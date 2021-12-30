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"Зеленський став загрозою як Києву, так і іншим державам Європи", - спікер МЗС РФ Захарова

Речник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала президента України Володимира Зеленського "загрозою" для самої країни та інших європейських держав.

Про це вона заявила сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

"Сам Зеленський став загрозою як Києву, так і іншим державам Європи", - сказала вона.

Вона також назвала "загрозою державності України" заяви Офісу Зеленського.

Перед цим Захарова "порадила" ЄС зміцнити безпеку у Європі шляхом "виконання мінських угод".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що санкції ЄС проти ПВК "Вагнер" нелегітимні і Росія "залишає за собою право на відповідь"

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) МЗС рф (959) Захарова Марія (353)


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Топ коментарі
+38
Цього разу машка-забухашка на половину права: воно ційсно є загрозою для громадян україни
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30.12.2021 14:10
+28
По бесконечным упоминаниям Украины, со стороны РФ, создается впечатление, что РФ - это миролюбивая, безъядерная, демократическая, маленькая страна окружённая со всех сторон огромной, ядерной, воинствующей Украиной !
П.С. Манька, опохмелись! Без сопливых разберёмся....
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30.12.2021 14:15
+25
така загроза що по Расія-1 йдуть його "Свати".
З рекламою студії 95 кв. в перервах шоу скабєєвої
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30.12.2021 14:12
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Я думал оно уже бухает, а нет ещё что то булькает в перерывах
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30.12.2021 14:54 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3725305.html США назвали ЗЕлену шмарклю корупціонером

Комісія, яка на конкурсі визначала Голову Спеціалізованої Антикорупційної Прокуратури (САП), вже більше тижня не хоче оголосити переможця. Відмазуються дуже тупо, в стилі «Квартала 95»: вони, бачте, «втомилися», а деякі - «хворі», і т.д.
А хто ж призначав цих членів комісії? Вау, яка «несподіванка» - сам «Бубочка», наша Зелена смердюча Шмаркля призначала.
А чому ЗЕлена гнида блокує обрання Голови САП?
А тому, що САП відразу почне розслідування численних злочинів «слуг народа». А це - дуже погано для рейтинга Бубочки. Його рейтинг і так на пів-шостого висить, а якщо ще й САП почне мочити друзів Шмарклі, то що ж це буде?
ЗЕлений Віслючок на зустрічі з Байденом пообіцяв, що Голову САП оберуть якнайшвидше, і…обдурив дядька Джо.
Що ж, відповідь прилетить швидко. І от сьогодні, Посольство США в Україні видало повідомлення, де ЗЕлений ублюдок фактично названий КОРУПЦІОНЕРОМ:


Зеленський остаточно перетворюється на руконеподатного, бо в повідомлені вони апелюють не до держави, яку на сьогодні поки що очолює Зеленський, а США апелює до УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
Ну, в принципі, все.
До санкцій проти оточення Зеленського - рукою подати. Приїхали...
П.Нусс
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30.12.2021 14:56 Відповісти
А Київ вже держава?
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30.12.2021 14:58 Відповісти
Уж не знаю насчет угрозы всему миру, но то, что этот пинчер здесь всех ****** - тут руснявая угадала...
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30.12.2021 14:58 Відповісти
Не только здесь,но и в штатах,этот любитель зада Трампа.
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30.12.2021 16:52 Відповісти
100 % так!
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30.12.2021 19:10 Відповісти
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30.12.2021 15:04 Відповісти
Классные фотки Машки. Не хватает только фингал, выбитых двух передних зубов и дымящегося бычка. Тогда была бы полная красава.
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30.12.2021 15:04 Відповісти
Тут конечно зерно правды у этой пьяной мартышки есть. ЗЕишак - враг для Украины
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30.12.2021 15:05 Відповісти
Её похоронят как преданную кобылу возле ху@ла .
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30.12.2021 15:10 Відповісти
Ошмётки рейтинга ЗеБени и корень всех проблем Украины
https://www.youtube.com/watch?v=F7tNEmephrQ
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30.12.2021 15:12 Відповісти
https://shapito.d3.ru/rossiiskaia-gopota-postavila-google-na-schiotchik-2238091/ Российская гопота поставила GOOGLE на счётчик

Суд отказал компании Google в требовании приостановить начисление неустойки по иску интернет-издания «Царьград».

Представители IT-гиганта подсчитали, что за полтора года размер неустойки превысит объем всего мирового богатства - 500 триллионов долларов.
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30.12.2021 15:13 Відповісти
Лучше бы Шмара Захерова следила за шизодными обстрениями своего полудохдого царька, проживающего в бетонной норе ... Он там хоть живой ещё? Его давно палкой тыкали?
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30.12.2021 15:17 Відповісти
А не подыгрывает ли эта, кремлёвская нечисть зеленскому, такими вот заявлениями?
Зная отношение к рф и кремлю в Украине...от этой, кремлёвской падали, всего можно ожидать
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30.12.2021 15:21 Відповісти
мда... шо у трезвого на уме, то у пьяного на языке. на сей раз Машка права. отчасти.
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30.12.2021 15:22 Відповісти
Не отчасти,а полностью!
Ведь ее расея - это не Европа.
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30.12.2021 16:54 Відповісти
https://komhata_cmexa.d3.ru/vladimir-vladimirovich-budete-pered-novym-godom-smotret-ironiiu-sudby-2238054/ - Владимир Владимирович, будете перед Новым годом смотреть "Иронию судьбы"?

- Да, это мой любимый фильм.
- А что вам там особенно нравится?
- Слова главной героини "Навру с три короба, пусть удивляются".
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30.12.2021 15:25 Відповісти
ні фігасе ця хвойда рейтинги Зеленського піднімає)) якщо так далі піде, то може ...і я стану за нього голосувати)))
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30.12.2021 15:35 Відповісти
Піднімає,серед расєян і русофілів.
То ви за руцкій мір?
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30.12.2021 16:56 Відповісти
Захарова прям с Бутусовым договорилась!
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30.12.2021 15:35 Відповісти
До чого тут , пан Бутусов ?
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30.12.2021 15:48 Відповісти
Вони обоє вважають,що Зеленський, працюючи на московську федерацію,несе загрозу Укаїні та Европейським країнам.
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30.12.2021 17:00 Відповісти
Как всегда без доказательно, не основываясь ни на чем, утверждать подобную глупость могут только официальные представители Уйлостана.
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30.12.2021 15:42 Відповісти
я бачу цензор високо здійнявся,що вже й машку захарову тут вихваляють відкрито,даааа!!!
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30.12.2021 15:44 Відповісти
Бо вона цього разу видала правдиву фразу - Зеленський- ворог України. - Що ж тут неправильного?
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30.12.2021 15:55 Відповісти
завтра путін скаже,що Зеленський ворог УкраЇни і ви також будете піддакувати,люди добрі схаменіться вже в кінці кінців,вашому кумиру шоколадному абсолютно вже нічого не світить,бо він тьма!
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30.12.2021 16:43 Відповісти
Так воно і є. Зеленський - ворог України.
А вам дійсно треба схаменутися! Бо як завтра ВВХ скаже,що "Земля - планета" то ви теж будете заперечувати?!
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30.12.2021 17:03 Відповісти
Маніпулятор
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30.12.2021 17:52 Відповісти
Це ти про себе? Згоден.
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30.12.2021 19:07 Відповісти
Заяву алкашки Захаровоі , особисто я сприймаю за комплімент
ЗеОманському , хто розуміє 😡
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30.12.2021 15:51 Відповісти
Странно, но факт.
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30.12.2021 15:56 Відповісти
я не адепт клоуна но как говорят - факты упрямая вещь.
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30.12.2021 16:12 Відповісти
"Загрозою для України та ЕС"- але не РФ!
Тяжко не погодитись!
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30.12.2021 16:06 Відповісти
Где такое вычитал?! Смотриш текст,и знакомые буквы ищеш?
Кому и кобыла невеста,а Зельцман - прэзыдент.
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30.12.2021 17:06 Відповісти

Ну хоч в цьому, ти, Вовася, станеш першим)

У романі І. Ільфа та Є. Петрова "Золоте теля", одним з персонажів був такий собі "зітц-голова" Фунт.
Його називали "зітц" від слова, яке на ідиш означає "сидіти".
Він сам про себе казав, що він завжди сидів, але за інших - така у нього була робота.
Клоун Зеленський повинен стати першим у світі зітц-президентом, який буде сидіти завжди, але за себе.😏
Shlomo Nagel
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30.12.2021 15:55 Відповісти
Зитц-президент будет сидеть в том числе и за "того парня" - своего завхоза - которому незаконно передал исполнение функций Президента Украины.

Адьютант своего завхоза не понимает, что именно сам, в первую очередь, будет отвечать за деяния этого завхоза.

У завхоза - "управляющего конторы Президента" - есть конкретный список обязанностей, именно за которые он несёт ответственность. За исполнение других обязанностей, которые делегировал ему Президент - несёт ответственность сам Президент.
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30.12.2021 20:05 Відповісти
Щось засмерділо беніними портками 😄
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30.12.2021 15:57 Відповісти
Кацапи як завжди застосовують реверсивну психологію. Вони кричали як ненавидять Байдена, тоді як цей старий маразматик саме і був їм потрібен. Так само зараз і з Зеленеським.
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30.12.2021 16:04 Відповісти
Так,тут вона має рацію. Він загроза для України та ЕС більша,ніж раша!
Бо один такий агент ФСБ Зеленський наробив шкоди Україні співмірно з агресією расєї!
Вже втрачено 3 роки,і на подоланя наслідків його "керуваня" піде ще 6,коли не більше! В політичній складовій точно більш 10 років відновленя.
А втрачений час - безціний.
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30.12.2021 16:13 Відповісти
Мер- кель!Мер-кель!
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30.12.2021 17:09 Відповісти
Шо робицця?! Кремль проти агента кремля! У соєвих ступор.
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30.12.2021 16:52 Відповісти
Мы сами разберемся со своими опарышем, а вшам из мокшандии слова не давали.
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30.12.2021 16:57 Відповісти
Кстати, это говорит о том что даже тупоголовые кацапы уже не рассматривают его как будущего президента страны ( шансы нулевые) и поставили на нем крест и сейчас уже на своих телеканалах после " бурной ненависти" расхваливают.... парашенка!!! Делайте выводы!!!
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30.12.2021 17:10 Відповісти
Ой. Невже "збитый льотчик"???
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30.12.2021 17:20 Відповісти
"Не сцы Маша, он -Дубровский".
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30.12.2021 17:52 Відповісти
А.....клоуны...всегда были опасными....
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30.12.2021 18:05 Відповісти
Маха, не пали кантору завербованного!
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30.12.2021 19:11 Відповісти
"свидетели Другого пришестя" теж так думают...Совпадение? Адинарот?
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30.12.2021 19:15 Відповісти
а шо, власне, вона хотіла висрати цим поносом? Кого і чим переконати?
Ну, смердить же касапщиною... І раніше смерділо... Ну, добавила... І що ще?
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30.12.2021 19:26 Відповісти
Почути таке від Машки-алкоголічки,це комплімент,Зєлєнь стає бандерівцем.))
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30.12.2021 20:29 Відповісти
а давайте выдадим Зеленского Москве - в обмен на отвод войск от границ Украины
и в Вашингтоне будут рады неподецки
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30.12.2021 20:37 Відповісти
с ее уст это прям комплимент)
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30.12.2021 23:09 Відповісти
Цензор, розберись с кацапами на сайті. Вона вже навіть не шифруються.
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04.05.2022 16:14 Відповісти
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