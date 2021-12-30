Саакашвілі перебуває у важкому стані. Завтра він зробить важливі заяви, - адвокат Гварамія

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі важкий, у нього проблема з комунікацією у зв'язку з прийнятими під час перевезення з госпіталю Горі до Руставської в'язниці заспокійливими медичними препаратами.

Про це повідомив у четвер журналістам адвокат Ніка Гварамія після зустрічі з Саакашвілі у в'язниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На зустріч із адвокатами його під руки привели охоронці, тому що самостійно не міг пересуватися. Він дуже слабкий, загальмований у зв'язку із прийнятими заспокійливими медичними препаратами", - сказав Гварамія.

"Завтра він (Саакашвілі. - Ред.) зробить важливі заяви", - повідомив адвокат.

Адвокат також сказав, що під час переведення минулої ночі з госпіталю в Горі Саакашвілі не чинив співробітникам пенітенціарної служби опору.

"До палати в Горі до нього зайшло багато людей, він не чинив жодного опору через слабкість. Його на візку доставили до реанімобіля", - сказав Гварамія.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.