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За нове вторгнення Росії в Україну будуть болючі санкції, - глава МЗС Британії Трасс

За нове вторгнення Росії в Україну будуть болючі санкції, - глава МЗС Британії Трасс

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс наголосила, що за потенційне нове вторгнення РФ в Україну Британія готова запровадити жорсткі санкції, а також – що у Лондоні не сприймають спроби Кремля звинуватити в напрузі саму Україну або НАТО.

Про це вона зазначає у своїй статті для "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.

"Велика Британія та інші члени НАТО чітко заявили, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну буде надзвичайною стратегічною помилкою. Ми потужно відреагуємо на будь-який подібний крок, зокрема запровадивши скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії. Ми уважно слідкуємо за зусиллями Росії створити привід для конфлікту, поклавши на Україну чи НАТО брехливі звинувачення у провокаціях, що не мають нічого спільного з реальністю", – наголошує Ліз Трасс.

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Вона зауважила, що Україна в цій напруженій ситуації демонструє похвальну стриманість, а НАТО за своєю суттю є оборонним альянсом.

"Ми чітко заявляли і заявляємо, що не маємо на меті загрожувати чи оточувати Росію. Прем'єр-міністр та я однозначні щодо цього", – підкреслила міністр.

Автор: 

росія (64969) санкції (11777) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+5
Мы хотим от других того что не делаем сами. Я бы чувствовал себя намного спокойней и уверенный, если бы страной руководил Порох.
Сами обосрались по самое не хочу, продолжаем сидеть в гом..е , и за кого нас теперь должны держать.
Даже жопу от дивана не открываем чтобы """ не раскачивать лодку"""
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30.12.2021 10:54
+2
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30.12.2021 10:18
+2
А не тем же самым ты тут занимаешься? Самый страшный враг в Киеве. С ним англичане должны бороться?
Объявили о постановке на воинский учёт граждан Украины. Выяснилось что писькограй такой же как и большинство.
Я удивляюсь что после всего с нами вообще разговаривают
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30.12.2021 10:59
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30.12.2021 10:18 Відповісти
Головой качать надо было в 19. Просрали страну разом господа прикольщики?
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30.12.2021 11:04 Відповісти
бла-бла-бла.... увы...
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30.12.2021 10:19 Відповісти
А не тем же самым ты тут занимаешься? Самый страшный враг в Киеве. С ним англичане должны бороться?
Объявили о постановке на воинский учёт граждан Украины. Выяснилось что писькограй такой же как и большинство.
Я удивляюсь что после всего с нами вообще разговаривают
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30.12.2021 10:59 Відповісти
2014 год не даст соврать
пока не завалили Боинг НЕ БЫЛО НИ ХРЕНА !!!
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30.12.2021 10:31 Відповісти
По - вашему надо збивать боинги ?
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30.12.2021 12:08 Відповісти
по нашему - запад не почухается пока не зацепит его ЛИЧНО
а ***** очень аккуратно действует,чтоб не зацепить запад
вот с Боингом промашка вышла
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30.12.2021 12:12 Відповісти
А чому б не ввести санкції якщо росія за тиждень не забере свої війська від кордонів? Європейські п"дараси Ваньку валяють 😡
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30.12.2021 10:33 Відповісти
А чому нам самим не побеспокоиться как и с кем,чем мы страну защищать будем?
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30.12.2021 11:02 Відповісти
Які конкретно санкції? Є їх перелік чи це так чисто попи.дєть?
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30.12.2021 10:33 Відповісти
А,за старе???
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30.12.2021 10:35 Відповісти
Вже були: санкції, наслідки, важкі, тяжкі, жорсткі, серйозні та нечувані, а тепер уже болючі! У агресора нема жодного шансу протистояти такій кількості епітетів!
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30.12.2021 10:49 Відповісти
Мы хотим от других того что не делаем сами. Я бы чувствовал себя намного спокойней и уверенный, если бы страной руководил Порох.
Сами обосрались по самое не хочу, продолжаем сидеть в гом..е , и за кого нас теперь должны держать.
Даже жопу от дивана не открываем чтобы """ не раскачивать лодку"""
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30.12.2021 10:54 Відповісти
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30.12.2021 11:08 Відповісти
При владі в нашій краіні , що засіли на Банковій , одні ФСБшні кроти ,
отож чому ми дивуємось , що наші керманичі мовчать , а навпаки ********** московітам 😠
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30.12.2021 12:04 Відповісти
Бред порохобота.
Барыга - вор, хотя и не такой подлый, как Зебил...
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30.12.2021 17:30 Відповісти
И серьёзная озабоченность тоже будет!
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30.12.2021 11:09 Відповісти
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30.12.2021 11:14 Відповісти
Бидло кремлівське , своєю злобою і ненавистю вже перещеголяло
Гітляра , який теж марив захопити весь світ ! 😡
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30.12.2021 12:06 Відповісти
Так художник хоча б не корчив з себе "брата"...
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30.12.2021 12:26 Відповісти
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30.12.2021 11:15 Відповісти
Будут серьезные санкции?
А до этого нежно чесали за ушком?
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30.12.2021 11:19 Відповісти
А що росія не окупувала Крим і не воюе на Донбасі
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30.12.2021 11:27 Відповісти
агась . утопят пуйлоскотинию типа раша в озабоченности.
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30.12.2021 11:28 Відповісти
Какие санкции? Товарооборот между Рашей и бритами равен НУЛЮ
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30.12.2021 11:33 Відповісти
Так можно прихлопнуть те компании, которые зависят от Британии и работают с Лаптями.
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30.12.2021 11:43 Відповісти
и в Лондоне не живет ни один русский олигарх с семьей ?
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30.12.2021 12:14 Відповісти
Живут и обучают детей При чем здесь санкции
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30.12.2021 18:30 Відповісти
жена и дети возможно ни при чем
но сам олигарх - зарабатывает на оккупации Крыма,на Сирии и тд и тп
то есть наложить санкции есть за что
пусть любит родину находясь на родине,а не издалека
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31.12.2021 08:32 Відповісти
То есть, сначала Путин пол Украины разбомбит, а потом санкции. Вот это по-партнерски.
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30.12.2021 12:06 Відповісти
Нет таких компаний.
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30.12.2021 12:07 Відповісти
Пффф....
Корабли потока-2 обслуживали? Недвижимость, активы русских скотов в Англии обслуживают? Метеосводки для флота РФ передают?
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30.12.2021 13:56 Відповісти
Корабли потока-2 не ,обслуживали, те "русские скоты" являются элитой английского общества, и платят нехилые налоги
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30.12.2021 18:25 Відповісти
русские скоты пишется без кавычек
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31.12.2021 08:33 Відповісти
Ты и есть скот, без кавычек.
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31.12.2021 10:24 Відповісти
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31.12.2021 11:15 Відповісти
So storini britov nado zdelat tak sto vse ruskije sto zyvut u nix pojexali domoj i viz grazdanam rosiji nedavat ne komu daze lavrovu losedinskomu
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30.12.2021 13:12 Відповісти
Ссыкуны. Пусть свои самые болезненные санкции забьют себе в очко. И за одно проявят озабоченность, по привычке)
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30.12.2021 16:25 Відповісти
Экспорт России в Великобританию в 2020 году составил 23 186 100 449 долл. США, увеличившись на 74,85% (9 925 624 742 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
Импорт России из Великобритании в 2020 году составил 3 388 876 518 долл. США, уменьшившись на 16,04% (647 448 933 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
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По санкциям, бриты сами себя накажут.
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30.12.2021 18:36 Відповісти
"Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс наголосила, що за потенційне нове вторгнення РФ в Україну Британія готова запровадити жорсткі санкції" - які саме? Без деталізації - це лише розмова на користь бідних.
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31.12.2021 01:40 Відповісти
ВВП России растет под санкциями, открывают заводы, худо бедно развивают свое ИТ и микро электронные производства, автопром итд.
Санкции? СССР всю свою историю провел под санкциями, и что?
Все что болтают «западные партнеры» это просто их попытка красиво спустить все на тормозах, мол, ну вы там забирайте Украину, мы немножко поволнуемся, но газ покупать не перестанем. Такие вот гаранты безопасности, ждите что прилетит вертолет Нато и поможет ага
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31.12.2021 11:29 Відповісти
 
 