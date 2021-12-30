"Затримка із призначенням голови САП - погана новина для України", - посол Великої Британії Сіммонс
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс закликає затвердити результати конкурсу щодо призначення голови САП.
Про це Сіммонс повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривала затримка з призначенням Спеціалізованого антикорупційного прокурора – погана новина для України", - йдеться в повідомленні.
За її словами, члени відбіркової комісії мають нарешті підтвердити переможця та допомогти зміцнити цей життєво важливий незалежний антикорупційний інститут.
Раніше повідомлялось, що США закликають членів комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повернутися до роботи.
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Ні, вони не призначать того хто буде їх переслідувати. Що тут не зрозуміло послам ЕС?
Чиїх холуй будеш, вовчик-гнида?
Наприклад, підозру народному депутату може висунити виключно Генеральний прокурор.
Вже видомо, що НАБУ зуміло внедрити, та зафіксувати як нардепи від СН отримають гроши у конвертах. Полякова вбили тому, що владі про ці записи ще було не відомо.
Так ось працювати над ціми справами, якр раз керувати і повинен Голова САП. Тому Зеленський і не дає згоди, бо не знайшов дурня, який собі намалює кримінальну відповідальність.
До речи, Піскун розповів, що уці ці санкції РНБО порушують 22 статю Конституції України, а під неї була написана ст. 161 Криминального кодексу і там до п'яти років увязнення. Так ось усі члени РНБО як раз прямо попадають під цю статтю за приняти рішення по санкціям до заможних...
...Несмотря на заявленный еще в 1991 году Верховной Радой безъядерный статус Украины позиция Украины при ратификации Лиссабонского протокола и договора СНВ-I оказалась более сложной. Компенсацию за безъядерный статус правительство Украины оценивало в $2,8 млрд и требовало гарантий безопасности от всех держав, официально обладающих ядерным оружием (России, США, Великобритании, Франции и Китая). 18 ноября 1993 года Верховная Рада ратифицировала Договор СНВ-1 с односторонними изменениями, которые оговаривали сохранение за Украиной ядерных вооружений. США и Россия не приняли эту ратификацию. После интенсивных переговоров 3 февраля 1994 года Верховная Рада ратифицировала оригинальные Договор СНВ-1 и Лиссабонский протокол. 16 ноября 1994 года Украина присоединилась к ДНЯО в качестве безъядерного государства. В качестве компенсации Украина получила порядка 500 млн долларов по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0 программе Нанна-Лугара . Также США увязали заключение контракта по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%9E%D0%A3-%D0%9D%D0%9E%D0%A3 соглашению ВОУ-НОУ с поставками Россией ядерного топлива для украинских АЭС на сумму 160 млн долларов в качестве компенсации за ядерное оружие.
А всі ці "патріотичні маніпуляції" - нагородження воїнів, парад військовий-окозамилювання.
І макшани охороняють цього покидька щоб бува не виперли під сраку в Ростов як Януковича.
А воно робить свою справу. Добив економіку, оборону, підтримку партнерів та друзів, призначив на керівні посади кловунів з кварталу, посалив в раду стадо дурнів з помийки які заглядають йому в рота.
Украине нанесен очередной репутационный удар, благодаря его непонятной внутренней политике.
Явно без его телефонного права тут не обошлось. Что то пошло не по его сценарию, все отменить любыми способами и плевать на все.
Эти зеленые гниды позорят Украину и уже готовятся ползти на коленях (как им приказал Жириновский) к ***** целовать ручку и просить прощения.
- Та все нормально, Вова! Как обычно, мямлят свои стандартные "обеспокоенности".
- А шо Байден?
- В смысле "шо Байден"?
- Ну я ж там, типа, ему что-то обещал ...
- Та не парься, Вова. Дедушке 80 лет. Он уже имя свое забывает, а про какие-то обещания - тем более не помнит.
- Ну тогда норм. Продолжаем операцию "прокурор - наш человек"