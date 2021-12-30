В ОП не знають, чи була помічниця Зеленського Левченко присутня на секретній нараді

Прессекретар президента України Сергій Никифоров прокоментував інформацію про те, що помічниця Зеленського Марія Левченко нібито була присутня на секретних нарадах без допуску до держтаємниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Напередодні нардеп "Європейської Солідарності" Ірина Фріз заявила, що отримала відповідь на свій запит із СБУ, в якому йшлося, що Марія Левченко не має допуску до держтаємниці. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова та ексголови ГУР МО Василя Бурби, Левченко 24 липня 2020 року була присутня на нараді в кабінеті президента Зеленського, що стосувалася операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

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За словами Фріз, президент не міг не знати про відсутність у своєї помічниці допуску, а тому не мав права залучати її до обговорення питань, що підпадають під обмеження "цілком таємно".

В коментарі "Суспільному" речник президента Сергій Никифоров заявив, що допис Ірини Фріз базується лише на її припущеннях і на повідомленнях журналіста Юрія Бутусова.

"Тобто вона склала факти, інтерпретувала їх, як захотіла. Ми ж не знаємо, чи вона була присутня чи не була. Це лише припущення Ірини Фріз. Або чи при ній обговорювали операцію "Авеню", - сказав Никифоров.

Відповідаючи на запитання, чи відомо йому про присутність Марії Левченко на обговоренні спецоперації, Никифоров сказав: "Справа в тому, що я тоді ще не працював в ОП. Це було рік тому. Навіть більше. Але цей допис пані Ірини Фріз базується на виключно на її власних тлумачення певних фактів і також з посиланням на інформацію так само не офіційну, не підтверджену, журналіста Юрія Бутусова".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі Президента і отримує зарплату у студії "Квартал 95".

Журналісти зробили запит про те, на яких підставах Левченко працює у Зеленського, однако ОП взяв додаткові 20 днів для підготовки відповіді.

Пізніше в ОП повідомили, що Левченко взяли до штату Офісу Президента. У 2020 році вона працювала на громадських засадах.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомляв, що відбувалося на нараді з приводу обговорення спецоперації по затриманню "вагнерівців" Зеленський допустив осіб, що не мають стосунку до абсолютно секретних операцій військової розвідки. Серед них були глава Офісу Президента Андрій Єрмак, а також Марія Левченко.

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