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"Затримка із призначенням голови САП - погана новина для України", - посол Великої Британії Сіммонс

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс закликає затвердити результати конкурсу щодо призначення голови САП.

Про це Сіммонс повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривала затримка з призначенням Спеціалізованого антикорупційного прокурора – погана новина для України", - йдеться в повідомленні.

За її словами, члени відбіркової комісії мають нарешті підтвердити переможця та допомогти зміцнити цей життєво важливий незалежний антикорупційний інститут.

Раніше повідомлялось, що США закликають членів комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повернутися до роботи.

Також читайте: Зеленський блокує призначення Клименка головою САП, тому що боїться проваджень щодо Коломойського та "слуг народу", - Бутусов

Затримка із призначенням голови САП - погана новина для України, - посол Великої Британії Сіммонс 01

Автор: 

САП (2210) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
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30.12.2021 10:42
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30.12.2021 10:51
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30.12.2021 10:52
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Присилайте зеленій шмарклі "чорну мєтку".
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30.12.2021 10:34 Відповісти
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30.12.2021 10:45 Відповісти
да Янык в сравнении с нынешним - просто ребенок из песочницы
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30.12.2021 11:19 Відповісти
Затримка?!!?Саботаж!!!
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30.12.2021 10:35 Відповісти
Невже вони там такі тупоголові в ОПі що затягують призначення прокурора щоб якось відстрочити кримінальні справи проти себе?
Ні, вони не призначать того хто буде їх переслідувати. Що тут не зрозуміло послам ЕС?
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30.12.2021 10:36 Відповісти
все їм зрозуміло, але вони не можуть в ранзі послів публічно випороти першу особу держави в якій вони знаходяться.
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30.12.2021 11:03 Відповісти
не так этому алексу кубичному , как госпоже послу Симмонс хочу ответить : это очень приятно что послы G-7 решили держать под контролем расследование предъявления подозрения экс"гаранту" Порошенку !!! очень бы хотелось чтобы при допросе именно по доставке угля в 2014 - 15гг присутствовали юристы их ведомств !!!и что бы потом эти же , уважаемые В Украине , послы дали оценку действиям этого "гаранта" !!! как бы они поступили , не дай БОГ , со своим таким человеком ( хотя трудно назвать человеком , который обагащался за свою каденцию , в 82 раза !!! это , кстати , было неоднократно , озвучено стрибуны ВРУ !!! и ни РАЗУ им , экс"гарантом " и его фракцией ЕС не опротестовано!!! ) в своей стране ??? и это только по одниму вопросу !!! и Вы , госпожа посол , еще можете сомневаться в демократии , В УКРАИНЕ !!! более 60 дел было возбуждено против экс"гаранта" и он под любым поводом скрывается от вручения ему повестки !!! еще раз хочу Вас , уважаемый посол страны с самой справедливой правоохранительной системой , спросить КАК БЫ ВЫ ПОСТУПИЛИ С ТАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ , КОТОРЫЙ ТАК ПРЕНЕБРЕГАЕТ ЗАКОНАМИ !!! УКРАИНЫ !!! ДЕПУТАТ ИЗБРАННЫЙ НАРОДОМ УКРАИНЫ !!! ЕКС"ГАРАНТ ПРАВ И СВОБОД В УКРАИНЕ !!! НЕ МОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ВЫРАЗИТЬ ТЕ СЛОВА , КОТРЫЕ ОН , ЕКС"ГАРАНТ" ВЫРАЖАЕТ З ТРИБУНЫ ВРУ !!!
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30.12.2021 11:51 Відповісти
Шо ти істерішь? Спокійно, все буде добре, Кловуна виженемо, Порошенка призначимо...
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30.12.2021 11:59 Відповісти
Який відсоток "своєво" генпрокурора вам ще треба, щоб дебільні справи проти представників попередньої влади нарешті вийшли за рамки дегенеративної біганини чи то за, чи то проти Порошенка і Ко? Носяться з тим вугіллям, торгівлею на крові, убивством та пажиранієм раднова брата і що ще там кацапи накидали на вентилятор вже третій рік, а віз і нині там, де його почали пхати ще з призначенням рябої шапки. Робите з правоохоронної системи України посміховисько на весь світ...
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30.12.2021 12:22 Відповісти
Іди геть, дурнуватий кацап.
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30.12.2021 12:34 Відповісти
Британці просто математику в школі не пробухали, як ти... Якби Петя в 82 раза збагатився, но у рейтингу мільярдерів обігнав би Білла Гейтса))
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30.12.2021 14:34 Відповісти
Як цікаво, виявляється Є ще ідіоти і в українських , а не тільки расцийських сілєньях. Я вже, було, подумав, що косабська брехня "про збагачення Пороха на вайнє у 80 разів" стала зразковим прикладом недолугої косабської пропаганди, на кшталт, "распятава мальчіка", але ж НІТ, цю куйню пишуть і не стидаються і на Українських ресурсах, нажаль.
Чиїх холуй будеш, вовчик-гнида?
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30.12.2021 14:37 Відповісти
не розумію цю сакралізацію чергової контори. поки тут правлять ахмети, бєні та інші пєті з фірташами то діяльність будь якої структури буде знівельовано та помножено на 0.
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30.12.2021 10:41 Відповісти
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30.12.2021 10:42 Відповісти
яка з новостворенних структур дала хоч якийсь ефект?
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30.12.2021 10:44 Відповісти
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30.12.2021 10:51 Відповісти
Альо, гараж. По суті мого посту є щось?
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30.12.2021 11:05 Відповісти
Бюджет попилесосили непогано....
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30.12.2021 10:52 Відповісти
Какой самый большой Чупа чупс? Я готов ведро купить и подарить ей.... Пусть немного помолчит..
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30.12.2021 10:50 Відповісти
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30.12.2021 20:31 Відповісти
Хто б сумнівався у твоїй НЕспроможності ЩОСЬ ЗРОЗУМІТИ, ЛЯРВА.
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30.12.2021 14:39 Відповісти
Влодзюти комуніст?)
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30.12.2021 11:44 Відповісти
аніхілятор плоті ще не народжених галактік.
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30.12.2021 11:51 Відповісти
Не пий за кермом!
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30.12.2021 12:07 Відповісти
Не пью.
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30.12.2021 12:20 Відповісти
Тут справа у законодавстві.
Наприклад, підозру народному депутату може висунити виключно Генеральний прокурор.

Вже видомо, що НАБУ зуміло внедрити, та зафіксувати як нардепи від СН отримають гроши у конвертах. Полякова вбили тому, що владі про ці записи ще було не відомо.

Так ось працювати над ціми справами, якр раз керувати і повинен Голова САП. Тому Зеленський і не дає згоди, бо не знайшов дурня, який собі намалює кримінальну відповідальність.

До речи, Піскун розповів, що уці ці санкції РНБО порушують 22 статю Конституції України, а під неї була написана ст. 161 Криминального кодексу і там до п'яти років увязнення. Так ось усі члени РНБО як раз прямо попадають під цю статтю за приняти рішення по санкціям до заможних...
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30.12.2021 13:04 Відповісти
Погана новина это когда гаранты наплевали на свои обязательства по будапештскому меморандуму, а это просто кому то нужен опять "свой прокурор".
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30.12.2021 10:41 Відповісти
На Будапештський Меморандум наплювала тільки маасковія.
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30.12.2021 10:45 Відповісти
Вы б его прочли для начала кто и что, и кому за что гарантировали.
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30.12.2021 10:54 Відповісти
Прочитай сам. Нам гарантували не застосовувати свою зброю проти України, а в разі ядерного нападу на Україну підписанти звертатимуться в ООН. Воювати замість нас вони не підписувались.
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30.12.2021 11:12 Відповісти
Ну там совсем не то написано, но прежде чем разбираться давайте определимся просто этот договор выполнен да или нет, без углубления в его понятия, обязательства и тд.
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30.12.2021 13:22 Відповісти
Меморандум- это что то вроде протокола о намерениях..юридической силы не имеет..и тут вопрос к Кравчуку..хотя и так все понятно..- сдаете ядерное оружие- признаем независимость..просто Запад боролся за нераспостранение ядерного оружия..ничего личного, только бизнес
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30.12.2021 10:59 Відповісти
Ну это просто ваш или не ваш выдуманный бред. Конечно президенты всегх стран всегда подписуют пустые бессмысленные бумажки. Почитайте венскую конвенцию о праве международных договоров. Если не осилить то вкратце: все что регулирует международные отношения есть договор не зависимо от названия и в колличестве документов с прописаными обязательствами.
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30.12.2021 13:35 Відповісти
Лиссабонский протокол

...Несмотря на заявленный еще в 1991 году Верховной Радой безъядерный статус Украины позиция Украины при ратификации Лиссабонского протокола и договора СНВ-I оказалась более сложной. Компенсацию за безъядерный статус правительство Украины оценивало в $2,8 млрд и требовало гарантий безопасности от всех держав, официально обладающих ядерным оружием (России, США, Великобритании, Франции и Китая). 18 ноября 1993 года Верховная Рада ратифицировала Договор СНВ-1 с односторонними изменениями, которые оговаривали сохранение за Украиной ядерных вооружений. США и Россия не приняли эту ратификацию. После интенсивных переговоров 3 февраля 1994 года Верховная Рада ратифицировала оригинальные Договор СНВ-1 и Лиссабонский протокол. 16 ноября 1994 года Украина присоединилась к ДНЯО в качестве безъядерного государства. В качестве компенсации Украина получила порядка 500 млн долларов по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0 программе Нанна-Лугара . Также США увязали заключение контракта по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%9E%D0%A3-%D0%9D%D0%9E%D0%A3 соглашению ВОУ-НОУ с поставками Россией ядерного топлива для украинских АЭС на сумму 160 млн долларов в качестве компенсации за ядерное оружие.
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30.12.2021 14:18 Відповісти
Будапештский меморандум не гарантировал защиту от решения ЗЕдибилов на избиранельном учаске.
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30.12.2021 12:58 Відповісти
Вы все таки прочитайте что там написано, если не получается, то подскажу: никакого отношения он к избирательным участкам не имеет.
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30.12.2021 13:20 Відповісти
Зебіли, чому ваше Буб очко так цього боїться? Тому що не залізне?
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30.12.2021 10:44 Відповісти
Там скорей боится сам Коломойский и рыговское шобло у власти. Сам ЗЕнаркоман ничего не решает.
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30.12.2021 13:00 Відповісти
Навіщо переживати за тих дармоїдів
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30.12.2021 10:47 Відповісти
На жаль шановна пані Сіммонс каже саме про Україну, так не про шмарклю а Україну, тому що президент має діяти від імені держави. А зелене, сцикливе чмо діє як гопнік у провулку прикриваючись гарним "пальто"
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30.12.2021 10:48 Відповісти
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30.12.2021 10:52 Відповісти
Путін вже зайняв ОП. Війни вже не буде.
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30.12.2021 10:57 Відповісти
Но сначала капитуляцию. Деньги уже уплачены!
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30.12.2021 21:14 Відповісти
"Чим гірше- тим краще." За таким принципом і працюють вибрані зе-дебілами народні слуги...
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30.12.2021 11:01 Відповісти
Бубочка трохи притерся в кріслі і тепер крутить дулю в кармані. Будує те що і хотів - совок.
А всі ці "патріотичні маніпуляції" - нагородження воїнів, парад військовий-окозамилювання.
І макшани охороняють цього покидька щоб бува не виперли під сраку в Ростов як Януковича.
А воно робить свою справу. Добив економіку, оборону, підтримку партнерів та друзів, призначив на керівні посади кловунів з кварталу, посалив в раду стадо дурнів з помийки які заглядають йому в рота.
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30.12.2021 11:03 Відповісти
Задержка с отставкой зеленского - очень плохая новость для Украины.
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30.12.2021 11:10 Відповісти
Я не думаю, что Майдан следует откладывать из-за пандемии.
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30.12.2021 21:16 Відповісти
Таке враженя, коли Петрушка дивиться в дзеркало, то він бачить там Наполеона, жонгліруе країною, погано закінчить.
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30.12.2021 11:12 Відповісти
Плохая новость для вас, а для нас обыденное дело, что есть, что нет. 13 создали и не идут дела, что еще создать такого? Мы прокормим всех.
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30.12.2021 11:13 Відповісти
Этот позор на совести Зеленского.
Украине нанесен очередной репутационный удар, благодаря его непонятной внутренней политике.
Явно без его телефонного права тут не обошлось. Что то пошло не по его сценарию, все отменить любыми способами и плевать на все.
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30.12.2021 11:20 Відповісти
А почему непонятная внутрення политика ? Очень даже понятная. Враг попал в кресло президената.
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30.12.2021 21:17 Відповісти
В НАБУ уже подготовлены дела по зарплатам в конвертах....Конечно Слуги Уроды сцут независимиго прокурора!
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30.12.2021 11:26 Відповісти
пані Посол, поки Ви не почнете закривати візи і блокувати рахунки таким як Татаров, Смирнов, Єрмак і т.д. - нічого не вдасться змінити в Україні. Дипломатичні натяки вони ігнорять, як і вимоги суспільства.
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30.12.2021 11:29 Відповісти
А де падаляки? Чому мовчать?))
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30.12.2021 11:32 Відповісти
Відібрати безвіз. Крапка. Цей бидлячий нарід тільки так і можна чомусь навчити.
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30.12.2021 11:47 Відповісти
А тих хто виїхав в ЕС - повернути назад.
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30.12.2021 12:02 Відповісти
Так. Відібрати робочі візи.
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30.12.2021 12:35 Відповісти
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30.12.2021 11:54 Відповісти
Раньше Украина была - страной Майдана, Героев Небесной сотни, народа, воюющего за свою свободу.
Эти зеленые гниды позорят Украину и уже готовятся ползти на коленях (как им приказал Жириновский) к ***** целовать ручку и просить прощения.
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30.12.2021 12:43 Відповісти
Кого выбрать , каткого такого САП , что вы вообще от нас хотите? Мы понять не можем?
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30.12.2021 11:54 Відповісти
- Андрей, а шо там мир говорит про задержку с назначением прокурора САП?
- Та все нормально, Вова! Как обычно, мямлят свои стандартные "обеспокоенности".
- А шо Байден?
- В смысле "шо Байден"?
- Ну я ж там, типа, ему что-то обещал ...
- Та не парься, Вова. Дедушке 80 лет. Он уже имя свое забывает, а про какие-то обещания - тем более не помнит.
- Ну тогда норм. Продолжаем операцию "прокурор - наш человек"
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30.12.2021 13:02 Відповісти
Бене тикать некуда. Поэтому делает все чтобы насрать на отношения ЕС с Украиной. А кремлевские выплядки ему помогают. Узурпировали власть через снбо, раду, кс и.т.д. по мирному с ними никак
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30.12.2021 13:15 Відповісти
Тобі ж ,козлу, відкритим текстом кажуть - призначай нарешті прокурора САП.
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30.12.2021 13:17 Відповісти
Все просто - Володимр Олександрович не розуміє англійську, а так би вже звісно все біло б чікі-пікі.
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30.12.2021 13:32 Відповісти
Позорники !!! Западным странам уже хватит нянчится с этими всеми ублюдками
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30.12.2021 14:02 Відповісти
пора выбрасывать десант пьяных абрамсов на афроамериканцах?
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30.12.2021 14:39 Відповісти
Підписання угоди з Британією та рф у Будапешті - було "поганою новиною" для України. Після того - інше - фігня.
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30.12.2021 14:32 Відповісти
Погані новини для України, хороші для Зеленського і Коломоського, все в порядку
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30.12.2021 15:56 Відповісти
Выразили обеспокоенность, придурки? Гнать шмарклю поганой метлой нужно. А эта импортная петушня целуется в десна. Ладно у нас, ментально, Царь хороший, бояре - говно, но вы же яуропа, дифференцируйте тему, называйте говно говном. Каждая **** своего.... хочет.
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30.12.2021 20:27 Відповісти
З таким керівництвом гарних новин не буде((((
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30.12.2021 22:12 Відповісти
выдавайте уже ордера. хватит обеспокоенностей
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31.12.2021 00:04 Відповісти
 
 