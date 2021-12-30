Маселко про конкурс на керівника САП: Україну хочуть просто опустити перед міжнародними партнерами. Це дуже схоже на підігравання нашим ворогам

Ключовий ризик в ситуації з затягуванням обрання голови САП в тому, що міжнародні партнери втрачають до довіру до України.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю адвокат, член правління Фундації DEJURE Роман Маселко.

За його словами, уже зрозуміло, хто переможець конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і з цим нічого не можна зробити.

"Але відбуваються такі дії, про які навіть представник парламенту В’ячеслав Навроцький говорить: "Ви зараз голосуєте проти здорового глузду!" Як на мене, сьогодні ми бачимо дуже небезпечну ситуацію, коли йдеться не просто про керівника САП, а про більш глобальні речі. Мені здається, державу хочуть просто опустити та поставити перед нашими міжнародними партнерами у такому світлі, що з нами взагалі не можна про щось домовлятись. Тут же відбувається просто якийсь цирк! Згадайте, як реагували представники міжнародних організацій. Наприклад, Драго Кос, який був президентом Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), яка є однією із ключових у протидії корупції в світі, каже: "Йдеться про математичну операцію, чому ви не хочете цього зробити?! Ви взагалі вболіваєте за Україну?!" Ця вся ситуація означає, що, напевно, є якась інша мета, аніж обрати керівника САП. І це насторожує. Як на мене, такі дії дуже схожі на підігравання нашим ворогам. Тому що вони відштовхують нас від міжнародних партнерів. Вони з нами уже просто не хочуть мати справу. У нас от є ще конкурс на керівника ДБР. Але міжнародники просто відмовилися туди йти! Тому що не довіряють і розуміють, що це буде такий саме трагіфарс. І це для нас як для країни уже проблема. Ми втрачаємо довіру наших партнерів, не виконуємо домовленості на найвищому рівні. Це при тому, що у нас біля кордонів – ворог", - заявив адвокат.

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Він наголосив, що ключовий ризик в ситуації з затягуванням обрання голови САП саме в тому, що міжнародні партнери втрачають до довіру до України.

Разом з тим, Маселко зазначив, що йому важко зрозуміти логіку дій президента Володимира Зеленського, адже "саме він давав слово Байдену, ставив підпис під Меморандумом з МВФ": "Його репутація під прямим ударом. Можливо, він до кінця не усвідомлює, що ці дії, передусім, шкідливі для нього. Я багато чого вже бачив, але такого посміховиська, яке влаштувала конкурсна комісія по САП, ще ні".

"Повторюся, спочатку усе було зрозуміло: є конкурс, кандидати, яких не хочуть допустити, і ті, кого хочуть протягнути, але не вдалося. ... Мені важко логічно це пояснити. Тому що негативний ефект для влади від усього того, що відбувається, значно більший, аніж якщо Клименко очолить САП", - констатував він.

Більш детально читайте в інтерв'ю адвоката Романа Маселка:"Татаров перетворив конкурс на керівника САП на посміховисько".

Нагадаємо, комісія мала затвердити, що в конкурсі на керівника САП переміг Олександр Клименко, який набрав найбільше балів, але цього не сталося. За словами Клименка, Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на посаду - при тому, що всі необхідні перевірки вони вже пройшли.