"Затримка із призначенням голови САП - погана новина для України", - посол Великої Британії Сіммонс

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс закликає затвердити результати конкурсу щодо призначення голови САП.

Про це Сіммонс повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривала затримка з призначенням Спеціалізованого антикорупційного прокурора – погана новина для України", - йдеться в повідомленні.

За її словами, члени відбіркової комісії мають нарешті підтвердити переможця та допомогти зміцнити цей життєво важливий незалежний антикорупційний інститут.

Раніше повідомлялось, що США закликають членів комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повернутися до роботи.

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