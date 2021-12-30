УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11297 відвідувачів онлайн
Новини
702 32

ВООЗ планує щепити проти коронавірусу 70% населення планети до липня 2022 року

ВООЗ планує щепити проти коронавірусу 70% населення планети до липня 2022 року

Всесвітня організація охорони здоров’я планує вакцинувати проти COVID-19 70% людей у світі до початку липня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

За його словами, до кінця 2021 року проти коронавірусу вакцинували 40% населення планети.

Також Гебреєсус повідомив, що цьогоріч від коронавірусу померло майже вдвічі більше людей, ніж 2020 року.

Раніше Гебреєсус повідомив, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється швидше, ніж "Дельта" і, понад те, здатен інфікувати й повністю вакцинованих проти COVID-19 людей.

Також дивіться: Найближчим часом буде щеплено від коронавірусу 50% дорослих українців. Ми забезпечені вакцинами на наступний рік, - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
У Франції щеплено 78% населення і зараз там "коронавірус" б'є всі рекорди - 200 тис. випадків на добу, населенню заборонили пересуватись на вулиці без маски! Тільки повні д"біли не можуть не бачити що вакцинація це шлях в нікуди!
Як сказала одна велика людина - ті кого поставили раком будуть найбільше ненавидіти не тих хто їх поставив а тих кого не поставили.
показати весь коментар
30.12.2021 09:28
+5
Абсолютно вірно, уколотим тупо вбивають імунітет!
показати весь коментар
30.12.2021 09:41
+4
Схоже, їм порушили природний імунітет прививками від ковіду, і тепер вони не можуть самостійно боротися навіть зі звичайним грипом. Прив'ють усіх від грипу -- не зможуть переносити застуди і т.д. У боротьбі з Природою, як і в суперечці з жінкою, крайнє слово завжди за нею...

https://news.israelinfo.co.il/health/99782
показати весь коментар
30.12.2021 09:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто десь у серпні почнеться вторгнення рептилоїдів на планету Земля.
показати весь коментар
30.12.2021 09:12 Відповісти
Или Билл Гейтс активирует чипы при помощи 5G
показати весь коментар
30.12.2021 09:48 Відповісти
ні..

буде зіткнення Землі з планетою Нубіру.

зуб даю.
показати весь коментар
30.12.2021 10:27 Відповісти
гєйтси і ротшильди поставили возу план продаж шмурдяка. ссучєний воз прінял план к ісполнєнію.
показати весь коментар
30.12.2021 09:19 Відповісти
А интернет в дурдом тоже по программе «Велике будівництво» провели?
показати весь коментар
30.12.2021 09:22 Відповісти
У Франції щеплено 78% населення і зараз там "коронавірус" б'є всі рекорди - 200 тис. випадків на добу, населенню заборонили пересуватись на вулиці без маски! Тільки повні д"біли не можуть не бачити що вакцинація це шлях в нікуди!
Як сказала одна велика людина - ті кого поставили раком будуть найбільше ненавидіти не тих хто їх поставив а тих кого не поставили.
показати весь коментар
30.12.2021 09:28 Відповісти
Если Вы с уверенностью говорите про путь в никуда, значит Вы точно знаете правильный путь? Поделитесь своими умозаключениями?
показати весь коментар
30.12.2021 09:33 Відповісти
Я лише скажу що в мене за останні 8 днів померло двоє повністю реально вакцинованих знайомих. Ось такі от пироги.
показати весь коментар
30.12.2021 09:37 Відповісти
Ясно. По ходу ты ещё видела как Петя по ночам мешки с деньгами через забор перекидывает....
показати весь коментар
30.12.2021 09:39 Відповісти
Напевно вакцина винна що вони не носили маски, не мили руки і не дотримувались соц. дистанції.
показати весь коментар
30.12.2021 09:43 Відповісти
Нет.она просто не помогла
показати весь коментар
30.12.2021 09:48 Відповісти
Ні, просто всі ваксери повинні тричі на день йоршиком з грасаторе очко драяти, а померлі не робили цього Де, плять такі д"біли беруться?
показати весь коментар
30.12.2021 10:24 Відповісти
Вакцина розроблялася проти Уханського штаму коронавірусу, проти Дельти і особливо Омікрона вона малоефективна. Коли розробяли вакцину і почалася вакцинація ніхто не знав що появляться нові штами коронавірусу проти яких вакцина буде безсила. Раком нікого не поставили, ВООЗ намагається побороти коронавірус - можливо не завжди ефективно і вдало, а такі як ви просто сруть в коментарях і ображають при цьому самі нічого не роблячи щоб побороти коронавірус, тільки критикуєте тих хто попробував і в нього не получилось.
показати весь коментар
30.12.2021 09:40 Відповісти
ВООЗ пойдет под суд - то, что колят людям не является вакциной. Настоящая вакцина предохраняет от заражения и прерывает эпидемию. Ничего этого за два года мы не увидели.
показати весь коментар
30.12.2021 09:49 Відповісти
Людство і наші технології недосконалі і жодна вакцина у світі від любої хвороби не захищає на 100%, також не існує таблеток чи лікарства які лікують від хвороби на 100% (ну може одиниці). Можете вважати Файзер, Модерну, Астра Зенеку не вакцинами і не колоти їх. Я вважаю якщо вакцина навіть на 40% захищає від зараження, чи на 40% полегшує протікання хвороби від якої помирають 2 зі 100 людей, я таку вакцину собі вколю. А на справжню по вашим словам вакцину яка захищає від зараження і зупиняє епідемію вам прийдться чекати ще років 500 напевно.
показати весь коментар
30.12.2021 10:06 Відповісти
Ну так если она неэфективна зачем ее колоть?тоисть мы как лабораторные крысы будем на себе испытывать хз что пока у них не получится?
показати весь коментар
30.12.2021 09:50 Відповісти
Не коли!
показати весь коментар
30.12.2021 09:51 Відповісти
сам то негроесус вряд ли уколот, и не собирается
показати весь коментар
30.12.2021 09:33 Відповісти
Якщо хіни дозволять, то може і щепите.
показати весь коментар
30.12.2021 09:34 Відповісти
Схоже, їм порушили природний імунітет прививками від ковіду, і тепер вони не можуть самостійно боротися навіть зі звичайним грипом. Прив'ють усіх від грипу -- не зможуть переносити застуди і т.д. У боротьбі з Природою, як і в суперечці з жінкою, крайнє слово завжди за нею...

https://news.israelinfo.co.il/health/99782
показати весь коментар
30.12.2021 09:36 Відповісти
Абсолютно вірно, уколотим тупо вбивають імунітет!
показати весь коментар
30.12.2021 09:41 Відповісти
Мадам, в Вашем комментарии прекрасно все! Тело Дарвина сейчас переворачивается с такой скоростью, что этой энергией можно было бы освещать Житомир... как говорится-те кто считают что вакцина может изменить их ДНК, должны воспринимать это как шанс.
показати весь коментар
30.12.2021 09:50 Відповісти
скажімо так..

якщо вакцини витіснюють віруси в організмі вакцинованої людини,то в організмі антивакцинатора навпаки...БО ПРИРОДНЬОГО ІМУНІТЕТУ НА НОВІ(зокрема штучно створені людиною-криворукими китайцями) НЕ ІСНУЄ.

з чим антивакцинаторів і "вітаємо".З Їх надією -"організм справиться"..
показати весь коментар
30.12.2021 10:32 Відповісти
не пии.ди,бо серце встане,Гріцуцуєв!

В Україні одиниці хворіють грипом зараз..
показати весь коментар
30.12.2021 10:28 Відповісти
Вот вчера укр. правда про грипп написала - оказывается по данным МОЗ в Украине на грипп и ОРВИ на данный момент болеет 2,8 млн человек... А мы тут про ковид убиваемся... Ну а мир походу звизданулся на ковиде и ширянии эксперементальным продуктом.
показати весь коментар
30.12.2021 09:44 Відповісти
І шо уікаво, з моменту коли людство придумало найпершу вакцину від віспи, нічого в дурних головах незмінилося.
Як тоді були перші антіваксери, так і зараз.

Хоча, ні, тоді церков очолювала антівакцинаторів. Шоб бога не гнівити. Бо ж
БОГ ДАВ, БОГ ЗАБРАВ.

А зараз ні, ШОБ НЕГНІВИТИ БОГА, ПАПА РИМСЬКИЙ, ТАЙ ІНШІ ПОПИ ОДНІМИ З ПЕРШИХ ВАКЦІНУВАЛИСЯ.
показати весь коментар
30.12.2021 10:20 Відповісти
і лише ВОРОЖА УКРАЇНІ пі..дарастична РПЦвУ агітужє проти вакцинації в Україні(на расєї наваки)..

Московські попи,завербовані ще в семінаріях КГБ-ФСБ активно агітують дурнуватих хохлів помирати..
показати весь коментар
30.12.2021 10:34 Відповісти
Вакцина від натуральної віспи це фактично єдина природня вакцина. Можливо це одна з головних причин її високої ефективності. А те, що колють зараз від ковіду, наскільки я можу зрозуміти, експериментальна бовтанка яка не пройшла усі необхідні випробування. І тупий примус її колоти, порушуючи усе, принаймні українське, законодавство навіює певні конспірологічні висновки. І дуже схоже, шо вони небезпідставні.
показати весь коментар
30.12.2021 10:36 Відповісти
Шо, тобі відповісти ?????
Колись рфіянським супутником v.
Бо це також ,,природна вакцина". Створена за тіми же підручниками і тіми же методами шо і найперша вакцина від віспи.
Чому так, та тому що рфіянці як напевно і ти, несприймають нову інформацію, невміють думати, та аналізувати.
ТІЛЬКИ ТЕ ШО ОДНОГО РАЗУ ВКЛАЛИ ЇМ У ЇХНЮ МАЛЕНЬКУ ФЛЕШ ПАМ'ЯТЬ, ТІЛЬКИ ТЕ ВОНИ І СПРИЙМАЮТЬ. ГЛАВНОЕ ЧТО ПРОВЕРЕНО ВЕКАМИ. 😝
показати весь коментар
30.12.2021 11:46 Відповісти
Непогана така арифметика:
7,8 млрд. населення Землі Х 70% = 5,46 млрд.
вакцинація плюс бустер :
5,46 млрд. Х 3 = 16,38 млрд. доз вакцини
вартість однієї дози десь $ 10
сумарна вартість вакцинації 70% планетарного населення :
більше $ 160 млрд.
Чудова мета!
показати весь коментар
30.12.2021 11:00 Відповісти
 
 