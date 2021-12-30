Після пожежі у Косівській лікарні медзаклади Львівщини перевірять на справність кисневого обладнання
Перевірку медичних закладів на справність кисневого обладнання виконають у Львівській області після трагічного випадку в Косівській районній лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
За даними прес-служби, рішення здійснити перевірку лікарень ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ і НС.
"Випадок, що стався днями в Івано-Франківській області, є для нас черговим сигналом звернути увагу на експлуатацію такого обладнання. Важливо, щоб усі заходи безпеки постійно дотримувалися, техніка перебувала в належному стані, щоб уникнути таких ситуацій і, передусім, не допустити людських жертв", - наводяться в повідомленні прес-служби слова заступника голови Львівської ОДА Віталія Загайного.
Згідно з рішенням комісії, в області буде створено сім комісій на базі районних адміністрацій, які протягом місяця мають здійснити виконати моніторинг усіх медзакладів області, в яких використовують кисневі станції та кисневі мережі.
За словами директора департаменту охорони здоров'я Ореста Чемериса, департамент зобов'язав керівників усіх таких лікарень проінспектувати всі кисневі мережі та здійснити ревізію резервних і автономних джерел електроживлення.
Станом на сьогодні в області 24 лікарні мають кисневе обладнання і можуть надавати допомогу хворим на коронавірус.
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Це далеко не перший такий випадок в наших лікарнях і соціальних закладах. Якщо буде (а вона БУДЕ!) скарга родичів загиблих - комісія установить або гнилість електропроводки з перевантаженням мережі, або пошкодження системи централізованої подачі кисню. І звісно ж вину адміністрації в неготовності закладу в плані протипожежної безпеки.
Поминальна свічка, кажете вуйку? Ну-ну...
ничего не делается перед, всё время проверки после.
совковый рудимент
наконецто выгонят попов со свечками из больниц?