США можуть запровадити санкції проти Вовка і Татарова. Підстав для цього є багато, - Маселко

Для країни, коли люди на таких високих посадах отримують санкції від США, це не зовсім добре. Але, певне, інакше не розуміють.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю адвокат, член правління Фундації DEJURE Роман Маселко.

За його словами, опосередковано усе вказує на те, що саме заступник глави Офісу Президента Олег Татаров контролює процеси щодо конкурсу на керівника САП.

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"Ми бачимо причини, чому були накладені санкції на Портнова та Тупицького. У першому випадку – застосування свого впливу на суддів та перешкоджання судовій реформі. У другому – корупція. Татаров що робить? Він хіба не пов’язаний із корупцією, не блокує реформи, не впливає на суди? Є кримінальне провадження, є підозри НАБУ, конкретні факти. Тепер ця людина координує правоохоронну систему України та пов’язана з найгучнішими скандалами. Я вже не говорю про те, що він не відповів за часи Майдану, коли, будучи заступником керівника Головного слідчого управління МВС, швидше за все, координував усі затримання невинних учасників протестів. Захарченку ж пред’явили звинувачення через те, що був одним із організаторів цього процесу. А хіба він сам це робив? Зрозуміло, що через своїх людей. Насамперед Татарова. Тому підстав для застосування проти нього санкцій є багато. По Вовку навіть немає про що говорити, тому що є дуже багато фактів. Для країни, коли люди на таких високих посадах отримують санкції від США, це не зовсім добре. Але, певне, інакше не розуміють. Тому я вважаю, що такі санкції можуть бути накладені. Ми однозначно за", - заявив Маселко.

"Наприклад, 23 січня у Кріпосному провулку створили пастку, куди заманили "автомайданівців", а потім по-звірячому побили та розтрощили вщент їхні автомобілі. Наступного дня Татаров вийшов на брифінг і сказав, що "автомайданівці" переслідували та напали на чотири автобуси "Беркуту". Уявляєте, щоб люди при здоровому глузді таке робили?! Це мають бути якісь самогубці. До речі, зараз тих "беркутівців" судять, адже то була реальна пастка. Так видається, що Татаров був не просто речником (МВС. – О.М.), але й координував такі дії правоохоронців. Однак довести це майже нереально, бо подібні накази даються усно, а ніхто не дає показань, які на нього вказують", - нагадав адвокат.

Разом з тим, йому важко пояснити, чому Зеленський тримається за Татарова попри обурення суспільства: "Розумію, що на певному етапі президенту чи Єрмаку (адже Зеленський весь час каже, що голова ОП сам підбирає собі кадри) були потрібні свої люди з системи, які знали, яким чином її використовувати. Напевно, Татаров у цьому – професійна людина. Іншого варіанту не бачу. Хтось знав його як якогось суперпрофесіонала?".

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"Ми вже бачили, як він вирішував питання в "УкрБуді", і тепер НАБУ його звинувачує, що він за хабар домовився про необхідну оцінку житла. Напевно, саме такі навики й потрібні були. Тому що немає іншого пояснення, чому взяли людину, яка настільки інтегрована в стару систему, і знає, як усе тут працює. Але на певному етапі Татаров став дуже токсичним – підозра НАБУ, суди, зміна прокурорів. Тоді стало очевидно: він не сам це робить, а хтось вище. Хто ж? Ясно ж, що Єрмак і Зеленський", - зазначив Маселко.

Більш детально читайте в інтерв'ю адвоката Романа Маселка:"Татаров перетворив конкурс на керівника САП на посміховисько".