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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі переведено до Руставської в'язниці у повній відповідності до закону, - пенітенціарна служба Грузії

Саакашвілі переведено до Руставської в'язниці у повній відповідності до закону, - пенітенціарна служба Грузії

Пенітенціарна служба Грузії підтвердила інформацію про переведення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з військового шпиталю Горі до в'язниці в місті Руставі.

Про це йдеться у повідомленні служби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Виходячи з великого суспільного інтересу, повідомляємо, що 30 грудня ув'язненого Міхеіла Саакашвілі переведено до Руставської в'язниці у повній відповідності до закону", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Гварамія заявив про викрадення Саакашвілі. Ясько повідомила, що його насильно вивезли до Руставської в‘язниці

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

Автор: 

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+9
блаЗЄнський. Йому не треба в Україні неконтрольована особа, що може в будь-який момент оголосити його "барьіґой"
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30.12.2021 10:55
+6
Та дайте ему уже варенья! Иле кокса.
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30.12.2021 10:53
+6
- Куме! А знаєте - все-таки Зеленський хитріший ніж Порошенко!
- Чому?
- А він не став чекать коли Саакашвілі почне його називать "баригою" а позбавився його в Україні раніше А зараз ще й "захисником батька грузинської демократії" виглядить!

(Анекдоту цьому вже - кілька місяців)
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30.12.2021 11:00
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Кто слил Мишу
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30.12.2021 10:45 Відповісти
блаЗЄнський. Йому не треба в Україні неконтрольована особа, що може в будь-який момент оголосити його "барьіґой"
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30.12.2021 10:55 Відповісти
- Куме! А знаєте - все-таки Зеленський хитріший ніж Порошенко!
- Чому?
- А він не став чекать коли Саакашвілі почне його називать "баригою" а позбавився його в Україні раніше А зараз ще й "захисником батька грузинської демократії" виглядить!

(Анекдоту цьому вже - кілька місяців)
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30.12.2021 11:00 Відповісти
Я пригадую що перед своїм поверненням в Грузію Саакашвілі щось таки перднув проти Вовіка.
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30.12.2021 12:09 Відповісти
Моника.
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30.12.2021 12:55 Відповісти
Знайшовся! Слава Тобі, Господи.
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30.12.2021 10:48 Відповісти
Та дайте ему уже варенья! Иле кокса.
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30.12.2021 10:53 Відповісти
Я думаю, що тяжка хвороба Міхо - це банальна ломка від відсутності відповідних бадьористих речовин в організмі.
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30.12.2021 10:59 Відповісти
Ну так і є. Медикаментозно зняли ломку, підлікувати, і знову на зону. Не постійно ж його в лікарні тримати.
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30.12.2021 11:05 Відповісти
Так це лікарям давно відомо! Є така штука в організмі - "залози внутрішньої секреції " Вони регулюють баланс організму Крім жовчі чи інсуліну вони виробляють і "ендорфіни" - речовини задоволення" При їх відсутності організм потрапляє у стан депресії Ці речовини можуть заміняться їх штучними замінниками - алкоголем наркотиками чи іншими речовинами При тривалому вживанні цих замінників організм зменшує вироблення ендорфінів природним шляхом - чого "напрягаться" Коли доступ замінників у організм припиняється - організм починає "ковбасить" Саме це зараз і проявляється у "Карлсона" (в 1991 році у Саратові виловили одного подібного придурка - щоб виглядіть "крутим мачо" колов собі штучний аналог тестостерону постійно збільшуючи дозу А коли він допомагать перестав - почав виміщать "нестояк" на жінках Спочатку просто бив а потім почав убивать)
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30.12.2021 11:13 Відповісти
Це скільки ще відсидіти залишилось нашому революціонеру?
Може, за хорошу поведінку і раніше відпустять?
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30.12.2021 10:54 Відповісти
НГ на зоне.... пацан пришел к успеху.
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30.12.2021 11:39 Відповісти
Рабинович обвиняет. Депутат Рабинович обвинил губернатора Одесской области в употреблении наркотиков. По его словам, о «кокаиновом драйве» грузинского политика «знает вся Одесса». Знающие здесь рассказали , что Рабинович сам наркоман, т.е. в теме , и ему можно верить.
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30.12.2021 11:43 Відповісти
Президента України Порошенка хочуть посадити , а за того придурка псують відносини з Грузією .
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30.12.2021 12:02 Відповісти
Да кто там что портит. Он сам прибыл туда. Это уже не наши проблемы.
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30.12.2021 12:06 Відповісти
То нехай грузини самі з ним і розбиралися , якого ці зе лізуть ?
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30.12.2021 15:50 Відповісти
Робинзон, бедный Робинзон
Скоро жизнь изменится твоя
Станет вновь светлым горизонт
И ты увидишь мачту корабля
ну или не скоро. как судья и с прокурором решат
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30.12.2021 14:14 Відповісти
Не, ну а чё? Всё нормас - Михуил Саака наслаждается плодами своих реформ
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31.12.2021 09:47 Відповісти
 
 