Марченко звільнив радників Гливку та Горбаля, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем" Тельбізовим
Міністр фінансів України Сергій Марченко звільнив своїх радників Андрія Гливку та Василя Горбаля після того, як вони взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем" Ігорем Тельбізовим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Марченко повідомив "Детектору медіа".
"Звільнив Андрія Гливку і Василя Горбаля. Більше немає що коментувати", – сказав міністр.
Додамо, що Горбаль також є членом Ради Національного банку України.
29 грудня 2021 року Гливка та Горбаль відвідали захід "Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року". Дискусія відбулась за сприяння НСЖУ.
В анонсі НСЖУ Андрій Гливка був представлений як радник Мінфіну. У коментарі "Детектору медіа" Гливка повідомив, що був на заході як приватна особа і не представляв Мінфін, про що заявив одразу на початку дискусії. За його словами, організатором заходу виступив Дмитро Раімов.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.
11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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Захід, організований НСЖУ, - це добре чи погано?
Наскільки тупим та жадібним мав бути мецХЕР щоб напасти на журналістів. Він міг тупо зїхати, але він ТУПАРИЛИЙ. І це голова здоровенного банку.
Не менш тупорилі і його шістки. Це яким дауном треба бути, щоб просто стерти флешку??? Де набирали на роботу цілий АЙТІ відділ? ППЦ
Ну а апогеєм є "бурніе аплодисменти" тих курвів, коли відбулося повернення мудака. Просто треш.
ВСЮ цю аплодуючу бидлоту потрібно звільнити. Звільнити НЕ за аплодисменти а за розкрадання ДЕРЖАВНИХ коштів. Видати кредит "жителю днр"??? Під заставу по котрій йдуть суди???
В Китаї би мецХЕРА не відсторонили, його би розстріляли та конфіскували майно. ВСЕ майно. але то у нас, у нас ублюдка лише ВІДСТОРОНИЛИ. Ні, чомусь ця КРИМІНАЛЬНА справа за ПЕРЕШКОДЖАННЯ роботі журналістів, обмеження волі, грабіж НЕ відкрита. А по хорошу ця бидло-трійка має бути в буцигарні та чекати рішення суду. В цивілізованій країні вони б загриміли на 5-10 років + штраф.