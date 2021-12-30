В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 5 930 нових випадків зараження, 10 369 осіб одужали

За добу 29 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 373, медпрацівників – 137).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За добу 29 грудня в Україні:

зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 373, медпрацівників – 137);

117 042 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 747 осіб;

летальних випадків – 278;

одужало – 10 369 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 660 620 осіб;

одужало – 3 460 249 осіб;

летальних випадків – 95 690;

проведено ПЛР-тестувань – 16 757 339.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 людей, отримали дві дози – 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу – 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини. Загалом проведено 28 303 694 щеплення", - розповіли в МОЗ.







