Держкомтелерадіо заборонив ввозити п'ять російських дитячих книг через пропаганду імперських геополітичних доктрин держави-агресора
Держкомтелерадіо відмовив українському імпортеру у видачі дозволу на ввезення з території Росії п'яти назв дитячих книг.
За даними комітету, в цих виданнях "присутня пропаганда держави-агресора", повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
Відмову надали на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.
Як стверджує комітет, дитячі книжки російського видавництва "Издательский дом "Проф-Пресс" з нейтральними назвами "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии" та "Знаменитые животные", які імпортер мав намір розповсюджувати в Україні, проілюстровано "зображеннями силовиків, військових та військової техніки держави-агресора".
У книзі "365 сказок и стихов на каждый день" один вірш оспівує російську армію, яка всіх "захищає і рятує людство". А в "Удивительные факты" Л. Соколової окрему главу присвячено "великій імператриці" Єкатерині ІІ. Найбільшими її заслугами автор називає збільшення російської армії, розв'язання воєн, захоплення чужих територій. Ці складові, йдеться в дитячій книзі, зробили Росію "могущественнейшим государством в мире".
"Експерти визнали, що названі вище видання містять пропаганду держави-агресора, а також її імперських геополітичних доктрин, а отже порушують статті 28, 281 Закону України "Про видавничу справу". Експертна рада ухвалила рішення віднести ці видання до такої видавничої продукції, що не дозволена до розповсюдження на території України. Рішення експертної ради затверджено наказом Держкомтелерадіо", - зазначає комітет.
Загалом упродовж 2021 року до Держкомтелерадіо від суб’єктів господарювання надійшло на розгляд 7196 заяв про надання дозволів на ввезення видавничої продукції з території Росії. За результатами розгляду заяв видано 6442 дозволи на ввезення видавничої продукції та 754 відмови.
"Зокрема, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв'язку з невідповідністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, надано 73 відмови у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 367500 примірників пропагандистських видань. Ще 681 відмову надано внаслідок подання суб'єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей", - уточнили в Держкомтелерадіо.
Крім того, на підставі заяв суб'єктів господарювання про анулювання дозволів Держкомтелерадіо наказом від 05.03.2021 № 115 анульовано 2226 дозволів на ввезення видавничої продукції з території РФ.
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За рахунок коштів державного бюджету України були закуплені дитячі книжки про так зване одностатеве кохання. Міністерство культури України та Державна установа «Український інститут книги» придбали 1240 примірників книги «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» (автор О'Нілл Кейт, 2019 р.), яка видана у вигляді коміксу на тему ЛГБТ-стосунків. Дітям від 5 років пропонується ознайомитися з історією про двох дівчат, яка закінчується їхнім весіллям.
И телеканалов расейских должно быть ровно столько сколько украинских в *********.
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