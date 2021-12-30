Денісова про переведення Саакашвілі до в'язниці: Хворого Міхеіла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів. Цинізм вражає

Денісова обурена звісткою про перевезення Саакашвілі з військового госпіталю в Горі до руставського тюремного закладу.

Про це уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Обурена звісткою про перевезення громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі з військового госпіталю в Горі до руставського тюремного закладу. Вражає цинізм, у який спосіб це було зроблено. Хворого Міхеіла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів", - зазначає Денісова.

Вона також акцентує увагу на тому, що стан його здоров’я критичний і викликає занепокоєння: після трьох гіпертонічних криз він почувається вкрай тяжко, кілька днів до цього не піднімався з ліжка. У повному обсязі потрібної медичної допомоги йому так і не було надано та не призначено нового лікаря, а рішення щодо стратегії лікування ухвалювалося медиками різних профілів.

"Перевезення у такому стані Міхеіла Саакашвілі назад до пенітенціарної установи є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, положення якої зобов’язує хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні", - пише омбудсмен.

Вона додає, що ненадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

"Такі дії грузинської влади розцінюю як катування і спосіб позбавлення громадянина України Міхеіла Саакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році", - пише Денісова.

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Вона звернулася до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії з проханням відвідати Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі м. Руставі з метою перевірки додержання його прав і свобод, зокрема і під час вивезення з лікарні.

"Прошу посла України в Грузії забезпечити надання консульської допомоги Міхеілу Саакашвілі. Закликаю іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Республіки Грузія, які порушують права громадянина України Міхеіла Саакашвілі та вимагати від грузинської влади відновити його права", - резюмувала уповноважений ВР із прав людини.





Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент поновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.