Головна тема сьогоднішньої розмови Байдена та Путіна - перемовини щодо "гарантій безпеки", - Пєсков
Сьогодні відбудеться телефонна розмова президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена. Вони обговорять актуальні питання переговорів про "гарантії безпеки".
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посилаючись на ТАСС.
За його словами, головна тема розмови: переговори про "гарантії безпеки", які відбудуться після новорічних свят між Москвою та Вашингтоном.
Пєсков також наголосив, що це буде телефонна розмова двох президентів, тому жодної публічної частини не передбачено. Пєсков нагадав, що переговори відбудуться з ініціативи президента Путіна.
Більше того, Пєсков заявив, що Росія нібито ніколи "не була джерелом напруги і не була першоджерелом напруги".
"Ми налаштовані на розмову, ми хочемо цієї розмови. Ми вважаємо, що тільки в ході переговорів можливе вирішення тих нагальних проблем, яких вдосталь є між нами", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
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гарантій потребує Україна
та й хай собі конають....
- Володя, ты что это делаешь?
- Да вот, Надюша, Укгаину пгидумываю.
- А зачем сало взял?! Говна возьми - у нас же его больше!
- Да пгобовал я, из говна Госсия получается.
Ха-ха? Только вот менты садятся с ними за стол переговоров ...
якихось гарантій для себе 😡від в рази , сильнішоі краіни від себе- це США
Ця кремлівська дичина вже дістала весь цивілізований світ шантажем
і гібридними війнами !
Ребята засуетились. https://www.youtube.com/watch?v=ShtnXHHzHsw Требуют гарантий для своих денег.
и красного террора.
Вот кем являются кремлёвские педофилы и их спикеры-шестёрки.
К тому же это сегодня в ********** он типа мученик, а при жизни его звали Николашка-Кровавый, за расстрел Хрестного хода.
Но от факта расстреля им всё равно никуда не деться.
Боялись даже деморализованного и отрёкшегося.
Николай Кровавый отрекся от престола, в своей ставке под Могилевом, в своём Царском эшелоне, 8-го марта (23 февраля) 1917-го года, когда к нему в вагон пришли с требованием отречься от Престола им же назначенные армейские генералы. Февральская революция, а не Октябрьский переворот евреев.
Кстати, расстреливали царя евреи, под руководством еврея Войкова. Захватив власть в октябре, евреи очень боялись, что сверженный, но живой царь очень быстро станет знаменем антиеврейского вооруженного восстания.
И справедливости ради надо сказать, что сами евреи себя не относят к людям, то есть к гоям.
Я читал КАК евреи толкались в том подвале и на глазах у дочерей скопом стреляли в Николая. И уже расстреляв по барабану в Николая, перезарядили револьверы и стали убивать царицу и детей. Это было мерзко и подло. А потом пытались скрыть свое преступление, минимум два раза перепрятывая тела убитых.
Есть чувство осознанного страха??...... держись, держись, крепко держись.....мы всегда рядом и придем на подмогу.
А наши соево-зеленые идиоты так и не ввели за 7 лет войны визовый режим со страной агрессором.
Коротко, агресія РФ проти незалежної України провалилася і вже стає неможливим скривати факт відкритої агресії РФ проти України. Особливо після проголошення суду по MH-17 стає чітко питання, а хто дав наказ на використання установки БУК на території незалежної країни, що зрозуміло виведе суд на вищий рівень керівництва РФ. Тобто тепер необхідно пояснювати внутрішньому споживачу як так сталося що РФ напала на "братню славянську" Україну без попередження війни, та нести відповідь за збиття літака перед світовою спільнотою, що з цим робити та хто буде відповідати за тисячі загиблих, зруйновану та розкрадену інфраструктуру та хто буде це усе відновлювати за чий рахунок?
Думаю що Путін намагається виправдати свої злочини та перевести дії РФ з агресії в захист від агресії НАТО, просто щоб в майбутньому не виплачувати репарації за нанесену шкоду.
_На днях - а то и раньше... Глупец. Выдавать желаемое за действительное - это не от большогго ума.
ага,они первые начали,cамый свежий анекдот...
путин боится не дожить до того времени,когда Украина будет в НАТО,
а она там будет...