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Уряд США закликає українця Полякова продати свою частку у ракетній компанії Firefly Aerospace, - Bloomberg

Уряд США закликає українця Полякова продати свою частку у ракетній компанії Firefly Aerospace, - Bloomberg

Уряд США вимагає від українського підприємця Максима Полякова продати свою частку у ракетній компанії Firefly Aerospace Inc.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише видання Bloomberg.

Уряд посилається на міркування національної безпеки.

За даними видання, наприкінці листопада Поляков отримав листа від Комітету іноземних інвестицій у США (CFIUS), в якому висловлювалися побоювання з приводу національної безпеки та вимагалося, щоб Поляков та його інвестиційна компанія Noosphere Venture Partners продали близько 50% акцій Firefly.

Представники Полякова повідомили, що він погодився з цією вимогою, але заявив, що володіння ним Firefly не загрожує національній безпеці США.

Також читайте: Запуск українського супутника перенесли на січень 2022 року, - Шмигаль

За словами двох людей, знайомих із ситуацією, уряд США призупинив поточні операції із запуску ракет Firefly у Ванденберзі, оскільки розглядається проблема власності із Поляковим. Представники уряду та аерокосмічної промисловості висловили побоювання, що цінні технології можуть потрапити до України, Росії чи інших країн, які намагаються розробити ракетні програми.

У самій компанії наполягають, що Поляков пройшов ретельну перевірку – жодних проблем із безпекою не виявлено.

"Noosphere Ventures і Поляков розуміють, що дії CFIUS відбуваються на тлі зростаючої напруги між Україною та Росією. Noosphere Ventures докладає всіх зусиль, щоб розв'язувати проблеми з CFIUS найбільш ефективним і відповідним способом", - додали в компанії.

У 2017 році збанкрутілу через вихід із проєкту євроінвестора Firefly Space Systems, засновану інженером Томом Маркузічем, викупив український бізнесмен Макс Поляков. Компанія Firefly Aerospace, де Макс Поляков - мажоритарний акціонер, спеціалізується на випуску ракет класу Alpha, що доставляють вантаж на Місяць.

Також читайте: Український супутник "Січ-2-30" запустять з мису Канаверал 10 січня 2022 року, - Тафтай. ФОТОрепортаж

Автор: 

космос (860) ракети (4009) США (22590)


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Топ коментарі
+11
Eta rezultat tavo bardaka , katoreje ********* "mudrim "pravlenijem strani ZEsbrodom , i takoje budet toka uvelichivatsa , k sozheleniju .
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30.12.2021 10:27
+9
Американцы опасаются,что украинские технологии попадут в Украину?Тупее отмазки не придумаешь.Это называется "отжать" на государственном уровне.И где "свободная пресса"?Где визги об "угрозе оттока инвестиций"?Такой зашквар трудно представить даже у нас.Только Раха смогла бы
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30.12.2021 10:27
+9
Ты хоть статью читай перед тем,как высеры писать,ботяра голимый)))
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30.12.2021 10:35
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Статья коряво перепечатана и коряво переведена. Вопросов куча.
- Это европейский проект?
- Какое отношение к нему имеют американцы?.
-Какой смысл несут фразы-"США опасаются попадания в Украину и РФ ракетных технологий?"
Итд..
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30.12.2021 10:14 Відповісти
щас тебе американцы отчитаются .
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30.12.2021 10:19 Відповісти
Я не о действиях американцев, а о смысле переведенной статьи.
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30.12.2021 10:24 Відповісти
PS. На "Ліге", откуда перепечатали, гораздо поятнее.
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30.12.2021 10:33 Відповісти
Может, надо ещё Новинскому стать акционером производства
американских атомных подводных лодок ?
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30.12.2021 13:05 Відповісти
У нас би вже ЗЕ скликав РНБО, відосік і віджали, а то просять, закликають. Скучно.
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30.12.2021 10:17 Відповісти
Бизнесмен спас компанию, вытянул ее, поставил нормальных управляющих а его в благодарность за это выкидывают. Рейдерство по американски.
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30.12.2021 10:25 Відповісти
Eta rezultat tavo bardaka , katoreje ********* "mudrim "pravlenijem strani ZEsbrodom , i takoje budet toka uvelichivatsa , k sozheleniju .
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30.12.2021 10:27 Відповісти
Ты хоть статью читай перед тем,как высеры писать,ботяра голимый)))
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30.12.2021 10:35 Відповісти
Американцы опасаются,что украинские технологии попадут в Украину?Тупее отмазки не придумаешь.Это называется "отжать" на государственном уровне.И где "свободная пресса"?Где визги об "угрозе оттока инвестиций"?Такой зашквар трудно представить даже у нас.Только Раха смогла бы
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30.12.2021 10:27 Відповісти
Американцы опасаются, что их технологии попадут в россию. Для них собственная безопасность превыше всего. Это не зе-ублюдочная псевдоукраинская " власть"!
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30.12.2021 10:36 Відповісти
Через инженеров одной национальности все секреты утекут всё равно.
Как с атомной бомбой.
Уже утекли, можно расслабиться.
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30.12.2021 11:44 Відповісти
Ты хоть читал статью? Технологии американские! А у Полякова акции этой компании.
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30.12.2021 11:45 Відповісти
Ты, прости, дурак?
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30.12.2021 11:59 Відповісти
А шо, на Луну еще "летают"?
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30.12.2021 10:29 Відповісти
Автобусами їздять як про це мріяли камсамольці у 50 - х минулого століття ((
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30.12.2021 23:08 Відповісти
Вот и всё. Теперь Украина окончательно лишилась космических ракет, даже и без того очень условно украинских.
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30.12.2021 10:31 Відповісти
Україна ніколи і не мала космічних ракет, це як федерація остаточно лишилась без Аляски..
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30.12.2021 13:05 Відповісти
Що це таке? Хтось зрозумів?
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30.12.2021 10:32 Відповісти
Більше на "Ліга"
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30.12.2021 10:34 Відповісти
спеціалізується на випуску ракет класу Alpha, що доставляють вантаж на Місяць - за все время работы всего то один запуск, да и тот "комом" - с потерей и груза, и ракеты. https://youtu.be/FZu6QRBYC1khttps://youtu.be/FZu6QRBYC1k
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30.12.2021 10:40 Відповісти
////Поляков получил письмо от Комитета иностранных инвестиций в США (CFIUS), в котором высказывались опасения по поводу национальной безопасности требовалось, чтобы Поляков и его инвестиционная компания Noosphere Venture Partners продали около 50% акций Firefly. Источник:
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Вот так работает демократия: нет, но если очень нужно - то да. Теперь власти, исключительно в целях национальной безопасности, нужно потребовать от наших доморощенных энергомонополистов продать 50% (пока) акций своих активов государству.

Если что-то им, нашим алигархам- монополистам, не понравится - пусть обращаются в американский суд!
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30.12.2021 10:56 Відповісти
В США боятся украинцев?
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30.12.2021 11:22 Відповісти
А разве украинцы сливают параше секретную информацию?? Это пошли отголоски от предателей...
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30.12.2021 11:49 Відповісти
Коломойский тоже украинец.
Павел Лазаренко тоже украинец.
Какие ещё вопросы ?
Поляков живёт в США на постоянной основе ?
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30.12.2021 11:49 Відповісти
шо значит "требуют продать"??? это рэкет???
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30.12.2021 13:32 Відповісти
ПРИЯТНО, ЧТО ОДНОГО УКРАИНЦА БОИТСЯ ВСЯ АМЕРИКА !)
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30.12.2021 18:54 Відповісти
 
 