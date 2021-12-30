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З 1 січня безробітні зможуть отримати допомогу для відкриття власного бізнесу, - Мінсоцполітики

З 1 січня безробітні зможуть отримати допомогу для відкриття власного бізнесу, - Мінсоцполітики

З 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені зможуть отримати фінансову допомогу від держави для започаткування власного бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Зазначається, що допомога надаватиметься в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей ("Рука допомоги").

На реалізацію цієї програми у прийнятому Верховною Радою держбюджеті на наступний рік передбачено близько 100 млн грн.

Безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року - 97 500 грн) зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів. Через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно буде повернути.

"Вагома перевага цієї програми в тому, що сума, яка повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно.

Для отримання фінансової допомоги потрібно звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Крім того, до центру зайнятості необхідно надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи", - йдеться в повідомленні.

Розробити бізнес-план допоможуть працівники центрів зайнятості, які надаватимуть учасникам бюджетної програми консультації із започаткування і ведення бізнесу та організовуватимуть для них безкоштовне професійне навчання.

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Автор: 

безробіття (542) бізнес (1974) допомога (8304) Міністерство соціальної політики (1268)


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Топ коментарі
+15
купить на эти деньги пластиковых ящиков для строительного раствора и солить в них скумбрию, ту которая по 8. потом продавать её ленке уже по 5. а рассол по 3 - вирастюку для запаха и привкуса селёдочного. такой вот бизнес план.
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30.12.2021 12:21
+10
Вон помощница зам. министра образования бесхозная, забирайте
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30.12.2021 12:19
+8
Если у малообеспеченного безработного не хватило мозгов трудоустроиться, то какой из него получится предприниматель?
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30.12.2021 12:42
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"якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно"
Підприємці знають, що в в нас, якщо когось найняти заплатиш більше податків ніж вся ця допомога))
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30.12.2021 12:09 Відповісти
Не держава, а якийсь балаган!
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30.12.2021 12:09 Відповісти
- Я сидел при Александре-II, освободителе; я сидел при Александре-III, миротворце; я сидел при Николае-II, кровавом; при Керенском, хм! я тоже сидел! Вот при военном коммунизме я не сидел: не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе, ой-ёй-ёй!(с)
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30.12.2021 12:16 Відповісти
І два дюбеля на сраку, щоб касовий апарат прикрутити!
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30.12.2021 12:11 Відповісти
Я б запропонував з десяток саморєзів! Гєтманцеву й ко.
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30.12.2021 12:50 Відповісти
Вже пізно, йому зараз добрий шнурок і мило потрібніші ніж осиновий кіл.
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30.12.2021 13:29 Відповісти
при таких ценах на энергоносители не открываться бизнес будет, а массово кибенизироваться...
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30.12.2021 12:12 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
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30.12.2021 12:12 Відповісти
а няню дадут?
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30.12.2021 12:14 Відповісти
Вон помощница зам. министра образования бесхозная, забирайте
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30.12.2021 12:19 Відповісти
А кто крайний? Со мной ещё три человека
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30.12.2021 12:54 Відповісти
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30.12.2021 13:08 Відповісти
нельзя судить за красоту
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30.12.2021 12:56 Відповісти
Как труженица эскорта для богатых дядей-вполне. Правда грудь фасона "уши спаниэля" без поддержки -на любителя, Но, как помощница замминистра ОБРАЗОВАНИЯ- в чем она помогает образовывать - в том, что хорошо умеет. Ей помощь Зе на бизнес не нужна - налоги платить? Ей за услуги и так щедро платят и будут платить еще лет 5-7. А вот потом- уволят по возраст и надо будет думать о своем бизнесе..
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30.12.2021 15:12 Відповісти
Да. Христя Тишкун как раз свободна
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30.12.2021 12:19 Відповісти
БЕРУ!
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30.12.2021 12:51 Відповісти
Отличный выбор! В еде неприхотливая, ест устрицы, носит норку. Говорит только по последней модели Айфона. Отзывается на любое имя, знает команды..
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30.12.2021 13:18 Відповісти
Как говаривала моя преподавательница "злой вы человек и злом питаетесь". Почему вы не видите чудесных перспектив, открывающихся перед образованием, с такими-то помощницами министров?!
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30.12.2021 13:50 Відповісти
Перспективы действительно прекрасные, но меня больше волнует уровень развития самого зам. министра, который будучи уже в довольно зрелом возрасте исполняет подобную дичь... как он ещё фотки из сауны не запостил или там похвастаться нечем?! И как говаривал классик из киноленты Бумер: «Не мы такие, жизнь такая...
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30.12.2021 14:12 Відповісти
Забули дописати, що цих грошей вам як раз хватить на 3 місяці комуналки.
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30.12.2021 12:14 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності !!! Ця допомога ,як небіжчику гірчичник !!))))
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30.12.2021 12:18 Відповісти
купить на эти деньги пластиковых ящиков для строительного раствора и солить в них скумбрию, ту которая по 8. потом продавать её ленке уже по 5. а рассол по 3 - вирастюку для запаха и привкуса селёдочного. такой вот бизнес план.
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30.12.2021 12:21 Відповісти
Проще открыть водочный бизнес - купить на всю сумму водки и напоить друзей.
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30.12.2021 12:36 Відповісти
какой бизнес? шоб дядя игорь себе отжал? или шоб платить налоги слугам на ****** и кокаин?
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30.12.2021 12:22 Відповісти

А до этого не платили?
Вэлыкэ безробитництво...
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30.12.2021 12:23 Відповісти
Бізнес-план. ( Не дуже дякуйте)
Купуємо на 100 тищ. скумбрію по 8 грн. Кг.
Продаємо по 90 грн. Кг.
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30.12.2021 12:25 Відповісти
100 000/8=12 500 кг
12 500*90=1 125 000 грн.
1 125 000-100 000=1 025 000 грн. навару
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30.12.2021 12:28 Відповісти
Пропускаємо через касовий апарат і продаємо власну квартиру.)))
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30.12.2021 12:43 Відповісти
Уточнение: оплачиваем коммуналку, получаем штрафы за кассовый и отсутствие первички.
А тогда уже продают квартиру, почку ...
Думает для чего дали зеленую улицу транслантации.
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30.12.2021 13:17 Відповісти
"Отримаємо гроші, набудуємо вогнів, нехай за гроші гріються."

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30.12.2021 12:27 Відповісти
Цієї суми вистачить на один-два компи та оренду офічної кімнати на пару місяців. Непогано, якщо без відсотків.
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30.12.2021 12:30 Відповісти
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30.12.2021 12:35 Відповісти
"Безработным малообеспеченным" надо для начала найти работу и поработать немножко, чтобы было соображение в голове : что и как. А чиновникам, перед тем, как раздавать не свои деньги на сомнительные проекты, неплохо бы поинтересоваться - почему люди закрываются, а некоторые и уезжают из страны, проанализировать причины и срочно исправлять ситуацию
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30.12.2021 12:37 Відповісти
Тоесть люди которые не умеют делать бизнес, получат деньги на халяву. Очень удобно.
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30.12.2021 12:41 Відповісти
Если у малообеспеченного безработного не хватило мозгов трудоустроиться, то какой из него получится предприниматель?
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30.12.2021 12:42 Відповісти
Я знаю безробітного депутана від сн , який за рік став мільйонером . все інше казочки для зефілів
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30.12.2021 12:46 Відповісти
От тут циганам и аферистам карта и повалит.
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30.12.2021 12:47 Відповісти
а можно будет открыть харчевню-однодневку? я б тогда на допомогу нанял бы трёх бомжей побухать...и им хорошо,и допомогу возвращать не надо)))))))))
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30.12.2021 12:48 Відповісти
они безработные, потому что даже не могут переучиться на новую профессию, а тут сразу своё дело, где все на порядок сложнее... ага щас

и все ниши где можно хоть что-то заработать уже давно заняты
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30.12.2021 13:03 Відповісти
Мінсоцполітики, як завжди в українській владі приховує важливу частину інформації. "Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно" - на якій термін працевлаштує?
Якщо до півроку, то можна їм заплатити з позики мінімальні зарплати і віддавати позики не потрібно. А т.я. ці гроші можна витратити тільки на матеріали та обладнання, то закупити те, що потрібно працівникам, віддати їм ті товари, а по бухгалтерії провести як продаж, гроші з якого видані працівникам, як зарплата.
Як бізнес-план? Мабуть зебеня так і роблять.
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30.12.2021 13:08 Відповісти
В сім"ї має бути так - обирається найздібніший,найкмітливіший і найсильніший - і лишень в нього вкладуються кошти на освіту,на кар"єру,на все...Його задача - як буря пройти першим по життю і розчистити шлях для інших,слабкіших членів сім"ї...В слабого,схильного до неробства,до пияцтва гроші не інвестують,він все одно їх процвинькає,проп"є,прогуляє...Йому можна лишень допомогати,і це теж обов"язок того,першого...І другого,і третіх...Так є в нормальних родинах і відповідно в країнах...А те що робить наш зелений (в розумінні незрілий) президент...що ж,бомжі теж виборці,і їм можна буде навіть подарувати по старому айфону...перед виборами...
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30.12.2021 13:09 Відповісти
Есть дебилы, которые в нынешних реалиях открывают свой бизнес?
Вновь открывающиеся ФОПы - минимизация налогов для олигархов.
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30.12.2021 13:19 Відповісти
Я бизнес закрыл свой в эпоху бедности 19 апреля 2019 года...нема дурных платить дань быдлу Голобородьки...
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30.12.2021 13:44 Відповісти
У народа денег нет.. Что он у этого нового бизнеса покупать будет?
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30.12.2021 15:06 Відповісти
задумка хорошая, только с такой ценовой вакханалией 100 штук маловато будет...
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30.12.2021 15:26 Відповісти
Где то читал, что владельцы крупных выигрышей в лотерею успешно тратят деньги и со временем возвращаются к своей обычной никчемной жизни. Остаются ни с чем.

Поэтому возникает резонный вопрос, зачем малообеспеченному безработному (читай, неудачнику, не в обиду сказано) давать деньги, на которые и безнес то в принципе нельзя запустить.

Не умнее бы было, например, дать деньги опытному предпринимателю с условием трудоустройства вышеуказанной категории граждан?
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30.12.2021 18:19 Відповісти
 
 