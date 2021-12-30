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Найкращий гравець УПЛ 2021 Довбик про Росію: "Навіть не розглядаю варіанти. Нехай дадуть нам спокій"

Найкращий гравець УПЛ 2021 Довбик про Росію:

Нападник збірної України та футбольного клубу "Дніпро-1" Артем Довбик засудив російську агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це спортсмен заявив в інтерв'ю zbirna.com.

"Вся ця ситуація з Росією для мене очевидна. Я категорично проти агресії. Нехай дадуть нам спокій, не треба нам допомагати. Я люблю Україну і в першу чергу хочу, щоб у нашій країні настав мир", - наголосив Довбик.

Футболіст зазначив, що не розглядає пропозиції виступати за російські футбольні клуби.

"Пам'ятаю, хтось написав, що мене запрошують до російського клубу, то батько одразу набрав і запитав: "Я щось не зрозумів?" Навіть не розглядаю такі варіанти", - сказав він.

Зазначимо, футболісти і тренери клубів української Прем’єр-ліги назвали Довбика найкращим гравцем УПЛ 2021 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очільника жіночої збірної України з футболу Кортеса визнали найкращим клубним тренером 2021 року у світі, - УАФ

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Казалось бы "новость никакая" ...
Но от спортсменов, которые выступают под флагом Украины и отстаивают честь Украины, услышать патриотическое, проукраинское заявление - большая редкость. А вот ватных зашкваров - более чем предостаточно.
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30.12.2021 14:04 Відповісти
Наш хлопец.
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30.12.2021 16:54 Відповісти
Нормальность - это нормально. На самом деле, намного важнее моё последнее предложение.
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30.12.2021 17:06 Відповісти
РАБссия на Олимпиадах и прочих совревнованиях выступает без флага и Гимна...быдло заслужило этот статус...
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30.12.2021 14:12 Відповісти
господин Мильдоний похоронил рабССию еще на Сочинской ОЛЕНЬпияде...
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30.12.2021 14:15 Відповісти
Парень все правильно сказал. И вроде он в Италию по слухам собирается то ли в январе , то ли летом после ЧМ .Успехов ему там в серии А
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30.12.2021 14:27 Відповісти
 
 