Майже 90 науковців і практиків у сфері права допомагатимуть Раді у написанні законів, - Стефанчук. ДОКУМЕНТ
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розпорядився створити Науково-консультативну раду при Голові ВРУ.
Про це розповів сам Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.
"Забезпечення належної якості законодавства має стати пріоритетом для Парламенту України! Щойно підписав розпорядження про утворення Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України. До неї увійдуть майже 90 фахових, авторитетних науковців і практиків у сфері права. Академіки, член-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть в розробці важливих законопроєктів. Також вони напрацьовуватимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, займатимуться кодифікацією, моніторингом за результатами нашої законодавчої діяльності. Щиро сподіваюсь, що разом ми не просто підвищимо якість законодавства, але й відновимо суспільну довіру до законодавчої влади. Нехай 2022 рік буде щедрим на якісне законодавство!" - заявив спікер ВР.
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Гадаю, що на "дякувальників", як на душевно хворих треба припинити звертати увагу.
Україна повинна і буде розвиватись навіть не зважаюсь на 5-ту колону власника 5го каналу.
а щоб підняти економіку,
повернути в бюджет 20-30мільярдів$ з таможні і тіньової економіки і красти, красти, красти,
достатньо єрмака, арахамії, татарова, коломойші та тищенка
і судді всіх часів і народів, вовка.
Он соавтор нескольких законопроектов, и был экспертом в нескольких десятках законопроектов.
Насколько я знаю, таких ученых в УжНУ несколько, и уверен, что в каждом НУ такие есть
Не помню точно из какого фильма фраза... Но есть ещё поговорка.
"Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан.
Если читан, то не понят.
Если понят, то не так!"
А нахрена такая "рада" нужна, если ей ещё "помогать" в чём-то надо?
Назвали бы это сброд по другому. И зряплаты за "альтруизм" отменили...
Печаль. Хотелось бы наоборот. Пусть спецы пишут законы, а вы им бутерброды подносите, помогайте так сказать, в силу своих умственных возможностей.
УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України??????????????????????????