Кому пощастить розпочати 2022 рік із 483 млн у кишені? Джекпот Powerball майже пів мільярда доларів може бути зірваний цієї суботи (Реклама)

Наступний тираж відбудеться найближчої суботи, 1 січня, і, можливо, наступним переможцем стане хтось із України!

Топ приз США Powerball вкотре перейшов у наступний тираж, досягнувши позначки $483 мільйонів доларів.

ОСНОВНІ МОМЕНТИ

Джекпот Powerball досяг $483 мільйонів – на момент проведення тиражу ця сума може стати ще більшою. Найближчий тираж буде у суботу, 1 січня.

Незалежно від країни проживання, ви можете офіційно поборотися за приз розміром майже півмільярда доларів!

"Коли ми доходимо до таких розмірів [приза], можливо, що люди, які зазвичай не звертають уваги на лотереї, також стають в курсі того, що відбувається", прокоментував попит на білети прессекретар лотереї Мічигана Джейк Харріс, який різко зріс в останні тижні. Цілком імовірно, що на момент проведення тиражу розмір першого призу переступить рубіж у $500 мільйонів.

Грандіозний грошовий приз дістанеться тому, хто зможе вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Не варто забувати про приз другої категорії – тому, хто вгадає тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі), дістанеться приголомшливий втішний приз у розмірі $1 мільйона.

Для вашої зручності сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Чи можна грати у Powerball з України?

Відповідь однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.

Зареєструйтесь на сайті.

Виберіть лотерею Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.

Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.

Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, крім вирахуваних федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли призи на сайті!

У 2016 р. Наталія з України вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 та 75, що принесло їй неймовірний виграш у $1 мільйон!

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

400 млн доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Він може зростати нескінченно, але, з іншого боку, хтось може виграти його в цю суботу. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

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