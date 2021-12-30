Кому пощастить розпочати 2022 рік із 483 млн у кишені? Джекпот Powerball майже пів мільярда доларів може бути зірваний цієї суботи (Реклама)
Наступний тираж відбудеться найближчої суботи, 1 січня, і, можливо, наступним переможцем стане хтось із України!
Топ приз США Powerball вкотре перейшов у наступний тираж, досягнувши позначки $483 мільйонів доларів.
ОСНОВНІ МОМЕНТИ
- Джекпот Powerball досяг $483 мільйонів – на момент проведення тиражу ця сума може стати ще більшою. Найближчий тираж буде у суботу, 1 січня.
- Незалежно від країни проживання, ви можете офіційно поборотися за приз розміром майже півмільярда доларів!
"Коли ми доходимо до таких розмірів [приза], можливо, що люди, які зазвичай не звертають уваги на лотереї, також стають в курсі того, що відбувається", прокоментував попит на білети прессекретар лотереї Мічигана Джейк Харріс, який різко зріс в останні тижні. Цілком імовірно, що на момент проведення тиражу розмір першого призу переступить рубіж у $500 мільйонів.
Грандіозний грошовий приз дістанеться тому, хто зможе вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Не варто забувати про приз другої категорії – тому, хто вгадає тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі), дістанеться приголомшливий втішний приз у розмірі $1 мільйона.
Для вашої зручності сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!
Чи можна грати у Powerball з України?
Відповідь однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.
- Зареєструйтесь на сайті.
- Виберіть лотерею Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.
- Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.
- Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.
Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:
"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".
Що станеться, коли ви виграєте джекпот?
Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.
Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, крім вирахуваних федеральних податків США, без комісії!
Понад 6 мільйонів людей виграли призи на сайті!
У 2016 р. Наталія з України вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 та 75, що принесло їй неймовірний виграш у $1 мільйон!
За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.
400 млн доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Він може зростати нескінченно, але, з іншого боку, хтось може виграти його в цю суботу. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!
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Круто грати в лотерею за чужі гроші)