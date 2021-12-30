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Підозра Порошенку свідчить про очевидне політичне переслідування Зеленським свого опонента. Це стане щедрим подарунком державі-агресору, - Ініціативна група "Першого грудня"

Підозра Порошенку свідчить про очевидне політичне переслідування Зеленським свого опонента. Це стане щедрим подарунком державі-агресору, - Ініціативна група

Ініціатива "Першого грудня" закликала українців, зокрема політичну еліту, припинити міжпартійні і міжособистісні суперечки та об'єднатися перед загрозою російської агресії.

Про це йдеться у зверненні Ініціативної групи, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російський лідер загрожує всьому цивілізованому світу, виставляючи різноманітні ультиматуми і погрожуючи ескалацією та розширенням географії збройного конфлікту в Україні. ... У світі, схоже, немає реальних планів загнуздання агресора: попередження не діють на того, хто пішов ва-банк", - наголошується в заяві.

Водночас, в групі зазначили, що в Україні, попри низку позитивних здобутків нинішнього керівництва, наростає політична криза, на яку нашаровуються кризи економічна й енергетична.

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"Влада не звертає належної уваги на критику, не дослухається навіть до слушних рекомендацій опозиції, не звертає увагу на експертну думку і навіть у своїх лавах не хоче чути заперечень, позбавляючись критиків і замінюючи високопосадовців, якщо їхні позиції суперечать бажанням офісу Президента", - йдеться у заяві.

"Ми поділяємо тривогу українських правозахисників, які фіксують численні випадки порушення прав людини, нехтування верховенством права, руйнування парламентаризму, намагання перетворити суддів на слухняних виконавців волі офісу Президента України", - висловила стурбованість Ініціативна група.

На думку громадських діячів, у стосунках з олігархами Президент Зеленський переймає російські засоби їх приборкання та повного підпорядкування владі.

"При цьому рівень політичної корупції в правлячій політичній силі настільки високий, що це прямо суперечить мандатові, отриманому Президентом Зеленським на виборах 2019 року", - зазнчається у заяві.

Крім того, в групі висловили стурбованість спробами зменшити в країні політичну свободу: "Знову з’явилися "темники", наявні ознаки цензури".

Громадські діячі засудили спроби "очорнити Віталія Кличка з його найменшим антирейтингом в 12%" та вручення підозри у вчиненні державної зради та сприянні терористичній організації Петру Порошенку.

"Підозра має бути обґрунтованою, але в офіційній версії вона не містить жодного аргументу, який би доводив такий умисел. Тому вона є юридично нікчемною і свідчить про очевидне політичне переслідування чинним Президентом свого опонента. Як можна не бачити, що таке переслідування стане щедрим подарунком державі-агресору й викличе чергове розчарування союзників України, допомога з боку яких в умовах російської агресії є необхідною передумовою нашої перемоги?! Це переслідування лише поглибить розкол у державі, оскільки сподобається одним й гальванізує протест з боку інших. Чи цього хоче Президент Зеленський, коли на кордонах нашої країни стоять ворожі війська?" - акцентується в заяві.

"Тому ще і ще раз закликаємо усіх нас: стишімо запал міжпартійних і міжособистісних суперечок! Навчімося розрізняти головне від другорядного – і єднаймося у цьому головному! ... Сьогодні ми хотіли б спрямувати свій остережний голос як до Президента Зеленського, так і до всіх учасників політичного процесу. Потенціал України неймовірний, і гріш ціна буде всім нам, якщо ми його змарнуємо!" - закликала Ініціативна група "Першого грудня".

Далі наводимо повний текст звернення Ініціативної групи "Першого грудня":

Не змарнувати потенціал України!

Звернення Ініціативної групи "Першого грудня"

З великою тривогою та водночас з надією про краще майбутнє нашої держави ми підводимо підсумки 2021 року.

Сьогодні російський лідер загрожує всьому цивілізованому світу, виставляючи різноманітні ультиматуми і погрожуючи ескалацією та розширенням географії збройного конфлікту в Україні. Він уперто наполягає на розподілі світу на блоки, підпорядковані світовим гігантам, і мріє про поновлення СРСР чи Російської імперії. Він розуміє тільки силу і, не зустрічаючи зрозумілої йому відсічі, переходить усі можливі червоні лінії, хоч сам знущально виставляє їх для інших.

У світі, схоже, немає реальних планів загнуздання агресора: попередження не діють на того, хто пішов ва-банк. Проте є водночас і добра новина: ключ до трансформації самої Росії – в Україні, у стінах Святої Софії. Саме духовна сила українців й готовність їх до захисту своєї волі та незалежності визначать долю цього затяжного конфлікту.

Чи готові українці до цієї місії?

Без сумніву, наша країна, зокрема й нинішнє її керівництво, має цілу низку позитивних здобутків: відкриття ринку землі, допомога внутрішнім переселенцям, успішні дипломатичні ініціативи, зокрема, створення "Кримської платформи" та інші. Але очікуваних системних змін на краще не сталося. Навпаки – наростає політична криза, на неї нашаровуються кризи економічна й енергетична. Всі вони є наслідком не лише непрофесійності керівництва держави, а й його небажання прислухатися до остережних голосів. Влада не звертає належної уваги на критику, не дослухається навіть до слушних рекомендацій опозиції, не звертає увагу на експертну думку і навіть у своїх лавах не хоче чути заперечень, позбавляючись критиків і замінюючи високопосадовців, якщо їхні позиції суперечать бажанням офісу Президента.

Нас тривожить, що нечисленні проросійські політичні сили в Україні дисципліновані та відмобілізовані, немовби керуються з єдиного центру. Натомість широкий загал проукраїнських політиків такої консолідованості, на жаль, не виявляє. Ми вдячні багатьом із них за належні державницькі кроки й нейтралізацію підступних задумів прихованих ворогів, однак реальністю є й інше. Взаємна боротьба, амбіції бачити тільки себе національним лідером, неспроможність поставити інтереси держави вище за свої партійні й особисті інтереси – все це демотивує й розколює суспільство.

За таке взаємопоборювання чи не найбільша відповідальність лягає на Президента Володимира Зеленського і його правлячу партію, які сьогодні уособлюють українську владу. З усього видно, що владна верхівка вправно освоїла ті видимі й потаємні інструменти системи, яку вона покликана була змінити. Ми поділяємо тривогу українських правозахисників, які фіксують численні випадки порушення прав людини, нехтування верховенством права, руйнування парламентаризму, намагання перетворити суддів на слухняних виконавців волі офісу Президента України.

У стосунках з олігархами Президент Зеленський переймає російські засоби їх приборкання та повного підпорядкування владі. Замість відділення бізнесу від влади, чого очікувало суспільство від нової керівної сили, в політиці чинного Президента щораз більше проявляється прагнення контролювати бізнес і прибрати своїх конкурентів з політичного ринку. При цьому рівень політичної корупції в правлячій політичній силі настільки високий, що це прямо суперечить мандатові, отриманому Президентом Зеленським на виборах 2019 року.

Помітними стають спроби зменшити в країні політичну свободу. Знову з’явилися "темники", наявні ознаки цензури. Діалог з громадянським суспільством зводиться до рівня окремих пресконференцій та слухань на засіданнях парламентських комітетів. Влада намагається "зачистити" медіаринок, використовує правоохоронні органи і суди для залякування своїх опонентів і протестних громадянських рухів. Прикладом можуть слугувати десятки кримінальних проваджень, відкритих проти чиновників місцевої влади Києва, які тривають вже більше ніж пів року. Мета очевидна: перебрати під свій контроль більшість повноважень КМДА щодо Києва і заодно очорнити Віталія Кличка з його найменшим антирейтингом в 12%.

Вручення підозри у вчиненні державної зради та сприянні терористичній організації Петру Порошенку – один із проявів небезпечного крену в політиці Президента Зеленського. Обидва ці формулювання передбачають наявність прямого умислу на скоєння дій, кваліфікованих саме таким чином. Підозра має бути обґрунтованою, але в офіційній версії вона не містить жодного аргументу, який би доводив такий умисел. Тому вона є юридично нікчемною і свідчить про очевидне політичне переслідування чинним Президентом свого опонента. Як можна не бачити, що таке переслідування стане щедрим подарунком державі-агресору й викличе чергове розчарування союзників України, допомога з боку яких в умовах російської агресії є необхідною передумовою нашої перемоги?!

Це переслідування лише поглибить розкол у державі, оскільки сподобається одним й гальванізує протест з боку інших. Чи цього хоче Президент Зеленський, коли на кордонах нашої країни стоять ворожі війська?

Так, ми усвідомлюємо, що в умовах граничних геополітичних викликів керівництву держави хотілося б мати суспільство, яке слухалось би його керма. Проте спроби зібрати це суспільство в "один кулак", згортаючи демократичні свободи й нарощуючи елементи авторитарності, насправді є погибельними, оскільки неминуче вестимуть до подальшого зловживання владою, а тоді до фактичного поглинання країни авторитарною Росією. Натомість країну можна і треба консолідувати, опанувавши якісно іншу методологію, до якої не звикла наша система державного управління, а саме: невтомного узгодження своїх дій з політичними партнерами й опонентами, пошуку спільної стратегії національного розвитку на основі спільної ціннісної платформи.

Більша відповідальність, яка завжди лягає на чинну владу, не знімає відповідальності за стан справ у державі з політичної еліти та громадянського суспільства загалом. Невимовно боляче дивитися на те, як взаємна ворожнеча – отой бич української історії – вкотре підриває наші сили й національні шанси. Єдине розділення, яке мали б дозволити собі українці в цей відповідальний момент, – це розділення на тих, хто особисто захищає країну від російської агресії, і тих, хто їм допомагає її захистити. Адже саме це й допомогло нам вистояти 2014 року. Не забуваймо, що в Кремлі добре знають наш національний характер, зокрема знають про руйнівну силу наших стихійних "чорних рад". І не лише знають, а й на них розраховують і їх повсякчас провокують. Тому ще і ще раз закликаємо усіх нас: стишімо запал міжпартійних і міжособистісних суперечок! Навчімося розрізняти головне від другорядного – і єднаймося у цьому головному!

У 2010–2013 рр. наша Група намагалася остерегти Віктора Януковича та його команду, що політичний режим, який ігнорує громадянське суспільство, порушує права людини й не дотримується верховенства права, приречений на поразку. В цих умовах влада швидко втрачає легітимність. Сьогодні ми хотіли б спрямувати свій остережний голос як до Президента Зеленського, так і до всіх учасників політичного процесу. Потенціал України неймовірний, і гріш ціна буде всім нам, якщо ми його змарнуємо!

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Порошенко Петро (15164) росія (64984)


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Топ коментарі
+33
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30.12.2021 14:00
+19
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30.12.2021 14:03
+15
скумбрія 2021 року, по 8 гривень.
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30.12.2021 14:11
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Хорошая зесрань -мертвая зесрань...это мы ,на твою беду,очень хорошо усвоили
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30.12.2021 16:59 Відповісти
От одной лярвы из ВР я что-то подобное уже слышал! Так там пожелание касалось одного молодого человека, царство ему небесное., а ты - использованая резина из члена Путина , лет двадцать назад снятая., такое желаешь 73% избирателей Украины, ее граждан! Иди , залей себе в ма*ду горячей серной кислоты и удавись на х.. !
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30.12.2021 19:16 Відповісти
Нііііззяяя садити Гетьмана! А то Путін нападьоть!
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30.12.2021 15:57 Відповісти
Іди в спам, ПРОВОКАТОР!
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30.12.2021 16:18 Відповісти
Чтоб шоколадники особо не визжали,приведу цитату обращения этой же организации в 17-ом году.
"Украинская власть, прежде всего Президент и его окружение, должны осознать, что современное государство - это не частное предприятие, владелец которого ставит начальниками подразделений преданных ему лично людей".
Отака фигня,малята)
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30.12.2021 16:21 Відповісти
Тобто, ви їм довіряєте і маєте уважно дослухатись і до цієї їхньої заяви:

"Підозра Порошенку свідчить про очевидне політичне переслідування Зеленським свого опонента. Це стане щедрим подарунком державі-агресору, - Ініціативна група "Першого грудня."

Джерело:
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30.12.2021 16:37 Відповісти
Естественно.Если не докажут вину,считаю,что Порошенко должен обратиться со встречным иском.Не знаю юридических тонкостей,но если Зеля тупо устроил цирк-пусть ответит.Докажут вину-пусть ответит Порошенко.В идеале было бы подключить к расследованию иностранных следователей и службы,к которым есть безоговорочное доверие
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30.12.2021 17:02 Відповісти
зебіл, а тепер ще разів зі 100 перечитай що ти тут запостило та подумай))
хоча навіщо тобі думати - ти навіть не зрозуміло як цим постом продемонструвало свою тупість))
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30.12.2021 16:55 Відповісти
Что не так?Это цитата. Ініціативна група "Першого грудня."-это зебилы?Ты само запуталось.Не пиши,просто абы что-то написать
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30.12.2021 17:04 Відповісти
як кожен зебіл, як кожна подлякова курка - брешеш!
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30.12.2021 17:17 Відповісти
На,упоротое)Ты продемонстрировало не только низкое поведение,но еще и незнание вопроса.А гавкают,не зная вопроса,знаешь кто?Правильно)

https://uacrisis.org/ru/63153-first-december-group
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30.12.2021 17:37 Відповісти
На тебе для полного зашквара))Это оттуда же:Дальнейшее игнорирование этих очевидных правил может обернуться для государства катастрофой

Оригінал статті - на сайті Українського кризового медіа-центру: https://uacrisis.org/ru/63153-first-december-group
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30.12.2021 17:39 Відповісти
брешеш, ти сволота брехлива! Це звернення - до всіх політиків, підкреслюю, до ВСІХ з приводу т.зв. "міхомайдану", який був організований карлсоном на бабло від курченка; і це було доведено по суду, той хто отримував бабло і роздавав його в палктках - сів на кічу, і навіть не був амністований зелею. Єдинне - він мегрела не здав як подільника, і тільки тому Аваков (який, до речі, і розганяв той кагал з Майдану) тільки депортував карлсона в Польщу в порядку реадмісії.
Те, що наші акскакали попереджали Порошенка і Луценка не вдаватись до беззаконня - їхнє право! І справедливе право. Але вони не оспорили законність згаданого слідства і вирок по ньому!

Так що заткнися, брехлива ти наволоч!
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30.12.2021 18:05 Відповісти
Не брызгай слюной)Истерика упоротого не производит впечатление на нормальных людей))
"Украинская власть, прежде всего Президент и его окружение"-это К КОМУ они обращаются?
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30.12.2021 19:28 Відповісти
"...это не частное предприятие, владелец которого ставит начальниками подразделений преданных ему лично людей".О каких "делах" ты речь ведешь?))Тут о назначении дружбанов на должности)
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30.12.2021 19:31 Відповісти
Т.е.,когда они говорят,что действия Порошенко(ЦИТАТА):"...может обернуться для государства катастрофой"-это они обращаются ко всем политикам?
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30.12.2021 19:42 Відповісти
там про всю владну вертикаль, дебіл
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30.12.2021 19:49 Відповісти
Ну да)"Президент и его окружение"
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30.12.2021 19:53 Відповісти
вони застерігають від диктатури, підстав звинувачувати в них не було, вони нічого подібного (до зверненя в цій інфі) не наводили!
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30.12.2021 20:01 Відповісти
А алкаш без образования Луценко,ради назначения которого,поменяли ЗАКОН-не друг Питраликсеича? И Гройсмана он раньше не видел?
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30.12.2021 20:08 Відповісти
твій друг *****, такий самий брехливий, як ти. І такий самий претендент, щоб вас розірвало. Здохніть
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30.12.2021 22:31 Відповісти
тупий зебіл , востаннє повторюю: вони звертались з ПЕРЕСТОРОГОЮ ДО ВСІХ ПОЛІТИКІВ, а не персонально до Порошенка, Гройсмана, Авакова, Луценка, тощо зі звинуваченнями у беззаконні.
Але ти цього з прочитаного тексту відозви не зрозумієш. Бо ти - дебіл.

"о назначении дружбанов на должности" -стосовно Порошенка в період його президенства - сюр. Єдинний "дружбан" кого він призначив - Гладковський; підпадає під категорію "нема правил без виключень". Причому - виключення в позитив: Укроборонпром при ньому запрацював, і давав продукцію, не те що нині.
Короче - свистуй на свою петушарню і більше тут не появляйся.
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30.12.2021 19:47 Відповісти
ти ссиль спецом не навів? Щоб не було видно, з якого приводу звернення?
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30.12.2021 17:16 Відповісти
що, новий сезон старої і навіть спростованої брехні відкрився?
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30.12.2021 17:20 Відповісти
Центрова фраза-месага "Підозра має бути обґрунтованою, але в офіційній версії вона не містить жодного аргументу, який би доводив такий умисел. Тому вона є юридично нікчемною"(с).

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30.12.2021 17:22 Відповісти
давайте Ленку дружно спросим, где, ****, скумбрия по 8 ???
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30.12.2021 20:12 Відповісти
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