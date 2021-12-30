Головна тема сьогоднішньої розмови Байдена та Путіна - перемовини щодо "гарантій безпеки", - Пєсков

Сьогодні відбудеться телефонна розмова президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена. Вони обговорять актуальні питання переговорів про "гарантії безпеки".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посилаючись на ТАСС.

За його словами, головна тема розмови: переговори про "гарантії безпеки", які відбудуться після новорічних свят між Москвою та Вашингтоном.

Пєсков також наголосив, що це буде телефонна розмова двох президентів, тому жодної публічної частини не передбачено. Пєсков нагадав, що переговори відбудуться з ініціативи президента Путіна.

Більше того, Пєсков заявив, що Росія нібито ніколи "не була джерелом напруги і не була першоджерелом напруги".

"Ми налаштовані на розмову, ми хочемо цієї розмови. Ми вважаємо, що тільки в ході переговорів можливе вирішення тих нагальних проблем, яких вдосталь є між нами", - наголосив він.

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