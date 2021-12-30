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Поки не відомо, коли Росія зможе повернутися до G7, - глава МЗС Німеччини Бербок

Поки не відомо, коли Росія зможе повернутися до G7, - глава МЗС Німеччини Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не бачить можливості швидкого повернення Росії до складу групи "великої сімки" (G7). За її словами, поки що неясно, коли це станеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Німеччини.

"Це, звичайно, дуже боляче, що Росія за рахунок анексії Криму виключила себе з цього кола. В даний час неясно, коли Росія зможе повернутися до групи - нинішня ескалація, безумовно, не полегшує ситуацію", - сказала вона.

Зазначимо, що РФ була виключена з G8 у 2014 році після окупації українського півострова.

За словами Бербок, "після агресивних дій Росії у 2014 році було правильно дати зрозуміти, що на цій основі неможливо просто продовжувати економіко-політичний порядок денний".

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Автор: 

G-7 G7 (1032) Німеччина (7327) росія (64969) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+5
Кому нужна рабская , деградантская , звериная, фашистская страна в G7 ??????
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30.12.2021 12:16
+4
Вот это проблема.!! А так хотелось, что-бы вернулась
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30.12.2021 12:05
+3
Нічого не будуйте на місці старої Берлінської стіни щоб не довелось ламати при будівництві нової.
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30.12.2021 11:53
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Це вам не відомо)) коли поверне собі варшавський договір і Прибалтів з Фінляндією...)))
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30.12.2021 11:49 Відповісти
Нічого не будуйте на місці старої Берлінської стіни щоб не довелось ламати при будівництві нової.
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30.12.2021 11:53 Відповісти
Від них вже мало що залежить, у німеччині газпром вирішує що і до чого...)))
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30.12.2021 12:24 Відповісти
Цього разу берлінська стіна буде навкруг москви
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30.12.2021 13:13 Відповісти
Вот это проблема.!! А так хотелось, что-бы вернулась
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30.12.2021 12:05 Відповісти
Потім в резюме при влаштуванні на посаду в "ґазпромі" це буде оцінено
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30.12.2021 12:11 Відповісти
Нужно начинать с того - по каким критериям она туда попала. В этом вопросе G7 - видна трагедия современного мироустройства. Если отбор по уровню ВВП - то в России 1, 6 трлн и место в третьем десятке, по уровню ВВП на душу населения- вообще 47 место. Если определяющим является ядерное оружие( у некоторых стран G7его нет)- то в G7 должны быть Пакистан, С Корея......Парадокс - в G7 Россия - главный террорист и друг всех фашистов и террористов!?!? Может для попадания в этот,,союз ,,нужно уничтожить сотни миллионов людей( только в культурную революцию Китай уничтожил около 100млн человек, сейчас вырезает органы у заключённых). Если кто нибудь понимает принцип - пусть отпишется. Может принцип отбора- патологический страх перед террористами, фашистами и прочими тварями- так они становятся сильнее- с ними все равно прийдется столкнуться. Не понятно.....
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30.12.2021 12:13 Відповісти
Самый правильный учёт ВВП это реальный ВВП по ППС. Так вот у России по нему 6 место, а Франция, Италия, Британия, Канада в Семёрку вообще не попадают. Откройте данные МВФ или ВБ.
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30.12.2021 14:28 Відповісти
Кому нужна рабская , деградантская , звериная, фашистская страна в G7 ??????
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30.12.2021 12:16 Відповісти
Да еще не вечер. ***** уже понял как давить на либерастов Европы. Завтра разбомбит школу, подгонит беженцев и войска под границу и примите и в G7 и в другие клубы. Европа проиграла когда с террористами и диктаторами начала чаевничать и сосаться вместо их уничтожать.
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30.12.2021 12:19 Відповісти
РФ має бути виключена з усіх міжнародних організацій в статутах яких вказано, що їх члени беруть на себе зобов'язання поважати територіальну цілісність інших держав. І відповідно прийняти її можна лише тоді, коли вона виведе окупаційні війска з Грузії, Молдови та України.
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30.12.2021 12:40 Відповісти
Це звичайно велика трагедія для німецьких куколдів - що рашка не в Ж7. Те що Україна не в ЄС та НАТО, наприклад, не така вже й трагедія.
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30.12.2021 13:03 Відповісти
В тайожний союз нах...
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30.12.2021 13:26 Відповісти
G7 - это неформальный клуб абсолютно беспринципных и лицемерных пестаболов страдающих хронической "озабоченностью" и наполеоновскими амбициями, шарашка более бесполезная, чем даже одиозная ООН.
Клянусь Будапештским меморандумом !
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30.12.2021 13:32 Відповісти
Эта G7 уже не самые значительные страны по ВВП. В Семёрку попадают только США, Германия и Япония. Ведь самый правильный учёт ВВП это реальный ВВП по ППС. Так вот у России по нему 6 место. Откройте данные МВФ или ВБ. Более объективное собрание это G 20. Украина в 1992 году попадала в G20 по ВВП по ППС.
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30.12.2021 14:32 Відповісти
"самый правильный учёт ВВП это реальный ВВП по ППС"

овцап, метоичку смени - палишься ))
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30.12.2021 15:10 Відповісти
Точнее, по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) , раша - 6 место .
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30.12.2021 18:15 Відповісти
Еще раз для тупых: ППС это сказка для лохов.
Если Ваня может купить на дневную зарплату 100 пирожков с говном в Москве, а Жан на свою дневную зарплату - 100 круасанов в Париже, но при этом если Ваня приедет в Париж то сможет купить всего 10 круасанов, а если Жан приедет в Москву - то сможет купить 1000 говняных пирожков и билет обратно в Париж после того как попробует первый из них - то Ваня все равно нищеброд и лох, хоть у них и "паритет".
По реальному ВВП - рашка вылетела из первой десятки.
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14.01.2022 12:35 Відповісти
Рашка не Украина !
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16.01.2022 19:09 Відповісти
НІКОЛИ!!!!!!!!!!
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30.12.2021 14:51 Відповісти
То чем вы занимаетесь , Константин( не хочется заслуженно вас обматюкать - Новый Год) чистая провокация, выдавание желаемого за действительное и вообще стиль жизни рашистов По списку Всемирного банка ВВП по пПС за 2020 год( 21 ещё хуже ) Россия занимает 47 место. Понимаю хочется видеть Рашу на 6 месте , но она на 47. Так что не все тупо верят пропагандонамм. Не нужно @издеть , мягко говоря.
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30.12.2021 14:53 Відповісти
Я живу в Украине. И я желаю, что бы у Украины был самый высокий в Европе ВВП по ППС на душу. А сегодня он реально самый низкий. Сила страны в её реальном общем ВВП по ППС. По этому показателю он первый. А если на душу населения, то у Китая он даже ниже чем в России. Общий оровень ВВП по ППС это мощь страны. Это её Армия и её Флот, Космос и прочее.
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30.12.2021 15:22 Відповісти
Китай
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30.12.2021 15:26 Відповісти
Кого Вы учите? Как Вы посмели ссылаться на какой-то, блин, МВФ. Да, кто он такой этот МВФ.
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30.12.2021 16:44 Відповісти
ВВП (ППС) в текущих ценах в миллиардах международных долларов

Страна (экономика) Данные ВБ[1] Данные МВФ[2][3]

year 2019 2020 2019 2020 2020, %

Китай 23444 24273 23356 24191 18,33

США 21433 20937 21373 20894 15,83

Индия 9562 8907 9561 8975 6,80

Япония 5328 5501 5312 4,03

Германия 4644 4470 4697 4537 3,44

Россия 4284 4133 4175 4100 3,11

Индонезия 3332 3302 3332 3302 2,50

Бразилия 3248 3154 3247 3153 2,39

Франция 3321 3115 3240 3017 2,29

Великобритания 3242 3019 3246 2962 2,24
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30.12.2021 16:39 Відповісти
 
 