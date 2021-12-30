Для захисту від коронавірусу необхідно робити три щеплення щороку, - дослідження британських вчених

Британські вчені припускають, що для захисту від коронавірусу необхідно робити по два-три щеплення. Мова йде про щорічну імунізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За даними британської Агенції охорони здоров’я, ефективність бустерної дози Pfizer та Moderna проти симптоматичних захворювань нижча для штаму "Омікрон", ніж для "Дельти" у всі періоди після щеплення.

Зокрема, дослідження проводилося на 147 597 випадків захворювання "Дельтою" та 68 489 - "Омікрону" у Великій Британії.

Дані показали, що бустери Pfizer і Moderna мали ефективність 90% проти симптоматичних захворювань "Дельтою" протягом щонайменше дев'яти тижнів.

Втім, ефективність проти штаму "Омікрон" була приблизно на 30% нижчою і знизилася ще більше за дев'ять тижнів.

Професор міжнародної охорони здоров'я в Університеті Кертіна Джая Дантас заявила, що це "лише початок розуміння ефективності вакцинації", але "схоже, що може знадобитися регулярна ревакцинація".

"Ймовірно, нам потрібні бустери, скажімо, два або три на рік", - сказала вона.