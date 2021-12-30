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Новини Коронавірус і карантин
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Для захисту від коронавірусу необхідно робити три щеплення щороку, - дослідження британських вчених

Для захисту від коронавірусу необхідно робити три щеплення щороку, - дослідження британських вчених

Британські вчені припускають, що для захисту від коронавірусу необхідно робити по два-три щеплення. Мова йде про щорічну імунізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За даними британської Агенції охорони здоров’я, ефективність бустерної дози Pfizer та Moderna проти симптоматичних захворювань нижча для штаму "Омікрон", ніж для "Дельти" у всі періоди після щеплення.

Зокрема, дослідження проводилося на 147 597 випадків захворювання "Дельтою" та 68 489 - "Омікрону" у Великій Британії.

Дані показали, що бустери Pfizer і Moderna мали ефективність 90% проти симптоматичних захворювань "Дельтою" протягом щонайменше дев'яти тижнів.

Втім, ефективність проти штаму "Омікрон" була приблизно на 30% нижчою і знизилася ще більше за дев'ять тижнів.

Професор міжнародної охорони здоров'я в Університеті Кертіна Джая Дантас заявила, що це "лише початок розуміння ефективності вакцинації", але "схоже, що може знадобитися регулярна ревакцинація".

"Ймовірно, нам потрібні бустери, скажімо, два або три на рік", - сказала вона.

Автор: 

вакцина (4419) дослідження (605) карантин (18172) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Професор міжнародної охорони здоров'я в Університеті Кертіна Джая Дантас заявила, що це "лише початок" Джерело:
Ну это и так понятно, что гайки будут закручивать и дальше. Отступить назад уже не получится, народ может не понять, если объявить, что два года овцинаций, намордников и карантинов - это просто прикол был такой. Да и не для того все это затевалось, чтобы закончиться ничем. Так что заседание продолжается...
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30.12.2021 10:40
+17
уколы, которые нужны только для того, чтобы с работы не выгнали да с автобуса не высадили - это что угодно, но не вакцинация.
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30.12.2021 14:24
+16
Десь в жовтні, в дискусіях з фанатиками вакцинації, я казав, що час нас розсудить і момент істини наступить десь навесні, коли привитого населення буде десь так під 80%. А кількість захворівших на ковід(в сутки) не зменшиться. Походу, момент істини наступить раніше. Співчуваю примусово вколотим людям. Незрозумілий шмундяк. тупо продовжують колоти людям, хоча вже стає зрозумілим, що ця "бодяга" не захищає: а) від зараження, б) від захворювання. Залишилось тільки одна теза: зате привиті легше переносять хворобу. Сумнівна теза. Тут, кому як пощастить.
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30.12.2021 11:24
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І тричі на день драяти очко йоршиком з грасаторе, бо в інакшому разі вакцина не допоможе 😅
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30.12.2021 10:27 Відповісти
Не перестаю дивуватися Вашому досвіду.
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30.12.2021 12:22 Відповісти
..... а із 2023 по 5-ть буде оптимально ...
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30.12.2021 10:28 Відповісти
щодня
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30.12.2021 10:52 Відповісти
слушал вчера видео докторас Украины инфекционист так вот она пояснила просто ЕСЛИ РАНЬШЕ ЧЕЛОВЕК ЗАБОЛЕВАЛ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ Ковидом то наша система вольно или невольно (а спрашивать надо с ОРГАНИЗАТОРОВ КМУ И МОЗ власти) за все это если умышленно то геноцид если неумышленно все одно криминал так вот больного в легкой форме пока анализы диагнозы куча справок выписок обследвоаний и он бамц и СТАЛ ТЯЖЕЛЫМ И В РЕАНИМАЦИЮ.... и так как повезет...

Омрокон она вообще считает да он заразные но если сразу начинать лечение по протколу обычного грипозного ОРВИ синдрома постельный режим!!!! то все обойдется и Омрокон фактически утратил все сложности и опасности Дельты...
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30.12.2021 11:37 Відповісти
https://dnk.video/w/ugTypRbcc6HQMLHCZbMzsn
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30.12.2021 15:53 Відповісти
Вони не зупиняться.
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30.12.2021 10:29 Відповісти
Ніколи!!! Стільки коржиків
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30.12.2021 10:32 Відповісти
ну так, всё к тому шло...
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30.12.2021 10:30 Відповісти
Є такий гриб: -Отсосиновик!! Набридли
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30.12.2021 10:31 Відповісти
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30.12.2021 10:31 Відповісти
Які, суки хитрожопі...
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30.12.2021 10:34 Відповісти
поки що нічого сказати точно не можна
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30.12.2021 10:35 Відповісти
собака должна быть на морозє ))
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30.12.2021 10:35 Відповісти
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30.12.2021 16:47 Відповісти
Для пи... три будет малавата.
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30.12.2021 10:40 Відповісти
Какое замечательное свинство! Кому-то понравилось бабло из воздуха стричь... Понятно, тут вовсе не только бабло. Им мало загнать в угол, им надо людей ещё и раком нагнуть.
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30.12.2021 10:40 Відповісти
Корпораціям бабло, урядам загнати людей в стійло. Вигідно всім.
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30.12.2021 11:00 Відповісти
Професор міжнародної охорони здоров'я в Університеті Кертіна Джая Дантас заявила, що це "лише початок" Джерело:
Ну это и так понятно, что гайки будут закручивать и дальше. Отступить назад уже не получится, народ может не понять, если объявить, что два года овцинаций, намордников и карантинов - это просто прикол был такой. Да и не для того все это затевалось, чтобы закончиться ничем. Так что заседание продолжается...
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30.12.2021 10:40 Відповісти
"Ну это и так понятно, что гайки будут закручивать и дальше"

Никак невозможно, по причине, что деньги закончились.
Совершенно закончились деньги, совсем, во всем мире.
Это, конечно, очень странно, как у государств могут деньги закончится ведь у них же есть печатные станки (даже бабка Пелоси не поняла и очень удивилась: как это так, что денег нет, ведь всегда были).
Однако факт остается фактом: печатный станок раскочегарть никак невозможно по причине галлопирующей инфляции, которая не разбирает, вакцинрованные слуги народные или нет, а смывает финансовую систему в унитаз (обесценивая национальную валюту) вместе с прявящим классом, стоящим у печатного денежного станка.
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30.12.2021 13:25 Відповісти
"Святой" Билл, который ни причём, заявил, что в следующем году государствам придётся регулировать онлайн платформы, чтобы "бороться" с дезинформацией.

Дезинформация должна быть единственно правильной и не от кого попало.
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30.12.2021 10:43 Відповісти
Я же говорил скоро будет как в фильме эквилибриум, каждый день себе укол и пошёл на работу, не укололся сожгли в печи как еретика.
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30.12.2021 10:44 Відповісти
против британских ученых не попрешь!
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30.12.2021 10:48 Відповісти
Припускають, could be needed
що може допоможе, а може й ні
якось не дуже впевнено
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30.12.2021 10:50 Відповісти
неопределённость касается две или три
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30.12.2021 17:15 Відповісти
Ну раз нада значит нада, алягер ком алягер, всмысле куля в лоб так куля в лоб, стадион так стадион
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30.12.2021 10:56 Відповісти
Гланове, что вакцинированным нечего бояться. Они будут защищены регулярными обновлениями безопасности.
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30.12.2021 11:03 Відповісти
Удивило то, что за 40 минут ни одного агрессивного вакцинированного коммента нет
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30.12.2021 11:11 Відповісти
Они перезваниваются и согласовывают стратегию и оплату.
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30.12.2021 11:26 Відповісти
это вы поторопились)
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30.12.2021 23:35 Відповісти
Скоро всех подключат к аппаратам вакцинирования как в матрице.
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30.12.2021 11:18 Відповісти
Не два-три а две перед каждым сезоном! Итого: четыре.
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30.12.2021 11:21 Відповісти
Десь в жовтні, в дискусіях з фанатиками вакцинації, я казав, що час нас розсудить і момент істини наступить десь навесні, коли привитого населення буде десь так під 80%. А кількість захворівших на ковід(в сутки) не зменшиться. Походу, момент істини наступить раніше. Співчуваю примусово вколотим людям. Незрозумілий шмундяк. тупо продовжують колоти людям, хоча вже стає зрозумілим, що ця "бодяга" не захищає: а) від зараження, б) від захворювання. Залишилось тільки одна теза: зате привиті легше переносять хворобу. Сумнівна теза. Тут, кому як пощастить.
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30.12.2021 11:24 Відповісти
наразі більш за 50 відсотків важких хворих,є вакциновані,здебільш двома щепленнями.
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30.12.2021 11:34 Відповісти
Данія зараз на першому місці в ЄС за новими випадками і це з 80% щеплених. Взагалі цікаво на це дивитися: країни які найбільше вакцінували своє населення зараз як раз в топі за захворюваністю. Мабуть співпадіння.
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30.12.2021 13:53 Відповісти
ну что вы...
для коллективного иммунитета надо 90%, и вообще кто знает, может у вас там справки купили
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30.12.2021 23:34 Відповісти
https://dnk.video/w/ugTypRbcc6HQMLHCZbMzsn
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30.12.2021 15:55 Відповісти
Так если "ежегодно", значит, прошлогодняя НЕ ПОМОГЛА.
Зачем тогда она вообще ???
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30.12.2021 11:25 Відповісти
если тема даёт прибыль,то надо тему продолжать юзать. это аксиома!
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30.12.2021 11:32 Відповісти
я після 2-х досі відходжу
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30.12.2021 11:39 Відповісти
ну тут как всегда. пока им рыло не начистят, они со своими вакцинами не отстанут.
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30.12.2021 11:43 Відповісти
Колитесь больше , колитесь чаще , колитесь глубже - и жизнь наладится.! Вот что нам предлагают!
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30.12.2021 11:58 Відповісти
Справа в тому, що якраз не пропонують, а примушуть, порушуючи права людей і плюючи на закони.
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30.12.2021 20:38 Відповісти
Британські вчені припускають, що для захисту від коронавірусу необхідно робити по два-три щеплення. Мова йде про щорічну імунізацію. Джерело:
КАРЛ ! мрії чуваків у фольгових шапочках на головах збуваються, вакцинація це тепер на все життя,
правила концтабору для всіх
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30.12.2021 12:32 Відповісти
А в якому концтаборі проводили вакцинацію?
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30.12.2021 12:46 Відповісти
В фашистских концлагерях делали опыты над людьми, гражданин с методичкой
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30.12.2021 13:41 Відповісти
Але вакцинацію не практикували в жодному з концлагерів, громадянине з середньовічними поглядами.
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30.12.2021 14:03 Відповісти
уколы, которые нужны только для того, чтобы с работы не выгнали да с автобуса не высадили - это что угодно, но не вакцинация.
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30.12.2021 14:24 Відповісти
З Вашої точки зору виходить, що Вас народили лише заради одержання декретної відпустки.
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30.12.2021 14:55 Відповісти
Эти вакцины не вакцины, а невесть что. Например, вакцина от оспы и столбняка- вакцины. От гриппа- непонятно что
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30.12.2021 14:27 Відповісти
Те, що Вам щось незрозуміло не означає, що це щось э шкідливим.
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30.12.2021 14:46 Відповісти
/Идут явные подтасовки фактов, Вам платят много?
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30.12.2021 14:57 Відповісти
За мої пости на Цензорі мені ніхто нічрго не платить. Я просто хочу, щоб помирало якмога менше українців.
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30.12.2021 15:06 Відповісти
А получится прямо наоборот в ближайшей перспективе, когда всплывут все последствия
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30.12.2021 15:16 Відповісти
Це Ви на кавовій гущі наворожили?
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30.12.2021 15:17 Відповісти
Да нет, в отличие от Вас я умею анализировать происходящее
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30.12.2021 15:22 Відповісти
А факти говорять про протилежне:



Ваша вигадка помилкова. Ось факти
Widespread vaccination pushed cases in the United States down from 4.4 per 100,000 inhabitants in 1932 to 2.0 in 1937. In https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany Nazi Germany , where authorities preferred treatment and isolation over vaccination (until about 1939-41), cases rose over the same period from 6.1 to 9.6 per 100,000 inhabitants.https://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria#cite_note-53 [53]
Переклад
Широко поширена вакцинація знизила кількість випадків у Сполучених Штатах з 4,4 на 100 000 жителів у 1932 році до 2,0 у 1937 році. У нацистській Німеччині, де влада віддавала перевагу лікуванню та ізоляції перед вакцинацією (приблизно до 1939-1941 рр.), кількість випадків зросла за той же період з 6,1 до 9,6 на 100 000 жителів.[53]

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О чем Вы вообще?



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30.12.2021 15:32 Відповісти
Просто не успели бы проверить эффективность перед газовой камерой, примитивный Вы наш. Другие цели были
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30.12.2021 14:37 Відповісти
Ваша вигадка помилкова. Ось факти

Widespread vaccination pushed cases in the United States down from 4.4 per 100,000 inhabitants in 1932 to 2.0 in 1937. In https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany Nazi Germany , where authorities preferred treatment and isolation over vaccination (until about 1939-41), cases rose over the same period from 6.1 to 9.6 per 100,000 inhabitants.https://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria#cite_note-53 [53]
Переклад
Широко поширена вакцинація знизила кількість випадків у Сполучених Штатах з 4,4 на 100 000 жителів у 1932 році до 2,0 у 1937 році. У нацистській Німеччині, де влада віддавала перевагу лікуванню та ізоляції перед вакцинацією (приблизно до 1939-1941 рр.), кількість випадків зросла за той же період з 6,1 до 9,6 на 100 000 жителів.[53]
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30.12.2021 14:53 Відповісти
О чем Вы вообще?
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30.12.2021 14:55 Відповісти
Спробуйте прочитати уважніше і подумати.
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30.12.2021 14:58 Відповісти
А есть ли короновирусная эпидемия? Короновирус есть, но...
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30.12.2021 13:20 Відповісти
шо ж это за "вакцина", что ее нужно колоть каждый день?? ******* на то, что нас пытаются водить за нос!
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30.12.2021 13:27 Відповісти
Делая прививки против мифического ковида, ты делаешь организм беззащитным перед самыми безобидными инфекциями, которые приобретают агрессивные свойства. Выбор за вами, господа ТОРЧКИ.
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30.12.2021 13:27 Відповісти
Вочевидь, різниця між РНК та ДНК для Вас залишилася нездоланною таємницею...
Щось перенести з РНК до ДНК можуть робити тільки ретровіруси, і для цього вони використовують зворотну транскриптазу. Ні в складі вакцин, ні у коронавірусів і в клітинах людей і тварин такого ферменту немає.
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30.12.2021 15:45 Відповісти
А що там є у складі вакцин? Тільки бажано с пруфами а не ваші фантазії.
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30.12.2021 17:01 Відповісти
Comirnaty від Pfizer-BioNTech
https://loda.gov.ua/news?id=62807 Діюча речовина: мРНК - молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді
Допоміжні речовини: ALC-0315, ALC-0159 і холестерол - ліпідні частинки, які формують захисний бар'єр навколо активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини DSPC - фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компонента, а тому підсилює його дію. дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію - буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла натрію хлорид і калію хлорид - є розчинниками і коригують сольовий баланс вакцини сахароза - запобігає замерзанню та стабілізує вакцину вода для ін'єкцій
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30.12.2021 17:43 Відповісти
ось ще тут на с. 22
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/********************************/$file/UA185920101_6919.pdf
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30.12.2021 17:45 Відповісти
https://www.fda.gov/media/144638/download The Moderna COVID-19 Vaccine contains the following ingredients: messenger ribonucleic acid (mRNA), lipids (SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], cholesterol, and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]), tromethamine, tromethamine hydrochloride, acetic acid, sodium acetate trihydrate, and sucrose.
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30.12.2021 17:50 Відповісти
Ок! Дякую, прочитав написано гарно, питань нема, але чомусь не діє шмурдяк. Колоти три рази на рік цю вакцину якось не втішає, то вже занадто.
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30.12.2021 18:09 Відповісти
Для ефективної боротьби з ковідом швидкість введення нових вакцин має бути принаймні співставимою з швидкістю виникнення нових штамів. А у нас наразі тільки 50% вакцинації до позаминулого штаму.
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30.12.2021 18:30 Відповісти
Та ясно що все не ідеально - он від поліємієліта вакцину 10 років робили та випробовували а тут з пробірки і одразу людям.
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30.12.2021 18:37 Відповісти
За 70 років наука трохи просунулася.
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30.12.2021 18:44 Відповісти
Просунулась але не в нас. У нас фактично розвалена медична система, не дай бог захворіти... Страхова медицина відсутня, якщо щось серьозне виникне то усе - торба.
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30.12.2021 18:52 Відповісти
Так ніхто і не казав, що м-РНК вакцини то українська розробка.
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30.12.2021 18:56 Відповісти
Та оно ясно-понятно, тільки якщо щось піде не так, то звертатися прийдеться до наших лікарів.
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30.12.2021 19:04 Відповісти
Вакцина Moderna COVID-19 - это неутвержденная вакцина.

Побочные эффекты, о которых сообщалось во время пост авторизационного использования Moderna COVID-19
Вакцины включают:

Тяжелые аллергические реакции.
Миокардит (воспаление сердечной мышцы)
Перикардит (воспаление внутренней оболочки сердца).
Обморок в связи с введением вакцины.

Это могут быть не все возможные побочные эффекты вакцины Moderna COVID-19. Серьезный и могут возникнуть неожиданные побочные эффекты. Вакцина Moderna COVID-19 все еще изучается в клинических испытаниях.
То есть что будет впоследствии пока не известно - идут испьітания, курим ждем.
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30.12.2021 18:35 Відповісти
"курим ждем. " трохи не так - "ждем и хороним по нескольо сот умерших от ковида в сутки"
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30.12.2021 18:50 Відповісти
Хз хз це як повезе, он на роботі троє вакцинованих померли. Один правда з діабетом був, другий курив забагато а третій займався на підприємстві вакцинаціями.
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30.12.2021 18:55 Відповісти
А до початку вакцинації в Україні від ковіду хто помирав?
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30.12.2021 21:15 Відповісти
Не знаю по смі казали що кругом повна опа. А від сусіда (в нього жінка медсестра і син лікар) чув що то все брехня і усі випадки смертей подають як ковід. Вже потім через півроку потихеньку почали як кажуть з'являтися дійсно хворі на ковід. Жінка цого перехворіла, сусід перехворів (вони робили тест) і я слідом - усе легко на ногах перенесли. А що таке?
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30.12.2021 21:23 Відповісти
В 2020 році в багатьох країнах підскочила загальна смертність від всіх причин. І це не бабки біля під"їзду нашептали, а офіційна статистика. Вам не приходилав голову думка, що якщо випадки смертей від інших причин подавати як смерть від ковіду, то такий ефект просто неможливий?
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30.12.2021 21:38 Відповісти
Згодом дізнаємося, усе тайне колись стане явним.
Думаю що правда не зовсім така як нам її доносять.
Досвід життя мене переконує - не вірити що нам безплатно дають вакцину, на все повинна бути своя причина.
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30.12.2021 22:18 Відповісти
Іншими словами, логічного пояснення цього факту у Вас немає.
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30.12.2021 22:40 Відповісти
Підозра є але це не на публіку, а переконливого пояснення звісно нема.
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30.12.2021 22:46 Відповісти
Не от ковида хороним, а от не оказанной вовремя медицинской помощи.
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30.12.2021 21:33 Відповісти
Якби Ви були праві хоча б на 3%, то адвокати в США весь держбюжет на компенсації постраджалим відсудили б.
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30.12.2021 21:43 Відповісти
Против транснациональных коорпораций вести борьбу очень сложно,особенно, когда за ними поддержка государства.
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30.12.2021 21:51 Відповісти
Надо же, с крупных транснациональных производителей сигарет, и фармпредприятий адвокаты лкпили многомиллионные компенсации, а потом сказали "нет, это трудно, не будем с крупных компаний деньги брать!"
Не очень правдоподобна Ваша выдумка.
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30.12.2021 22:03 Відповісти
Антивакцинатори взагалі розуміють, що ця епідемія загрожує всім, і якщо вони готові гратися в "пощастить/не пощастить" з власним здоровям та життям, то оточуючих вони в це втягувати права не мають?
Ваші старенькі чи хворі близькі не заслуговують на таку зневагу і безвідповідальність. Вакцинуватися простіше ніж потім, коли буде вже пізно, усвідомити що накоїв.
Ми що, в середньовіччі живемо? Вчені нічого не знають, кацапська кампанія з дезінформації проти Західних вакцин - ось чому треба довіряти, правда ж?
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30.12.2021 15:41 Відповісти
Два раза в год сходить к семейному врачу - ужасная проблема для идиотов!
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30.12.2021 17:17 Відповісти
Ефіопський шаман з вооз хоче до наступного року ширнути 70% населення світу. Це близько 5 млрд. А якщо ширнути тричі та помножити на вартість дози... От і рахуйте приблизну ємкість ринку. І уявіть, що заради цих грошей вам можуть заспівати цілі легіони різноманітних спеців.
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30.12.2021 17:21 Відповісти
Дуже прошу! Не ображайте Будь Ласка тих хто повірив у короновірус та побіг ширятися. Це ГЕРОЇ нашого часу,і своім прикладом, та ціною власного здоров я вони врятували більшу частини населення України, показавши як не треба робити.
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30.12.2021 21:30 Відповісти
институт Роберта Коха ( Германия), сообщил, что 95,58% заболевших вариантом коронавируса "Мю" (омикрон) в стране, имели от 2 до 3 вакцинаций
не вакцинированными оказались 4,42% пациентов
напомню, что в декабре количество "заболевших" в Германии ежедневно составляло 50-100 тыс. случаев В ДЕНЬ
количество "полностью вакцинированных" в стране превысило 70%
следовательно, вакцины не "работают", "коллективный иммунитет" не проявляется, а вакцинированные люди резко теряют иммунную сопротивляемость простой сезонной простуде
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30.12.2021 21:58 Відповісти
Вся рушійна сила цього - в багатомільярдних закупках вакцин під багатомільярдні відкати чиновникам, котрі їх купляють і діляться з ким потрібно, щоб "стимулювати" народ до цих т.з. "щеплень". Ланцюжок відомий - фармацевтичні компанії набивають баблом кишені - чиновники (МОЗ, інфекціоністи, епідеміологи, керівники , депутати, ЗМІ...) отримують своє через відкати, а народ (читай - бидло) ставлять раком, залякують і вакцинують. Бо інакше - не пустимо на роботу, звільнимо, не виплатимо лікарняний (а то й відмовимо в лікуванні!), не зайдеш до автобуса чи потягу, не пустимо в магазин... іт.д.
Скажу, що буде далі - ревакцинацію запровадять уже щорічну, далі - 2 і 3 рази на рік і так довічно. Бабло потече ріками, а у бидла врешті з"являться віддалені наслідки цих т.з. "вакцинацій" - хвороби, котрі потребують все нового і нового лікування (Пфайзер і Модерна і про це попіклуються...). Найцікавіше, що ці щеплення через 3-4 роки зроблять ... платними. Вибачте - ***** щепитися на шарика ( ані - то сидіть дома!)
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31.12.2021 16:59 Відповісти
В кого ще трошки з доганялкою в порядку!Уважно прочитайте,, Об'явлення,,,главу 13.Це остання частина Біблії.Після цього проаналізуйте ситуацію.
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23.01.2022 13:35 Відповісти
 
 