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Новини
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Після пожежі у Косівській лікарні медзаклади Львівщини перевірять на справність кисневого обладнання

Після пожежі у Косівській лікарні медзаклади Львівщини перевірять на справність кисневого обладнання

Перевірку медичних закладів на справність кисневого обладнання виконають у Львівській області після трагічного випадку в Косівській районній лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

За даними прес-служби, рішення здійснити перевірку лікарень ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ і НС.

"Випадок, що стався днями в Івано-Франківській області, є для нас черговим сигналом звернути увагу на експлуатацію такого обладнання. Важливо, щоб усі заходи безпеки постійно дотримувалися, техніка перебувала в належному стані, щоб уникнути таких ситуацій і, передусім, не допустити людських жертв", - наводяться в повідомленні прес-служби слова заступника голови Львівської ОДА Віталія Загайного.

Згідно з рішенням комісії, в області буде створено сім комісій на базі районних адміністрацій, які протягом місяця мають здійснити виконати моніторинг усіх медзакладів області, в яких використовують кисневі станції та кисневі мережі.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Ореста Чемериса, департамент зобов'язав керівників усіх таких лікарень проінспектувати всі кисневі мережі та здійснити ревізію резервних і автономних джерел електроживлення.

Станом на сьогодні в області 24 лікарні мають кисневе обладнання і можуть надавати допомогу хворим на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Померла жінка, яка постраждала під час пожежі в Косівській лікарні

Автор: 

лікарня (1357) ОДА (1625) пожежа (4315) кисень (71) Львівська область (2420)


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Топ коментарі
+2
"До" треба було мати розум не запалювати свічки у реанімаціїї з кисневими концентраторами.
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30.12.2021 15:18
+2
Різна. Але свічки не всюди запалюють.
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30.12.2021 15:19
+2
Петя! Кислородный концентратор окружающий воздух не обогащает никак! А раз так, то и по поводу правдоподобности истории со свечкой тоже появляются вопросы.
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30.12.2021 15:37
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А сделать это "до" ума не хватало?
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30.12.2021 15:09 Відповісти
"До" треба було мати розум не запалювати свічки у реанімаціїї з кисневими концентраторами.
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30.12.2021 15:18 Відповісти
Петя! Кислородный концентратор окружающий воздух не обогащает никак! А раз так, то и по поводу правдоподобности истории со свечкой тоже появляются вопросы.
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30.12.2021 15:37 Відповісти
Ну, їм же треба пройтися по "диких гуцулах з їхніми середньовічними традиціями" запалювання свічок...
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31.12.2021 09:11 Відповісти
Д чого тут свічка? Ймовірніше мало місце перевантаження електропроводки (в палаті реанімації одночасно працювали 5 концентраторів і, мабуть все решту обладнання для оснащення палати реанімації - монітори, реанімаційні комплекси, апарати ШВЛ, освітлення... не сумніваюся, що були і електронагрівачі)). Від перевантаження сталося замикання і спалахнула проводка і шпалери, апарати, постільна білизна, побутові речі). А ще найімовірніше (і чому львів"яни саме це перевіряють(не свічки, Карл!)) мав місце контакт кисню з пошкодженої системи централізованого (саме централізованого постачання, бо концентратори до такого не призведуть!) постачання з маслянистою речовиною. І спалах з наступним займанням.
Це далеко не перший такий випадок в наших лікарнях і соціальних закладах. Якщо буде (а вона БУДЕ!) скарга родичів загиблих - комісія установить або гнилість електропроводки з перевантаженням мережі, або пошкодження системи централізованої подачі кисню. І звісно ж вину адміністрації в неготовності закладу в плані протипожежної безпеки.
Поминальна свічка, кажете вуйку? Ну-ну...
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31.12.2021 09:08 Відповісти
Слухай новини.
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31.12.2021 09:32 Відповісти
Учи матчасть.
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31.12.2021 12:52 Відповісти
А в інших областях України ситуація з технікою безпеки при використанні кисню в медичних закладах краща?
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30.12.2021 15:17 Відповісти
Різна. Але свічки не всюди запалюють.
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30.12.2021 15:19 Відповісти
Молода дівчина, лікарка, 26 років загинула , рятуючи хворих, які не могли рухатися самостійно під-час пожежі в відділенні! Ц е було в лютому цього року! І що , хтось про щось заїкнуся, лікарню її іменем найменували, чи якусь вулицю? Та головне інше - нічого не змінилося -кисень, кисень і ще раз кисень, бо люди мруть і задихаються! А кисень може і вбивати - відразу і швидко!
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30.12.2021 16:13 Відповісти
При чому тут кисень, якщо канали типу 5го кажуть, що кисню в лікарнях не має.
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30.12.2021 15:28 Відповісти
Нужно не оборудование проверять, а свечки верующим в ж-пы засовывать.
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30.12.2021 15:33 Відповісти
Им бы поп кадилом по башке втемяшил, что свечки ставят в церкви, а не в больнице, в троллейбусе, гастрономе и т.д. (мало ли где человека настигнет смерть...)
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30.12.2021 18:20 Відповісти
ручное управление страной.
ничего не делается перед, всё время проверки после.
совковый рудимент
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30.12.2021 16:16 Відповісти
там же свечка спалила все.
наконецто выгонят попов со свечками из больниц?
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31.12.2021 23:21 Відповісти
 
 