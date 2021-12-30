За нове вторгнення Росії в Україну будуть болючі санкції, - глава МЗС Британії Трасс
Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс наголосила, що за потенційне нове вторгнення РФ в Україну Британія готова запровадити жорсткі санкції, а також – що у Лондоні не сприймають спроби Кремля звинуватити в напрузі саму Україну або НАТО.
Про це вона зазначає у своїй статті для "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.
"Велика Британія та інші члени НАТО чітко заявили, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну буде надзвичайною стратегічною помилкою. Ми потужно відреагуємо на будь-який подібний крок, зокрема запровадивши скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії. Ми уважно слідкуємо за зусиллями Росії створити привід для конфлікту, поклавши на Україну чи НАТО брехливі звинувачення у провокаціях, що не мають нічого спільного з реальністю", – наголошує Ліз Трасс.
Вона зауважила, що Україна в цій напруженій ситуації демонструє похвальну стриманість, а НАТО за своєю суттю є оборонним альянсом.
"Ми чітко заявляли і заявляємо, що не маємо на меті загрожувати чи оточувати Росію. Прем'єр-міністр та я однозначні щодо цього", – підкреслила міністр.
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Объявили о постановке на воинский учёт граждан Украины. Выяснилось что писькограй такой же как и большинство.
Я удивляюсь что после всего с нами вообще разговаривают
пока не завалили Боинг НЕ БЫЛО НИ ХРЕНА !!!
а ***** очень аккуратно действует,чтоб не зацепить запад
вот с Боингом промашка вышла
Сами обосрались по самое не хочу, продолжаем сидеть в гом..е , и за кого нас теперь должны держать.
Даже жопу от дивана не открываем чтобы """ не раскачивать лодку"""
отож чому ми дивуємось , що наші керманичі мовчать , а навпаки ********** московітам 😠
Барыга - вор, хотя и не такой подлый, как Зебил...
Гітляра , який теж марив захопити весь світ ! 😡
А до этого нежно чесали за ушком?
но сам олигарх - зарабатывает на оккупации Крыма,на Сирии и тд и тп
то есть наложить санкции есть за что
пусть любит родину находясь на родине,а не издалека
Корабли потока-2 обслуживали? Недвижимость, активы русских скотов в Англии обслуживают? Метеосводки для флота РФ передают?
Импорт России из Великобритании в 2020 году составил 3 388 876 518 долл. США, уменьшившись на 16,04% (647 448 933 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
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По санкциям, бриты сами себя накажут.
Санкции? СССР всю свою историю провел под санкциями, и что?
Все что болтают «западные партнеры» это просто их попытка красиво спустить все на тормозах, мол, ну вы там забирайте Украину, мы немножко поволнуемся, но газ покупать не перестанем. Такие вот гаранты безопасности, ждите что прилетит вертолет Нато и поможет ага