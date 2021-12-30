Україна заощадила 45 млрд грн на Prozorro в 2021 році, - гендиректор держпідприємства Задворний. ІНФОГРАФІКА
Усього держава підписала контрактів на 790 млрд грн.
У ДП "Прозорро" поділилися результатами електронної системи публічних закупівель за рік. Так завдяки електронним торгам на Prozorro у 2021 році державі вдалося заощадити 45 млрд грн, передає Цензор.НЕТ.
"Це кошти, які Україна змогла заощадити завдяки прозорим аукціонам та бізнесу, який знижував ціни на торгах, та потенційно скерувати на нові потреби. 45 млрд грн — це еквівалент купівлі 115 нових електропоїздів для Укрзалізниці, або ж побудови 150 шкіл з нуля", — зауважує генеральний директор ДП "Прозорро" Василь Задворний.
Усього за 2021 рік держава підписала контрактів на 790 млрд грн. З іншими показниками системи можна ознайомитися на інфографіці. Зокрема в Prozorro проаналізували, в яких сферах було витрачено найбільш коштів на закупівлі. Перше місце посідає будівництво та ремонтні роботи — тут проведено закупівель на 416 млрд грн. Сюди ж входить будівництво та ремонт доріг усіх типів — 270 млрд грн.
Серед найбільших нововведень у Prozorro називають запуск обов’язкового онлайн-тестування уповноважених осіб. Нагадаємо, що вже з 1 січня 2022 року в Україні будуть ліквідовані тендерні комітети, а організовувати закупівлі зможуть лише уповноважені особи, що підтвердять свій рівень знань законодавства. На сьогодні понад 25 тисяч закупівельників склали онлайн-тестування.
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2. Удобненькая статистика Задворного не учитывает "Доп.соглашения" где и происходит главный дерибан
3. Даже в удобненькой статистике Задворного видно, что средний показатель снижения цен составляет 5%. (это без учета п.2) В нормальных аукционах такая цифра считается статистической погрешностью.
О какой эффективности тут можно говорить?
Но зато мы смело можем говорить об очередном хитрожопом назначенце, который всех считает идиотами, а себя самым умным.
Их выводы манипулятивны и не имеют никакого практического значения, ведь как утверждают сотрудники НАБУ, одно из столичных МП, которое проводило закупки через прозорро, нанесло ущерб бюджету Киева на 115 млн.грн.
Господа Нефёдов и Задворный как бы делают вид, что не слышат этой информации.
"Прозоро" - это классический образец поговорки "благими намерениями вымощена дорога в ад".
"Прозоро" просто стала некой индульгенцией для коррупционеров. К справедливым коммерческим рассчетам и интересам государства она не имеет никакого отношения!
а именно власть, делает все, чтоб такие системмы обходить.
нужно давать больше возможностей для внегосударственных организаций на законном уровне.
Их выводы манипулятивны и не имеют никакого практического значения, ведь как утверждают сотрудники НАБУ, одно из столичных МП, которое проводило закупки через прозорро, нанесло ущерб бюджету Киева на 115 млн.грн.
Господа Нефёдов и Задворный как бы делают вид, что не слышат этой информации.