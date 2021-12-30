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Майже 90 науковців і практиків у сфері права допомагатимуть Раді у написанні законів, - Стефанчук. ДОКУМЕНТ

Майже 90 науковців і практиків у сфері права допомагатимуть Раді у написанні законів, - Стефанчук. ДОКУМЕНТ

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розпорядився створити Науково-консультативну раду при Голові ВРУ.

Про це розповів сам Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Забезпечення належної якості законодавства має стати пріоритетом для Парламенту України! Щойно підписав розпорядження про утворення Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України. До неї увійдуть майже 90 фахових, авторитетних науковців і практиків у сфері права. Академіки, член-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть в розробці важливих законопроєктів. Також вони напрацьовуватимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, займатимуться кодифікацією, моніторингом за результатами нашої законодавчої діяльності. Щиро сподіваюсь, що разом ми не просто підвищимо якість законодавства, але й відновимо суспільну довіру до законодавчої влади. Нехай 2022 рік буде щедрим на якісне законодавство!" - заявив спікер ВР.

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Майже 90 науковців і практиків у сфері права допомагатимуть Раді у написанні законів, - Стефанчук 01

Автор: 

ВР (14945) наука (364) Стефанчук Руслан (753)


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Топ коментарі
+16
А зачем тогда ваши ЗЕфилитики и корабельные сосны в ВР сидят?
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30.12.2021 14:26
+14
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30.12.2021 14:43
+11
І розпутимо Верховну Раду разом з помічниками нардепів
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30.12.2021 14:26
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кива.!!!дерзай!!!
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30.12.2021 14:25 Відповісти
І розпутимо Верховну Раду разом з помічниками нардепів
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30.12.2021 14:26 Відповісти
Резонно! Идите вы в пень с своими проффесорами, которые за тридцать лет довели страну до ручки.
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30.12.2021 16:57 Відповісти
А зачем тогда ваши ЗЕфилитики и корабельные сосны в ВР сидят?
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30.12.2021 14:26 Відповісти
Шоб за зарплату за наш счет они могли нанять за наш счет тех, кто будет за них работать
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30.12.2021 14:59 Відповісти
ще не всіх своїх сосок прикріпили до зарплати.
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30.12.2021 14:26 Відповісти
Закони потрібно не лише приймвати , але і дотримуватися чинного законодавства !!!)))
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30.12.2021 14:26 Відповісти
Во! В десятку. Толку з законів коли вони не обов`язкові до виконання
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30.12.2021 14:38 Відповісти
Какие нафиг законы? Зекокоиновый на законы плюет.а принимают законы для черни.😬
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30.12.2021 15:03 Відповісти
Будет один академик, который будет впахивать и 89 помошниц-корабельных сосен. И эту свингер вечечеринку будут оплачивать из бюджета
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30.12.2021 14:27 Відповісти
Мабуть і тещу долучить до цієї справи...
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30.12.2021 14:29 Відповісти
Соєві перетворились у примітивні форми існування. Їм хоть зірку з неба дістань - а вони скажуть "не та".

Гадаю, що на "дякувальників", як на душевно хворих треба припинити звертати увагу.

Україна повинна і буде розвиватись навіть не зважаюсь на 5-ту колону власника 5го каналу.
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30.12.2021 14:31 Відповісти
думаєш тебе подоляк теж забере до ростова?
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30.12.2021 14:40 Відповісти
А можливо більш пильніше придивитися до діяльності п"ятої колони кремлівських гнид з Банкової та Грушевського ,до діяльності чинної влади ?? Ми живимо сьогодня і сподіваємося жити завтра , а не жити минулим !!!)))
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30.12.2021 14:43 Відповісти
Є таке, бо уже ж дуже лояльно відносяться до винуватців котлів, до лояльних проросійських попередників, до торговців вугіллям в ОРДЛО та електроенергіює в Криму
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30.12.2021 15:27 Відповісти
Минуле це лише досвід ,з якого слід робити висновки і жити далі !! Більшої шкоди завдают ******* гельмінти ,що опанувавши державні крісла ,знесилюють державу ,роблят її неспроможною виконувати власні обов"язки !!)))
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30.12.2021 16:02 Відповісти
А что ЗЕдипутаты?Ручка не пишит?😁
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30.12.2021 14:32 Відповісти
Зараз це вже справжня бордель, а не ВР !
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30.12.2021 14:40 Відповісти
Тяжёлое наследие царского режима. ))
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30.12.2021 15:04 Відповісти
Тищенко Котлета, милованов дебил, Малюська. Третьякова *****, Гетьманцев Упырь......
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30.12.2021 14:42 Відповісти
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30.12.2021 14:43 Відповісти
Українські наукІвці.
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30.12.2021 16:10 Відповісти
Дивно. Не знаю ні одного працівника освіти, що наразі консультує ВР. Хоча працюю в закладах освіти багато років.
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30.12.2021 14:44 Відповісти
Інколи думаю, що закони повинні писати не фахівці в галузі права, а математики і програмісти...
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30.12.2021 14:44 Відповісти
Откуда в 95-ом анале ученные?
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30.12.2021 14:45 Відповісти
для того щоб об....бати народ та підготувати закони під себе, щоб виграти наступні вибори, залучено 90 науковців.
а щоб підняти економіку,
повернути в бюджет 20-30мільярдів$ з таможні і тіньової економіки і красти, красти, красти,
достатньо єрмака, арахамії, татарова, коломойші та тищенка
і судді всіх часів і народів, вовка.
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30.12.2021 14:48 Відповісти
Вопрос : а зачем нам всем тогда депутаты со стадом помощников-родственников?.. Или они по приколу зашли в Раду, бабла подзаработать и вопросы свои порешать?
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30.12.2021 14:49 Відповісти
Ученые уже давно этим занимаются. В УжНУ на юрфаке есть преподаватель конституционного права, вёл у нас предмет Презентация научных проектов.
Он соавтор нескольких законопроектов, и был экспертом в нескольких десятках законопроектов.
Насколько я знаю, таких ученых в УжНУ несколько, и уверен, что в каждом НУ такие есть
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30.12.2021 14:51 Відповісти
"Они сделают Вам, что Вы хотите, только Вам это не поможет!"

Не помню точно из какого фильма фраза... Но есть ещё поговорка.

"Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан.
Если читан, то не понят.

Если понят, то не так!"
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30.12.2021 15:01 Відповісти
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30.12.2021 14:53 Відповісти
а нахрена вообще тогда этот сброд сидит там и получает деньги с бюджета?
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30.12.2021 14:54 Відповісти
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30.12.2021 14:55 Відповісти
Вот, *****...
А нахрена такая "рада" нужна, если ей ещё "помогать" в чём-то надо?
Назвали бы это сброд по другому. И зряплаты за "альтруизм" отменили...
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30.12.2021 14:59 Відповісти
Вы Гетьманцеву 90 девушек с низкой социальной ответственностью туда заведете?
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30.12.2021 15:02 Відповісти
А до этого что, сами, без специалистов законы стряпали в трубарежиме?
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30.12.2021 15:11 Відповісти
Этим валенкам репетиторы школьной программы нужны)
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30.12.2021 15:21 Відповісти
тю, а як же ж Трускавець?
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30.12.2021 15:22 Відповісти
Для кого эта лапша? И раньше на каждый проект закона готовилась такая оценка(висновок)! Только Рада на них хрен ложила (или клала)!
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30.12.2021 15:42 Відповісти
Оказывается это спецы в праве помогают стефанчукам писать такие законы.
Печаль. Хотелось бы наоборот. Пусть спецы пишут законы, а вы им бутерброды подносите, помогайте так сказать, в силу своих умственных возможностей.
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30.12.2021 15:47 Відповісти
Стефанчуку кушать хочется и очень много, желательно без ограничений.
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30.12.2021 15:49 Відповісти
А ота тьотка з обвислою цицькою, що допомогала самому зам.міністра освіти?! Невже не допоможе?! Хоча, здаєцця, її ківа переманив. Допомагатиме йому докторську строчити...

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30.12.2021 15:50 Відповісти
Зеленый кретин 90 "специалистов" наберет снова из 95 квартала?
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30.12.2021 15:55 Відповісти
Нагадаю що у Верховній раді є для цього науково-експертне управління висновків якого ніхто ніколи до уваги не бере.
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30.12.2021 16:07 Відповісти
Результати дисертації Киви вже давно використовують в Генеральній прокуратурі та в комітетах Верховної ради. Так написав у своїй рецензії Денис Монастирський.
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30.12.2021 16:13 Відповісти
Пора новые выборы назначать,а это стадо набирает свежий батальон дармоедов на написание законов в троцкистско-московитском стиле.
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30.12.2021 16:18 Відповісти
В настоящей Республике не должно быть ни юристов, ни адвокатов, ни прокуроров, ни судей, ни полиции, ни ДЕПУТАТОВ! ГРАЖДАНЕ правят САМИ, пишут ОДНОЗНАЧНЫЕ и ПОНЯТНЫЕ им самим законы (который не должно быть много, стого минимально), сами воорудены до зубов и полносью сами вершат провосудие, от гражданского ареста, до суда и казни!
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30.12.2021 16:32 Відповісти
Слышь, жирдяй тупоголовый, а ты не в курсе что при ВР
УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України??????????????????????????
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30.12.2021 17:28 Відповісти
Шикарне зізнання у власній безпорадності та неуцтві.
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30.12.2021 18:46 Відповісти
...и все 90 сокурсники Кивы??
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30.12.2021 18:58 Відповісти
 
 