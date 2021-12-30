"Слуга народу" Ковальов задекларував купівлю "4 каналу" як подарунок від батьків (оновлено)
Нардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов, який нещодавно придбав "4 канал", не має власного житла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані в його декларації за 2020 рік.
Ковальов має право на користування двома будинками, які розташовані у місті Гола Пристань, що на Херсонщині. Один належить матері, інший - записаний на ім'я Тетяни Ковальової.
Площа будинків - 191 та 158 квадратних метрів. Також у користуванні парламентаря земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів.
Згідно з декларацією, Ковальов має автомобіль BMW X6 2020 року випуску.
Крім цього, 24 грудня 2021 нардеп отримав у подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" від Івана Ковальова (ймовірно батько нардепа. - Ред.) та ще 50% від Наталії Ковальової (ймовірно мати. - Ред.).
Вартість обидвох подарунків - 2 181 755 гривень.
Також 24 грудня Ковальов отримав 39% у статутному капіталі ТОВ "Ар Ті Ай Продакшн" від Івана Ковальова. Компанія займається виробництвом кіно-, відеофільмів та теле програм.
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не дякуй телепню...
и лишь дерьмак - родовитый аристократ (по словам мендельши...а она то брехать не будет))))
Кстати, предки этого зЕбила, налоги исправно платят?
он тогда продал свой дом
продал и нал и безнал
и на все деньги купил
просто - 4 канал ))))
....
гнилы зеленые!
Его https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/22/652852/ заподозрили в получении тридцати тысяч долларов за то, чтобы в налоговом комитете он не поддержал законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
При этом, как https://www.chesno.org/post/4183/ сообщили журналисты общественного движения «Честно», нардеп задекларировал наличные денежные средства в размере более 6,5 миллиона гривен.
В ноябре 2021 года СМИ https://my.ua/news/cluster/2021-11-16-sluga-naroda-aleksei-kovalev-popal-v-strashnuiu-avariiu-na-odesskoi-trasse/373e5614-46c7-11ec-a5b4-ce954475f272 сообщили об аварии с участием нардепа. На трассе Киев-Одесса в районе в села Хлепча Васильковского района Киевской области автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился Алексей Ковалев, столкнулся с фурой.
У своей бывшей фирмы ЛК-АГРО» Ковалев арендует автомобиль BMW X6 2020 года выпуска.
В банках парламентарий хранит 539,7 тысячи гривен. Наличными средствами Ковалев задекларировал чуть больше четырех миллионов гривен и 101 тысячу долларов.
https://my.ua/persons/oleksii-kovalov
У жовтні 2019 був підозрюваним в отриманні 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроєкту про знищення корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомости[. За 2019 рік задекларував готівкові кошти у розмірі понад 6,5 млн грн.
У грудні 2020 року Ковальов організував роздачу риби серед мешканців у с. Долматівка.
Бывший нардеп в своем Facebook https://www.facebook.com/dmytro.dobrodomov/posts/6994337277274621 написал , что за последние четыре года вещатель стал "явлением на медийном рынке", а для реализации "следующего этапа развития" необходимы "значительные вложения", которые готов взять на себя "слуга народа" Ковалев.
2008 - зібрав колектив однодумців для створення «Агенції журналістських розслідувань».
23 січня 2019 року Дмитро Добродомов подав документи в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЦВК для реєстрації кандидатом на президентських виборах від партії "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%C2%BB Громадський рух «Народний контроль» .
21 липня 2019 на виборах балотувався до ВР під № 2 від «Громадянської позиції», партія не подолала 5 % бар'єр.