Найкращий гравець УПЛ 2021 Довбик про Росію: "Навіть не розглядаю варіанти. Нехай дадуть нам спокій"
Нападник збірної України та футбольного клубу "Дніпро-1" Артем Довбик засудив російську агресію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це спортсмен заявив в інтерв'ю zbirna.com.
"Вся ця ситуація з Росією для мене очевидна. Я категорично проти агресії. Нехай дадуть нам спокій, не треба нам допомагати. Я люблю Україну і в першу чергу хочу, щоб у нашій країні настав мир", - наголосив Довбик.
Футболіст зазначив, що не розглядає пропозиції виступати за російські футбольні клуби.
"Пам'ятаю, хтось написав, що мене запрошують до російського клубу, то батько одразу набрав і запитав: "Я щось не зрозумів?" Навіть не розглядаю такі варіанти", - сказав він.
Зазначимо, футболісти і тренери клубів української Прем’єр-ліги назвали Довбика найкращим гравцем УПЛ 2021 року.
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Но от спортсменов, которые выступают под флагом Украины и отстаивают честь Украины, услышать патриотическое, проукраинское заявление - большая редкость. А вот ватных зашкваров - более чем предостаточно.