Для захисту від коронавірусу необхідно робити три щеплення щороку, - дослідження британських вчених
Британські вчені припускають, що для захисту від коронавірусу необхідно робити по два-три щеплення. Мова йде про щорічну імунізацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За даними британської Агенції охорони здоров’я, ефективність бустерної дози Pfizer та Moderna проти симптоматичних захворювань нижча для штаму "Омікрон", ніж для "Дельти" у всі періоди після щеплення.
Зокрема, дослідження проводилося на 147 597 випадків захворювання "Дельтою" та 68 489 - "Омікрону" у Великій Британії.
Дані показали, що бустери Pfizer і Moderna мали ефективність 90% проти симптоматичних захворювань "Дельтою" протягом щонайменше дев'яти тижнів.
Втім, ефективність проти штаму "Омікрон" була приблизно на 30% нижчою і знизилася ще більше за дев'ять тижнів.
Професор міжнародної охорони здоров'я в Університеті Кертіна Джая Дантас заявила, що це "лише початок розуміння ефективності вакцинації", але "схоже, що може знадобитися регулярна ревакцинація".
"Ймовірно, нам потрібні бустери, скажімо, два або три на рік", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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Омрокон она вообще считает да он заразные но если сразу начинать лечение по протколу обычного грипозного ОРВИ синдрома постельный режим!!!! то все обойдется и Омрокон фактически утратил все сложности и опасности Дельты...
Ну это и так понятно, что гайки будут закручивать и дальше. Отступить назад уже не получится, народ может не понять, если объявить, что два года овцинаций, намордников и карантинов - это просто прикол был такой. Да и не для того все это затевалось, чтобы закончиться ничем. Так что заседание продолжается...
Никак невозможно, по причине, что деньги закончились.
Совершенно закончились деньги, совсем, во всем мире.
Это, конечно, очень странно, как у государств могут деньги закончится ведь у них же есть печатные станки (даже бабка Пелоси не поняла и очень удивилась: как это так, что денег нет, ведь всегда были).
Однако факт остается фактом: печатный станок раскочегарть никак невозможно по причине галлопирующей инфляции, которая не разбирает, вакцинрованные слуги народные или нет, а смывает финансовую систему в унитаз (обесценивая национальную валюту) вместе с прявящим классом, стоящим у печатного денежного станка.
Дезинформация должна быть единственно правильной и не от кого попало.
що може допоможе, а може й ні
якось не дуже впевнено
для коллективного иммунитета надо 90%, и вообще кто знает, может у вас там справки купили
Зачем тогда она вообще ???
КАРЛ ! мрії чуваків у фольгових шапочках на головах збуваються, вакцинація це тепер на все життя,
правила концтабору для всіх
Ваша вигадка помилкова. Ось факти
Widespread vaccination pushed cases in the United States down from 4.4 per 100,000 inhabitants in 1932 to 2.0 in 1937. In https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany Nazi Germany , where authorities preferred treatment and isolation over vaccination (until about 1939-41), cases rose over the same period from 6.1 to 9.6 per 100,000 inhabitants.https://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria#cite_note-53 [53]
Переклад
Широко поширена вакцинація знизила кількість випадків у Сполучених Штатах з 4,4 на 100 000 жителів у 1932 році до 2,0 у 1937 році. У нацистській Німеччині, де влада віддавала перевагу лікуванню та ізоляції перед вакцинацією (приблизно до 1939-1941 рр.), кількість випадків зросла за той же період з 6,1 до 9,6 на 100 000 жителів.[53]
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О чем Вы вообще?
Widespread vaccination pushed cases in the United States down from 4.4 per 100,000 inhabitants in 1932 to 2.0 in 1937. In https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany Nazi Germany , where authorities preferred treatment and isolation over vaccination (until about 1939-41), cases rose over the same period from 6.1 to 9.6 per 100,000 inhabitants.https://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria#cite_note-53 [53]
Переклад
Широко поширена вакцинація знизила кількість випадків у Сполучених Штатах з 4,4 на 100 000 жителів у 1932 році до 2,0 у 1937 році. У нацистській Німеччині, де влада віддавала перевагу лікуванню та ізоляції перед вакцинацією (приблизно до 1939-1941 рр.), кількість випадків зросла за той же період з 6,1 до 9,6 на 100 000 жителів.[53]
Щось перенести з РНК до ДНК можуть робити тільки ретровіруси, і для цього вони використовують зворотну транскриптазу. Ні в складі вакцин, ні у коронавірусів і в клітинах людей і тварин такого ферменту немає.
https://loda.gov.ua/news?id=62807 Діюча речовина: мРНК - молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді
Допоміжні речовини: ALC-0315, ALC-0159 і холестерол - ліпідні частинки, які формують захисний бар'єр навколо активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини DSPC - фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компонента, а тому підсилює його дію. дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію - буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла натрію хлорид і калію хлорид - є розчинниками і коригують сольовий баланс вакцини сахароза - запобігає замерзанню та стабілізує вакцину вода для ін'єкцій
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/********************************/$file/UA185920101_6919.pdf
Побочные эффекты, о которых сообщалось во время пост авторизационного использования Moderna COVID-19
Вакцины включают:
Тяжелые аллергические реакции.
Миокардит (воспаление сердечной мышцы)
Перикардит (воспаление внутренней оболочки сердца).
Обморок в связи с введением вакцины.
Это могут быть не все возможные побочные эффекты вакцины Moderna COVID-19. Серьезный и могут возникнуть неожиданные побочные эффекты. Вакцина Moderna COVID-19 все еще изучается в клинических испытаниях.
То есть что будет впоследствии пока не известно - идут испьітания, курим ждем.
Думаю що правда не зовсім така як нам її доносять.
Досвід життя мене переконує - не вірити що нам безплатно дають вакцину, на все повинна бути своя причина.
Не очень правдоподобна Ваша выдумка.
Ваші старенькі чи хворі близькі не заслуговують на таку зневагу і безвідповідальність. Вакцинуватися простіше ніж потім, коли буде вже пізно, усвідомити що накоїв.
Ми що, в середньовіччі живемо? Вчені нічого не знають, кацапська кампанія з дезінформації проти Західних вакцин - ось чому треба довіряти, правда ж?
не вакцинированными оказались 4,42% пациентов
напомню, что в декабре количество "заболевших" в Германии ежедневно составляло 50-100 тыс. случаев В ДЕНЬ
количество "полностью вакцинированных" в стране превысило 70%
следовательно, вакцины не "работают", "коллективный иммунитет" не проявляется, а вакцинированные люди резко теряют иммунную сопротивляемость простой сезонной простуде
Скажу, що буде далі - ревакцинацію запровадять уже щорічну, далі - 2 і 3 рази на рік і так довічно. Бабло потече ріками, а у бидла врешті з"являться віддалені наслідки цих т.з. "вакцинацій" - хвороби, котрі потребують все нового і нового лікування (Пфайзер і Модерна і про це попіклуються...). Найцікавіше, що ці щеплення через 3-4 роки зроблять ... платними. Вибачте - ***** щепитися на шарика ( ані - то сидіть дома!)