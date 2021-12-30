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Головна тема сьогоднішньої розмови Байдена та Путіна - перемовини щодо "гарантій безпеки", - Пєсков

Головна тема сьогоднішньої розмови Байдена та Путіна - перемовини щодо

Сьогодні відбудеться телефонна розмова президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена. Вони обговорять актуальні питання переговорів про "гарантії безпеки".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посилаючись на ТАСС.

За його словами, головна тема розмови: переговори про "гарантії безпеки", які відбудуться після новорічних свят між Москвою та Вашингтоном.

Пєсков також наголосив, що це буде телефонна розмова двох президентів, тому жодної публічної частини не передбачено. Пєсков нагадав, що переговори відбудуться з ініціативи президента Путіна.

Більше того, Пєсков заявив, що Росія нібито ніколи "не була джерелом напруги і не була першоджерелом напруги".

"Ми налаштовані на розмову, ми хочемо цієї розмови. Ми вважаємо, що тільки в ході переговорів можливе вирішення тих нагальних проблем, яких вдосталь є між нами", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішні перемовини із Байденом ініціював Кремль, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2883) перемовини (2858) Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23766) росія (64969) США (22590)


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Топ коментарі
+9
риторический вопрос-как можно просить гарантий при этом угрожать стороне -от которой требуешь гарантий.. какой то сюрреализм- а не политика... би-полярность фактов и реализма и просьбы а я на вас нападу или на третью страну -НО вы дайте мне гарантии- что вы не будете принимать в свой союз третью страну (Украину) я ее (Украину) сам слопаю-уничтожу-полделю -разорву на части шматки......потому что я Х..ло и мне так захотелось...и я считаю что Украины как государство нет нет украинского народа нации нет языка и культуры как украинское зато есть КАЦАПИЯ СМЕСЬ ТАТРО МОГОЛОВ УГРОВ ФИНОВ ВПСОВ ВЕНГРОВ УРДМУТОВ БАСУРМАНОВ НАМЕШАННЫХ ИНОЗЕМНО ЕВРОПЕЙСКОЙ КРОВИ...
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30.12.2021 13:00
+8
я бы гарантировал только гаагский трибунал по военным преступлениям
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30.12.2021 12:53
+7
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30.12.2021 12:54
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я бы гарантировал только гаагский трибунал по военным преступлениям
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30.12.2021 12:53 Відповісти
Цікаво, шобла переовників,розуміє,що стає співучасниками х-лвських злочинів???
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30.12.2021 12:55 Відповісти
ща каждый пересичный геополитик выскажет своё веское мнение
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30.12.2021 13:13 Відповісти
помилка Байдена - починати розмову про "гарантії рашки"

гарантій потребує Україна
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30.12.2021 13:25 Відповісти
ошибка избирателей в 19м году
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30.12.2021 13:35 Відповісти
Вместо повестки,,е**ть нароссию,, старые пердуны будут обсуждать ,,гарантии безопасности,, кацапской помойки. Похоже последний вменяемый Президент США был Рейган.
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30.12.2021 19:14 Відповісти
Безпеки вбивць?? Преєстна...
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30.12.2021 12:53 Відповісти
гарантувати рашці "залізний занавєс"
та й хай собі конають....
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30.12.2021 13:26 Відповісти
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30.12.2021 12:54 Відповісти
скорее всего ***** сможет выторговать сворачивание дела по MH17, все обрежется на исполнителях, при том что доказательства того кто им дал бук у разведки есть.
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30.12.2021 12:57 Відповісти
Это их меньше всего волнует, европейцев, кстати, тоже. Европейцев волнуют только рашкинских энергоресурсы, деньги и спокойствие на внешних границах ЕС.
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30.12.2021 13:14 Відповісти
европеец европейцу рознь, те кто ближе к мордору уже вкурили кто следующий
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30.12.2021 13:30 Відповісти
Это пока только часть поляков да литовцы поняли. Остальные нет.
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30.12.2021 13:43 Відповісти
риторический вопрос-как можно просить гарантий при этом угрожать стороне -от которой требуешь гарантий.. какой то сюрреализм- а не политика... би-полярность фактов и реализма и просьбы а я на вас нападу или на третью страну -НО вы дайте мне гарантии- что вы не будете принимать в свой союз третью страну (Украину) я ее (Украину) сам слопаю-уничтожу-полделю -разорву на части шматки......потому что я Х..ло и мне так захотелось...и я считаю что Украины как государство нет нет украинского народа нации нет языка и культуры как украинское зато есть КАЦАПИЯ СМЕСЬ ТАТРО МОГОЛОВ УГРОВ ФИНОВ ВПСОВ ВЕНГРОВ УРДМУТОВ БАСУРМАНОВ НАМЕШАННЫХ ИНОЗЕМНО ЕВРОПЕЙСКОЙ КРОВИ...
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30.12.2021 13:00 Відповісти
Крім того Україну створив мордвино-шведо-єврей Ленін-Бланк.
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30.12.2021 13:12 Відповісти
Приходит как-то Крупская к Ленину, а тот сидит и из кусочков сала что-то строит.
- Володя, ты что это делаешь?
- Да вот, Надюша, Укгаину пгидумываю.
- А зачем сало взял?! Говна возьми - у нас же его больше!
- Да пгобовал я, из говна Госсия получается.
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30.12.2021 14:19 Відповісти
Полотно , масло , альцгеймер...
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30.12.2021 17:57 Відповісти
Банда гопников , терроризирующая двор, требует чтобы менты не приближались к этому двору ближе, чем на пару кварталов.

Ха-ха? Только вот менты садятся с ними за стол переговоров ...
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30.12.2021 13:07 Відповісти
Краіна дикоі орди , яка веде постійні війни із іншими краінами, вимагає
якихось гарантій для себе 😡від в рази , сильнішоі краіни від себе- це США
Ця кремлівська дичина вже дістала весь цивілізований світ шантажем
і гібридними війнами !
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30.12.2021 13:08 Відповісти
Безопасности для кого? Для ********* чтобы ей НАТО не мешало захватывать соседние страны?
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30.12.2021 13:11 Відповісти
Именно!
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30.12.2021 13:28 Відповісти
Тот случай когда молишься чтобы они ниочем не договорились. Потому все чего Рашка хочет это закрепить за собой захваченные территории чтобы идти дальше. И на Украине амбиции ***** не заканчиваются.
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30.12.2021 13:14 Відповісти
Финансовая разведка США, очень крепко держит путина и его окружение за яйца.
Ребята засуетились. https://www.youtube.com/watch?v=ShtnXHHzHsw Требуют гарантий для своих денег.
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30.12.2021 13:19 Відповісти
можемо гарантувати *****, що він цілком безпечно отримає по хлєбалу, якщо сунеться
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30.12.2021 13:20 Відповісти
меморандум пекинский Х-йло устроит?
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30.12.2021 13:20 Відповісти
Складається таке враження, що ***** хоче виторгувати гарантії для своєї кліки і особисто для себе.
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30.12.2021 13:29 Відповісти
Бункерному Обнуленышу личные гарантии никчему. Да и на свое окружение ему насрать. А вот единственное что ему страшно так ето то что США и НАТО поставляют Украине вооружение. ***** знает что при дальнейшем наступлении может потерпеть позорное поражение в Украине когда его задрыпаная армия привыкшая воевать с бабуинами столкнется с меньшей армией но с современными технологиями. Именно поетому ***** засекретило свои потери. Именно поетому на Рашке было столько визга когда украинский Байрактар уничтожил росийскую гаубицу стоящую в далеком тылу а потом сами кацапы ето отрицали, чтобы вся пропаганда о непобедимости *рузгой армии* не рухнула в один миг. Тогда с грозности Рашки будут все смеяться и рвать на куски. Только ето остановило пока *****.
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30.12.2021 13:43 Відповісти
_Бабайден гарантирует неприкосновенность агрессору - ждите нападения на страны Балтии и Польшу...
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30.12.2021 13:29 Відповісти
Байден поздравит Шизоида КГБиста с распадом СССр 26 декабоя 1991 года...
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30.12.2021 13:30 Відповісти
Нет, вы не первоисточник напряжённости - вы правонаследники большевистского переворота, убийства легитимного монарха
и красного террора.
Вот кем являются кремлёвские педофилы и их спикеры-шестёрки.
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30.12.2021 13:32 Відповісти
По поводу легитимности монарха - так он сам отрёкся от престола.

К тому же это сегодня в ********** он типа мученик, а при жизни его звали Николашка-Кровавый, за расстрел Хрестного хода.
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30.12.2021 13:46 Відповісти
Чтобы заставить царя отречься, большевичкам пришлось попотеть.
Но от факта расстреля им всё равно никуда не деться.
Боялись даже деморализованного и отрёкшегося.
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30.12.2021 15:20 Відповісти
Видимо вы давно читали историю.
Николай Кровавый отрекся от престола, в своей ставке под Могилевом, в своём Царском эшелоне, 8-го марта (23 февраля) 1917-го года, когда к нему в вагон пришли с требованием отречься от Престола им же назначенные армейские генералы. Февральская революция, а не Октябрьский переворот евреев.

Кстати, расстреливали царя евреи, под руководством еврея Войкова. Захватив власть в октябре, евреи очень боялись, что сверженный, но живой царь очень быстро станет знаменем антиеврейского вооруженного восстания.
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30.12.2021 15:50 Відповісти
Ну так ипанашка Николай 2й евреев за людей не считал; они и отомстили.
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30.12.2021 18:29 Відповісти
Это не была месть, это было ограбление. Не было у евреев своей страны, решили хапнуть ту, что ранее их пригрела, дала пищу, крышу.

И справедливости ради надо сказать, что сами евреи себя не относят к людям, то есть к гоям.

Я читал КАК евреи толкались в том подвале и на глазах у дочерей скопом стреляли в Николая. И уже расстреляв по барабану в Николая, перезарядили револьверы и стали убивать царицу и детей. Это было мерзко и подло. А потом пытались скрыть свое преступление, минимум два раза перепрятывая тела убитых.
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30.12.2021 18:47 Відповісти
Тут надо напомнить Мавзолейныи хмырям что с 10 февраля 1992 года на РАБссию вылетело 120 военнотранспортных самолета США с Ножками Буша...,на РАБссии начинался Голодомор..но американцы добрый народ подарив бесплатно миллионы тонн продуктов питания...,я бы не дал и килограмма крысам краснопузым...
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30.12.2021 13:35 Відповісти
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30.12.2021 13:37 Відповісти
Хммм.....15.30. Надеюсь маленький зеленый снова будет цепко держаться за кресло.....чтобы не разбить рожу?.....рефлекс хорошо усвоил, когда рожу об стол разбил....да, харя зеленая?
Есть чувство осознанного страха??...... держись, держись, крепко держись.....мы всегда рядом и придем на подмогу.
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30.12.2021 13:35 Відповісти
В очередной раз х.йло попробует давить на Запад с целью согласия того на раздел Украины и Европы. И возможно что то выторгует у американского деда. Сворачивание дела по малайзийскому Боингу или отказ США от санкций против сп-2 это максимум того на что готов пойти Байден НО они будут борзеть как любой гопник и выдавливать для себя по-максимуму вяличия .
А наши соево-зеленые идиоты так и не ввели за 7 лет войны визовый режим со страной агрессором.
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30.12.2021 13:36 Відповісти
Чувствуется, что Россия выдыхалась, тяжело больная, находится на грани распада и требует каких-то гаранти, то есть мира. Но переговоры начнутся в первую очередь с розращения оккупированых территорий Украине (Донбасса и Крыма), признания Россией международного права, суверинитета других государств, границ, сокращения российской армии или России грозят новые сакции, которые окончательно похоронят Россию.
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30.12.2021 13:38 Відповісти
_Вы прочитали новости из параллельной вселенной, где расия выдохлась, отступает и пятится, вот-вот рассыпется и всё такое. Свидетели анаконды! А теперь о погоде...
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30.12.2021 13:47 Відповісти
********* спасет РАБссию...
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30.12.2021 13:41 Відповісти
Моя думка з приводу усіх цих переговорів між РФ та НАТО, Путіним та Байденом це бажання РФ виправдати свою агресію.
Коротко, агресія РФ проти незалежної України провалилася і вже стає неможливим скривати факт відкритої агресії РФ проти України. Особливо після проголошення суду по MH-17 стає чітко питання, а хто дав наказ на використання установки БУК на території незалежної країни, що зрозуміло виведе суд на вищий рівень керівництва РФ. Тобто тепер необхідно пояснювати внутрішньому споживачу як так сталося що РФ напала на "братню славянську" Україну без попередження війни, та нести відповідь за збиття літака перед світовою спільнотою, що з цим робити та хто буде відповідати за тисячі загиблих, зруйновану та розкрадену інфраструктуру та хто буде це усе відновлювати за чий рахунок?
Думаю що Путін намагається виправдати свої злочини та перевести дії РФ з агресії в захист від агресії НАТО, просто щоб в майбутньому не виплачувати репарації за нанесену шкоду.
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30.12.2021 14:12 Відповісти
После всего, что Россия наделала, никто никаких гарантий России не даст. Наоборот будут вводиться все новые и новые санкции, которые похоронят Россию как государство. Тем более, что Россия как государство не состоялось. Ничего своего нет, все краденое, название, вера, история, земли, язык. Скоро народы скинут это дерьмо, которое называется Россия.
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30.12.2021 14:28 Відповісти
"Скоро народы скинут это дерьмо, которое называется Россия"
_На днях - а то и раньше... Глупец. Выдавать желаемое за действительное - это не от большогго ума.
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30.12.2021 15:30 Відповісти
''Росія нібито ніколи "не була джерелом напруги і не була першоджерелом напруги".''-
ага,они первые начали,cамый свежий анекдот...
путин боится не дожить до того времени,когда Украина будет в НАТО,
а она там будет...
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30.12.2021 15:17 Відповісти
Переговори з терористами, які захопили заручників в банку.
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30.12.2021 16:16 Відповісти
хм. великоскрепная страна, обладающая: аналоговнетными "калибрами", многомаховыми "цирконами" и прочими "посейдонами", а также народом готовым идти за своим предводителем в рай просит "гарантий безопасности" у разлагающихся буржуинов. да, как так-то?!
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30.12.2021 17:57 Відповісти
Убийца требует амнистии и статуса "честного фраера".
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30.12.2021 18:00 Відповісти
 
 