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Наразі ані формат, ані час розмови Зеленського та Байдена ще не узгоджені, - Никифоров

Наразі ані формат, ані час розмови Зеленського та Байдена ще не узгоджені, - Никифоров

Прессекретар президента України Сергій Никифоров не виключає, що після спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден та президент України Володимир Зеленський також проведуть розмову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Никифоров повідомив у коментарі УНІАН.

Він нагадав, що 29 грудня Зеленський провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Вона частково стосувалася і сьогоднішньої розмови Путіна та Байдена. Тому, як і минулого разу, коли Байден розмовляв з Путіним, спочатку нам подзвонив Блінкен, потім Байден поговорив з Путіним, а потім із президентом Зеленським. Тому так само зараз це буде логічним і очікуваним кроком. І я не виключаю, що Байден та Зеленський найближчим часом можуть поговорити", - зазначив Никифоров.

Водночас прессекретар Зеленського уточнив, що наразі ані формат, ані час розмови ще не узгоджені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Зеленський незабаром проведуть переговори, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23715) США (22590) Сергій Никифоров (159)


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Топ коментарі
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30.12.2021 12:27
+5
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https://www.facebook.com/mary.zakordonets/posts/2159783697486639?__cft__[0]=AZV3SnkdNog99k2rFr7R98Uk0E_cpl62xbKyeLCx75rwExFPrgumM2bBbt-oE86kYB5pzZZftWvBczXk7pRi5jYCoMjf06vCyWtpaTm7DGLlXB2PGsivdGq3Oqs-102MlHAyp6JlJXJLaanURymTZhUj&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·



Захід влаштував медіа-терор Зеленському.

✓✓✓ Слідом за Financial Time і Washington Post, вчора відписався The New York Times у невластивій жорсткій манері про " коміків і гумористів в українській владі».
✓✓✓ А сьогодні новий удар. Знову по самому Близькому олігарху Коломойському і особливій природі відносин президента з олігархом.

В американські ЗМІ витекла чергова порція матеріалів ФБР у справі Приватбанку....
Поки злив обмежився готелями і бізнес-центрами в Огайо, але всі розуміють на черзі офшори самого Зеленського, які засвітилися в Pandora Papers з 41 млн.доларів від ПриватБанку.
США використовують кейс Коломойського як інструмент протверезіння Зеленського. Досить швидко стало зрозуміло, що це найслабше місце влади.
✓✓✓ Всі 4 публікація в західних ЗМІ обнуляють внутрішню ейфорію від " боротьби з олігархами» по-українськи.
Для США і Європи залежність від Коломойського - від ефірів «1+1» і голосів «ЗА МАЙБУТНЄ» вже очевидна.
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30.12.2021 12:12
+4
Це жарт? 😁 Це справді Байден буде УЗГОДЖУВАТИ з Зєлєнскім!!!!? Що і коли йому робити? 🤣
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30.12.2021 12:26
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30.12.2021 12:01 Відповісти
https://www.facebook.com/mary.zakordonets?__cft__[0]=AZV3SnkdNog99k2rFr7R98Uk0E_cpl62xbKyeLCx75rwExFPrgumM2bBbt-oE86kYB5pzZZftWvBczXk7pRi5jYCoMjf06vCyWtpaTm7DGLlXB2PGsivdGq3Oqs-102MlHAyp6JlJXJLaanURymTZhUj&__tn__=-]C%2CP-R Мария Закордонец в г. https://www.facebook.com/Kyiv-city-Ukrayna-209078402504527/?__cft__[0]=AZV3SnkdNog99k2rFr7R98Uk0E_cpl62xbKyeLCx75rwExFPrgumM2bBbt-oE86kYB5pzZZftWvBczXk7pRi5jYCoMjf06vCyWtpaTm7DGLlXB2PGsivdGq3Oqs-102MlHAyp6JlJXJLaanURymTZhUj&__tn__=kC%2CP-R Kyiv city, Ukrayna .

https://www.facebook.com/mary.zakordonets/posts/2159783697486639?__cft__[0]=AZV3SnkdNog99k2rFr7R98Uk0E_cpl62xbKyeLCx75rwExFPrgumM2bBbt-oE86kYB5pzZZftWvBczXk7pRi5jYCoMjf06vCyWtpaTm7DGLlXB2PGsivdGq3Oqs-102MlHAyp6JlJXJLaanURymTZhUj&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·



Захід влаштував медіа-терор Зеленському.

✓✓✓ Слідом за Financial Time і Washington Post, вчора відписався The New York Times у невластивій жорсткій манері про " коміків і гумористів в українській владі».
✓✓✓ А сьогодні новий удар. Знову по самому Близькому олігарху Коломойському і особливій природі відносин президента з олігархом.

В американські ЗМІ витекла чергова порція матеріалів ФБР у справі Приватбанку....
Поки злив обмежився готелями і бізнес-центрами в Огайо, але всі розуміють на черзі офшори самого Зеленського, які засвітилися в Pandora Papers з 41 млн.доларів від ПриватБанку.
США використовують кейс Коломойського як інструмент протверезіння Зеленського. Досить швидко стало зрозуміло, що це найслабше місце влади.
✓✓✓ Всі 4 публікація в західних ЗМІ обнуляють внутрішню ейфорію від " боротьби з олігархами» по-українськи.
Для США і Європи залежність від Коломойського - від ефірів «1+1» і голосів «ЗА МАЙБУТНЄ» вже очевидна.
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30.12.2021 12:12 Відповісти
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30.12.2021 12:15 Відповісти
Сценаристы Квартал 95 пока еще фантазируют текст для Лохтората о Пабьедах Зе-дЕрьмака!
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30.12.2021 12:23 Відповісти
Це жарт? 😁 Це справді Байден буде УЗГОДЖУВАТИ з Зєлєнскім!!!!? Що і коли йому робити? 🤣
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30.12.2021 12:26 Відповісти
То Никифоров подлизнул ЗЕчмо. На самом деле Байден поставит ЗЕчмо перед фактами и положит трубку
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30.12.2021 12:31 Відповісти
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30.12.2021 12:27 Відповісти
та в нас скумбрія по 8
а што іщьо нада?
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30.12.2021 12:28 Відповісти
Формат прост и обычен: верховный гавнокомандующий ваЗЕлин шестой сможет пообщаться с автоответчиком Байдена после сигнала....
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30.12.2021 12:29 Відповісти
Кстати в опе из за этого истерика -они ,как не странно,врубились,что их прилюдно мокают в дерьмо,показывая ,что помогают именно Украине,но презирают зелёную шваль ,которую методично выталкивают из власти)
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30.12.2021 12:49 Відповісти
Байден так соскучался за писюнистом, только о встрече и бредит!
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30.12.2021 12:51 Відповісти
Байден ждёт когда украинцы Майдан устроят и отстранят Коломойского с куклой от власти. А на это время согласен и наши границы посторожить. А вы думаете чего США стали активными ?
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30.12.2021 12:54 Відповісти
Про що з ним говорити?
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30.12.2021 13:00 Відповісти
Яка ще розмова, з нелохом никто беседы вести не будет, так кость кинут чмошнику
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30.12.2021 13:19 Відповісти
 
 