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Марченко звільнив радників Гливку та Горбаля, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем" Тельбізовим

Марченко звільнив радників Гливку та Горбаля, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів

Міністр фінансів України Сергій Марченко звільнив своїх радників Андрія Гливку та Василя Горбаля після того, як вони взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем" Ігорем Тельбізовим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Марченко повідомив "Детектору медіа".

"Звільнив Андрія Гливку і Василя Горбаля. Більше немає що коментувати", – сказав міністр.

Додамо, що Горбаль також є членом Ради Національного банку України.

29 грудня 2021 року Гливка та Горбаль відвідали захід "Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року". Дискусія відбулась за сприяння НСЖУ.

В анонсі НСЖУ Андрій Гливка був представлений як радник Мінфіну. У коментарі "Детектору медіа" Гливка повідомив, що був на заході як приватна особа і не представляв Мінфін, про що заявив одразу на початку дискусії. За його словами, організатором заходу виступив Дмитро Раімов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З "Укрексімбанку" остаточно звільнили двох нападників на журналістів "Схем" - Тельбізова та Осіпова, яких поновили на посадах

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Автор: 

журналістика (1753) напад (1118) Укрексімбанк (478) Марченко Сергій (574)


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Це говорить тільки про те, що вказані особи не відбулися, як спеціалісти, без яких неможлива повноцінна робота закладу, або знаходились в опозиції до рішень керівника і їх треба було позбутися, або на їх теплі місця треба призначити інших...
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30.12.2021 09:42 Відповісти
Не дуже ясно, чи це зрада чи перемога.
Захід, організований НСЖУ, - це добре чи погано?
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30.12.2021 09:44 Відповісти
Спочатку прочитав звільнив зрадників. Мабуть таки зрада.
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30.12.2021 09:53 Відповісти
Ни хрена я не понял. Наверное, эти двое на этом сходняке что-то наболтали, что не следовало болтать...
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30.12.2021 09:58 Відповісти
В будь-якій цивілізованій країні зустріч з ТУПИМ бидлом (в першу чергу тупим, дуже тупим) яке зашкварилось взагалі гіпотетично неможлива. Тим більше РАДНИКАМИ.
Наскільки тупим та жадібним мав бути мецХЕР щоб напасти на журналістів. Він міг тупо зїхати, але він ТУПАРИЛИЙ. І це голова здоровенного банку.
Не менш тупорилі і його шістки. Це яким дауном треба бути, щоб просто стерти флешку??? Де набирали на роботу цілий АЙТІ відділ? ППЦ
Ну а апогеєм є "бурніе аплодисменти" тих курвів, коли відбулося повернення мудака. Просто треш.
ВСЮ цю аплодуючу бидлоту потрібно звільнити. Звільнити НЕ за аплодисменти а за розкрадання ДЕРЖАВНИХ коштів. Видати кредит "жителю днр"??? Під заставу по котрій йдуть суди???
В Китаї би мецХЕРА не відсторонили, його би розстріляли та конфіскували майно. ВСЕ майно. але то у нас, у нас ублюдка лише ВІДСТОРОНИЛИ. Ні, чомусь ця КРИМІНАЛЬНА справа за ПЕРЕШКОДЖАННЯ роботі журналістів, обмеження волі, грабіж НЕ відкрита. А по хорошу ця бидло-трійка має бути в буцигарні та чекати рішення суду. В цивілізованій країні вони б загриміли на 5-10 років + штраф.
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30.12.2021 10:11 Відповісти
а всех тем выродков, что хлопали, встречая его в банке!? Уволили?
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30.12.2021 10:13 Відповісти
Горбаль- риг якого в раду нацбанку влаштовував ще арбузов який втыв в кацапію.
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30.12.2021 10:37 Відповісти
 
 