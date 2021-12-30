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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Денісова про переведення Саакашвілі до в'язниці: Хворого Міхеіла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів. Цинізм вражає

Денісова про переведення Саакашвілі до в'язниці: Хворого Міхеіла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів. Цинізм вражає

Денісова обурена звісткою про перевезення Саакашвілі з військового госпіталю в Горі до руставського тюремного закладу.

Про це уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Обурена звісткою про перевезення громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі з військового госпіталю в Горі до руставського тюремного закладу. Вражає цинізм, у який спосіб це було зроблено. Хворого Міхеіла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів", - зазначає Денісова.

Вона також акцентує увагу на тому, що стан його здоров’я критичний і викликає занепокоєння: після трьох гіпертонічних криз він почувається вкрай тяжко, кілька днів до цього не піднімався з ліжка. У повному обсязі потрібної медичної допомоги йому так і не було надано та не призначено нового лікаря, а рішення щодо стратегії лікування ухвалювалося медиками різних профілів.

"Перевезення у такому стані Міхеіла Саакашвілі назад до пенітенціарної установи є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, положення якої зобов’язує хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні", - пише омбудсмен.

Вона додає, що ненадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

"Такі дії грузинської влади розцінюю як катування і спосіб позбавлення громадянина України Міхеіла Саакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році", - пише Денісова.

Читайте також: Саакашвілі переведено до Руставської в'язниці у повній відповідності до закону, - пенітенціарна служба Грузії

Вона звернулася до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії з проханням відвідати Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі м. Руставі з метою перевірки додержання його прав і свобод, зокрема і під час вивезення з лікарні.

"Прошу посла України в Грузії забезпечити надання консульської допомоги Міхеілу Саакашвілі. Закликаю іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Республіки Грузія, які порушують права громадянина України Міхеіла Саакашвілі та вимагати від грузинської влади відновити його права", - резюмувала уповноважений ВР із прав людини.

Денісова про переведення Саакашвілі до вязниці: Хворого Міхеіла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів. Цинізм вражає 01
Денісова про переведення Саакашвілі до вязниці: Хворого Міхеіла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів. Цинізм вражає 02

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент поновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

Автор: 

Грузія (1844) Денісова Людмила (883) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+11
Хоть бы ты так за украинцев переживала, что в застенках у сепаров находятся, как за грузина этого.
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30.12.2021 11:08
+9
Иди броди, шмара. Своих проблем , в стране, выше крыши.
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30.12.2021 11:04
+9
Жах!!! Який жах!! А денисова не знає що засуджені до позбавлення волі утримуються в місцях позбавлення волі і проти їх волі.
Чи курка без клепки в голові зовсім кукухою поїхала??
Пля!!! Та випустити тепер всіх необхідно а не тільки гризуна!!!
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30.12.2021 11:13
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Ужас ужас ужас..ночью, не предупредили адвокатов..да что это в мире то творится.. таких пыток Саака не испытывал давно)))
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30.12.2021 11:02 Відповісти
В одних трусиках забула дописати.
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30.12.2021 11:03 Відповісти
гарна робота у латентної сепарки корупціонерки лЄнисової - за кошти платників податків ...
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30.12.2021 11:03 Відповісти
Иди броди, шмара. Своих проблем , в стране, выше крыши.
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30.12.2021 11:04 Відповісти
если бы его начали принудительно кормить, чтобы не позволить дойти до такого состояния- это тоже были бы пытки?...
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30.12.2021 11:05 Відповісти
На те і створені тюрми, щоб в них прізони утримувались проти їх волі. ЗІ Подаруйте Міхо сертифікат на ВІП-камеру.
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30.12.2021 11:05 Відповісти
Прям как Николу Чавуса
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30.12.2021 11:06 Відповісти
До речі, а ця гнида-дЄнІсова хоч згадувала колись про "чауса"? Хоч слівцем?
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30.12.2021 11:19 Відповісти
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30.12.2021 11:07 Відповісти
Є дві особи, яких я лайкаю не читаючи - це Яніна і Лесь.))
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30.12.2021 11:09 Відповісти
Хоть бы ты так за украинцев переживала, что в застенках у сепаров находятся, как за грузина этого.
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30.12.2021 11:08 Відповісти
Даа, это тебе не через гос границу Украины ломиться, здесь сильно не повыделываешься! А самое главное, Миша, ты продолжай верить слову полшестого - он взял пид особистий контроль твое освобождение, так что не пропадешь!
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30.12.2021 11:09 Відповісти
А в нас що, попереджають адвокатів перед тим як перевезти засудженого з одного місця відбування покарання в інше?
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30.12.2021 11:10 Відповісти
Схоже на те, що зеленському він вже тут не потрібен та й західним правителям теж.
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30.12.2021 11:12 Відповісти
ужас, против воли... т.е. у всех заключенных, отбывающих свои сроки, спрашивают согласие перед этапированием и этапируют только получив их согласие.
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30.12.2021 11:12 Відповісти
Угу,і против власної волі сам поперся в Грузію.🤓
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30.12.2021 11:40 Відповісти
Проти волі до неволі.
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30.12.2021 11:12 Відповісти
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30.12.2021 13:37 Відповісти
Жах!!! Який жах!! А денисова не знає що засуджені до позбавлення волі утримуються в місцях позбавлення волі і проти їх волі.
Чи курка без клепки в голові зовсім кукухою поїхала??
Пля!!! Та випустити тепер всіх необхідно а не тільки гризуна!!!
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30.12.2021 11:13 Відповісти
Звєрі!
Сатрапи!
)))
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30.12.2021 11:14 Відповісти
Переводжу текст Денісової на нормальну мову: бе-бе-бе-бе-бе...(с)
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30.12.2021 11:18 Відповісти
Так, а чого вражає? Етап в буцугарнях це нормально. Ну наприклад для того, щоб обстановку просто смЄніть...
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30.12.2021 11:20 Відповісти
Це у вас пані Денисова цинізм зашкалює. Займіться краще нашими воїнами, заручниками, які з 14 року знаходяться в катівнях рашки.
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30.12.2021 11:24 Відповісти
Денисова, займись лучше гражданами Украины в Крыму и на бамбасе которые в плену находятся, а на этого симулянта всем плевать, кто оно такое это сракашвили ...
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30.12.2021 11:31 Відповісти
наша голосня:
кіло гречi? - буба!
півтора? - разумков!
мiшок? - *****....
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30.12.2021 11:37 Відповісти
ПОХ
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30.12.2021 11:49 Відповісти
Так, "цинізм влади" вражає, це "цинічніше" ніж залишити пораненого Журавля кілька днів помирати в муках в спеку.
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30.12.2021 12:17 Відповісти
Коли мені стало відомо про страшну долю пораненого Журавля ,з того
моменту нічого окрім призирства до зеленомозглого та бздливого
жидівського засранця не маю! Воїн помирав три дні! Це ознака сильного
организму і його можна було б елементарно спасти. Але ні! Ця бздота не дала
наказу визволити хлопця любою ціною і це ганьба тим хто спостерігав за цим,
бо пораненого на полі бою НЕ ПОКИДАЮТЬ! Додам ще. Жодна країна ніколи,
чуєте ніколи НЕ ЗДАЄ своїх розвідників! До якого свиноцтва ми дожили! ви
знаєте про що я.
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30.12.2021 13:25 Відповісти
Пытки - это в Донецкой Изоляции
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30.12.2021 12:20 Відповісти
Заїпали ви з тим карлсоном - хай відсидить свій термін у Грузії, а наступний повинен відсидіти в Україні, за незаконні перетинання кордону…
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30.12.2021 12:22 Відповісти
Вивезення Міхеіла проти волі
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30.12.2021 12:53 Відповісти
денисова-хвойда, сколько Антоненко ни за что отсидел при императрице Зеле ПервойиПоследней и тебе, всей такой справедливой и бесполезной?..
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30.12.2021 13:35 Відповісти
Де міхомайдан, в кінці кінців!
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30.12.2021 13:36 Відповісти
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30.12.2021 13:39 Відповісти
 
 