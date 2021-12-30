УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11459 відвідувачів онлайн
Новини
2 038 32

Маселко про конкурс на керівника САП: Україну хочуть просто опустити перед міжнародними партнерами. Це дуже схоже на підігравання нашим ворогам

Маселко про конкурс на керівника САП: Україну хочуть просто опустити перед міжнародними партнерами. Це дуже схоже на підігравання нашим ворогам

Ключовий ризик в ситуації з затягуванням обрання голови САП в тому, що міжнародні партнери втрачають до довіру до України.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю адвокат, член правління Фундації DEJURE Роман Маселко.

За його словами, уже зрозуміло, хто переможець конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і з цим нічого не можна зробити.

"Але відбуваються такі дії, про які навіть представник парламенту В’ячеслав Навроцький говорить: "Ви зараз голосуєте проти здорового глузду!" Як на мене, сьогодні ми бачимо дуже небезпечну ситуацію, коли йдеться не просто про керівника САП, а про більш глобальні речі. Мені здається, державу хочуть просто опустити та поставити перед нашими міжнародними партнерами у такому світлі, що з нами взагалі не можна про щось домовлятись. Тут же відбувається просто якийсь цирк! Згадайте, як реагували представники міжнародних організацій. Наприклад, Драго Кос, який був президентом Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), яка є однією із ключових у протидії корупції в світі, каже: "Йдеться про математичну операцію, чому ви не хочете цього зробити?! Ви взагалі вболіваєте за Україну?!" Ця вся ситуація означає, що, напевно, є якась інша мета, аніж обрати керівника САП. І це насторожує. Як на мене, такі дії дуже схожі на підігравання нашим ворогам. Тому що вони відштовхують нас від міжнародних партнерів. Вони з нами уже просто не хочуть мати справу. У нас от є ще конкурс на керівника ДБР. Але міжнародники просто відмовилися туди йти! Тому що не довіряють і розуміють, що це буде такий саме трагіфарс. І це для нас як для країни уже проблема. Ми втрачаємо довіру наших партнерів, не виконуємо домовленості на найвищому рівні. Це при тому, що у нас біля кордонів – ворог", - заявив адвокат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Затримка із призначенням голови САП - погана новина для України", - посол Великої Британії Сіммонс

Він наголосив, що ключовий ризик в ситуації з затягуванням обрання голови САП саме в тому, що міжнародні партнери втрачають до довіру до України.

Разом з тим, Маселко зазначив, що йому важко зрозуміти логіку дій президента Володимира Зеленського, адже "саме він давав слово Байдену, ставив підпис під Меморандумом з МВФ": "Його репутація під прямим ударом. Можливо, він до кінця не усвідомлює, що ці дії, передусім, шкідливі для нього. Я багато чого вже бачив, але такого посміховиська, яке влаштувала конкурсна комісія по САП, ще ні".

"Повторюся, спочатку усе було зрозуміло: є конкурс, кандидати, яких не хочуть допустити, і ті, кого хочуть протягнути, але не вдалося. ...  Мені важко логічно це пояснити. Тому що негативний ефект для влади від усього того, що відбувається, значно більший, аніж якщо Клименко очолить САП", - констатував він.

Більш детально читайте в інтерв'ю адвоката Романа Маселка:"Татаров перетворив конкурс на керівника САП на посміховисько".

Нагадаємо, комісія мала затвердити, що в конкурсі на керівника САП переміг Олександр Клименко, який набрав найбільше балів, але цього не сталося. За словами Клименка, Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на посаду - при тому, що всі необхідні перевірки вони вже пройшли.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) САП (2210) Маселко Роман (98)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
При владі явні вороги нашої країни. За що велика "подяка" тупорилій біомасі,яка їх вибрала.
показати весь коментар
30.12.2021 10:47
+11
Да хуже чем ее опустило зеленое отребье не бывает. Уже дно.
показати весь коментар
30.12.2021 10:41
+9
Боюсь вы оптимист насчет дна.
показати весь коментар
30.12.2021 11:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да хуже чем ее опустило зеленое отребье не бывает. Уже дно.
показати весь коментар
30.12.2021 10:41 Відповісти
Боюсь вы оптимист насчет дна.
показати весь коментар
30.12.2021 11:00 Відповісти
При владі явні вороги нашої країни. За що велика "подяка" тупорилій біомасі,яка їх вибрала.
показати весь коментар
30.12.2021 10:47 Відповісти
Тільки у нас не вибирають. Назначають і рахують голоси заздалегідь. Тільки видимість демократії.
показати весь коментар
30.12.2021 10:51 Відповісти
все вірно - всі "набори" через іменовані "конкурсні комісії" так і відбулися - а тим більше на ТОПові та ЛПРівські посади
показати весь коментар
30.12.2021 10:55 Відповісти
- Узнаешь, узнаешь брата Колю? - Узнаю, узнаю брата Колю! , промямлил Балаганов (с)
показати весь коментар
30.12.2021 11:17 Відповісти
Навряд чи мета - "опустити Україну перед партнерами" - це скорійше за все побічний результат.
А Мета - принципово не допутити на таку посаду людину, не контрольовану з Банкової. Цей Татаров вже просто ох**в від власної борзоти.
показати весь коментар
30.12.2021 10:49 Відповісти
плутаєте причину і наслідки. Саме так, - стратегічне завдання московьких агентів, - підважування позиції України в глобальному світі, а тактичні цілі, - зрив конкурсу САП, "вагнергейт" ті інші +500 факапів зеленої кодли.
показати весь коментар
30.12.2021 10:54 Відповісти
Навпаки - скорійше за все плутаєте причину і наслідки саме ви.
показати весь коментар
30.12.2021 11:57 Відповісти
"Причинно-наслідкові звязки", - погугли, що означає.... Для початку=)
показати весь коментар
30.12.2021 12:05 Відповісти
Для початку - навчись читати і розуміти пости, на які відповідаєш, а потім будеш давати ідіотські поради.
показати весь коментар
30.12.2021 13:01 Відповісти
Дурню, ти справді вважаєш, що причина усього цього "небажання влади допустити на посаду САП некотрольовану банковою людина" ? Ти, взагалі, здатний зрозуміти всю безмежність дурості яку ти накалякав? Даннінг-Крюгер =)
показати весь коментар
30.12.2021 13:43 Відповісти
Дурню, на відміну від тебе я не прихильник теорій заговорів і зрад.
Тому і вважаю, що першопричиною є саме небажання допустити перемоги людини, що вела справу проти особисто Татарова, а не те, що там вигадалось у твоєму запаленному мізку. Бо Татаров не хоче за грати. І саме це є причиною.
показати весь коментар
30.12.2021 15:16 Відповісти
Дурник, ти нічого не зрозумів. Спробуй просто загуглити "причино-наслідкові звязки" Завдяки чудовим американським інженерам з Алфабет Інк, це доступно навіть для таких, як ти =)
показати весь коментар
30.12.2021 15:22 Відповісти
Дурник, навпаки - це ти нічого не зрозумів. І гуглити тобі вже не допоможе.
У тебе одна думка про причину, у мене - геть інша.
Ти вважаєш, що причина у тому, що зрадникі бажають дискредитувати Украхну по всіх пронтах - я ж вважаю, що все простійше - корумповані покидьки просто не бажають, щоб їх кинули за грати.
показати весь коментар
30.12.2021 15:48 Відповісти
Дурник, поясню тобі на пальцях так, щоби навіть тобі дійшло.
конкурс САП, це не причина, а НАСЛІДОК корумпованої влади. Це маленькій епізод корумпованої рашистами зе-влади на шляху від Євпропи до Азіопи. Саме так на це треба дивитися. =)
показати весь коментар
30.12.2021 15:52 Відповісти
Дурник, пояснюю на пальцях - у статті розбирається ПРИЧИНА зриву конкурсу прокурора САП.
І тому я висловив думку про ПРИЧИНУ зриву конкурсу. І так і написав, що причина на мою думку у тому, що корумпована влада не бажає розслідуваннь проти себе.
А те, що при цьому дискредитується Україна, як була сказано у статті - то вже не причина зриву, а побічний наслідок.
показати весь коментар
30.12.2021 16:08 Відповісти
безнадійний
показати весь коментар
30.12.2021 17:06 Відповісти
Якщо ти думаєш що від того що призначать переможця конкурсу на посаду щось залежить то помиляєшся. Система така що від окремої особи мало що залежить. Все це танці з бубнами. Колись будували комунізм, а зараз когось вибирають))
показати весь коментар
30.12.2021 11:14 Відповісти
Зеля играет с Путлером в пару, для того чтобы поскорее подписать капитуляцию.
показати весь коментар
30.12.2021 10:52 Відповісти
які проблеми - закрийте тим покидькам - їх дітям , дозвіл на вїзд в ЕС - США , та інші країни цивілізованого світу ...- окрім ********* та бульбашії, і вони одразу все затвердять ...- так , не зовсім демократично - із покидьками по-іншому ніяк ...
показати весь коментар
30.12.2021 10:53 Відповісти
Ти як дитина. Ти думаєш що вони не розуміють? Погугли які суми зберігаються на думку російської опозиції в банках Заходу і ти зрозумієш чому ніколи того про що ти, не буде. А в тих банках гроші ж не тільки з РФ.
показати весь коментар
30.12.2021 11:09 Відповісти
Пан Маселко говорить так немов би раніше влада діяла іншим чином. І раніше формування цих органів йшло роками а їх діяльність обмежувалася. І в цьому зацікавлена не тільки влада а дуже багато з еліти. Це консенсус, а млява реакція заходу теж викликає різні думки
показати весь коментар
30.12.2021 11:06 Відповісти
Ще один - стрілочник . До чого тут минула влада . ?? От до чого бл .? . Коли цирк влаштувала нинішня ! Зе , а не Порох , наобіцяло Байдену , і обіцянку не виконав , увесь світ зараз дивиться на витівки зе-влади , тому Маселко і критикує його , а не Порошенка . Шо , важко це зрозуміти .?
показати весь коментар
30.12.2021 11:43 Відповісти
Про що ви пане? Вам ліньки почитати в яких муках і скільки років створювали нові кантори? І що говорили Посли тоді і хто кому і що обіцяв? Якщо вам не ліньки, то погугліть. Мій прогноз що навіть після призначення нічого суттєво не зміниться, бо прокурор уже ж був, і що?)
показати весь коментар
30.12.2021 12:18 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2021 12:28 Відповісти
Я про те що - не треба переводити стрілки ,, мовляв - а он раніше при тій владі , а он тоді , а он за царя Гороха і т.д.
Нинішню проблему створила нинішня влада . Тому Маселко це і обговорює . Чи знову не зрозумів , пане ?
показати весь коментар
30.12.2021 12:32 Відповісти
Шановний пане, цій проблемі тридцять років як. Називали її по різному але проблема одна і створила її українська еліта в широкому розумінні. І існувати цій проблемі стільки скільки буде існувати ця еліта, тобто майже вічно)
показати весь коментар
30.12.2021 17:06 Відповісти
Зелена влада для цього і прийшла, щоб задурити голову "корисним дурням" розмовами про вступ до нато, а на ділі- саботувати реформи і робити ригівський реванш разом з бандитами януковоща що повернулись у владу
показати весь коментар
30.12.2021 11:16 Відповісти
Це не схоже , це і є підігравання! Зеленський - зрадник і проаналізувавши 2.5 роки його правління іншої думки в мене навіть не виникає!
показати весь коментар
30.12.2021 11:57 Відповісти
Мы судьи нынешней власти, а не предыдущих. Вот и надо выполнять свой долг.
показати весь коментар
30.12.2021 13:02 Відповісти
Знищення довіри до України, знищення самої держави і є завданням зелених. Це не бачать лише ідіоти і виборці зе.
показати весь коментар
30.12.2021 13:07 Відповісти
 
 