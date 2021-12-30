Глава МЗС ФРН Бербок про поставки зброї Україні: Стоїть завдання не допустити подальшої ескалації, треба діяти лише дипломатичним шляхом

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок поділяє думку, що нині стоїть завдання - не допустити подальшої ескалації ситуації навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це вона заявила в інтерв’ю агентству dpa, текст якого розміщено на сайті МЗС ФРН.

Кореспондент поцікавився, чи можливі, на думку Бербок поставки Україні оборонної зброї, що не виключав співголова "Зелених" Роберт Габек під час візиту в Україну в травні ц.р. (Бербок є іншою співголовою партії), міністра сказала: "Як країни G7, а також як Європейський Союз, ми чітко дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на кордоні України і, перш за все, порушення міжнародного права та порушення суверенітету України призведе до масових політичних та економічних наслідків для Росії. Якщо ми поєднаємо наші курси, це буде довгий список. Але зараз стоїть завдання не допустити подальшої ескалації. Це можна зробити лише дипломатичним шляхом – у Нормандському форматі, а також у рамках Ради НАТО-Росія, а також у рамках ОБСЄ".

На уточнююче запитання: "Тобто це відмова від будь-яких поставок зброї в Україну?", Бербок заявила: "Подальша військова ескалація не принесе додаткової безпеки Україні".

Тобто фактично міністр ухилилася від відповіді на запитання щодо ставлення Німеччини до можливих поставок оборонної зброї Україні, зазначає видання.

Глава МЗС разом з тим підкреслила, що попередній федеральний уряд ФРН разом з урядом США дали зрозуміти, що "енергію не можна використовувати як зброю і що це матиме значні наслідки". Вона зазначила, що останні кілька років показали, яку геостратегічну роль відіграє "Північний потік-2", у тому числі з огляду на різне сприйняття його в Європі.

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