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"Слуга народу" Ковальов задекларував купівлю "4 каналу" як подарунок від батьків (оновлено)

Нардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов, який нещодавно придбав "4 канал", не має власного житла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані в його декларації за 2020 рік.

Ковальов має право на користування двома будинками, які розташовані у місті Гола Пристань, що на Херсонщині. Один належить матері, інший - записаний на ім'я Тетяни Ковальової.

Слуга народу Ковальов задекларував купівлю 4 каналу як подарунок від батьків 01
Слуга народу Ковальов задекларував купівлю 4 каналу як подарунок від батьків 02

Площа будинків - 191 та 158 квадратних метрів. Також у користуванні парламентаря земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів.

Згідно з декларацією, Ковальов має автомобіль BMW X6 2020 року випуску.

Крім цього, 24 грудня 2021 нардеп отримав у подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" від Івана Ковальова (ймовірно батько нардепа. - Ред.) та ще 50% від Наталії Ковальової (ймовірно мати. - Ред.).

Вартість обидвох подарунків - 2 181 755 гривень.

Слуга народу Ковальов задекларував купівлю 4 каналу як подарунок від батьків 03

Також 24 грудня Ковальов отримав 39% у статутному капіталі ТОВ "Ар Ті Ай Продакшн" від Івана Ковальова. Компанія займається виробництвом кіно-, відеофільмів та теле програм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Ковальов про купівлю "4 каналу": "Офіс Президента в цьому участі не брав"

Автор: 

декларація (1413) житло (1061) Ковальов Олексій (40)


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Топ коментарі
+61
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30.12.2021 10:15
+47
Могу подсказать мусорку возле дома, там магазин постоянно выбрасывает картонные коробки чтобы не замерзнуть. Есть пункты обогрева, туда сдают старые вещи, можно обмотаться на холоде и обогреться. Ну а потом?.....ну а потом в ВР на сесию ..... немножко воняет...зато живой....
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30.12.2021 09:46
+39
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30.12.2021 10:17
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Про систему бонусов в СН говорят давно, даже есть заявления в ДБР. Теперь понятно на кого записываются эти деньги.
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30.12.2021 17:39 Відповісти
И эти люди хотят наши расходы и налоги проверять с 1995 года.Позорище и мерзость!!!
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30.12.2021 17:40 Відповісти
Гімно до гімна.
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30.12.2021 17:42 Відповісти
Скинемся на жильё?
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30.12.2021 17:45 Відповісти
Нахрена, нехай хоч собачу будку збудує, звик з дитсадка на подарунки жити.
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30.12.2021 17:55 Відповісти
Безробітні хто хоче sтати мільйонером треба йти y політикy до Зекорyпціонера, крадія та зрадника, там тільки такі
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30.12.2021 17:45 Відповісти
"Дорогі" депутати.. Ви вже заіпали нас всіх цим своїм маразмом... Майте хоч краплю честі, хо краплю... Невже важко задекларувати свої статки...Бидлота нікчемна....
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30.12.2021 17:46 Відповісти
зе треба добавляти...
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30.12.2021 22:25 Відповісти
ну...не має...навіщо така новина...треба тепер усім миром скинуться? ...може він любе квартири в оренду брати...
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30.12.2021 17:47 Відповісти
Чергова порція сцяк в пики мудрому наріду-хавайте!
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30.12.2021 17:54 Відповісти
И как можно с таким наридом жить в одной стране? Живите и радуйтесь от своего выбора.
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31.12.2021 07:49 Відповісти
Якщо особі загрожує відкриття кримінальних справ з можливою конфіскацією і доведеться швидко тікати з країни то володіти власним житлом це просто дурість. Крім того, успадкований будинок не підлягає конфіскації навіть якщо спадкоємця засудили довічно - його можна здавати в оренду і отримувати гроші за які можна купити помилування. Так що все "по понятіям" і згідно чинного законодавста.
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30.12.2021 17:54 Відповісти
їх тост : випем за те щоб у нас все було ( матеріальне ) - і нам за це нічого не було ...актуальний у всі часи ...)))
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30.12.2021 18:10 Відповісти
Цей тост в різних країнах розумітимуть по різному. В одних питимуть за чесність, а в других за злочин.
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30.12.2021 22:23 Відповісти
ну - все як завжди....
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31.12.2021 09:42 Відповісти
То же, что и совковое - Идя с работы, возьми хоть гвоздь. Ты, здесь хозяин, а не гость.
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31.12.2021 16:14 Відповісти
недоплачували - помогали сестрам та братам в африці та азії....- що залишалось робити - добирати свое )))
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31.12.2021 16:56 Відповісти
Весь мир театр, а Украина цирк, в котором добрые клоуны захатили власть , но не смешат, а смеются над людьми
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30.12.2021 17:56 Відповісти
виграв в лотерею ,бабця спадок залишила,батьки подарували або теща ...... все нормуль,зебіли схавають.
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30.12.2021 17:57 Відповісти
а що - останні 30-ть років все було по іншому ??? - в шахті родина заробила..... , нобелівську отримав..... , чи у спорт лото виграв - лЯшкатий от 2 рази підряд ДжекПота зривав - і нічого ....- тоді ще кажись "зєбілів" не було ...тоді що - не "хавали" ...
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30.12.2021 18:07 Відповісти
нарід не змінився)
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30.12.2021 18:12 Відповісти
і не дадуть...
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30.12.2021 18:15 Відповісти
наших олігархів все влаштовує,тому вони через змі все консервують
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30.12.2021 18:24 Відповісти
такого ні в одному "ізраЄлі" у них немае як тут ...
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30.12.2021 18:28 Відповісти
Україна країна можливостей ,по корупції та зловживанню нажаль..
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30.12.2021 18:32 Відповісти
сумний але факт
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30.12.2021 18:42 Відповісти
Граштанін, навіщо ти займаєшся кретинічною демагогією? Це ж не просто якісь там патрашєнкі і ляшкі, укрипраклятиє, це ж слугі нарота, ані нє крадут, нє апманивают, жівут как ти.
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30.12.2021 21:06 Відповісти
дурбЄлю - крали і крадуть ВСІ хто у корита та мав таку можливість - всі 30- ть років підряд....- крадуть ВСІ в міру своїх можливостей... зЄлені покидьки мали гарних вчителів по-життю...
не дякуй телепню...
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30.12.2021 21:14 Відповісти
Так зачем продолжать так же? Ведь обещали по другому. Если не выполняешь обещания-уходи. Так поступают политики, несущие ответственность за свои слова, обещания и поведение
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30.12.2021 21:09 Відповісти
перепрошую, Ви де живете ....- у нас тут Україна - Україна Рідна Мати - не вкрадеш не будеш мати ....- про таке ви чули - всі наші можновладці про це знають та втілюють ...
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30.12.2021 21:17 Відповісти
і що до людини присіпались - воно готовить себе в велику "політику" ...- а тут такі "страсті"....- а в реалі - срало воно і мало воно все це ...
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30.12.2021 18:04 Відповісти
Є класне визначення для такого типу істот -- гавноїди.
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30.12.2021 18:07 Відповісти
а где Добродомов взял бабло, что учредить и построить телеканал, он ведь спец по черному пиару этим в ВС зарабатывал, ну тоже не тянет на Корейка ?. Скорее всего, старые корифаны Садового сбрасывают активы, они ведь под санкциями в США. Кейс Полякова, наверное, тоже сдесь присутствует.
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30.12.2021 18:13 Відповісти
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30.12.2021 18:23 Відповісти
та там все дворяне (от слова дворовые)))) дворняги)))))
и лишь дерьмак - родовитый аристократ (по словам мендельши...а она то брехать не будет))))
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30.12.2021 18:37 Відповісти
Звичайно. Зеленський славний нащадок козацького роду з 5-ма гетьманами, а Порошенко всього Вальцман.
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30.12.2021 22:18 Відповісти
Папабеня за минь*т купил?
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30.12.2021 18:24 Відповісти
Чудны дела твои, господи! Депутат - бомж покупает телевизионный канал. 4 канал. Родители взяли и подсобили. Все бы родители так помогали детям. А мне почему-то видится. что из всего этого торчат длинные уши клоуна Зеленского...
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30.12.2021 18:25 Відповісти
Вот теперь можно судить о величине конвертов о которых говорил покойный депутат Поляков. Конечно каждый из депутатов из слуг гарода может сделать теперь подобную покупку.
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30.12.2021 18:25 Відповісти
Ей зебилы, когда своих парней с народа начнете сметать за то что они вас грабят?!!
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30.12.2021 18:25 Відповісти
А тебя, дятла , в гугле забанили?
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30.12.2021 19:12 Відповісти
И да , зебилоид, это ж новые лица, не?
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30.12.2021 19:13 Відповісти
Оно нє зєбілоід, зебілоідофф не існує. Ті, хто висрався на виборах 2019, тихо мовчать. А булькають тільки відверті вороги України.
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30.12.2021 21:08 Відповісти
А самый лучший подарок - книжку, читать не умеет? Кому оно с зЕлохом, лапшу на уши вешает? Украину в кацапстан превращают? Тоже мне лишнехромосомов нашёл...
Кстати, предки этого зЕбила, налоги исправно платят?
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30.12.2021 18:31 Відповісти
***
он тогда продал свой дом
продал и нал и безнал
и на все деньги купил
просто - 4 канал ))))
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30.12.2021 18:33 Відповісти
А вдруг конфискация, они всё бояться
....
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30.12.2021 18:43 Відповісти
А что, так можно было?
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30.12.2021 18:43 Відповісти
Непонятно другое, почему налоговая не занимается этими родственниками, откуда у них это всё.
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30.12.2021 18:47 Відповісти
какие реформы, такая и налоговая
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30.12.2021 18:49 Відповісти
Да, зебилы еще те реформаторы
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30.12.2021 19:14 Відповісти
мама любит телевидение
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30.12.2021 18:54 Відповісти
Маю надію що Остапа Дроздова не вигонять і він буде ще з більшим натхненням мочити слуг))))
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30.12.2021 18:54 Відповісти
не таланить остапу.. спокатку зік медвечука, тепер ось...
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30.12.2021 19:00 Відповісти
Держава паралізована. Тотальна корупція. Кумісвство, сватівство. жи2ва й бандити 90-х рулять поки що державою. це фіаско.
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30.12.2021 18:59 Відповісти
Може ему цыганка нагадала,що он умрёт в собственном доме.Тому,и не имеет,бо як що заимеет,то знаэ,що сразу помре
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30.12.2021 19:19 Відповісти
Хочеться так і сказати словами Міміно: мои батьки - мое богатство
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30.12.2021 19:39 Відповісти
че зелЕные мрази тут нету коррупции да?
гнилы зеленые!
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30.12.2021 20:00 Відповісти
Объясните кто-то плиз, почему такими родителями не занимается налоговая
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30.12.2021 20:07 Відповісти
Кінець епохи бідності, сім'я Ковальових розвіяла міф про жебрацькі пенсії в Україні.
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30.12.2021 22:11 Відповісти
В сраці вже крутяться ті зеприколісти з іхніми приколами..
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30.12.2021 22:14 Відповісти
они умиляют своей тупостью и упорностью. мудрый нарид такой финт уже не поймет
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31.12.2021 06:17 Відповісти
мама роди меня заново
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31.12.2021 07:56 Відповісти
Нуворішінаркоти бригадногоколомоя-святе діло при цьому ще й блєфувати....отака уйня,малята!
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31.12.2021 09:54 Відповісти
Еще один нищеброд. Какого х... это шапито тратят налоги на свою рекламу. Запуск обновленного телеканала Рада запланирован на 25 января 2022-го и на него уже выделено из госбюджета 378 млн грн, ведь президенту Владимиру Зеленскому и его команде нужна собственная медиаплощадка, рассказал на https://radio.nv.ua/ Радио НВ журналист Роман Кравец
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31.12.2021 10:58 Відповісти
По сути сделка фиктивная. Телеканал не может стоить 4,3 млн. Сделкой должно заниматься Дбр, где бенина банда срывает конкурс. Рейданули и поставили раком всю страну. Мирного решения проблемы бени нет
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31.12.2021 11:03 Відповісти
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31.12.2021 12:14 Відповісти
Уже в первые месяцы депутатства Ковалев попал в скандал.

Его https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/22/652852/ заподозрили в получении тридцати тысяч долларов за то, чтобы в налоговом комитете он не поддержал законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

При этом, как https://www.chesno.org/post/4183/ сообщили журналисты общественного движения «Честно», нардеп задекларировал наличные денежные средства в размере более 6,5 миллиона гривен.

В ноябре 2021 года СМИ https://my.ua/news/cluster/2021-11-16-sluga-naroda-aleksei-kovalev-popal-v-strashnuiu-avariiu-na-odesskoi-trasse/373e5614-46c7-11ec-a5b4-ce954475f272 сообщили об аварии с участием нардепа. На трассе Киев-Одесса в районе в села Хлепча Васильковского района Киевской области автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился Алексей Ковалев, столкнулся с фурой.

У своей бывшей фирмы ЛК-АГРО» Ковалев арендует автомобиль BMW X6 2020 года выпуска.

В банках парламентарий хранит 539,7 тысячи гривен. Наличными средствами Ковалев задекларировал чуть больше четырех миллионов гривен и 101 тысячу долларов.

https://my.ua/persons/oleksii-kovalov
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31.12.2021 12:27 Відповісти
🤣🤣таке можливо напевно тільки в нашій країні чудес
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31.12.2021 12:30 Відповісти
Ковалев Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] , голова підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну.

У жовтні 2019 був підозрюваним в отриманні 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроєкту про знищення корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомости[. За 2019 рік задекларував готівкові кошти у розмірі понад 6,5 млн грн.

У грудні 2020 року Ковальов організував роздачу риби серед мешканців у с. Долматівка.
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31.12.2021 12:46 Відповісти
До "слуги" вместе с политиком Андреем Мысиком каналом владел нардеп прошлого созыва Верховной Рады Дмитрий Добродомов.

Бывший нардеп в своем Facebook https://www.facebook.com/dmytro.dobrodomov/posts/6994337277274621 написал , что за последние четыре года вещатель стал "явлением на медийном рынке", а для реализации "следующего этапа развития" необходимы "значительные вложения", которые готов взять на себя "слуга народа" Ковалев.

2008 - зібрав колектив однодумців для створення «Агенції журналістських розслідувань».

23 січня 2019 року Дмитро Добродомов подав документи в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЦВК для реєстрації кандидатом на президентських виборах від партії "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%C2%BB Громадський рух «Народний контроль» .

21 липня 2019 на виборах балотувався до ВР під № 2 від «Громадянської позиції», партія не подолала 5 % бар'єр.

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31.12.2021 12:48 Відповісти
Тётушка из Бразилии ?
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31.12.2021 14:48 Відповісти
Кроме Зеленского, там полно клоунов.
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31.12.2021 17:17 Відповісти
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