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Новини Люстрація
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Із 347 суддів Майдану 200 продовжують "вершити правосуддя", 70 - пішли у почесну відставку і отримують від держави дуже хороше забезпечення, - Маселко

Із 347 суддів Майдану 200 продовжують

Колишню голову Дніпровського районного суду Києва Ластовку мали звільнити за те, що у часи Майдану засудила цілком невинну людину. Натомість її відправили у почесну відставку. В результаті, Ластовка у 48 років пішла на пенсію і отримує довічне утримання близько 109 тисяч гривень щомісяця.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю адвокат, член правління Фундації DEJURE Роман Маселко.

За його данними, на разі, відомо про 347 суддів Майдану. Однак, по більшості з них перевірка закінчилася або закриттям провадження, або порушення порахували несуттєвими, щоб звільняти, або уже пройшли строки.

"За статистикою, близько 60 суддів було звільнено за порушення присяги. Це десь 17 відсотків від загальної кількості. В принципі, теж певний результат. Але явно не той, на який очікувало суспільство. Більшість із них уникла будь-якого покарання, а 57 відсотків або близько 200 суддів продовжують "вершити правосуддя", - зазначив адвокат.

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"Йдеться про ручних суддів, які за вказівками влади на підставі сфальшованих документів засуджували абсолютно невинних людей та забороняли майдани по усій країні, розв’язуючи руки "беркутам". Відомо, що їх давали із Адміністрації Януковича головам судів, а ті – суддям. При цьому вони усвідомлювали, що вчиняють злочин, але робили все, що наказала влада. Тобто це судді, які повністю залежні, готові переступати закон і виконувати будь-які вказівки. Вони зробили це у часи Майдану і можуть зробити це ще раз і ще раз. Тому вони такі зручні для влади, але просто небезпечні для справжнього правосуддя", - розповів він.

"Після Революції було прийнято ряд законів, які дозволяли провести очищення від таких суддів. Зокрема закон "Про відновлення довіри до судової влади", "Про очищення влади" - так звану люстрацію. Потім була судова реформа, яка передбачала, що кожен суддя має пройти кваліфікаційне оцінювання – перевірку на доброчесність та компетентність. Власне, судді Майдану, по ідеї, не могли її пройти, тому що повелися і непрофесійно, і недоброчесно. Були усі інструменти для того, щоб вони були звільненні. Однак фактично це не спрацювало. Люстрація взагалі не відбулася, оскільки жоден суддя не люстрований, окрім тих, хто входили до Вищої ради юстиції, але то мізер – до 10 осіб", - додав Маселко.

"Я – колишній член Громадської ради доброчесності. Ми чотири роки працювали, перевіряючи суддів. Через наші руки пройшли тисячі їхніх досьє. Десь у 45-50 відсотках можна говорити, що є факти про їхню не доброчесність. На жаль, значна частина суддів в судовій системі мають, так би мовити, "грішки за душею". А якщо так, то вони є керованими і думають вони не про справедливість та чесне виконання роботи", - зазначив він.

"За ці 8 років десь 70 суддів Майдану пішли у почесну відставку. Причому з дуже хорошим забезпеченням. Наприклад, колишню голову Дніпровського районного суду Києва Ластовку мали звільнити за те, що у часи Майдану засудила цілком невинну людину. Рік вона була відсторонена, а потім це рішення було скасовано. Далі вона пішла на кваліфікаційне оцінювання, і уже Вища кваліфікаційна комісія суддів сказала, що її потрібно звільнити у зв’язку із тим, що вона не відповідає займаній посаді. Подання про звільнення пішло у Вищу раду правосуддя. Там його довго не розглядали. Зрештою вона подала заяву про відставку. І ВРП спершу розглядає цю заяву, відправляє Ластовку у почесну відставку, а через 10 днів після цього розглядає подання ВККС про звільнення, яке звісно відхиляють, бо вже немає кого звільняти. В результаті, щоб ви розуміли, Ластовка у 48 років пішла на пенсію і отримує довічне утримання близько 109 тисяч гривень щомісяця. Отак людина, яку потрібно було ганебно звільнити, має таке забезпечення від держави", - констатував Маселко.

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"ВККС та ВРП не використали інструменти, які у них були, для того, щоб очистити судову систему. Вони фактично зробили усе, щоб залишити на посадах суддів Майдану. Особливо найодіозніших. До прикладу, усі знають суддю Саніна, який вже після побиття студентів 30 листопада заборонив Майдан. До речі, ця справа потім згоріла за дивним збігом обставин – якісь люди забігли в кабінет і спалили саме її. На нього так само була скарга. ВРП відповіла: "Не дуже й порушив, тому ми залишаємо його на посаді". А потім на відомих "плівках" ми чуємо, як Вовк хвалиться, що він особисто домовився у ВРП, щоб Саніна не звільнили. Потім було кваліфікаційне оцінювання, на якому ВККС визнала його таким, що не відповідає займаній посаді. Відправили до ВРП подання про звільнення, але у грудні 2019 отримали відмову. Тобто саме завдяки ВРП Санін повністю уник покарання", - нагадав адвокат.

"Окрім Саніна, там (в Окружному адміністративному суді Києва. - Ред.) був ще такий одіозний Аблов, який не просто заборонив, а зобов’язав розігнати Майдан. А було це так. Був такий собі громадянин Гриненко, який вирішив, що має конституційне право прогулюватися в центрі Києва, а там якісь люди, барикади, які йому заважають. Подав в ОАСК позов з вимогою зобов’язати "Беркут" розчистили цю територію. О першій годині дня подав, а уже за дві години суддя Аблов видає ухвалу про забезпечення позову якою фактично зобов’язує "Беркут" та ДСНС розігнати Майдан. На підставі цієї ухвали була здійснена така спроба вночі з 10 на 11 грудня. А о 19.00 Аблов задовольняє позов. Такі космічні темпи! За один день це просто неможливо! Взагалі такі справи розглядаються мінімум рік. Усі розуміли, що йдеться про замовлення. До речі, цього року, нарешті, провели розслідування та встановили: Гриненко був підставною особою, до якого звернулися працівники київської прокуратури Руденко і Тимченко. Саме вони організували цей позов, завезли в ОАСК і там усе швидко забезпечили. Тепер Гриненку пред’явили обвинувачення у тому, що він сприяв перешкоджанню реалізації права громадян на мирні зібрання. Це злочин - 340 стаття Кримінального Кодексу. Він визнав провину. Але там строки давності для притягнення до відповідальності – 5 років, які минули, тому суд закрив справу. Проте це дало можливість пред’явити обвинувачення і прокурорам Тимченку і Руденку. Розслідування тут теж завершено і справу щодо прокурорів передано до суду", - розповів Маселко.

Більш детально читайте в інтерв'ю адвоката Романа Маселка:"Татаров перетворив конкурс на керівника САП на посміховисько".

Автор: 

люстрація (273) судова реформа (1459) суддя (1580) Євромайдан (957) Маселко Роман (98) Євген Аблов (24) Санін Богдан (3)


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Топ коментарі
+8
ЗЕ это и есть шобла януковоща. Начиная от Портнова, Татарова, Демченка, Ермака (помощник рыга Эльбруса Тадеева), муж Верещучки- руководил штурмом "Дома профспилок" во время Майдана.

Я угораю особенно с "патриотив" которые выбрали реваншистов, наивно думая что разговоры ЗЕленского о нато это серьезно
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30.12.2021 11:44
+7
Нужно отменить высокие пенсии судьям, плокулолам и остальной сволочи, тогда денег хватит всем!!!
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30.12.2021 11:37
+5
рішучі рехворми Петра.
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30.12.2021 12:00
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Нужно отменить высокие пенсии судьям, плокулолам и остальной сволочи, тогда денег хватит всем!!!
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30.12.2021 11:37 Відповісти
Скажи ще щоб припинили красти !!!)))
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30.12.2021 11:51 Відповісти
надо ще простих парнів з народу, ці стараюцця але не справляюцця
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30.12.2021 13:52 Відповісти
Те що працюють це виновен пеця.
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30.12.2021 11:40 Відповісти
Так було, є і буде, а ви копайте за 6000 грн.!
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30.12.2021 11:40 Відповісти
Оце і все,що треба знати про нашу так звану судову реформу...
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30.12.2021 11:40 Відповісти
А можно поподробнее про слово "наша"? Ваша или моя? Или вы о президенте? Каком именно?
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30.12.2021 12:52 Відповісти
Слово "наша" означає те,що реформа відбувається в нашій країні. Тільки і всього. А ваша думка мені абсолютно не цікава.
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30.12.2021 13:12 Відповісти
Извиняюсь. Думал вас действительно волнует этот вопрос. А вы, просто, очередной "капитан очевидность".
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30.12.2021 13:25 Відповісти
Звідси стає питання? Нинішя влада зрадницька -*************,а що робила п"ять років проукраїнська влада бульдозериста окрім того що призначила тим суддям захмарні утримання Вороги керують країною всі роки незалежності з 1991р.
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30.12.2021 11:41 Відповісти
😅
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30.12.2021 11:43 Відповісти
Выходит, что вараги это мудрый нарит сообственной персоной, ибо выбрали бы Черновола, а не Леонида Кучу. Колючую проволоку бы с западной Украины перенесли на восточную, а ЯО бы не отдали, а просто поменяли координаты целей с США на расею
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30.12.2021 11:44 Відповісти
В странах Балтии именно так и сделали. И в Польше и Чехии. Они выбрали своих Черноволов и Гавелов.
И где теперь они и где мы- пояснять не нужно?
Спасибо тогдашним 73% что выбрали "новые лица" вчерашних перекрашенных комуняк с Кравчуком
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30.12.2021 11:47 Відповісти
А можливо причина і в самих чехах, поляках... Ми все чекаємо на "доброго" царя. А якщо не цар, а щось робить- то йому палки в колеса...
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30.12.2021 13:09 Відповісти
Я майже так і написав, тільки іншими фразами- суть в тих 73% які постійно ведуться на популізм і тягнуть інших в болото. Так було на Чорній раді коли обрали московського холуя Брюховецького в 1663 здається. Так було в 1917-18 роках (далі уже агонія), так було в 1991 році і 2019-му
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30.12.2021 21:53 Відповісти
Виходіт що ти кацап,а мене від вас нудить.ПРОЩАВАЙ.
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30.12.2021 11:48 Відповісти
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30.12.2021 11:50 Відповісти
Якби вибрали... І що це дає нинішньому поколінню? Може досить ілюзій?
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30.12.2021 13:07 Відповісти
Дає урок. Який не вивчено, а значить ті самі помилки будуть повторені. Хіба це так складно?
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30.12.2021 21:54 Відповісти
До чого нам ті уроки, якщо не горизонті Чорновола не має? Не було в 2019; н6емає і сьогодні... Хіба що Гордон...?
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30.12.2021 22:53 Відповісти
ЗЕ это и есть шобла януковоща. Начиная от Портнова, Татарова, Демченка, Ермака (помощник рыга Эльбруса Тадеева), муж Верещучки- руководил штурмом "Дома профспилок" во время Майдана.

Я угораю особенно с "патриотив" которые выбрали реваншистов, наивно думая что разговоры ЗЕленского о нато это серьезно
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30.12.2021 11:44 Відповісти
а я угараю від московоротих захисників петра, які нічого поганого не бачать в тому що за 5 років нікуди не просунулося розслідування майдану, не була люстрована судова система, мвс, прокуратура, не були покарані татаров дємчєнко єрмак, які завдяки тій політиці змогли вигулькнути зараз.
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30.12.2021 12:04 Відповісти
єрмак у політику тільки при Зе прийшов...
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30.12.2021 12:33 Відповісти
але ж разом з тим, з тадеєвим він пропрацював аж три скликання ВР. Я думаю можна і треба було потрусити усіх ригів разом із їхніми посіпаками.
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30.12.2021 14:50 Відповісти
Я угараю від зелебобів які скинули країну у прірву і хизуються тим що вони україномовні. Бо більш нема чим- мізки відсутні!
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30.12.2021 21:55 Відповісти
в прірву планомірно штовхають Україну усі без виключення президенти, з різною швидкістю правда, але завжди в одному напрямку. Доречі, за зе я не голосував, і ніколи не мав навіть думки його підтримувати.
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30.12.2021 23:13 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!)))
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30.12.2021 11:49 Відповісти
Дякуємо Петру Олексійовичу за судову реформу і інші 144 реформи.
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30.12.2021 11:56 Відповісти
Забыл про спасибо Януковощу и Зегниде, падло...
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30.12.2021 11:59 Відповісти
Судову реформу проводив шоколадний барига, зелена барига суди не трогала, тому те що судді ******* сидять на своїх місцях і на заслуженій пенсії, а не в тюрмі, нарехформував порошенко. Одне добре, тепер його за держзраду буде судити рехформований ним суд і якщо він скаже про якийсь тиск чи заангажованість судді, його будуть возити мордою по його реформі.
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30.12.2021 12:36 Відповісти
=>
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30.12.2021 12:45 Відповісти
рішучі рехворми Петра.
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30.12.2021 12:00 Відповісти
Що заважало Зе за 2,5 роки виконати обіцянку "весна прийде - будем сажать" щодо цих суддів?
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30.12.2021 12:35 Відповісти
Я не Зе, запитай Зе. Думаю природня тупість і небажання їх саджати.
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30.12.2021 12:37 Відповісти
Почекай. Весна приходить щороку.
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30.12.2021 13:11 Відповісти
Скільки ж чекати можна?
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30.12.2021 14:20 Відповісти
Навіть не уявляю яку грошове забезпечення отримувала би ця суддя в разі якщо пішла б на пенсію у визначений законом вік, а не достроково та ще й без виробки пенсійного стажу у 35 років. Можливо вона ще з піонерії на органи працювала?
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30.12.2021 11:58 Відповісти
Кому не зрозуміло, шоколад кришував і захищав усіх пропутінських , а петрушка все робить , як шоколад.
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30.12.2021 12:28 Відповісти










Національний Корпус по-Черкаськи


@NCherkasy

·
https://twitter.com/NCherkasy/status/1476492738405318658 1 ч



Ми прийшли під офіс ОПЗЖ - спитати Киву про його антиукраїнські заяви. Цей пєтух уже настільки ах***л, що на російському телебаченні заявив, що РФ має право на українські землі. Але в Україні колаборантів досі не саджають. Навпаки, як бачите по відео, дуже добре охороняють.
https://twitter.com/i/status/1476492738405318658
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30.12.2021 13:01 Відповісти
а на эти деньги можно хорошо содержать аж 10 действительно заслуженных пенсионера,строивших и создававших материальные ценности...
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30.12.2021 13:13 Відповісти
 
 