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Новини
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Держкомтелерадіо заборонив ввозити п'ять російських дитячих книг через пропаганду імперських геополітичних доктрин держави-агресора

Держкомтелерадіо заборонив ввозити п'ять російських дитячих книг через пропаганду імперських геополітичних доктрин держави-агресора

Держкомтелерадіо відмовив українському імпортеру у видачі дозволу на ввезення з території Росії п'яти назв дитячих книг.

За даними комітету, в цих виданнях "присутня пропаганда держави-агресора", повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Відмову надали на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

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Як стверджує комітет, дитячі книжки російського видавництва "Издательский дом "Проф-Пресс" з нейтральними назвами "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии" та "Знаменитые животные", які імпортер мав намір розповсюджувати в Україні, проілюстровано "зображеннями силовиків, військових та військової техніки держави-агресора".

У книзі "365 сказок и стихов на каждый день" один вірш оспівує російську армію, яка всіх "захищає і рятує людство". А в "Удивительные факты" Л. Соколової окрему главу присвячено "великій імператриці" Єкатерині ІІ. Найбільшими її заслугами автор називає збільшення російської армії, розв'язання воєн, захоплення чужих територій. Ці складові, йдеться в дитячій книзі, зробили Росію "могущественнейшим государством в мире".

"Експерти визнали, що названі вище видання містять пропаганду держави-агресора, а також її імперських геополітичних доктрин, а отже порушують статті 28, 281 Закону України "Про видавничу справу". Експертна рада ухвалила рішення віднести ці видання до такої видавничої продукції, що не дозволена до розповсюдження на території України. Рішення експертної ради затверджено наказом Держкомтелерадіо", - зазначає комітет.

Загалом упродовж 2021 року до Держкомтелерадіо від суб’єктів господарювання надійшло на розгляд 7196 заяв про надання дозволів на ввезення видавничої продукції з території Росії. За результатами розгляду заяв видано 6442 дозволи на ввезення видавничої продукції та 754 відмови.

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"Зокрема, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв'язку з невідповідністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, надано 73 відмови у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 367500 примірників пропагандистських видань. Ще 681 відмову надано внаслідок подання суб'єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей", - уточнили в Держкомтелерадіо.

Крім того, на підставі заяв суб'єктів господарювання про анулювання дозволів Держкомтелерадіо наказом від 05.03.2021 № 115 анульовано 2226 дозволів на ввезення видавничої продукції з території РФ.

Автор: 

Держкомтелерадіо (81) діти (5052) заборона (1448) книги (446) пропаганда (2796) росія (64969)


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Топ коментарі
+5
Та припинити к відносини і крапка!!!Книжки вони забороняють… Ніяк не дійде дурням,що двері треба зачинити,а не прихиляти аби сморід у хату не йшов!!!!
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30.12.2021 08:53
+3
А у одній зі шкіл Нью-Йорку заборонили Jingle Bells.

Директор школи Брайтона пояснив Rochester Beacon, що Jingle Bells необхідно замінити на іншу пісню, бо її у 1857-му році вперше заспівали білі, загриміровані під темношкірих.
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30.12.2021 09:09
+2
Карфаген повинен бути знищений. Історія взаємовідносин московії з Україною , нажаль нічому не вчить мудрий український нарід.
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30.12.2021 08:58
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Та припинити к відносини і крапка!!!Книжки вони забороняють… Ніяк не дійде дурням,що двері треба зачинити,а не прихиляти аби сморід у хату не йшов!!!!
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30.12.2021 08:53 Відповісти
Карфаген повинен бути знищений. Історія взаємовідносин московії з Україною , нажаль нічому не вчить мудрий український нарід.
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30.12.2021 08:58 Відповісти
Это капля в море от общего количества книг которые изданы в паРаше и продаются в Украине...
И которые бараны массово покупают за халявную тысячу от осла...
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30.12.2021 09:00 Відповісти
краще б заборонили дєрьмака, мєдвєдчука, шуфріча, ківу і всяку пздоту тіпа зєлі.
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30.12.2021 09:00 Відповісти
а как же сваты?
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30.12.2021 09:03 Відповісти
Да, кто сейсас читает книги？😀Вот я, например, предлагаю запретить "Красную Шапочку" за контент 18+.Не верите？Давайте рассмотрим сюжет...
Молодая мать－одиночка решает избавиться от дочери, и посылает ее одну через темный лес на верную смерть. Потому что хочет обустроить свою личную жизнь😀Девочка идет через лес к бабушке, которая не очень разборчива в своих половых связях и поэтому оставляет дверь незапертой на ночь , надеясь на интересные знакомства😀Я уже не говорю об Волке....Ну, кому надо, тот сам домыслит😀
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30.12.2021 09:05 Відповісти
то ти щe нe читав русскиe сказки на новьiй лад: у молодильних яблуках брати бeруть водку та бабу на нiчнe строжування яблунi.

https://de.scribd.com/book/491241595/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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30.12.2021 11:44 Відповісти
Киевская Русь появилась в 9 веке,Мацковия аж через 3 столетия по приказу Хана Батыя в 1237 году...внимание вопрос...,сколько монет с ТРИЗУБОМ Князя Владимира от 988 года и позже нашли на землях будущей РАБссии?Ответ..ни одной... Граф Уваров и его сын в 19 веке проводили раскопки Курганов с захоронениями по всей РАБссии...,лиц славянской внешности не обнаружено...,одни тюрки Чингизиды...
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30.12.2021 09:07 Відповісти
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30.12.2021 09:09 Відповісти
монеты Киевскогокнязя Владимира найденные в Греции,Испании и Шотландии...,и еще в 10 странах Европы...
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30.12.2021 09:11 Відповісти
А у одній зі шкіл Нью-Йорку заборонили Jingle Bells.

Директор школи Брайтона пояснив Rochester Beacon, що Jingle Bells необхідно замінити на іншу пісню, бо її у 1857-му році вперше заспівали білі, загриміровані під темношкірих.
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30.12.2021 09:09 Відповісти
Закон Ома они не хотят запретить? В законах генетики всегда заложена РЕГРЕССИЯ. То есть, если нет стимула развития вперед, то ДЕГРАДАЦИЯ ********!
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30.12.2021 11:33 Відповісти
закрыться от кацапстана на все 100% - от дипотношений до экономических... но так как "величайший" президент современности все еще хочет посмотреть в глаза бездны - будет Украины как в проруби метаться... а ведь аппендицит не лечится, он вырезается...
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30.12.2021 09:14 Відповісти
Монголо-кацапи хоча б усвоїх опусах, роблять свою смєхдєржаву "вєлікай і маґучєй". Мене завжди втішали вологі мрії кацапсинських пєйсатєлєй-фантастів на зразок С.Лукьяненка, А.Лівадного, де на фоні міжзоряних польотів і магії, вкраплені ідеї вєлікароссіі і расєянскіх космольотчиків, що спасають світ (чи хоча б слабаків-пєндосів) від знищення ксеноморфами
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30.12.2021 09:14 Відповісти
Кацапські попаданці з ноутбуком , які помагають таваріщу сталіну в 1941 році переписувати історію, це вже окремий клінічний діагноз.
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30.12.2021 09:27 Відповісти
Другой вопрос кто это гавно в Украину завозит.
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30.12.2021 09:15 Відповісти
любіт наш народ всякое гавно...
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30.12.2021 09:32 Відповісти
Вы реперов кацапских в и нтеренете запретите. а увидеть ребека с книгой в наше время, столько же. как в Жмеринке стадо антилоп.
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30.12.2021 09:43 Відповісти
Нашим детям нужны только правильные, добрые книги...

За рахунок коштів державного бюджету України були закуплені дитячі книжки про так зване одностатеве кохання. Міністерство культури України та Державна установа «Український інститут книги» придбали 1240 примірників книги «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» (автор О'Нілл Кейт, 2019 р.), яка видана у вигляді коміксу на тему ЛГБТ-стосунків. Дітям від 5 років пропонується ознайомитися з історією про двох дівчат, яка закінчується їхнім весіллям.
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30.12.2021 09:51 Відповісти
Нещодавно знайшов в дитячому букварі - БА-БУ-БИ! БА-БУ-БИ!
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30.12.2021 11:27 Відповісти
а транзит газа запретить слабо?
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30.12.2021 10:21 Відповісти
Десь були приклади як це імперське лайно, досі в підручниках руйнує мозок дітям...
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30.12.2021 10:43 Відповісти
Забороняти книги - справа обмежених та убогих розумом людей.
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30.12.2021 10:44 Відповісти
Из ********* нужно завозить ровно столько книг, сколько из Украины завозится в *********. Что бы все по честному.
И телеканалов расейских должно быть ровно столько сколько украинских в *********.
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30.12.2021 12:10 Відповісти
З приводу книжок дуже знакова статья Новодворської, яка проливає світло на суть Мордору.

https://introvertum-com.turbopages.org/turbo/introvertum.com/s/valeriya-novodvorskaya-o-dostoevskom/

https://introvertum-com.turbopages.org/turbo/introvertum.com/s/valeriya-novodvorskaya-o-dostoevskom/
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22.05.2022 19:13 Відповісти
 
 