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Нацслужба здоров'я закликає українців під час свят викликати швидку тільки в екстрених випадках

Нацслужба здоров'я закликає українців під час свят викликати швидку тільки в екстрених випадках

У новорічні свята екстрена медична допомога працює в посиленому режимі, тому викликати лікарів необхідно тільки в разі загрози життю і здоров'ю. Це пов'язано з надмірною завантаженістю бригад швидкої допомоги.

Про це повідомила Національна служба здоров'я в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"І 31 грудня, і 1 січня, і в інші святкові дні лікарі екстреної роботи працюють і готові надавати медичну допомогу пацієнтам. У швидкої немає вихідних, вона рятує пацієнтів цілодобово", - йдеться в повідомленні відомства.

При цьому уточнюється, що проблеми зі здоров'ям у людей трапляються незалежно від дат в календарі.

"Часто екстрена медична допомога в новорічну ніч працює в посиленому режимі, залучаючи максимальну кількість бригад, якщо центр екстреної допомоги має таку можливість. Але нагадуємо, що в 103 слід дзвонити тоді, коли існує загроза життю і здоров'ю. Тому що поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка дійсно терміново потребує її", - уточнюється в повідомленні.

Читайте також: У МОЗ розповіли, коли викликати швидку у разі захворювання на COVID-19

Нацслужба здоровя закликає українців під час свят викликати швидку тільки в екстрених випадках 01

Автор: 

свято (682) швидка (265) НСЗУ (313)


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Топ коментарі
+7
все буде добре, головне не наїстися скумбрії по 8 гривень.
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30.12.2021 14:39
+6
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30.12.2021 15:49
+5
платите налоги только в экстренных случаях)
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30.12.2021 14:42
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все буде добре, головне не наїстися скумбрії по 8 гривень.
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30.12.2021 14:39 Відповісти
Да пусть уже наедятся придурки , мир будет чище .
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30.12.2021 15:22 Відповісти
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30.12.2021 15:49 Відповісти
Якщо 1 січня очі дивляться у різні сторони - не викликати
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30.12.2021 14:39 Відповісти
Підкорегувати пивом.
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30.12.2021 14:46 Відповісти
платите налоги только в экстренных случаях)
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30.12.2021 14:42 Відповісти
А лучше умирать молча.
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30.12.2021 14:45 Відповісти
Все будут пьяные?)
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30.12.2021 14:45 Відповісти
Та знаємо. Тільки після втрати свідомості.
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30.12.2021 14:45 Відповісти
Для всех борцов с олигархами и барыгами: не надо вызывать скорую если у вас застряла лампочка во рту или салютом выбило глаз... с этим можно самому приехать в больницу
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30.12.2021 14:46 Відповісти
Краще починати пхати й вибивати вже під лікарнею.
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30.12.2021 14:48 Відповісти
А навіщо нам швидка допомога? Нахер! Поліція? Нахер! Армія? Нахер!
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30.12.2021 14:51 Відповісти
Просять викликати швидку якщо у Вас дійсно є загроза життю. Медики перезавантаженні і якщо ви будете виживати їх після вчорашнього Олів'є вони можуть не встигнути до того хто дійсно буде вмирати. До чого тут поліція і армія?
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30.12.2021 15:03 Відповісти
"Все смешалось - кони, люди..."
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30.12.2021 15:24 Відповісти
Начитаются такие вот сердобольные новостей, потом в магазине не спичек не свечек не купишь...
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30.12.2021 15:28 Відповісти
Коні? Нахєр. Люди? Нахєр.
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30.12.2021 15:21 Відповісти
Да уж заявили бы для всех, что нацслужбе здоровья похеру все ваши вызовы, не мешайте отдыхать.
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30.12.2021 15:00 Відповісти
они тоже люди)
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30.12.2021 23:06 Відповісти
А краще для них взагалі не викликати ...
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30.12.2021 15:20 Відповісти
Якщо буба обнюхаєцця до передозу, то скору не викликайте! Одним Майданом менше! Я не дуже цинічна?
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30.12.2021 15:36 Відповісти
Марусічка! Ви - прелість, як завжди!

З наступаючим Новим роком!
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30.12.2021 23:29 Відповісти
Дякую, навзаєм!
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31.12.2021 13:20 Відповісти
Крайний случай это уже с четвертой бутылки?
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30.12.2021 15:37 Відповісти
***
и самое главное - никогда ...еще раз - никогда !!! на делайте то,
что невозможно объяснить врачам скорой помощи ))))
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30.12.2021 16:07 Відповісти
Скорая тоже бухает?)
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30.12.2021 16:14 Відповісти
Зереформа. Надо просто перестать вызывать.
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30.12.2021 17:04 Відповісти
У новорічну ніч завжди багато чого трапляється у тих, хто набухався та шукає пригод на свою задніцу чи пєрєдніцу. Раніше швидка таких рятувала, а цьому році вирішила послати всіх: - «йдіть у сраку» (с) преЗЕдент Янелох Миздобул ********!
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30.12.2021 23:34 Відповісти
 
 