"Слуга народу" Ковальов задекларував купівлю "4 каналу" як подарунок від батьків (оновлено)

Нардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов, який нещодавно придбав "4 канал", не має власного житла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані в його декларації за 2020 рік.

Ковальов має право на користування двома будинками, які розташовані у місті Гола Пристань, що на Херсонщині. Один належить матері, інший - записаний на ім'я Тетяни Ковальової.





Площа будинків - 191 та 158 квадратних метрів. Також у користуванні парламентаря земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів.

Згідно з декларацією, Ковальов має автомобіль BMW X6 2020 року випуску.

Крім цього, 24 грудня 2021 нардеп отримав у подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" від Івана Ковальова (ймовірно батько нардепа. - Ред.) та ще 50% від Наталії Ковальової (ймовірно мати. - Ред.).

Вартість обидвох подарунків - 2 181 755 гривень.

Також 24 грудня Ковальов отримав 39% у статутному капіталі ТОВ "Ар Ті Ай Продакшн" від Івана Ковальова. Компанія займається виробництвом кіно-, відеофільмів та теле програм.

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