Наразі ані формат, ані час розмови Зеленського та Байдена ще не узгоджені, - Никифоров

Прессекретар президента України Сергій Никифоров не виключає, що після спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден та президент України Володимир Зеленський також проведуть розмову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Никифоров повідомив у коментарі УНІАН.

Він нагадав, що 29 грудня Зеленський провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Вона частково стосувалася і сьогоднішньої розмови Путіна та Байдена. Тому, як і минулого разу, коли Байден розмовляв з Путіним, спочатку нам подзвонив Блінкен, потім Байден поговорив з Путіним, а потім із президентом Зеленським. Тому так само зараз це буде логічним і очікуваним кроком. І я не виключаю, що Байден та Зеленський найближчим часом можуть поговорити", - зазначив Никифоров.

Водночас прессекретар Зеленського уточнив, що наразі ані формат, ані час розмови ще не узгоджені.

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