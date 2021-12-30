ВООЗ планує щепити проти коронавірусу 70% населення планети до липня 2022 року
Всесвітня організація охорони здоров’я планує вакцинувати проти COVID-19 70% людей у світі до початку липня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
За його словами, до кінця 2021 року проти коронавірусу вакцинували 40% населення планети.
Також Гебреєсус повідомив, що цьогоріч від коронавірусу померло майже вдвічі більше людей, ніж 2020 року.
Раніше Гебреєсус повідомив, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється швидше, ніж "Дельта" і, понад те, здатен інфікувати й повністю вакцинованих проти COVID-19 людей.
Топ коментарі
+12 Vitia Ma
показати весь коментар30.12.2021 09:28
+5 Vitia Ma
показати весь коментар30.12.2021 09:41
+4 Alexander Gritsunov
показати весь коментар30.12.2021 09:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
буде зіткнення Землі з планетою Нубіру.
зуб даю.
Як сказала одна велика людина - ті кого поставили раком будуть найбільше ненавидіти не тих хто їх поставив а тих кого не поставили.
https://news.israelinfo.co.il/health/99782
якщо вакцини витіснюють віруси в організмі вакцинованої людини,то в організмі антивакцинатора навпаки...БО ПРИРОДНЬОГО ІМУНІТЕТУ НА НОВІ(зокрема штучно створені людиною-криворукими китайцями) НЕ ІСНУЄ.
з чим антивакцинаторів і "вітаємо".З Їх надією -"організм справиться"..
В Україні одиниці хворіють грипом зараз..
Як тоді були перші антіваксери, так і зараз.
Хоча, ні, тоді церков очолювала антівакцинаторів. Шоб бога не гнівити. Бо ж
БОГ ДАВ, БОГ ЗАБРАВ.
А зараз ні, ШОБ НЕГНІВИТИ БОГА, ПАПА РИМСЬКИЙ, ТАЙ ІНШІ ПОПИ ОДНІМИ З ПЕРШИХ ВАКЦІНУВАЛИСЯ.
Московські попи,завербовані ще в семінаріях КГБ-ФСБ активно агітують дурнуватих хохлів помирати..
Колись рфіянським супутником v.
Бо це також ,,природна вакцина". Створена за тіми же підручниками і тіми же методами шо і найперша вакцина від віспи.
Чому так, та тому що рфіянці як напевно і ти, несприймають нову інформацію, невміють думати, та аналізувати.
ТІЛЬКИ ТЕ ШО ОДНОГО РАЗУ ВКЛАЛИ ЇМ У ЇХНЮ МАЛЕНЬКУ ФЛЕШ ПАМ'ЯТЬ, ТІЛЬКИ ТЕ ВОНИ І СПРИЙМАЮТЬ. ГЛАВНОЕ ЧТО ПРОВЕРЕНО ВЕКАМИ. 😝
7,8 млрд. населення Землі Х 70% = 5,46 млрд.
вакцинація плюс бустер :
5,46 млрд. Х 3 = 16,38 млрд. доз вакцини
вартість однієї дози десь $ 10
сумарна вартість вакцинації 70% планетарного населення :
більше $ 160 млрд.
Чудова мета!