". І ці права він оберігав, ігноруючи заходи, запроваджені в країні. Крім того, Мауріціо категорично відмовлявся робити собі ПЛР-тест на коронавірус, оскільки стверджував, що саме за допомогою цих тестів відбувається зараження. 22 дні його протримали у реанімаційному відділенні, у понеділок він помер.

Механік за фахом Мауріціо прославився на всю країну своїми дзвінками на радіостанцію Zanzara протягом 10 років. В ефірі він ділився своїми коментарями, висловлював скандальні думки. Буратті був також відомий антисемітизмом та вірою в теорії змов. Повідомляється, що його інтубували, тобто підключили до штучної вентиляції легень, але організм цього огрядного чоловіка не реагував на жодні методи лікування. Він залишався антивакцинатором аж до кінця і вперто заперечував саме існування коронавірусу.

http://zdorovia.com.ua/news/53216italiiskii-antivakcinator-pomer-vid-covid-19.html
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30.12.2021 10:19 Відповісти
в Германии 96% зараженных Омикроном полностью вакцинированные . И только 4% невакцинированные
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/germany-96-latest-omicron-patients-fully-vaccinated-4-unvaccinated/
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30.12.2021 21:16 Відповісти
The Gateway Pundit (TGP) is an American https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_right_(United_States) far-right https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gateway_Pundit#cite_note-far-right-2 [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news_website fake news website .https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gateway_Pundit#cite_note-fake_news-1 [1] The website is known for publishing falsehoods, hoaxes, and https://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theories conspiracy theories .https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gateway_Pundit#cite_note-30 [30]

The Gateway Pundit (TGP) - американский крайне правый [2] сайт фейковых новостей [1]. Этот веб-сайт известен публикацией лжи, мистификаций и теорий заговора. [30]
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30.12.2021 21:30 Відповісти
твоя копия из левацкой википедии ни о чем не говорит . сайт сообщает источники из которых получена информация . они не сами генерируют новости .
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30.12.2021 21:44 Відповісти
Твоя ссылка на сайт фейковых новостей вообще ниже плинтуса. Там упоминается институт Роберта Коха, но ссылки на его публикации там нет.
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30.12.2021 22:17 Відповісти
Немецкий институт Роберта Коха выпустил эту информацию .
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30.12.2021 21:46 Відповісти
И где ссылка на публикацию института Роберта Коха?
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30.12.2021 22:15 Відповісти
тут ссылка есть . правда по немецки я не читаю .

https://nationalfile.com/96-germans-omicron-fully-vaccinated-28-triple-vaxxed-4-unvaxxed-government-says/
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30.12.2021 23:23 Відповісти
Новое исследование вакцина вызывает больше заболеваний чем предупреждает их .
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/pandemic-vaccinated-two-studies-show-new-evidence-covid-19-vaccines-cause-illness-prevent/
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30.12.2021 21:19 Відповісти
В КРИВОМ РОГЕ САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ В ОБЛАСТИ

https://1kr.ua/ Главная

https://1kr.ua/city.html Город

29.12.2021, 10:43
1 комментарий



Фото: Первый Криворожский



За сутки 85 криворожанам подтвердили диагноз коронавирус

В Днепропетровской области за сутки 184 людям подтвердили диагноз коронавирус.

Об этом сообщает Днепропетровская облгосадминистрация.

Сейчас в городе болеют 663 человека, сообщает Управление прессы и информации исполкома Криворожского городского совета

Напомним, единственный способ нарастить в обществе коллективный иммунитет - вакцинация. 263 человека в Кривом Роге закончили курс вакцинации от коронавируса за выходные рождественские дни.
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30.12.2021 10:34 Відповісти
CDC: ПЦР тесты отменяются с 31.12! Оказывается, они не различают Ковид от гриппа!

https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
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30.12.2021 10:39 Відповісти
Брехня. За Вашим посиланням немає жодного слова про грип.
Просто CDC анонсує перехід від одних ПЦР тестів до інших. Причину наведено тут
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/sars-cov-2-reference-panel-comparative-data?ACSTrackingID=USCDC_2146-DM61940&ACSTrackingLabel=Lab%20Alert%3A%20Changes%20to%20CDC%20RT-PCR%20for%20SARS-CoV-2%20Testing&deliveryName=USCDC_2146-DM61940 SARS-CoV-2 Reference Panel Comparative Data
І грип там і близько не валявся.
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30.12.2021 11:29 Відповісти
CDC encourages laboratories to consider adoption of a multiplexed method that can facilitate detection and differentiation of SARS-CoV-2 and influenza viruses.

CDC призывает лаборатории рассмотреть возможность внедрения мультиплексного метода, который может облегчить обнаружение и дифференциацию вирусов SARS-CoV-2 и гриппа.
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30.12.2021 16:39 Відповісти
https://www.contagionlive.com/view/pcr-test-detect-differentiate-sars-cov-2-influenza-a-b-rsv The findings, presented at the American Society of Microbiology (ASM) 2021 World Microbe Forum this week, showed the real-time assay was still able to detect low abundances of SARS-CoV-2 in human clinical samples with high concentrations of influenza and/or RSV-meaning patients with previous SARS-CoV-2 infection and current respiratory viral infection can be defined.

Результати, представлені на https://www.contagionlive.com/conference/asm-microbe Всесвітньому форумі https://www.contagionlive.com/view/pcr-test-detect-differentiate-sars-cov-2-influenza-a-b-rsv мікробів https://www.contagionlive.com/conference/asm-microbe Американського товариства мікробіології (ASM) 2021 цього тижня, показали, що аналіз у режимі реального часу все ще може виявити низьку кількість SARS-CoV-2 у клінічних зразках людини з високою концентрацією грипу та/ або RSV - це означає, що можна визначити пацієнтів із попередньою інфекцією SARS-CoV-2 та поточною респіраторною вірусною інфекцією.

Тепер переходять на тест, який за один аналіз не тільки визначає є ковід чи немає, а здатен визначити тип вірусу грипу. Але Ваше припущення "Оказывается, они не различают Ковид от гриппа!" - помилкове.
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30.12.2021 17:00 Відповісти
похоже врешь ты .

CDC encourages laboratories to consider adoption of a multiplexed method that can facilitate detection and differentiation of SARS-CoV-2 and influenza viruses.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/huge-cdc-withdraws-use-pcr-test-covid-finally-admits-test-can-not-differentiate-flu-covid-virus/
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30.12.2021 21:27 Відповісти
Хватит уже тебе таскать все говно со лживых помоек.

The Gateway Pundit (TGP) is an American https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_right_(United_States) far-right https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gateway_Pundit#cite_note-far-right-2 [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news_website fake news website .https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gateway_Pundit#cite_note-fake_news-1 [1] The website is known for publishing falsehoods, hoaxes, and https://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theories conspiracy theories .https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gateway_Pundit#cite_note-30 [30]

The Gateway Pundit (TGP) - американский крайне правый [2] сайт фейковых новостей [1]. Этот веб-сайт известен публикацией лжи, мистификаций и теорий заговора. [30]
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30.12.2021 21:32 Відповісти
во первых там ссылка на источники информации . во вторых хватит таскать левацкие характеристики относительно независимых источников информации .
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30.12.2021 21:42 Відповісти
Там упоминается институт Роберта Коха, но ссылки на его публикации там нет.
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30.12.2021 22:25 Відповісти
я знаю ты доверяешь этой конторе . тенденция одинаковая везде .

https://www.reuters.com/world/us/most-reported-us-omicron-cases-have-hit-fully-vaccinated-cdc-2021-12-10/
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30.12.2021 23:20 Відповісти
С диагнозом Covid-19, который подтвержден ПЦР анализом, в Кривом Роге лечатся 731 пациент, из них 67 - жители других населенных пунктов.

За все время пандемии вылечились от коронавируса 32 471 человек. Летальных случаев за весь период в Кривом Роге - 2 191.

Сейчас в инфекционной больнице находятся 117 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 97. 73 пациента получает кислород, в тяжелом состоянии находится 66 пациентов, 9 сейчас в реанимации, из них с подключения к искусственной вентиляции легких - 3 пациента.

275 пациентов лечится в стационарных отделениях больниц: № 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17.

266 пациентов получают кислород.
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30.12.2021 10:43 Відповісти
Чем лечат пациентов ?
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30.12.2021 21:20 Відповісти
Про це всі пишуть, але з спостережень хвороба виглядає, як типова отрута. Багато людей , хто хворів, розповідають про опіки слизової оболонки в нос, горлі і лікарі вказували на опіки в легенях. Де тут вірус?
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30.12.2021 21:41 Відповісти
Дедалі більше схиляюся до думки, що ковід - це ніякий не вірус, аотрута типу газу фосгену, який розпорошують агенти глобалістів.
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30.12.2021 12:56 Відповісти
Це тому що Ви знов конденсаційний слід від літака побачили?
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30.12.2021 17:05 Відповісти
зібрав статистику від людей, які почали хворіти ще з серпня 2019 р.
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30.12.2021 20:04 Відповісти
О, то Ви єдиний в світі, хто знайшов нульового пацієнта! Давно для цього в Китай літали?
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30.12.2021 21:06 Відповісти
Вирус выпущен из китайской лаборатории в Ухане . Он синтезирован как биологическое оружие. Изначально над ним работали как над обектом по созданию универсальной вакцины.
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30.12.2021 21:23 Відповісти
 
 