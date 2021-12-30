Поки не відомо, коли Росія зможе повернутися до G7, - глава МЗС Німеччини Бербок
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не бачить можливості швидкого повернення Росії до складу групи "великої сімки" (G7). За її словами, поки що неясно, коли це станеться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Німеччини.
"Це, звичайно, дуже боляче, що Росія за рахунок анексії Криму виключила себе з цього кола. В даний час неясно, коли Росія зможе повернутися до групи - нинішня ескалація, безумовно, не полегшує ситуацію", - сказала вона.
Зазначимо, що РФ була виключена з G8 у 2014 році після окупації українського півострова.
За словами Бербок, "після агресивних дій Росії у 2014 році було правильно дати зрозуміти, що на цій основі неможливо просто продовжувати економіко-політичний порядок денний".
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овцап, метоичку смени - палишься ))
Если Ваня может купить на дневную зарплату 100 пирожков с говном в Москве, а Жан на свою дневную зарплату - 100 круасанов в Париже, но при этом если Ваня приедет в Париж то сможет купить всего 10 круасанов, а если Жан приедет в Москву - то сможет купить 1000 говняных пирожков и билет обратно в Париж после того как попробует первый из них - то Ваня все равно нищеброд и лох, хоть у них и "паритет".
По реальному ВВП - рашка вылетела из первой десятки.
Страна (экономика) Данные ВБ[1] Данные МВФ[2][3]
year 2019 2020 2019 2020 2020, %
Китай 23444 24273 23356 24191 18,33
США 21433 20937 21373 20894 15,83
Индия 9562 8907 9561 8975 6,80
Япония 5328 5501 5312 4,03
Германия 4644 4470 4697 4537 3,44
Россия 4284 4133 4175 4100 3,11
Индонезия 3332 3302 3332 3302 2,50
Бразилия 3248 3154 3247 3153 2,39
Франция 3321 3115 3240 3017 2,29
Великобритания 3242 3019 3246 2962 2,24