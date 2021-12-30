Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 зможуть отримати особи віком від 60 років, - Кузін

Національна технічна група експертів підтримала застосування бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей, старших за 60 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

"На минулому тижні вже відбулося засідання національної технічної групи експертів, які розглядали питання ширшого використання бустерної дози і було прийнято рішення про застосування бустерної дози для осіб похилого віку, понад 60+ років. Для таких осіб також національна технічна група експертів рекомендує проведення бустерної дози через 6 місяців після завершення базового курсу щеплення. Тож скоріш за все ми також це рішення будемо вводити в дію відповідним наказом МОЗ", - сказав він.

Кузін також нагадав, що Міністерство охорони здоров'я вже дозволило застосувати бустерну дозу медикам: станом на 29 грудня її отримали вже близько трьох тисяч осіб.

"Ефективність вакцинального комплексу підвищується із використанням бустерної дози. Якщо ми подивимося на ефективність проти "Омікрону" звичайного вакцинного комплексу, то за останніми науковими дослідженнями приблизно на 30% знижується ефективність вакцини проти важкого перебігу хвороби коронавірусної, від ризику захворіти або від ризику померти. Для того, щоб поновити такий рівень захисту, зробити його тим, який заявлено первинно, бустерна доза вона є рекомендована, вона дозволяє поновити такий рівень захисту", - пояснив головний санлікар.

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