З 1 січня безробітні зможуть отримати допомогу для відкриття власного бізнесу, - Мінсоцполітики

З 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені зможуть отримати фінансову допомогу від держави для започаткування власного бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Зазначається, що допомога надаватиметься в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей ("Рука допомоги").

На реалізацію цієї програми у прийнятому Верховною Радою держбюджеті на наступний рік передбачено близько 100 млн грн.

Безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року - 97 500 грн) зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів. Через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно буде повернути.

"Вагома перевага цієї програми в тому, що сума, яка повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно.

Для отримання фінансової допомоги потрібно звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Крім того, до центру зайнятості необхідно надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи", - йдеться в повідомленні.

Розробити бізнес-план допоможуть працівники центрів зайнятості, які надаватимуть учасникам бюджетної програми консультації із започаткування і ведення бізнесу та організовуватимуть для них безкоштовне професійне навчання.

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