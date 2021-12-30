Уряд США закликає українця Полякова продати свою частку у ракетній компанії Firefly Aerospace, - Bloomberg
Уряд США вимагає від українського підприємця Максима Полякова продати свою частку у ракетній компанії Firefly Aerospace Inc.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише видання Bloomberg.
Уряд посилається на міркування національної безпеки.
За даними видання, наприкінці листопада Поляков отримав листа від Комітету іноземних інвестицій у США (CFIUS), в якому висловлювалися побоювання з приводу національної безпеки та вимагалося, щоб Поляков та його інвестиційна компанія Noosphere Venture Partners продали близько 50% акцій Firefly.
Представники Полякова повідомили, що він погодився з цією вимогою, але заявив, що володіння ним Firefly не загрожує національній безпеці США.
За словами двох людей, знайомих із ситуацією, уряд США призупинив поточні операції із запуску ракет Firefly у Ванденберзі, оскільки розглядається проблема власності із Поляковим. Представники уряду та аерокосмічної промисловості висловили побоювання, що цінні технології можуть потрапити до України, Росії чи інших країн, які намагаються розробити ракетні програми.
У самій компанії наполягають, що Поляков пройшов ретельну перевірку – жодних проблем із безпекою не виявлено.
"Noosphere Ventures і Поляков розуміють, що дії CFIUS відбуваються на тлі зростаючої напруги між Україною та Росією. Noosphere Ventures докладає всіх зусиль, щоб розв'язувати проблеми з CFIUS найбільш ефективним і відповідним способом", - додали в компанії.
У 2017 році збанкрутілу через вихід із проєкту євроінвестора Firefly Space Systems, засновану інженером Томом Маркузічем, викупив український бізнесмен Макс Поляков. Компанія Firefly Aerospace, де Макс Поляков - мажоритарний акціонер, спеціалізується на випуску ракет класу Alpha, що доставляють вантаж на Місяць.
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- Это европейский проект?
- Какое отношение к нему имеют американцы?.
-Какой смысл несут фразы-"США опасаются попадания в Украину и РФ ракетных технологий?"
Итд..
американских атомных подводных лодок ?
Как с атомной бомбой.
Уже утекли, можно расслабиться.
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Вот так работает демократия: нет, но если очень нужно - то да. Теперь власти, исключительно в целях национальной безопасности, нужно потребовать от наших доморощенных энергомонополистов продать 50% (пока) акций своих активов государству.
Если что-то им, нашим алигархам- монополистам, не понравится - пусть обращаются в американский суд!
Павел Лазаренко тоже украинец.
Какие ещё вопросы ?
Поляков живёт в США на постоянной основе ?