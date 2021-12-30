УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10681 відвідувач онлайн
Новини
2 777 14

Кому пощастить розпочати 2022 рік із 483 млн у кишені? Джекпот Powerball майже пів мільярда доларів може бути зірваний цієї суботи (Реклама)

Наступний тираж відбудеться найближчої суботи, 1 січня, і, можливо, наступним переможцем стане хтось із України!

Топ приз США Powerball вкотре перейшов у наступний тираж, досягнувши позначки $483 мільйонів доларів. 

ОСНОВНІ МОМЕНТИ

  • Джекпот Powerball досяг $483 мільйонів – на момент проведення тиражу ця сума може стати ще більшою. Найближчий тираж буде у суботу, 1 січня.
  • Незалежно від країни проживання, ви можете офіційно поборотися за приз розміром майже півмільярда доларів!

"Коли ми доходимо до таких розмірів [приза], можливо, що люди, які зазвичай не звертають уваги на лотереї, також стають в курсі того, що відбувається", прокоментував попит на білети прессекретар лотереї Мічигана Джейк Харріс, який різко зріс в останні тижні. Цілком імовірно, що на момент проведення тиражу розмір першого призу переступить рубіж у $500 мільйонів.

Кому пощастить розпочати 2022 рік із 483 млн у кишені? Джекпот Powerball майже пів мільярда доларів може бути зірваний цієї суботи 01

Грандіозний грошовий приз дістанеться тому, хто зможе вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Не варто забувати про приз другої категорії – тому, хто вгадає тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі), дістанеться приголомшливий втішний приз у розмірі $1 мільйона.

Для вашої зручності сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Чи можна грати у Powerball з України?

Відповідь однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.

  • Зареєструйтесь на сайті.
  • Виберіть лотерею Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.
  • Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.
  • Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, крім вирахуваних федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли призи на сайті!

Кому пощастить розпочати 2022 рік із 483 млн у кишені? Джекпот Powerball майже пів мільярда доларів може бути зірваний цієї суботи 02

У 2016 р. Наталія з України вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 та 75, що принесло їй неймовірний виграш у $1 мільйон!

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

400 млн доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Він може зростати нескінченно, але, з іншого боку, хтось може виграти його в цю суботу. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

Lotto Direct Limited управляє thelotter.net. Lotto Direct Limited ліцензована Управлінням з азартних ігор Мальти; Посилання на ліцензію MGA/CRP/402/2017. Лише 18+. Азартні ігри можуть бути шкідливими, якщо їх не контролювати. Будь ласка, грайте відповідально.

 Новина публікується на правах реклами

Автор: 

джекпот (76) лотерея (229)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
тут без вариантов - Олег Ляшко
показати весь коментар
30.12.2021 14:30
+2
Хтось вірить, що йому віддадуть білетик, якщо він виграє?))
показати весь коментар
30.12.2021 14:33
+2
theLohov.net
показати весь коментар
30.12.2021 14:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все дістали - сьогодні "зірву" ...
показати весь коментар
30.12.2021 14:28 Відповісти
😁😁😁
показати весь коментар
30.12.2021 14:35 Відповісти
Следим за декларациями и никакого мошенничества
показати весь коментар
30.12.2021 14:53 Відповісти
модно уже биткоины декларировать - иди проверь ...- купил 12 лет тому по 500-т )))
показати весь коментар
30.12.2021 15:56 Відповісти
На здоровье! Только не слушай друзей!
показати весь коментар
30.12.2021 15:25 Відповісти
это не мелочь по карманам тырить ...

https://www.youtube.com/watch?v=1VrMwX1saS8 https://www.youtube.com/watch?v=1VrMwX1saS8

показати весь коментар
30.12.2021 16:22 Відповісти
тут без вариантов - Олег Ляшко
показати весь коментар
30.12.2021 14:30 Відповісти
Хтось вірить, що йому віддадуть білетик, якщо він виграє?))
показати весь коментар
30.12.2021 14:33 Відповісти
Кому жить надоело?даже если и фартанет,нуу вдруг😁,доброжелатели помогут вам с денежками ростатся.
показати весь коментар
30.12.2021 14:37 Відповісти
Ті гроші до вас і не дійдуть, білет купує організатор десь там)
Круто грати в лотерею за чужі гроші)
показати весь коментар
30.12.2021 15:10 Відповісти
значит будем ожидать 1 січня ))
показати весь коментар
30.12.2021 14:41 Відповісти
коломИйський?
показати весь коментар
30.12.2021 14:45 Відповісти
theLohov.net
показати весь коментар
30.12.2021 14:53 Відповісти
Ляшко зможе
показати весь коментар
30.12.2021 15:29 Відповісти
 
 