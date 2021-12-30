Майже 90 науковців і практиків у сфері права допомагатимуть Раді у написанні законів, - Стефанчук. ДОКУМЕНТ

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розпорядився створити Науково-консультативну раду при Голові ВРУ.

Про це розповів сам Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Забезпечення належної якості законодавства має стати пріоритетом для Парламенту України! Щойно підписав розпорядження про утворення Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України. До неї увійдуть майже 90 фахових, авторитетних науковців і практиків у сфері права. Академіки, член-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть в розробці важливих законопроєктів. Також вони напрацьовуватимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, займатимуться кодифікацією, моніторингом за результатами нашої законодавчої діяльності. Щиро сподіваюсь, що разом ми не просто підвищимо якість законодавства, але й відновимо суспільну довіру до законодавчої влади. Нехай 2022 рік буде щедрим на якісне законодавство!" - заявив спікер ВР.

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