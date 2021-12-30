Саакашвілі перебуває у важкому стані. Завтра він зробить важливі заяви, - адвокат Гварамія
Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі важкий, у нього проблема з комунікацією у зв'язку з прийнятими під час перевезення з госпіталю Горі до Руставської в'язниці заспокійливими медичними препаратами.
Про це повідомив у четвер журналістам адвокат Ніка Гварамія після зустрічі з Саакашвілі у в'язниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На зустріч із адвокатами його під руки привели охоронці, тому що самостійно не міг пересуватися. Він дуже слабкий, загальмований у зв'язку із прийнятими заспокійливими медичними препаратами", - сказав Гварамія.
"Завтра він (Саакашвілі. - Ред.) зробить важливі заяви", - повідомив адвокат.
Адвокат також сказав, що під час переведення минулої ночі з госпіталю в Горі Саакашвілі не чинив співробітникам пенітенціарної служби опору.
"До палати в Горі до нього зайшло багато людей, він не чинив жодного опору через слабкість. Його на візку доставили до реанімобіля", - сказав Гварамія.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.
8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.
15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.
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и как йон их усех поборол.
Он поехал спасать от кацапского влияния Грузию. И верит в то что делает.
А украинскую границу он из принципа прорывал. Потому что какое-то быдло вытерло жопу Украинской Конституцией, лишило его гражданства и запретило въезд.
В какой-то степени он добился тогда справедливости. Быдло таки понесло ответственность. Но пока только политическую.
И там нет такого пункта - соврал. Даже если и соврал, то чиновник должен проверить инфу перед принятием решения. Если он накосячил, то должен ответить. Но клиент всё равно уже гражданин. Закон обратной силы не имеет.
Саакашвілі оголосив голодування. Він в тяжкому стані ))))
И то, что с ним происходит сегодня - прекрасный индикатор ху из ху.
Власти Грузии воды в рот набраи по поводу скопления войск у границ Украины.
Порохоботы поливают лайном, бо ругал их идола ни разу не коррумпированного.
Кажете "власЦі_Ґрузії_води_в_рот_набралі...". Та ще кілька тижнів тому блаЗЄнські також "вади_в_рот_набралі" стосовно скупчення кацапських військ коло наших кордонів. Казали, що розмови про це -- провокація. Та вони й зараз не дуже про це говорять, блаЗЄнський також мовчить. Головний ворог у нього -- Порошенко. Мабуть боїться, що знову купуватиме снайперські рушниці для нашого Війська. То чрму Сакартвело має кричати про "скоплЄніЄ_войск_россіі"?
а чо, ****...?!
Нам такое тоже предлагают. Даже бездарный зеля пытается что то родить.
А то когда вам выгодно вы кричите что наш барыга ничего не делал и всех скупил и сдал.
Иди когда вам выгодно вы кричите что наш барыга реформировал правоохранительные органы.
Такое впечатление что вы очень скучаете за нашим барыгой и до сих пор он президент.
За вашим барыгой скучает тюремная камера и до сих пор он президент только в ваших методичках.
Как там у них говорят - каждого барана подвешивают за его собственные... фаберже.
ну вот, а утром адвокат рассказывал "увезли в неизвестном направлении"
- Абнимаю!
-Жму руку!
Це добре, що він там з ними не нудьгує, а вони з ним. Нехай розважаються так і далі, чим би не тішилися.
А теперешняя грузинская власть молча со.... в пуйла. О чем с ними можноь говорить, если они даже не вякнут относительно касабского скотства в КрьІму и на Донбассе. Муд...и вьІ генацвале, хотя и не все. СтьІдно за вас.
Ну скільки можна ? За№бали....
Чувак САМ поїхав у тюрму.
Ми тут яким боком,блін......???
Нехай тепер сам вибирається.....