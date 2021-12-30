ВООЗ планує щепити проти коронавірусу 70% населення планети до липня 2022 року

Всесвітня організація охорони здоров’я планує вакцинувати проти COVID-19 70% людей у світі до початку липня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

За його словами, до кінця 2021 року проти коронавірусу вакцинували 40% населення планети.

Також Гебреєсус повідомив, що цьогоріч від коронавірусу померло майже вдвічі більше людей, ніж 2020 року.

Раніше Гебреєсус повідомив, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється швидше, ніж "Дельта" і, понад те, здатен інфікувати й повністю вакцинованих проти COVID-19 людей.

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