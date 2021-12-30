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"Слуга народу" Ковальов про купівлю "4 каналу": "Офіс Президента в цьому участі не брав"

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов заперечує участь Офісу Президента в купівлі "4 каналу" і розраховує, що канал допоможе йому будувати політичну кар’єру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це парламентар заявив у коменатрі "УП".

"Жодної ролі президента в купівлі "4 каналу" не було - я це можу офіційно підтвердити. Канал було куплено на грошові кошти моєї родини. Зараз ЗМІ поширюють неправдиві відомості, що я нібито не міг собі купити телеканал. Там була дуже важка структура власності й переходу цієї власності до мене – але ми це зробили. Офіс президента в цьому участі не брав", - розповів нардеп.

За словами Ковальова, він є самостійним депутатом, який хоче розвиватися в контексті медіа.

"Я раніше не був пов’язаний з медіа, але щоб вийти на медіаринок, треба мати власний канал або співпрацювати з певними бізнесово-фінансово-промисловими групами. Я планую далі продовжувати свою політичну кар’єру – а без медіа, наразі в Україні, я думаю, це буде важко зробити. Стосовно редполітики: телеканал буде залишатися проукраїнським. Ми будемо об’єктивно висвітлювати новини. У нас будуть ток-шоу, будемо на них запрошувати людей і з провладної фракції, і з опозиції – а люди вже будуть оцінювати, хто їм подобається. Я теж буду брати участь у ток-шоу", - пояснив нардеп.

Ковальов пояснив, що переговори щодо купівлі телеканалу тривали приблизно рік.

Суму угоди парламентар не розголошує.

На порталі YouControl Ковальова вказано засновником ТРК "Інтеррадіо" (компанії належить "4 канал"), частка його власності становить 100%. Згідно з даними, нардеп вніс до статутного фонду 4,36 млн грн. 

Також згідно з декларацією Ковальова - його дохід за 2020 рік - це депутатська зарплата (близько 480 тис. грн).

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Автор: 

ЗМІ (1357) телебачення (1169) Ковальов Олексій (40)


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Топ коментарі
+13
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30.12.2021 09:08
+13
А їхні мами з персічних пенсіонерів перетворюються на суперуспішних бізнес-вумен. Просто якийсь феномен недосяжний для розуміння антикорупційних структур.
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30.12.2021 09:16
+12
Сиджу такий з дружиною на кухні. У нас 6 млн.грн і обговорюємо - купити квартиру в Києві чи телеканал. Звичайно ж телеканал! - каже дружина.
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30.12.2021 09:14
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30.12.2021 09:08 Відповісти
На ворюге шапка 🔥
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30.12.2021 10:08 Відповісти
Да кому эта зеленая помойка будет интересна.
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30.12.2021 10:46 Відповісти
Врёт, как дышит.
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30.12.2021 09:11 Відповісти
Они уже не просто сцут нариду в глаза, а срут сплошным зеленым потоком не переставая. Причем абсолютно уверены, что люмпен это все схавает. Главное, чтобы по Г+Г Мосейчучка правильно все растолковала.

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30.12.2021 09:47 Відповісти
Прям як парашенко.
Правда той срав корічневим сплошним потоком.
А так більше нічого і незмінилося. 🤪
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30.12.2021 09:59 Відповісти
Ага, почти так

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30.12.2021 10:03 Відповісти
Це твоє селфі ?????
Молодець. 😝
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30.12.2021 10:22 Відповісти
не. то училка с 4000 баксов зарплаты
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30.12.2021 10:33 Відповісти
Уже себя не узнаешь, свинопас? Совсем своего зеленого пережрал? Лечись, хотя тебе уже поздно.
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30.12.2021 10:55 Відповісти
В отличии от тебя, я не сэлфлюсь.
Тем более по помойкам нелажу.
Я НЕМОГУ СЕБЯ ТАМ УЗНАТЬ.
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30.12.2021 11:34 Відповісти
Естественно. Ну как же ты себя узнаешь, тупой свинопас, когда у тебя глаза все в зеленом дерьме?
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30.12.2021 11:41 Відповісти
Але до чого ти смішний зі свею впевністю шо зелене дєрьмо чимось бридкіше ніж дєрьмо коричневе.
Напевно для тебе природній коричневий ,,єлей" з дупи петра то є манна небесна послана тобі богом. 😝
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30.12.2021 11:52 Відповісти
Я же говорил, что ты тупой дебил, свинопас. Только истинно тупое тело, сначала всем без разбору тыкает, как имбецил воспитанный свиньями. А потом еще сравнивает шоколад и зеленое дерьмо. Глаза от зеленого дерьма протри, урод. А потом будешь тут умничать. Do You Understand?
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30.12.2021 12:34 Відповісти
ТЫ КОПРОФИЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ. 😝🤪😜
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30.12.2021 20:32 Відповісти
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30.12.2021 20:42 Відповісти
Угу.
"Никакой роли в покупке президента - я это могу официально подтвердить. Президент был куплен на денежные средства моей семьи. Сейчас СМИ распространяют ложные сведения, что я якобы не мог себе купить президента. Там была очень тяжелая структура собственности и перехода этой собственности ко мне - но мы это сделали. Офис КалоМойши в этом не участвовал", - рассказал олигарх
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30.12.2021 10:32 Відповісти
Відповідь по Фрейду. Вони не просто дурні))
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30.12.2021 09:12 Відповісти
До попадания в слуги уродов они безработные , в декларациях- шаром покати . А потом , внезапно , успешные бизнесмены , владельцы заводов , газет , пароходов .
У них , в " партию" специально отбирают совершенно беспринципных ?
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30.12.2021 09:12 Відповісти
А їхні мами з персічних пенсіонерів перетворюються на суперуспішних бізнес-вумен. Просто якийсь феномен недосяжний для розуміння антикорупційних структур.
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30.12.2021 09:16 Відповісти
И все мамы, как одна, любят бабло, скорость и роскошь.
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30.12.2021 09:49 Відповісти
не так, шановний, - моя любить свого сина.... )))
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30.12.2021 10:04 Відповісти
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30.12.2021 10:21 Відповісти
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30.12.2021 10:23 Відповісти
Есть у них там несколько кошельков, через которых конверты СН заносят. Трухан один из них.

Остальные слуги да - гопота из подворотни.
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30.12.2021 09:18 Відповісти
Юзики, остальніе?
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30.12.2021 09:26 Відповісти
У жовтні 2019 Олексій Ковальов був підозрюваним в отриманні 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроєкту про знищення корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомости.
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30.12.2021 09:12 Відповісти
Отак і назбирав, трохи менше 180 тисяч доларів, на купівлю 4 аналу. Ще й переплатив.
В Україні цих телеканалів, як сміття. Нічого не вартують.
Ще одна нахабна, корупційна оборудка плісняви.
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30.12.2021 11:19 Відповісти
Сиджу такий з дружиною на кухні. У нас 6 млн.грн і обговорюємо - купити квартиру в Києві чи телеканал. Звичайно ж телеканал! - каже дружина.
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30.12.2021 09:14 Відповісти
Беріть те й друге, про що там міркувати...
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30.12.2021 09:28 Відповісти

Звісно, що телеканал. За аренду квартири "мудрий" нарід заплатить.

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30.12.2021 11:06 Відповісти
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30.12.2021 09:19 Відповісти
Никакие телеканалы уже не спасут Зеленского и его шайку от проигрыша на выборах.Патриотичные силы они кинули историей с вагнеровцами,и кучей факапов поменьше.Вату тем что не закончили войну и за русский язык.Предпринимателей за уничтожение упрощённой системы налогообложения.Поэтому им остаётся только одно-посадить Пороха,но это очень опасная игра,которая чревата скатыванием к белорусскому сценарию
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30.12.2021 09:26 Відповісти
Ну как такому парню,да не поверить?
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30.12.2021 09:28 Відповісти
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30.12.2021 10:01 Відповісти
В 2022 году покупать телеканал…Только у одного Стерненко 400тыс подписчиков на ютубе.Ставить ставку на бабушек это полнейший идиотизм д
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30.12.2021 09:28 Відповісти
нардеп дурак
надо было в скубмрию вкладываться а не в телеканал

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30.12.2021 09:29 Відповісти
Об этом не знали даже Кучма Коломойский и сестра Тереза Тимошенко... а бабло Фирташа или Пинчука с Кучмой?
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30.12.2021 09:31 Відповісти
Новоявленный олигарх, за арендованую квартиру Рада выделяет деньги. Это вам не в лотерею выиграть. Уважаю, **.......................... нищий народ и в хвост, и в гриву.
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30.12.2021 09:32 Відповісти
Злые языки кажуть шо Голобородька без санкции Кучмы не подписывает ни одной финансовой бумажки... та брешуть людишки...,Голобородька не зависимый чувак даже от Гордона и дохтара Кошмаровского...
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30.12.2021 09:41 Відповісти
Т е на антиолигархический закон насрать, бо то шо владелец сми не может учавствовать в украинской политике никто и не вспоминает.
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30.12.2021 09:44 Відповісти
Кучма не создавал Олегорхат Украины...то во всем виноват Ельцин,типа братан по ядерному разружению Украины в 1994 году...братва она такая ты мине,я тебе...ничего не дам...
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30.12.2021 09:46 Відповісти
правда Ельцин подарил Кучме дЯревню Простоквашино с дЯшевым газом...
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30.12.2021 09:49 Відповісти
"Жодної ролі президента в купівлі "4 каналу" не було - я це можу офіційно підтвердити - офіційність від "зелених" така ж , як і від їхнього зе- преза. (фальш)
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30.12.2021 09:51 Відповісти
Молодежь в основном в Юьтюбе сидит и в ящик давно не верит... а бабушки дедушки это ЛОХторат Г+Г где Сватов крутуть и прочую туфту 95-го говноквартала...
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30.12.2021 09:58 Відповісти
і ті вже за уподобанням - тому одним промивають одне а іншим інше ...розділяй та властвуй - старе як і пенси
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30.12.2021 10:25 Відповісти
и только 73% идиотов, считают себя "*************"
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30.12.2021 10:35 Відповісти
но зато как приятно типа ощущать сябя как бы 27 % ( по - твоему....) и барахкатися в тому ж гівні .....

але в житті все по- іншому ...
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30.12.2021 10:40 Відповісти
 
 