Наразі ані формат, ані час розмови Зеленського та Байдена ще не узгоджені, - Никифоров
Прессекретар президента України Сергій Никифоров не виключає, що після спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден та президент України Володимир Зеленський також проведуть розмову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Никифоров повідомив у коментарі УНІАН.
Він нагадав, що 29 грудня Зеленський провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
"Вона частково стосувалася і сьогоднішньої розмови Путіна та Байдена. Тому, як і минулого разу, коли Байден розмовляв з Путіним, спочатку нам подзвонив Блінкен, потім Байден поговорив з Путіним, а потім із президентом Зеленським. Тому так само зараз це буде логічним і очікуваним кроком. І я не виключаю, що Байден та Зеленський найближчим часом можуть поговорити", - зазначив Никифоров.
Водночас прессекретар Зеленського уточнив, що наразі ані формат, ані час розмови ще не узгоджені.
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Захід влаштував медіа-терор Зеленському.
✓✓✓ Слідом за Financial Time і Washington Post, вчора відписався The New York Times у невластивій жорсткій манері про " коміків і гумористів в українській владі».
✓✓✓ А сьогодні новий удар. Знову по самому Близькому олігарху Коломойському і особливій природі відносин президента з олігархом.
В американські ЗМІ витекла чергова порція матеріалів ФБР у справі Приватбанку....
Поки злив обмежився готелями і бізнес-центрами в Огайо, але всі розуміють на черзі офшори самого Зеленського, які засвітилися в Pandora Papers з 41 млн.доларів від ПриватБанку.
США використовують кейс Коломойського як інструмент протверезіння Зеленського. Досить швидко стало зрозуміло, що це найслабше місце влади.
✓✓✓ Всі 4 публікація в західних ЗМІ обнуляють внутрішню ейфорію від " боротьби з олігархами» по-українськи.
Для США і Європи залежність від Коломойського - від ефірів «1+1» і голосів «ЗА МАЙБУТНЄ» вже очевидна.
а што іщьо нада?