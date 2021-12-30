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В ОП не знають, чи була помічниця Зеленського Левченко присутня на секретній нараді

В ОП не знають, чи була помічниця Зеленського Левченко присутня на секретній нараді

Прессекретар президента України Сергій Никифоров прокоментував інформацію про те, що помічниця Зеленського Марія Левченко нібито була присутня на секретних нарадах без допуску до держтаємниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Напередодні нардеп "Європейської Солідарності" Ірина Фріз заявила, що отримала відповідь на свій запит із СБУ, в якому йшлося, що Марія Левченко не має допуску до держтаємниці. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова та ексголови ГУР МО Василя Бурби, Левченко 24 липня 2020 року була присутня на нараді в кабінеті президента Зеленського, що стосувалася операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

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За словами Фріз, президент не міг не знати про відсутність у своєї помічниці допуску, а тому не мав права залучати її до обговорення питань, що підпадають під обмеження "цілком таємно".

В коментарі "Суспільному" речник президента Сергій Никифоров заявив, що допис Ірини Фріз базується лише на її припущеннях і на повідомленнях журналіста Юрія Бутусова.

"Тобто вона склала факти, інтерпретувала їх, як захотіла. Ми ж не знаємо, чи вона була присутня чи не була. Це лише припущення Ірини Фріз. Або чи при ній обговорювали операцію "Авеню", - сказав Никифоров.

Відповідаючи на запитання, чи відомо йому про присутність Марії Левченко на обговоренні спецоперації, Никифоров сказав: "Справа в тому, що я тоді ще не працював в ОП. Це було рік тому. Навіть більше. Але цей допис пані Ірини Фріз базується на виключно на її власних тлумачення певних фактів і також з посиланням на інформацію так само не офіційну, не підтверджену, журналіста Юрія Бутусова".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі Президента і отримує зарплату у студії "Квартал 95". 

Журналісти зробили запит про те, на яких підставах Левченко працює у Зеленського, однако ОП взяв додаткові 20 днів для підготовки відповіді.

Пізніше в ОП повідомили, що Левченко взяли до штату Офісу Президента. У 2020 році вона працювала на громадських засадах.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомляв, що відбувалося на нараді з приводу обговорення спецоперації по затриманню "вагнерівців" Зеленський допустив осіб, що не мають стосунку до абсолютно секретних операцій військової розвідки. Серед них були глава Офісу Президента Андрій Єрмак, а також Марія Левченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Особисту помічницю Зеленського Левченко взяли до штату Офісу Президента. У 2020 році вона працювала на громадських засадах, - ОП. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Бутусов Юрій (3580) Фріз Ірина (200) ПВК Вагнер (1540) Офіс Президента (2021) Сергій Никифоров (159) Левченко Марія (15)


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Топ коментарі
+77
За всеми не уследишь, там столько людей шляется на этих секретных совещаниях.... Уборщица тетя Галя точно полы мыла и кричала: «Куда по помытому?!»
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30.12.2021 10:49
+50
"Тобто вона склала факти, інтерпретувала їх, як захотіла. Ми ж не знаємо, чи вона була присутня чи не була. Це лише припущення Ірини Фріз."

Джерело:

Так спитай в свого презіка чи була баба Гогі в нього на нараді.
Не повинно бути глибокого склерозу в особи, яка виставляє себе повносправною і здатною керувати країною.
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30.12.2021 10:49
+41
Не ідіотів, а ворогів України.
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30.12.2021 10:51
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А якщо принесеш кокс - то "вообще" зможеш покерувати країною і пограти на піаніні
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12.01.2022 11:07 Відповісти
Чи там всі недоумки і придурки,але те що вони мерзоти всім вже зрозуміло.
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30.12.2021 13:53 Відповісти
Со стороны граждан Украины это даже как-то непоследовательно - избрали себе на голову клоуна-жидёнка, а ухахатываться не хотят. Клоун, как и положено, всё вокруг себя превращает в цирк, в том числе, и государственную власть. Учитывая вышеизложенное, несоблюдение режима секретности - вообще чепуха. То ли ещё будет. Ещё обхохочемся...
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30.12.2021 14:02 Відповісти
ОПа Президента України - прохідний двір для рашкованських шпіонів
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30.12.2021 14:03 Відповісти
ще одне дєло по статті № 111 для ЗЄбенського

Вова, скільки там у тебе пожиттєвих ?
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30.12.2021 14:05 Відповісти
Дурака включили, а впрочем они его и не выключали все это время.
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30.12.2021 14:12 Відповісти
Интересно, а в ОП знают, кто сейчас президент Украины?
Ермак - не называть.
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30.12.2021 14:12 Відповісти
Куры передохли - высылайте телескоп...
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30.12.2021 14:17 Відповісти
Смешная брехня, пусть ГБР в куче угля поищет, может там какие-то документы завалялись
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30.12.2021 14:21 Відповісти
Конечно не знают, они там все обдолбаные, вместе с главным нелохом
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30.12.2021 14:27 Відповісти
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30.12.2021 14:29 Відповісти
Ну, як Це ? Яке припущення? Про ЦЕ заявив у шустрого САМ Бурба, а на момент проведення тієї наради він БУВ КЕРІВНИКОМ ГУР.

Правда, мені не зрозуміло, чому він тоді НЕ ВІДМОВИВСЯ ДОПОВІДАТИ У ЗВ'ЯЗКУ З ЦИМ, всрався? Ну то , такоє.
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30.12.2021 14:49 Відповісти
Було це дівчисько чи ні..,у якій кофтинці вона була..,з телефоном(!),чи ні !?? Люди добрі... ВИ про що!?.. ВАЗеленський сам про все розповів Лукашенку(!)...Про що він і розповів в своєму інтерв'ю Мосійчук. КРАПКА.
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30.12.2021 15:02 Відповісти
звездец от клоуна...а у трухина в машине руль пропал...
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30.12.2021 15:18 Відповісти
Чи була ця курка 🐥в кбінеті , ніхто не знає і головне , що вона сама не відає , де була і коли 😠
Чи був слуга урода за кермом Трухін , також ніхто і він сам не зає!
Так можна рахувати до незтями і всіх зашкварів зеленоі шобли не перерахувати за два з половиню роки 🙁
А чого нам чекати ще , поки ху@ло не з'явиться на Хрещатику
на білому коні?😡

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30.12.2021 15:34 Відповісти
Кокс він такий...Він дезоріентує... У Галактиці була. Точно!
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30.12.2021 16:03 Відповісти
Це чмо, прессекретар, на КарДачах працює чи на окружній? Підійди й спитай -Зебидлоту!
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30.12.2021 17:07 Відповісти
Это уже не кокс, это уже герыч. Нарика избрал президентом мудрый ранид, а он и всю свою бригаду приволок.
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30.12.2021 17:25 Відповісти
Пустил бы уже самого путлера. А какая разница?
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30.12.2021 18:30 Відповісти
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