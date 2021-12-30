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Україна заощадила 45 млрд грн на Prozorro в 2021 році, - гендиректор держпідприємства Задворний. ІНФОГРАФІКА

Україна заощадила 45 млрд грн на Prozorro в 2021 році, - гендиректор держпідприємства Задворний. ІНФОГРАФІКА

Усього держава підписала контрактів на 790 млрд грн.

У ДП "Прозорро" поділилися результатами електронної системи публічних закупівель за рік. Так завдяки електронним торгам на Prozorro у 2021 році державі вдалося заощадити 45 млрд грн, передає Цензор.НЕТ.

"Це кошти, які Україна змогла заощадити завдяки прозорим аукціонам та бізнесу, який знижував ціни на торгах, та потенційно скерувати на нові потреби. 45 млрд грн — це еквівалент купівлі 115 нових електропоїздів для Укрзалізниці, або ж побудови 150 шкіл з нуля", — зауважує генеральний директор ДП "Прозорро" Василь Задворний.

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Усього за 2021 рік держава підписала контрактів на 790 млрд грн. З іншими показниками системи можна ознайомитися на інфографіці. Зокрема в Prozorro проаналізували, в яких сферах було витрачено найбільш коштів на закупівлі. Перше місце посідає будівництво та ремонтні роботи — тут проведено закупівель на 416 млрд грн. Сюди ж входить будівництво та ремонт доріг усіх типів — 270 млрд грн.

Україна заощадила 45 млрд грн на Prozorro в 2021 році, - гендиректор держпідприємства Задворний 01

Серед найбільших нововведень у Prozorro називають запуск обов’язкового онлайн-тестування уповноважених осіб. Нагадаємо, що вже з 1 січня 2022 року в Україні будуть ліквідовані тендерні комітети, а організовувати закупівлі зможуть лише уповноважені особи, що підтвердять свій рівень знань законодавства. На сьогодні понад 25 тисяч закупівельників склали онлайн-тестування.

Автор: 

аукціон (1418) держзакупівлі (383) тендер (2389) Prozorro (1943)


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Топ коментарі
+7
1. Если цена закупки (услуги/товара) изначально завышена, то о какой "экономии" может идти речь?
2. Удобненькая статистика Задворного не учитывает "Доп.соглашения" где и происходит главный дерибан
3. Даже в удобненькой статистике Задворного видно, что средний показатель снижения цен составляет 5%. (это без учета п.2) В нормальных аукционах такая цифра считается статистической погрешностью.

О какой эффективности тут можно говорить?
Но зато мы смело можем говорить об очередном хитрожопом назначенце, который всех считает идиотами, а себя самым умным.
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30.12.2021 13:21
+2
"Сразу видно" что вы специалист. Комментарий четко и по существу С таким же успехом могли бы просто написать: "И чё?"
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30.12.2021 14:00
+1
Все схематозники Зе-дЕрьмака обходят Проззоро!
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30.12.2021 13:38
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Шикардос, більше половини бюджету прогнали через тендери.
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30.12.2021 13:14 Відповісти
то не можліво
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30.12.2021 13:14 Відповісти
Асфальт клали через проззоро чи поклали на проззоро?
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30.12.2021 13:20 Відповісти
1. Если цена закупки (услуги/товара) изначально завышена, то о какой "экономии" может идти речь?
2. Удобненькая статистика Задворного не учитывает "Доп.соглашения" где и происходит главный дерибан
3. Даже в удобненькой статистике Задворного видно, что средний показатель снижения цен составляет 5%. (это без учета п.2) В нормальных аукционах такая цифра считается статистической погрешностью.

О какой эффективности тут можно говорить?
Но зато мы смело можем говорить об очередном хитрожопом назначенце, который всех считает идиотами, а себя самым умным.
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30.12.2021 13:21 Відповісти
Сразу видно, что вы никогда не работали через прозоро. Иначе, не писали бы подобного
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30.12.2021 13:32 Відповісти
"Сразу видно" что вы специалист. Комментарий четко и по существу С таким же успехом могли бы просто написать: "И чё?"
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30.12.2021 14:00 Відповісти
Алексей, вы наверное находитесь в списке "заинтересантов", т.к. Владимир изложил информацию чётко и без ошибок, как практикующий пропонет.
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30.12.2021 15:20 Відповісти
Владимир, полностью разделяю ваше мнение - оно совпадает с моим. Господа из прозорро выступают в роли цирковых фокусников, в расчете, очевидно, на сельскую публику.

Их выводы манипулятивны и не имеют никакого практического значения, ведь как утверждают сотрудники НАБУ, одно из столичных МП, которое проводило закупки через прозорро, нанесло ущерб бюджету Киева на 115 млн.грн.

Господа Нефёдов и Задворный как бы делают вид, что не слышат этой информации.
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30.12.2021 15:18 Відповісти
В предыдущем комменте, вы абсолютно правильно отметили, что я - "практикующий". И мои выводы основаны не только на моем "мнении", но и на опыте моих коллег, которые постоянно работают с прозоро.
"Прозоро" - это классический образец поговорки "благими намерениями вымощена дорога в ад".
"Прозоро" просто стала некой индульгенцией для коррупционеров. К справедливым коммерческим рассчетам и интересам государства она не имеет никакого отношения!
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30.12.2021 15:35 Відповісти
согласен с вами - позорро превратилось в ширму для схемщиков и нуждается в кардинальной реформе!
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02.01.2022 13:21 Відповісти
Все схематозники Зе-дЕрьмака обходят Проззоро!
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30.12.2021 13:38 Відповісти
И теряет постоянно 40 млрд долларов впользу Бени и его клоунов . Достигатели билят
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30.12.2021 13:40 Відповісти
Дополнительные соглашения Новых цен после "Выигрыша" рулят и грабят!
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30.12.2021 13:42 Відповісти
но все же систамма придуманная кем либо, кроме власти, дает положительный результат.
а именно власть, делает все, чтоб такие системмы обходить.
нужно давать больше возможностей для внегосударственных организаций на законном уровне.
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30.12.2021 13:45 Відповісти
Написали, що саме держава (державні органи, установи, підприємства) заощадили 45 млрд грн. Скоріше за все це загальна економія коштів українських суб'єктів господарювання (у т.ч. монополісти, комунальні тощо) на які розповсюджується ЗУ "Про публічні закупівлі".
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30.12.2021 13:48 Відповісти
Владимир, полностью разделяю ваше мнение - оно совпадает с моим. Господа из прозорро выступают в роли цирковых фокусников, в расчете, очевидно, на сельскую публику.

Их выводы манипулятивны и не имеют никакого практического значения, ведь как утверждают сотрудники НАБУ, одно из столичных МП, которое проводило закупки через прозорро, нанесло ущерб бюджету Киева на 115 млн.грн.

Господа Нефёдов и Задворный как бы делают вид, что не слышат этой информации.
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30.12.2021 15:21 Відповісти
Ни поездов, ни школ, ни денег.
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30.12.2021 15:25 Відповісти
 
 