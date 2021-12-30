Якщо нам зараз не вдасться провести судову реформу, то наступна можливість буде років через 30, - Маселко

В Україні зараз є шанси на успішне проведення судової реформи.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю адвокат, член правління Фундації DEJURE Роман Маселко.

Він пояснив, у чому полягає теперішня судова реформа, яка має стратувати з перезавантаження ВРП та ВККС: "Ці зміни повинні мати колосальний вплив. Тому що це ті органи, які проводитимуть очищення системи та набір нових кадрів. У чому полягала попередня реформа? Ми візьмемо кожного суддю, перевіримо його на доброчесність та компетентність. Тих, хто не пройдуть перевірку, звільнимо. Залишимо тих, хто відповідає цим критеріям. Потім відберемо на прозорих і чесних конкурсах нових людей, які так само будуть доброчесні та компетентні. Все досить просто, так? Але як усе відбувалося? Громадська рада доброчесності перевіряє суддів, знаходить факти недоброчесності, показує їх ВККС, а вона відповідає: "Та тут все нормально!". І суддя залишається на посаді. Або навіть якщо комісія погоджується, що потрібно звільнити, але у ВРП відмовляються це зробити. Чому так? Тому що ВККС та ВРП складаються із таких самих суддів, яких і потрібно було прибрати із системи. ... Це як "бджоли проти меду"! Тому логіка сьогоднішньої судової реформи полягає в тому, щоб сформувати нову ВККС та перезавантажити ВРП. І не просто поміняти обличчя, а призначити туди справді доброчесних і незалежних професіоналів, здатних поміняти систему на краще. Коли це відбудеться, можна буде говорити про те, що можуть відбутися якісні зміни".

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"Теперішня судова реформа ламає цю систему, бо Етична рада, яка буде перезавантажувати ВРП та конкурсна комісія, яка формуватиме нову ВККС наполовину складається із міжнародних експертів, які ще й мають вирішальний голос. Що це означає? Що ні влада, ні суддівські клани не матимуть на них вплив. Ніхто не зможе їм подзвонити і сказати: "Треба робити ось так". Втратити таку можливість було найстрашнішим для усіх влад. Якщо зараз експерти, на яких неможливо впливати, відберуть доброчесних професіоналів у ВРП та ВККС, то вони запрацюють на нових засадах. Будуть обирати суддями таки ж доброчесних професіоналів, а тих хто допустив порушення каратимуть, то це буде реальною реформою, а не імітацією, як раніше. Нам тоді не вдавалося, тому що не змінювалися ключові речі, на яких базується корупція, незаконні рішення та залишаються впливи", - наголосив Маселко.

"До речі, зараз є до 40 відсотків вакансій у судовій системі. Якщо їх заповнити людьми які стануть суддями завдяки своїм чеснотам і знанням, а не завдяки зв’язкам, за хабарі чи якісь інші моменти, то судова система може значно змінитися. Шанси є", - додав адвокат.

"Зараз, дійсно, важливий та переламний етап. Якщо нам не вдасться, то наступна можливість у нас буде років через 30. Судді у нас призначаються один раз і довічно. Тобто суддя призначений у 30 років може працювати до 65-ти. Звільнити їх дуже тяжко. Зараз є велика кількість вакансій. Багато ще звільниться. Відповідно, у найближчі 5 років відбудеться оновлення судового корпусу десь на 60 відсотків. Це більшість. Усі ті, хто прийдуть, займатимуть свої посади 20- 25 років. От, власне, чому така цифра. Якщо нам все вдасться, і ми матимемо нормальні ВККС і ВРП, то прийдуть якісні люди і їх буде більшість. Звичайно, не треба вірити у "манну небесну", - зазначив він.

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"Так, прийдуть не "янголи", а представники нашого суспільства з усіма нашими вадами. Звичайно, туди потраплять і корупціонери, і сумнівні особи, але, по-перше, їх буде менше. По-друге, якщо такі судді почнуть щось порушувати, на це потрібно негайно реагувати. Ця ж ВРП має право не лише набрати та призначити, а також розглядати дисциплінарні скарги та звільняти суддів. У нас раніше як було? Культ безкарності. Наприклад, ловлять п’яного суддю за кермом. Він на камеру говорить: "Навіть якщо я зараз тут когось вб’ю, ви не маєте права мене затримати!". Це бачить уся країна. Ми подаємо скаргу. Відео є, свідки теж, а Вища рада правосуддя відверто тягне понад рік та робить усе, щоб не звільняти його! Так от коли для подібних суддів будуть швидкі та рішучі наслідки, то система трансформується. Так, це не миттєві зміни. Навіть якщо зараз створять нову та якісну ВККС, почнуться процеси, то для "заходу" перших суддів потрібно від 9 місяців до півтора року. Тобто судова система почне оновлюватися із 2023 року. Якщо ж нам не вдасться, і у ВККС якось "протягнуть" подібних до попередніх, то, повторюся, наступний шанс у нас з’явиться років через 30", - резюмував Маселко.

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