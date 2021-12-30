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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі перебуває у важкому стані. Завтра він зробить важливі заяви, - адвокат Гварамія

Саакашвілі перебуває у важкому стані. Завтра він зробить важливі заяви, - адвокат Гварамія

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі важкий, у нього проблема з комунікацією у зв'язку з прийнятими під час перевезення з госпіталю Горі до Руставської в'язниці заспокійливими медичними препаратами.

Про це повідомив у четвер журналістам адвокат Ніка Гварамія після зустрічі з Саакашвілі у в'язниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На зустріч із адвокатами його під руки привели охоронці, тому що самостійно не міг пересуватися. Він дуже слабкий, загальмований у зв'язку із прийнятими заспокійливими медичними препаратами", - сказав Гварамія.

"Завтра він (Саакашвілі. - Ред.) зробить важливі заяви", - повідомив адвокат.

Адвокат також сказав, що під час переведення минулої ночі з госпіталю в Горі Саакашвілі не чинив співробітникам пенітенціарної служби опору.

"До палати в Горі до нього зайшло багато людей, він не чинив жодного опору через слабкість. Його на візку доставили до реанімобіля", - сказав Гварамія.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

Автор: 

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+31
да ну нах новости про карлсона... не порти нам новогоднее настроение
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30.12.2021 12:42
+22
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30.12.2021 12:59
+20
Спасать от кого? Быдлу как раз не понять то, что закон должен быть один для всех. Это грузинское говно уже прорывало границу у нас и ей это сошло с рук. Только вот на родине не вышло, придется отвечать за содеянное.
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30.12.2021 13:05
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да ну нах новости про карлсона... не порти нам новогоднее настроение
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30.12.2021 12:42 Відповісти
Вже краще від цього бебебе ніж від бубубу.
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30.12.2021 13:33 Відповісти
Иди тьІ на ...
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30.12.2021 15:05 Відповісти
Я зрозумів чому він поїхав у Грузію, він був уже тяжкохворим, а тому вирішив на шару полікуватися в тюремній "больнічкє"
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30.12.2021 17:10 Відповісти
Хоч серіал знімай...Ермак, Шифер, займіться сценарієм.
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30.12.2021 12:44 Відповісти
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30.12.2021 13:45 Відповісти
баригі! баригі! абир... абир... абирвалг!
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30.12.2021 12:46 Відповісти
Кому на этот раз отведена роль барыги?
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30.12.2021 12:46 Відповісти
про барыг нам поведает...
и как йон их усех поборол.
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30.12.2021 12:48 Відповісти
Если у него проблемы с коммуникацией, то он может плести, что угодно... Важно сообщит рецепт приготовления супа-харчо.
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30.12.2021 14:04 Відповісти
Не сиділось йому в затишному кабінеті - віскарік-коксік-Ясько (порядок вживання можна змінювати).
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30.12.2021 12:49 Відповісти
пусть скажет спасибо єлдаку который уговорил ехать в грузию все четко просьба хйла этого на родину пороху пидозра
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30.12.2021 12:50 Відповісти
только после этого можно будет переваротьку поехать поцеловать сапог хйлу
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30.12.2021 12:52 Відповісти
"Переворотько»- жесть, *****!
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30.12.2021 12:55 Відповісти
Нафига он туда поехал?
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30.12.2021 12:51 Відповісти
Торкнуло....
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30.12.2021 12:53 Відповісти
Он настоящий борец. Поехал спасать свою страну. Но быдлу этого не понять.
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30.12.2021 13:02 Відповісти
Спасать от кого? Быдлу как раз не понять то, что закон должен быть один для всех. Это грузинское говно уже прорывало границу у нас и ей это сошло с рук. Только вот на родине не вышло, придется отвечать за содеянное.
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30.12.2021 13:05 Відповісти
Я и говорю, что вам не понять.

Он поехал спасать от кацапского влияния Грузию. И верит в то что делает.

А украинскую границу он из принципа прорывал. Потому что какое-то быдло вытерло жопу Украинской Конституцией, лишило его гражданства и запретило въезд.

В какой-то степени он добился тогда справедливости. Быдло таки понесло ответственность. Но пока только политическую.
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30.12.2021 13:22 Відповісти
Судячи по всьому, в Грузії не такий вже «кацапський вплив» як опишуть ваші корумповані ЗМ істерії. Так що..
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30.12.2021 13:25 Відповісти
Грузія є власністю акціонера газпрома Іванішвілі. Як і будь-який олігарх він звичайно не горить бажанням ділитись своєю коровою з х-лом. Але його побажання типу - закрити Саакашвілі звичайно буде виконано. Корумпована державна система там вже збудована і всі важливі рішення приймаються в кабінеті Іванішвілі.
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30.12.2021 13:35 Відповісти
НІТ. Всі бачили як обурились грузини вчинком кацапа в їхньому парламенті. Я також колись вболівав за Саакашвілі, а потім подивився як він бігає по одеським пляжам, руйнуючи паркани на камеру і здивувався подібному популізму на камери-так із корупцією не боряться, якщо по справжньому. Ось і зацікавився цією людиною. Як на мене, Саакашвілі це такий собі пройдоха. Поговорив з грузинами тут-дуже вони його не *******. І те, що він робив при Порошенко, коли відверто продався за кеш Коломойському і те, що практично нічого не робив, коли продався вже новій владі як і Лєщенкл. Світ змінився і дуже швидко став супер мобільним. Все всі бачать і розбираються потихеньку who is who. Так щоІди геть, провокатор.
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30.12.2021 14:08 Відповісти
Его не гражданства лишили, а он его незаконно получил, соврав. Скорее всего за него заполняли документы, но это его проблемы. Далее - в Грузии СВОБОДНЫЕ выборы. Даже по опросам, заказанных его партией его партия проигрывает. И от чего он поехал спасать? От свободных выборов?
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30.12.2021 13:33 Відповісти
Понимаешь - есть такая штука как Закон. Там чётко прописаны все случаи лишения гражданства.

И там нет такого пункта - соврал. Даже если и соврал, то чиновник должен проверить инфу перед принятием решения. Если он накосячил, то должен ответить. Но клиент всё равно уже гражданин. Закон обратной силы не имеет.
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30.12.2021 13:40 Відповісти
Херню пишешь. При чем тут обратная сила закона? Слышал что-либо о нарушении процедуры? Если процедура применения закона нарушена, то и результат незаконен. Попробуй получить американскую, например, визу, даже не гражданство, указав о себе неверные сведения. Ездить будешь не дальше Мухосранска всю оставшуюся жизнь. Так и здесь нет, правдивой информации - нет законного гражданства.
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30.12.2021 14:34 Відповісти
Я дивлюся - на форумі завелася купа "тлумачів Закону"? Так от пояснюю - якщо для здійснення "правочину" вимагаються конкретні документи інформація чи обствини (в даному випадку - надання громадянства) а особі яка має право вчинення даного правочину (Порошенку) була надана неправдива інформація то даний правочин визнається "нікчемним" (тобто - "недійсним") І саме це було зроблено Саакашвілі (чи його довіреною особою) при вирішенні питання про надання йому громадянства України Якщо не віриш - спитай будь-якого правника-практика (адвоката суддю чи слідчого)
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30.12.2021 14:45 Відповісти
Соевым Закон не писан...
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30.12.2021 17:50 Відповісти
И кто ему "незаконно" дал гражданство?
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30.12.2021 13:40 Відповісти
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30.12.2021 13:47 Відповісти
Після коксу йому могло ще й не таке приверзтись!
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30.12.2021 13:34 Відповісти
...он всегда рвется кого-то, и чего-то спасать.((((
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30.12.2021 15:11 Відповісти
Занесло Міхо нелегка у вертеп москофілів
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30.12.2021 12:51 Відповісти
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30.12.2021 12:51 Відповісти
Много людей ждут это заявление ...
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30.12.2021 12:52 Відповісти
Ніхто вже не вірить патологічному брехуну Саакашвілі.
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30.12.2021 12:52 Відповісти
10 років потому
Саакашвілі оголосив голодування. Він в тяжкому стані ))))
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30.12.2021 12:52 Відповісти
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30.12.2021 12:54 Відповісти
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30.12.2021 12:59 Відповісти
Він у важкому стані...Завтра зробить предсмертні заяви...Якщо до влади не дійде,то він ці заяви повторить...через пару місяців...
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30.12.2021 12:55 Відповісти
Важка ломка…
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30.12.2021 12:57 Відповісти
Надо признать что на последних фотках он таки значительно похудевший.
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30.12.2021 12:59 Відповісти
если его выпустить - снова начнет бегать, лазить по крышам и захватывать здания, как живчик
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30.12.2021 13:00 Відповісти
Человек беспокойной судьбы...
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30.12.2021 13:01 Відповісти
Больше не о ком поговорить ? У нас в стране своим проблем мало. Грузия сама разберётся что им делать со своим заключённым. Вы о своими разберитесь сначала.
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30.12.2021 13:01 Відповісти
Сцякашвиля нецікавить..
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30.12.2021 13:02 Відповісти
заявление, что он слезает с бутылки?!
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30.12.2021 13:06 Відповісти
Таки дали Міхо заспокійливого коксу.
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30.12.2021 13:08 Відповісти
"...Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства. Понесло его по России, за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет."(с)
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30.12.2021 13:08 Відповісти
Саакашвили в первую очередь враг Уйла.
 И то, что с ним происходит сегодня - прекрасный индикатор ху из ху.
Власти Грузии воды в рот набраи по поводу скопления войск у границ Украины.
Порохоботы поливают лайном, бо ругал их идола ни разу не коррумпированного.
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30.12.2021 13:10 Відповісти
Але служив останнім часом він своєму ідолові, блаЗЄнському. Також "ніразунєкорумпірованому" Що сталося з таким принциповим Саакашвілі? Осліп, оглух? That is the question...
Кажете "власЦі_Ґрузії_води_в_рот_набралі...". Та ще кілька тижнів тому блаЗЄнські також "вади_в_рот_набралі" стосовно скупчення кацапських військ коло наших кордонів. Казали, що розмови про це -- провокація. Та вони й зараз не дуже про це говорять, блаЗЄнський також мовчить. Головний ворог у нього -- Порошенко. Мабуть боїться, що знову купуватиме снайперські рушниці для нашого Війська. То чрму Сакартвело має кричати про "скоплЄніЄ_войск_россіі"?
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30.12.2021 13:18 Відповісти
пускай этим вопросом занимается «Офис простых решений»...
а чо, ****...?!
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30.12.2021 13:14 Відповісти
Хорошо же он реформировал грузинские правоохранительные органы.
Нам такое тоже предлагают. Даже бездарный зеля пытается что то родить.
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30.12.2021 13:16 Відповісти
Ваш барыга тоже реформировал правоохранительные органы. Сейчас от них скрывается...
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30.12.2021 13:42 Відповісти
Вы уже как то определитесь.
А то когда вам выгодно вы кричите что наш барыга ничего не делал и всех скупил и сдал.
Иди когда вам выгодно вы кричите что наш барыга реформировал правоохранительные органы.
Такое впечатление что вы очень скучаете за нашим барыгой и до сих пор он президент.
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30.12.2021 13:52 Відповісти
Ну так вы сами определитесь- ваш барыга реформировал правоохранительные органы или нет?
За вашим барыгой скучает тюремная камера и до сих пор он президент только в ваших методичках.
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30.12.2021 17:49 Відповісти
Это его сознательный личный выбор !
Как там у них говорят - каждого барана подвешивают за его собственные... фаберже.
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30.12.2021 13:20 Відповісти
кожен день кілька новин про нього. чому це так важливо? в нього тут якась велика підтримка? чи він зробив щось важливе для нас?
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30.12.2021 13:22 Відповісти
Колись я теж задавався цим питанням. Рекомендую звернути увагу на джерела фінансування цензору та інших персонажів, яких він іноді цитує, які, здавалось би, не заслуговують уваги, чиїми креатурами вони є. Якщо коротко - хто даму платить, той даму і танцює.
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30.12.2021 13:36 Відповісти
Он дал миру и Украине няшную Ясько и дуру с ведром на голове и авоськой на морде.
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30.12.2021 13:47 Відповісти
нашелся?
ну вот, а утром адвокат рассказывал "увезли в неизвестном направлении"
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30.12.2021 13:26 Відповісти
Заповіт оголосить?!
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30.12.2021 13:27 Відповісти
Vazhnoje zajavlenie mozhet bitj toljko odno - chestnoje priznanije chto 08.08.08 voinu razvezali po dogovorjonnosti s ******, vsio ostoljnoje treplo be be be bee
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30.12.2021 13:29 Відповісти
Саакашвили находится в тяжелом состоянии.-У Коломойского , Рабиновича-праздник.Где-то Шаломов приготовил Михрютке новогодний подарок-новичёк.
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30.12.2021 13:35 Відповісти
соевые тоже по этому поводу говеют...
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30.12.2021 13:43 Відповісти
С морковными. Морковка-главный индгридиент цимеса.
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30.12.2021 13:58 Відповісти
За то у идиотов горе. И переживания - шо ж такого важного сморозит карлсон.
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30.12.2021 14:41 Відповісти
соевый, заметь, за паребриком лаптеногие радуются так же как и ты. И барыга с ****** ща по телефону наверное трещат:
- Абнимаю!
-Жму руку!
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30.12.2021 17:45 Відповісти
Дали гражданство этому прохиндею,теперь следите за судьбой "украинца".
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30.12.2021 13:41 Відповісти
Цікаво, він з Семнченко переписується? Маляви шлють друг другу? А так , конєчно, то Порошенко винуватий.
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30.12.2021 13:45 Відповісти
Ломка від втрати влади. Так хотілось знову ширнутись...
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30.12.2021 13:48 Відповісти
Дивно якось, бо героїня Савченко після голодовки мала досить пристойний вигляд і жодних проблем зі здоров'ям)
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30.12.2021 13:57 Відповісти
Наверное зубы хорошие у обоих. С плахими зубами такие сраки не наесть
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30.12.2021 14:57 Відповісти
Завтра начнется новый сезон сериала Голодовка.)))
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30.12.2021 14:06 Відповісти
Засуньте ему в жопу вентилятор,сразу полегчает...
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30.12.2021 14:17 Відповісти
Скажу свое жизненное наблюдения. как было бы хорошо за нашим дурдомом из особнячка в Черного рии наблюдать, так же здорово что сракашвиля бугорозит в грузии а не у нас. так он может себе хоть хачапури с сраку совать в знак протеста, главное что это ТАМ!!!!
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30.12.2021 14:20 Відповісти
Саакашвили - ещё один сержант Журавель зеленского.
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30.12.2021 14:40 Відповісти
Дайте ему ширнуться уже
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30.12.2021 14:44 Відповісти
Окей, най буде.

Це добре, що він там з ними не нудьгує, а вони з ним. Нехай розважаються так і далі, чим би не тішилися.
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30.12.2021 14:49 Відповісти
Замете, для местных только у Порошенко дерьмо пахнет ландышем😁
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30.12.2021 15:04 Відповісти
Саакашвили оказал сопротивление пуйлу. Да погибли грузинские солдатьІ в той войне. Но ордьІнцев тоже не мало погибло и за 5 дней завалили 8 ордьІнских самолетов.
А теперешняя грузинская власть молча со.... в пуйла. О чем с ними можноь говорить, если они даже не вякнут относительно касабского скотства в КрьІму и на Донбассе. Муд...и вьІ генацвале, хотя и не все. СтьІдно за вас.
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30.12.2021 15:12 Відповісти
дахолаз у ВАЖЛИВОМУ стані зробить ВАЖКІ заяви. З заявами у сракашвілі проблем не виникало ніколи, то одне. Друге. На фіґа оце інформаційне сміття?
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30.12.2021 16:56 Відповісти
а разве человек в тяжелом состоянии у которого путается сознание может делать какие-то заявы...в смысле - суд их учтет??? это не противоречит законности???
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30.12.2021 18:45 Відповісти
Капець..............
Ну скільки можна ? За№бали....
Чувак САМ поїхав у тюрму.
Ми тут яким боком,блін......???

Нехай тепер сам вибирається.....
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30.12.2021 19:11 Відповісти
 
 