УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10681 відвідувач онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
4 636 17

Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 зможуть отримати особи віком від 60 років, - Кузін

Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 зможуть отримати особи віком від 60 років, - Кузін

Національна технічна група експертів підтримала застосування бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей, старших за 60 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

"На минулому тижні вже відбулося засідання національної технічної групи експертів, які розглядали питання ширшого використання бустерної дози і було прийнято рішення про застосування бустерної дози для осіб похилого віку, понад 60+ років. Для таких осіб також національна технічна група експертів рекомендує проведення бустерної дози через 6 місяців після завершення базового курсу щеплення. Тож скоріш за все ми також це рішення будемо вводити в дію відповідним наказом МОЗ", - сказав він.

Кузін також нагадав, що Міністерство охорони здоров'я вже дозволило застосувати бустерну дозу медикам: станом на 29 грудня її отримали вже близько трьох тисяч осіб.

"Ефективність вакцинального комплексу підвищується із використанням бустерної дози. Якщо ми подивимося на ефективність проти "Омікрону" звичайного вакцинного комплексу, то за останніми науковими дослідженнями приблизно на 30% знижується ефективність вакцини проти важкого перебігу хвороби коронавірусної, від ризику захворіти або від ризику померти. Для того, щоб поновити такий рівень захисту, зробити його тим, який заявлено первинно, бустерна доза вона є рекомендована, вона дозволяє поновити такий рівень захисту", - пояснив головний санлікар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 2022 році вакцину CoronaVac розпочнуть розливати у шприци для одноразового використання на заводі у Харкові, - Кузін

Автор: 

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Они там конечно зрадники через одного, ну дураков там немного.
показати весь коментар
30.12.2021 15:47
+3
Задолбали, колят, колят а толку никакого, люди болеют и после уколов!!!! Так нахера попу такая гармонь?!
показати весь коментар
30.12.2021 15:43
+3
https://dnk.video/w/ugTypRbcc6HQMLHCZbMzsn
показати весь коментар
30.12.2021 15:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.12.2021 15:24 Відповісти
От блин, а мне так хотелося
показати весь коментар
30.12.2021 15:38 Відповісти
яка рiзниця хто? ви ж всe-рiвно ii виллєтe у мусорку! колiть всiх! чи мiзкiв нe вистачить рєструвати бустeрних паралeльно з 1-шо i 2го дозниками?
показати весь коментар
30.12.2021 15:40 Відповісти
а почему в верховной Раде вакцинированных только 30% депутутов?🧠
показати весь коментар
30.12.2021 15:40 Відповісти
Они там конечно зрадники через одного, ну дураков там немного.
показати весь коментар
30.12.2021 15:47 Відповісти
Да ну нафиг, я уже переболел а Омикрон вообще не опасней гриппа.
показати весь коментар
30.12.2021 15:41 Відповісти
Задолбали, колят, колят а толку никакого, люди болеют и после уколов!!!! Так нахера попу такая гармонь?!
показати весь коментар
30.12.2021 15:43 Відповісти
Денежки сами себя не заработают!
показати весь коментар
30.12.2021 15:47 Відповісти
твою "гармонь" понесут в крематорий без уколов
показати весь коментар
30.12.2021 15:49 Відповісти
Только после тебя.
показати весь коментар
30.12.2021 15:52 Відповісти
Не надоело? Колитесь и будет вам счастье. Кто ж не даёт.
показати весь коментар
30.12.2021 16:20 Відповісти
https://dnk.video/w/ugTypRbcc6HQMLHCZbMzsn
показати весь коментар
30.12.2021 15:45 Відповісти
Очень интересно, рехворма Супрун в действии
показати весь коментар
30.12.2021 16:17 Відповісти
СергейДнепр -- материал шокирующий : врачи - для лечения,а МОЗ - для ........ нет слов.........
показати весь коментар
30.12.2021 18:30 Відповісти


Да не. Во все времена были дремучие идиоты. Вопрос только в том, сколько их на одного адекватного человека.

Вот дебилы в США выступают против вакцинации от оспы в 1919 году. Можно увидеть плакаты про то, что вакцинацию придумали ненавистные рептилоиды и Билл Гейтс немцы.

показати весь коментар
30.12.2021 17:21 Відповісти
 
 