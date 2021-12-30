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Глава МЗС ФРН Бербок про поставки зброї Україні: Стоїть завдання не допустити подальшої ескалації, треба діяти лише дипломатичним шляхом

Глава МЗС ФРН Бербок про поставки зброї Україні: Стоїть завдання не допустити подальшої ескалації, треба діяти лише дипломатичним шляхом

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок поділяє думку, що нині стоїть завдання - не допустити подальшої ескалації ситуації навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це вона заявила в інтерв’ю агентству dpa, текст якого розміщено на сайті МЗС ФРН.

Кореспондент поцікавився, чи можливі, на думку Бербок поставки Україні оборонної зброї, що не виключав співголова "Зелених" Роберт Габек під час візиту в Україну в травні ц.р. (Бербок є іншою співголовою партії), міністра сказала: "Як країни G7, а також як Європейський Союз, ми чітко дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на кордоні України і, перш за все, порушення міжнародного права та порушення суверенітету України призведе до масових політичних та економічних наслідків для Росії. Якщо ми поєднаємо наші курси, це буде довгий список. Але зараз стоїть завдання не допустити подальшої ескалації. Це можна зробити лише дипломатичним шляхом – у Нормандському форматі, а також у рамках Ради НАТО-Росія, а також у рамках ОБСЄ".

На уточнююче запитання: "Тобто це відмова від будь-яких поставок зброї в Україну?", Бербок заявила: "Подальша військова ескалація не принесе додаткової безпеки Україні".

Тобто фактично міністр ухилилася від відповіді на запитання щодо ставлення Німеччини до можливих поставок оборонної зброї Україні, зазначає видання.

Глава МЗС разом з тим підкреслила, що попередній федеральний уряд ФРН разом з урядом США дали зрозуміти, що "енергію не можна використовувати як зброю і що це матиме значні наслідки". Вона зазначила, що останні кілька років показали, яку геостратегічну роль відіграє "Північний потік-2", у тому числі з огляду на різне сприйняття його в Європі.

Читайте також: Поки не відомо, коли Росія зможе повернутися до G7, - глава МЗС Німеччини Бербок

Автор: 

Німеччина (7330) зброя (7442) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+40
Тоесть если вы разоружите Украину то ескалации не будет? Тогда к вам встречное предложение, откройте границу чтобы беженцы с Беларашки ее не атаковали
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30.12.2021 14:53
+35
зброя для захисту не може спричинити ескалацію,а навпаки,срана ти німчура
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30.12.2021 14:54
+32
Не давши зброю слабоозброєному можна утримати його більш озброєного опонента від агресивних дій?
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30.12.2021 14:53
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Просто шлендра...а нет, подстилка путинская
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30.12.2021 16:57 Відповісти
Ну нет, так и нет, за нас своё слово вам черножопые скажут.
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30.12.2021 17:00 Відповісти
Злодій украв у вас автомобіль, ви знаєте хто той злодій і ваш авто стоїть в його гаражі.
Ви звертаєтесь в поліцію з відповідною заявою, а вам пропонують домовитись по хорошому з тим злодієм.
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30.12.2021 17:03 Відповісти
в любом случае,Бербок единственная в правительстве Рейха,на кого Украине можно надеяться,ибо других просто нет..
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30.12.2021 17:10 Відповісти
Немцы просто бояться признаться, что у них самих нет оружия.
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30.12.2021 17:25 Відповісти
Не продажная ты немецкая бербок, сколько ***** заплатил за это хрюканье? Подскажи сколько лет надо на "дипломатического пути", убивать Украинцев(!), что бы моржовая звизда хоть что то поняла? Азербайджан 28 лет шёл т. н. "дипломатическим путём", так и не дошёл, а нам сколько??? На пенсию от ***** надеешься?
PS: Забросить бы эту дуру в казарму к свинособакам на ночь, желательно без оружия, голую, да снимать камерой, как она "дипломатическим путём" сохранила свою "честь и достоинство", Свинособаки не побрезгуют... =)
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30.12.2021 17:41 Відповісти
На уточнююче запитання: "Тобто це відмова від будь-яких поставок зброї в Україну?", Бербок заявила: "Подальша військова ескалація не принесе додаткової безпеки Україні". фріци ,співучасники створення рашистом війни в Україні " подальша рашистська екскалація, називається подальша окупація України ,котра без зброї не захистить себе"Німецькі вассали рашиста , як би рашист наважився на окупацію українського Криму і частини Донбасу.коли б Українська армія була озброєна до зубів?Фріци вороги України і її народу
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30.12.2021 17:51 Відповісти
И шо вы хотите от министра страны, в которой19% граждан готовы защищать страну в случае войны с рашкой...., в Финляндии эта цифра 74%.....
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30.12.2021 17:52 Відповісти
Мабуть деякі німці, вважають що *****, такий же як і Гітлер (з великої літери! Так як на фоні ***** та сраліна, людина!),,,
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30.12.2021 18:07 Відповісти
Не 19 а около 10% готовы защищать себя в Германии!
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30.12.2021 18:21 Відповісти
Немец,ствол дай!
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30.12.2021 18:01 Відповісти
Вы .....немцы ...как были гибридами....так ими и остались. Так вот в гибридной войне ответ может быть ТОЛЬКО гибридным. Других вариантов не бывает. Не лепите из себя генно- модифицированного дипломата.
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30.12.2021 18:03 Відповісти
Вони Недонація й Недолюди
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30.12.2021 19:57 Відповісти
⚡⚡ука
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30.12.2021 18:10 Відповісти
Є дві причини. Перша - Зєлєнський ідіот і довіряти Головнокомандуючому який зливає власну армію та всі її секрети ворогу не можна. Друга причина витікає з першої - верхівка країни та армії корумпована і агенти ***** в державному апараті на всіх рівнях що гарантує передачу ******** технологій в руки ворога. *****, до речі, відверто заявляв що "цап-царап" технологій і технічних рішень є офіційною позицією.
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30.12.2021 18:20 Відповісти
https://babel.ua/ru/news/74120-bild-germaniya-i-**********-blokiruyut-postavki-ukraine-oruzhiya-cherez-mehanizmy-nato Германия и Нидерланды активно и неприкрыто уже лоббируют интересы агрессора в ЕС .
В блокировке поставок оружия так же принимали участие и Нидерланды!
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30.12.2021 18:22 Відповісти
А право на самооборону мы не имеем? Мы же не просим танки или артилерию или бомбардировщики что бы всех БАМБИТЬ, как наше зеленое чудо бамбит по утрам унитаз... Дайте ПВО для защиты мирного населения, инфраструктуры, и т.д. Дайте ПТРК от танков, а то сотня джавелинов погоды не сделают. И в принципе больше ничего не нужно. Остальное сами можем.
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30.12.2021 18:26 Відповісти
Відмовляють в можливості захищатися!!! Смердючі Курви !!!
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30.12.2021 19:56 Відповісти
И кстати в дополнение к своему посту. Пора бы нашим дипломатам найти в штанах яйца, и пора уже открыто говорить что германия и франция не за мир в европе, а за русское бабло... Если они не хотят помогать нахер плясать перед ними на коленях? Можно подорвать СП2, и перекрыть наши вентили, там тогда быстро зачухаются. Я думаю Израиль уже давно бы так и сделал.
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30.12.2021 18:30 Відповісти
Нашим дипломатам треба вчитится Вимагати!
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30.12.2021 19:55 Відповісти
НАМ КРОМЕ НАШИХ 1024 ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВОК С РАКЕТОНОСИТЕЛЯМИ ДРУГОГО НЕ НУЖНО !!!
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30.12.2021 18:38 Відповісти
ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ СВОЁ ВООРУЖЕНИЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !!! ЛИБО ЕГО ВЗРЫВАТЬ !!!
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30.12.2021 18:39 Відповісти
Мудро! В стилі Мюнхена-38. Агресор і так озброєний до зубів і відмобілізований, А жертві зброю не треба давати, бо, не дай бог, розсердить агресора і спровокує конфлікт. Нічому історія вас, німців, не навчила... Лижіть і дальше задницю Путлеру. Подяка не забариться.
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30.12.2021 18:40 Відповісти
Германи раздувает Третью Мирову., может обьединиться всем миром и стереть с карты творения Бмсмарка и Петра1 го, опять две недостраны ставят мир на грань уничтожени. Уже третий раз за сто лет! Пока не поздно надо их разрушить
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30.12.2021 18:42 Відповісти
Помилкові проекти!!!
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30.12.2021 19:54 Відповісти
уровень пассивности, трусости и продажности немецкой власти достиг космического масштаба! позор и унижение!
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30.12.2021 18:58 Відповісти
,Коли кацапня гвалтуватиме її, й її нащадків й різатиме їх, Плескатиму в долоні! Аби непровокувати каців.
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30.12.2021 19:53 Відповісти
А що вас дивує, ви бачили її зовуть ? АннаЛена вам ні чого не каже ? Сосня вона ГБешна
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30.12.2021 21:04 Відповісти
Хутинские шлюхи заголосили о маральности и ценности человеческих жизней?
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30.12.2021 21:10 Відповісти
РФія це проект Німецького Генштабу.
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30.12.2021 21:19 Відповісти
Су@ка фашистка, підстілка путінська
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30.12.2021 21:45 Відповісти
А можна тоді Україну в НАТО візмуть замість дипломатичних німців - кажуть, у них в Бундесвері усього 300 танків, зате дипломатія потужна - і їм цього досить
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04.01.2022 00:22 Відповісти
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