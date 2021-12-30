"Зеленський став загрозою як Києву, так і іншим державам Європи", - спікер МЗС РФ Захарова

Речник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала президента України Володимира Зеленського "загрозою" для самої країни та інших європейських держав.

Про це вона заявила сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

"Сам Зеленський став загрозою як Києву, так і іншим державам Європи", - сказала вона.

Вона також назвала "загрозою державності України" заяви Офісу Зеленського.

Перед цим Захарова "порадила" ЄС зміцнити безпеку у Європі шляхом "виконання мінських угод".

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