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Новини Судова реформа
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Якщо нам зараз не вдасться провести судову реформу, то наступна можливість буде років через 30, - Маселко

Якщо нам зараз не вдасться провести судову реформу, то наступна можливість буде років через 30, - Маселко

В Україні зараз є шанси на успішне проведення судової реформи.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю адвокат, член правління Фундації DEJURE Роман Маселко.

Він пояснив, у чому полягає теперішня судова реформа, яка має стратувати з перезавантаження ВРП та ВККС: "Ці зміни повинні мати колосальний вплив. Тому що це ті органи, які проводитимуть очищення системи та набір нових кадрів. У чому полягала попередня реформа? Ми візьмемо кожного суддю, перевіримо його на доброчесність та компетентність. Тих, хто не пройдуть перевірку, звільнимо. Залишимо тих, хто відповідає цим критеріям. Потім відберемо на прозорих і чесних конкурсах нових людей, які так само будуть доброчесні та компетентні. Все досить просто, так? Але як усе відбувалося? Громадська рада доброчесності перевіряє суддів, знаходить факти недоброчесності, показує їх ВККС, а вона відповідає: "Та тут все нормально!". І суддя залишається на посаді. Або навіть якщо комісія погоджується, що потрібно звільнити, але у ВРП відмовляються це зробити. Чому так? Тому що ВККС та ВРП складаються із таких самих суддів, яких і потрібно було прибрати із системи. ... Це як "бджоли проти меду"! Тому логіка сьогоднішньої судової реформи полягає в тому, щоб сформувати нову ВККС та перезавантажити ВРП. І не просто поміняти обличчя, а призначити туди справді доброчесних і незалежних професіоналів, здатних поміняти систему на краще. Коли це відбудеться, можна буде говорити про те, що можуть відбутися якісні зміни".

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"Теперішня судова реформа ламає цю систему, бо Етична рада, яка буде перезавантажувати ВРП та конкурсна комісія, яка формуватиме нову ВККС наполовину складається із міжнародних експертів, які ще й мають вирішальний голос. Що це означає? Що ні влада, ні суддівські клани не матимуть на них вплив. Ніхто не зможе їм подзвонити і сказати: "Треба робити ось так". Втратити таку можливість було найстрашнішим для усіх влад. Якщо зараз експерти, на яких неможливо впливати, відберуть доброчесних професіоналів у ВРП та ВККС, то вони запрацюють на нових засадах. Будуть обирати суддями таки ж доброчесних професіоналів, а тих хто допустив порушення каратимуть, то це буде реальною реформою, а не імітацією, як раніше. Нам тоді не вдавалося, тому що не змінювалися ключові речі, на яких базується корупція, незаконні рішення та залишаються впливи", - наголосив Маселко.

"До речі, зараз є до 40 відсотків вакансій у судовій системі. Якщо їх заповнити людьми які стануть суддями завдяки своїм чеснотам і знанням, а не завдяки зв’язкам, за хабарі чи якісь інші моменти, то судова система може значно змінитися. Шанси є", - додав адвокат.

"Зараз, дійсно, важливий та переламний етап. Якщо нам не вдасться, то наступна можливість у нас буде років через 30. Судді у нас призначаються один раз і довічно. Тобто суддя призначений у 30 років може працювати до 65-ти. Звільнити їх дуже тяжко. Зараз є велика кількість вакансій. Багато ще звільниться. Відповідно, у найближчі 5 років відбудеться оновлення судового корпусу десь на 60 відсотків. Це більшість. Усі ті, хто прийдуть, займатимуть свої посади 20- 25 років. От, власне, чому така цифра. Якщо нам все вдасться, і ми матимемо нормальні ВККС і ВРП, то прийдуть якісні люди і їх буде більшість. Звичайно, не треба вірити у "манну небесну", - зазначив він.

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"Так, прийдуть не "янголи", а представники нашого суспільства з усіма нашими вадами. Звичайно, туди потраплять і корупціонери, і сумнівні особи, але, по-перше, їх буде менше. По-друге, якщо такі судді почнуть щось порушувати, на це потрібно негайно реагувати. Ця ж ВРП має право не лише набрати та призначити, а також розглядати дисциплінарні скарги та звільняти суддів. У нас раніше як було? Культ безкарності. Наприклад, ловлять п’яного суддю за кермом. Він на камеру говорить: "Навіть якщо я зараз тут когось вб’ю, ви не маєте права мене затримати!". Це бачить уся країна. Ми подаємо скаргу. Відео є, свідки теж, а Вища рада правосуддя відверто тягне понад рік та робить усе, щоб не звільняти його! Так от коли для подібних суддів будуть швидкі та рішучі наслідки, то система трансформується. Так, це не миттєві зміни. Навіть якщо зараз створять нову та якісну ВККС, почнуться процеси, то для "заходу" перших суддів потрібно від 9 місяців до півтора року. Тобто судова система почне оновлюватися із 2023 року. Якщо ж нам не вдасться, і у ВККС якось "протягнуть" подібних до попередніх, то, повторюся, наступний шанс у нас з’явиться років через 30", - резюмував Маселко.

Більш детально читайте в інтерв'ю адвоката Романа Маселка:"Татаров перетворив конкурс на керівника САП на посміховисько".

Автор: 

судова реформа (1459) Вища рада правосуддя (582) ВККСУ (453) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+9
Про яку судову реформу можна мріяти як що при владі совок та щей з ватою?
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30.12.2021 12:21
+9
Не вірю я в жодну судову реформу. Де взяти людей для судів? Ви хочете переконати мене, що якщо якось виписати закони та з, вибачте, гівняної обойми вибрати "суддів", то все запрацює? Та вони всі представники т.зв. юридичної спільноти на 99,99% вже є гнилими. Вже при вступі та в процесі навчання вони загнивають. І 99% ідуть на правничі спеціальності не для того, щоб чинити правосуддя. А якраз навпаки: продавати судові ухвали.
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30.12.2021 12:25
+9
Иншого шляху нема. Якщо не помиляюся, Словенія просто запросила була суддів із англосаксонських країн. Ми можемо зробити також: запросити вільних правників від англосаксів. На таку платню та привілеї стоятиме черга. А шлях "реформування" купи лайна -- безперспективний.
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30.12.2021 12:36
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Ну і хто має проводити рехворму ??Зелені кремлівські гниди ??))))
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30.12.2021 12:20 Відповісти
Есть такой человек!
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30.12.2021 12:40 Відповісти
А реформатори Портнов, Демченко і Татаров
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30.12.2021 13:07 Відповісти
Про яку судову реформу можна мріяти як що при владі совок та щей з ватою?
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30.12.2021 12:21 Відповісти
а не ти це робило разом? Ці срані "білі пальта" просто прекрасні.)
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30.12.2021 12:43 Відповісти
Головне "Лишьби не Порошенко" ,а там хоч трава не рости !!! Новие лица -Татаров,Ермак та т. ін . !!!)))
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30.12.2021 12:48 Відповісти
Яка рехворма ,якщо в країні відсутня реальна державна влада ,є лише лялькова імітація !!!)))
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30.12.2021 12:23 Відповісти
Не вірю я в жодну судову реформу. Де взяти людей для судів? Ви хочете переконати мене, що якщо якось виписати закони та з, вибачте, гівняної обойми вибрати "суддів", то все запрацює? Та вони всі представники т.зв. юридичної спільноти на 99,99% вже є гнилими. Вже при вступі та в процесі навчання вони загнивають. І 99% ідуть на правничі спеціальності не для того, щоб чинити правосуддя. А якраз навпаки: продавати судові ухвали.
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30.12.2021 12:25 Відповісти
Як реформувати на 100% корумповану систему ??? Лише докорінний демонтаж і з чистого аркуша !!!)))
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30.12.2021 12:33 Відповісти
Иншого шляху нема. Якщо не помиляюся, Словенія просто запросила була суддів із англосаксонських країн. Ми можемо зробити також: запросити вільних правників від англосаксів. На таку платню та привілеї стоятиме черга. А шлях "реформування" купи лайна -- безперспективний.
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30.12.2021 12:36 Відповісти
Хорватія теж все зробила з чистого аркуша !!!)))
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30.12.2021 12:40 Відповісти
Пам'ятаєте, казали, що треба підняти їм платню. Підняли. Надали такі ґарантії недоторканости, про які судді инших країн можуть лише мріяти. І що? Вартість ухвал, що продаються, лише зросла. А правосуддя для посполитого громадянина стало взагалі недоступним.
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30.12.2021 12:40 Відповісти
Проблема в суспільстві. Суспільство де злодії та кловани стають президентами інших суддів не буде. Реформуй хоч до устирачки.
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30.12.2021 12:44 Відповісти
Звісно, що всі наші проблеми лежать в етичній площині.
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30.12.2021 12:46 Відповісти
треба було ще у 14-му провести реформи за допомогою саме такого реформатора.
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30.12.2021 12:32 Відповісти
После Майдана надо было бы расстрелятьсотню, другую судей и беркутовцев которые были причастны к расстрелу Небесной Сотни. Тогда бы все в стране поняли. куда её двигаться.
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30.12.2021 12:36 Відповісти
Потрібен був чілійський варіант ,всю гидоту на стадіон !!!)))
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30.12.2021 12:38 Відповісти
ключове - " треба було "
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30.12.2021 13:25 Відповісти
Вы куда Чауса дели, лишенцы? Верните в Молдову и извинитесь, рехформаторы пустоголовые...
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30.12.2021 12:35 Відповісти
У Украины ближайшие 2 года вообще шансов никаких нет....
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30.12.2021 12:35 Відповісти
Якщо на реформувати Україну за кращими світовими зразками, то через 30 років її може не бути.
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30.12.2021 12:35 Відповісти
Судей надо выбирать, громада сама себе должна выбирать и судей и полицейских и многих других чиновников. Пусть они не всегда будут соответствовать зато Вам кукловодам не будут подчернены. А все ваши назначения это перелаживавшие денег из одного кармана в другой. Какие иностранные эксперты? Жене своей вместо себя найми иностранного мужа, и ре формируйтесь до бесконечности. Мы уже на грузинов насмотрелись.
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30.12.2021 12:37 Відповісти
Вы уже членограя выбрали главным ган*оном, вам выбирать только бутылку для приседания можно доверить.
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30.12.2021 12:40 Відповісти
Нашому бидлячоиу населеню байдуже, хай роблять реформу наші Західні партнери, а нам хохло-холуям нема коли цим займатись.
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30.12.2021 12:40 Відповісти
Тобто, Маселко вважає, що чинна зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе в 23/24 роках не поміняється на демократичну владу?
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30.12.2021 12:41 Відповісти
Справа в пожиттево обираємих суддях, треба буде чекати 30 років коли вони повиздихають.
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30.12.2021 12:45 Відповісти
від люстрації пожиттєве обрання не спасає
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30.12.2021 12:52 Відповісти
А хто їх змусить піти від влади ?? Смєтуни???)))
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30.12.2021 12:45 Відповісти
На хрен и половина нынешних судей не нужна (в общем-то все нынешние нелюстрированные юкрейниан-зорькины не нужны, они неизлечимо больны отсутствием уважения к праву),
Половину дел (клоуны, вы откытые враги украинского государства, или у части из вас, отчасти, есть инстинкт самосохранения) поручите шерифам (людям известным своей порядочностью, за которых проголосуют местные общины), как было на Диком Западе, в 19 веке, когда жители лимесных городков сами определяли, кто у них есть закон.
За тридцать лет судебная система, главный легализованный антигосударственный институт, не люстрирована, если в ближайшее время не люстрируюют ее, то она люстрирует Украину, коррумпированныая банда антигосударственников, очень хорошо устроившаяся и жирующая за наш счет, сделает все возможное, чтобы помочь Мордору захватить Украину, это ей было бы комфортно, даже если в процессе войны и оккупации половину коллаборционистов-судей народ прикончит.
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30.12.2021 12:46 Відповісти
А маселко бувший зебіл чи нє? Шось терзають сомнєнія
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30.12.2021 12:47 Відповісти
Реформировать суды надо было в 2015!
Зеленский реформировать ничего не будет.
А теперь главный вопрос: Кто должен прийти на смену Зеленскому, чтобы украинцы получили честное правосудие?
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30.12.2021 12:48 Відповісти
Дайте погадаю:
Медведчук? Бойко? Тимошенко? Гриценко? Разумков? Смешко? .......
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30.12.2021 12:56 Відповісти
Гор(н)дон !!!))))
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30.12.2021 13:17 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27775265.html Страх і ненависть у Кварталі 95

https://www.facebook.com/772449405/posts/10160131460989406/ Олександр Черненко: Щодо обшуків, які відбулися у помічника Порошенка - Юрія Онищенка та екс-нардепа Сергія Березенка.

Почнемо з того, що документів про так звану «вугільну справу» у них не може бути в принципі. Але давайте пофантазуємо і спробуємо уявити, що вони якимось чином могли б у них опинитися. І ці документи вони зберігають у себе дома з 2015 року.

Уявили? Я ні. І в ДБР теж уявити цього не можуть, але тим не менше вломлюються до них додому з обшуками.

Бо політичні переслідування не можливі без залякувань, постановочних маски-шоу та іншої мішури. Все в кращих традиціях НКВД-КГБ.

Цю б наполегливість влади та б в благих цілях. Наприклад, до завершення нарешті конкурсу по обранню керівника САП.
Зрештою, свіже опитування Демініціатив і Центру Разумкова вже засвідчило, що Порошенко перемагає Зеленського в другому турі. Поки що з мінімальним відривом.

Тому більше обшуків, не зупиняйтеся. Потрібно нарощувати відрив.
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30.12.2021 12:53 Відповісти
Всі судді хабарники.
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30.12.2021 12:54 Відповісти
За зелених ніякої реформи не буде. Вони прийшли нищити
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30.12.2021 12:58 Відповісти
Зелі- імпічмент !
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30.12.2021 13:06 Відповісти
Чем выше привелегии и зп тем выше должна быть ответстенность.
Попался на взятке значит смертная казнь для судей и конфискация всего майна у всех родственников до второго колена. Собственно и для всех высокопосадовцив то же.
А так реформуй не реформуй всё равно получишь буй.
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30.12.2021 13:21 Відповісти
алеж цього не буде ...
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30.12.2021 13:23 Відповісти
любите читати новітню фантастику - то читайте ....

" Ми візьмемо кожного суддю, перевіримо його на доброчесність та компетентність. Тих, хто не пройдуть перевірку, звільнимо. Залишимо тих, хто відповідає цим критеріям. Потім відберемо на прозорих і чесних конкурсах нових людей, які так само будуть доброчесні та компетентні. Все досить просто, так? Джерело:
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30.12.2021 13:22 Відповісти
Найкращий реформатор був Сашко Білий!
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30.12.2021 13:24 Відповісти
Читаєш ту фігню про реформу і думаєш - як же пояснити тим зеленим пуцькам що міняти одних продажних на других чесних то не є реформа...Треба кардинально міняти спосіб попадання суддів у своє тепле суддівське крісло,і шлях цей давно провірений,проторений і надійний - вибори...Тільки вибори суддів,з обов"язковим гласним і відкритим суддівством,можливістю їх дочасного переобрання можна буде назвати реформою...Суддя керується двома речами - законом і власним переконанням,і от у тому переконанні і вся справа...Його треба захистити від хабарів,від погроз,від насилля...Інакше судді не потрібні взагалі,суддівство передати комп"ютеру,закласти дані і він видасть срок без жодних вилок...
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30.12.2021 13:26 Відповісти
 
 