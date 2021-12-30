Марченко звільнив радників Гливку та Горбаля, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем" Тельбізовим

Міністр фінансів України Сергій Марченко звільнив своїх радників Андрія Гливку та Василя Горбаля після того, як вони взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем" Ігорем Тельбізовим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Марченко повідомив "Детектору медіа".

"Звільнив Андрія Гливку і Василя Горбаля. Більше немає що коментувати", – сказав міністр.

Додамо, що Горбаль також є членом Ради Національного банку України.

29 грудня 2021 року Гливка та Горбаль відвідали захід "Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року". Дискусія відбулась за сприяння НСЖУ.

В анонсі НСЖУ Андрій Гливка був представлений як радник Мінфіну. У коментарі "Детектору медіа" Гливка повідомив, що був на заході як приватна особа і не представляв Мінфін, про що заявив одразу на початку дискусії. За його словами, організатором заходу виступив Дмитро Раімов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З "Укрексімбанку" остаточно звільнили двох нападників на журналістів "Схем" - Тельбізова та Осіпова, яких поновили на посадах

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.