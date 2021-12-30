"Слуга народу" Ковальов про купівлю "4 каналу": "Офіс Президента в цьому участі не брав"

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов заперечує участь Офісу Президента в купівлі "4 каналу" і розраховує, що канал допоможе йому будувати політичну кар’єру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це парламентар заявив у коменатрі "УП".

"Жодної ролі президента в купівлі "4 каналу" не було - я це можу офіційно підтвердити. Канал було куплено на грошові кошти моєї родини. Зараз ЗМІ поширюють неправдиві відомості, що я нібито не міг собі купити телеканал. Там була дуже важка структура власності й переходу цієї власності до мене – але ми це зробили. Офіс президента в цьому участі не брав", - розповів нардеп.

За словами Ковальова, він є самостійним депутатом, який хоче розвиватися в контексті медіа.

"Я раніше не був пов’язаний з медіа, але щоб вийти на медіаринок, треба мати власний канал або співпрацювати з певними бізнесово-фінансово-промисловими групами. Я планую далі продовжувати свою політичну кар’єру – а без медіа, наразі в Україні, я думаю, це буде важко зробити. Стосовно редполітики: телеканал буде залишатися проукраїнським. Ми будемо об’єктивно висвітлювати новини. У нас будуть ток-шоу, будемо на них запрошувати людей і з провладної фракції, і з опозиції – а люди вже будуть оцінювати, хто їм подобається. Я теж буду брати участь у ток-шоу", - пояснив нардеп.

Ковальов пояснив, що переговори щодо купівлі телеканалу тривали приблизно рік.

Суму угоди парламентар не розголошує.

На порталі YouControl Ковальова вказано засновником ТРК "Інтеррадіо" (компанії належить "4 канал"), частка його власності становить 100%. Згідно з даними, нардеп вніс до статутного фонду 4,36 млн грн.

Також згідно з декларацією Ковальова - його дохід за 2020 рік - це депутатська зарплата (близько 480 тис. грн).

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