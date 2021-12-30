З 1 січня безробітні зможуть отримати допомогу для відкриття власного бізнесу, - Мінсоцполітики
З 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені зможуть отримати фінансову допомогу від держави для започаткування власного бізнесу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
Зазначається, що допомога надаватиметься в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей ("Рука допомоги").
На реалізацію цієї програми у прийнятому Верховною Радою держбюджеті на наступний рік передбачено близько 100 млн грн.
Безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року - 97 500 грн) зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів. Через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно буде повернути.
"Вагома перевага цієї програми в тому, що сума, яка повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно.
Для отримання фінансової допомоги потрібно звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Крім того, до центру зайнятості необхідно надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи", - йдеться в повідомленні.
Розробити бізнес-план допоможуть працівники центрів зайнятості, які надаватимуть учасникам бюджетної програми консультації із започаткування і ведення бізнесу та організовуватимуть для них безкоштовне професійне навчання.
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Підприємці знають, що в в нас, якщо когось найняти заплатиш більше податків ніж вся ця допомога))
А до этого не платили?
Вэлыкэ безробитництво...
Купуємо на 100 тищ. скумбрію по 8 грн. Кг.
Продаємо по 90 грн. Кг.
12 500*90=1 125 000 грн.
1 125 000-100 000=1 025 000 грн. навару
А тогда уже продают квартиру, почку ...
Думает для чего дали зеленую улицу транслантации.
и все ниши где можно хоть что-то заработать уже давно заняты
Якщо до півроку, то можна їм заплатити з позики мінімальні зарплати і віддавати позики не потрібно. А т.я. ці гроші можна витратити тільки на матеріали та обладнання, то закупити те, що потрібно працівникам, віддати їм ті товари, а по бухгалтерії провести як продаж, гроші з якого видані працівникам, як зарплата.
Як бізнес-план? Мабуть зебеня так і роблять.
Вновь открывающиеся ФОПы - минимизация налогов для олигархов.
Поэтому возникает резонный вопрос, зачем малообеспеченному безработному (читай, неудачнику, не в обиду сказано) давать деньги, на которые и безнес то в принципе нельзя запустить.
Не умнее бы было, например, дать деньги опытному предпринимателю с условием трудоустройства вышеуказанной категории граждан?