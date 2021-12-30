Україна заощадила 45 млрд грн на Prozorro в 2021 році, - гендиректор держпідприємства Задворний. ІНФОГРАФІКА

Усього держава підписала контрактів на 790 млрд грн.

У ДП "Прозорро" поділилися результатами електронної системи публічних закупівель за рік. Так завдяки електронним торгам на Prozorro у 2021 році державі вдалося заощадити 45 млрд грн, передає Цензор.НЕТ.

"Це кошти, які Україна змогла заощадити завдяки прозорим аукціонам та бізнесу, який знижував ціни на торгах, та потенційно скерувати на нові потреби. 45 млрд грн — це еквівалент купівлі 115 нових електропоїздів для Укрзалізниці, або ж побудови 150 шкіл з нуля", — зауважує генеральний директор ДП "Прозорро" Василь Задворний.

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Усього за 2021 рік держава підписала контрактів на 790 млрд грн. З іншими показниками системи можна ознайомитися на інфографіці. Зокрема в Prozorro проаналізували, в яких сферах було витрачено найбільш коштів на закупівлі. Перше місце посідає будівництво та ремонтні роботи — тут проведено закупівель на 416 млрд грн. Сюди ж входить будівництво та ремонт доріг усіх типів — 270 млрд грн.

Серед найбільших нововведень у Prozorro називають запуск обов’язкового онлайн-тестування уповноважених осіб. Нагадаємо, що вже з 1 січня 2022 року в Україні будуть ліквідовані тендерні комітети, а організовувати закупівлі зможуть лише уповноважені особи, що підтвердять свій рівень знань законодавства. На сьогодні понад 25 тисяч закупівельників склали онлайн-тестування.