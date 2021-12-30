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Новини
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Конкурсна комісія раптом призначила на сьогоднішній вечір співбесіди з фіналістами конкурсу на директора ДБР, - журналіст Мокрик

Конкурсна комісія раптом призначила на сьогоднішній вечір співбесіди з фіналістами конкурсу на директора ДБР, - журналіст Мокрик

На сьогодні на вечір раптом призначили співбесіди з трьома фіналістами конкурсу на директора Державного бюро розслідувань (ДБР): чинним в.о. Олексієм Сухачовим і двома його підлеглими - керівниками управління забезпечення особистої безпеки.

Про це повідомив журналіст Bihus.info Данило Мокрик, повідомляє Цензор.НЕТ.

"США звертаються із закликами до Конкурсної комісії з обрання голови САП - а хєрачить Конкурсна комісія з обрання голови ДБР. На сьогодні на вечір раптом призначили співбесіди з трьома фіналістами конкурсу на Директора ДБР: чинним в.о. Олексієм Сухачовим і двома його підлеглими - керівниками управління забезпечення особистої безпеки (читай - "управління охорони")", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конкурс на голову ДБР: У фінал пройшли в.о. голови Сухачов та двоє його керівників охорони, - журналіст Мокрик. ВIДЕО

"Це вже - така традиція: топити мутний конкурс на керівників ДБР в олів'є (або в крабових паличках, в залежності від ваших уподобань). Два роки тому в той же новорічний період на посади заступників Директора на псевдоконкурсі провели Олександра Бабікова і Олександра Соколова. Тоді переможці були визначені заздалегідь. Так само й зараз триває псевдоконкурс, єдина мета якого - легалізувати на посаді керівника ДБР Олексія Сухачова. Саме тому на фото - він. Якщо ви ще не знали, як провести нинішній вечір, то засідання Конкурсної комісії будуть транслювати за цим посиланням. Співбесіда "конкурсанта" Сухачова запланована на 20:25 - 21:25", - додав журналіст.

Автор: 

конкурс (1285) ДБР (3480) Сухачов Олексій (61) Мокрик Данило (3)


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Топ коментарі
+14
Пліснявий беСпредел став нормою життя.
"Хуже не будет !!!"
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30.12.2021 15:41
+13
Зараз зебуїни розкажуть, про "Парашенка насаздавал антикарупцеанєрав каториє сідят на зарплатє і нікаво нє пасаділі". А те, що через їхню гнилу натуру, їх вибір Зеломойського, всі толкові реформи почали саботуватись - то таке.
"Главноє, что Фашингтон нам нє указ"
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30.12.2021 15:39
+9
ОПа, в интересах преЗедента, работает по принципу "включи дурака - упади на мороз" !

США и Еврова: - Вы полтора года не выбираете прокурора САП !
ОПа: - Выборы главы ДБР состоялись!

США и Европа: - Вы полтора года не расследуете коррупционные схемы Коломойского !
ОПа: - Возбуждено уголовное дело против Порошенко за госизмену!

США и Европа: - Вы полтора года не можете ликвидировать ОАСК !
ОПа: - Проводятся обыски у депутатов "ЕС" !
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30.12.2021 16:04
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Будь готов! Всегда Готов! Будь готов ты ночью и днём!
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30.12.2021 15:33 Відповісти
Та вже вибрики слуг вже не дивують.
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30.12.2021 15:37 Відповісти
Пліснявий беСпредел став нормою життя.
"Хуже не будет !!!"
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30.12.2021 15:41 Відповісти
21 квітня 2019: ...Початок епохи ХУЦПИ...
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30.12.2021 15:48 Відповісти
- Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова - две. Кто‑то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.(с)
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30.12.2021 15:38 Відповісти
в историческом времени очень скоро будет так, - "Господа! Неужели вы будете нас бить? - Еще как!"
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30.12.2021 15:41 Відповісти
вау)) только сегодня в обеденный перерыв эту главу прочитал, надо же)
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30.12.2021 15:51 Відповісти
В конкурсі приймуть участь сухачов-зіллі, та два його охоронця.
Хто ж переможи?
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30.12.2021 15:38 Відповісти
Зараз зебуїни розкажуть, про "Парашенка насаздавал антикарупцеанєрав каториє сідят на зарплатє і нікаво нє пасаділі". А те, що через їхню гнилу натуру, їх вибір Зеломойського, всі толкові реформи почали саботуватись - то таке.
"Главноє, что Фашингтон нам нє указ"
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30.12.2021 15:39 Відповісти
Трубу, у которого судя по прослушкам уровень умственного развития не выше районного уровня, тоже "зебуины" посадили на посаду шефа ГБР?.. И да, за 2014-2019-й НИ ОДНОГО посаженного топ-вора. И это же правда
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30.12.2021 15:50 Відповісти
а с 2019го?
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30.12.2021 15:51 Відповісти
Тут ви не праві. З 2019 їх посадили, ... на державні посади.
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30.12.2021 16:59 Відповісти
Кручу шарик - плачу гонорарик!
У волшебника Зелеймана- все по честному, без обмана!

Вован, дедушка Байден говорил за САП, а не за это фуфло =)
Лига КВН пытается переиграть Лигу Плюща) Такие смешные зверюшки эти зебилы)
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30.12.2021 15:48 Відповісти
Цим зебобікам...Какая разніца.)))
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30.12.2021 16:06 Відповісти
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30.12.2021 16:00 Відповісти
коли один стрілок набирає 96 очок а другий 92 то колегія суддів не запрошує їх на співбесіду, для виявлення переможця.
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30.12.2021 16:02 Відповісти
це подарунок Сухачову на новий рік, подяка за підозру Пороху
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30.12.2021 16:03 Відповісти
ОПа, в интересах преЗедента, работает по принципу "включи дурака - упади на мороз" !

США и Еврова: - Вы полтора года не выбираете прокурора САП !
ОПа: - Выборы главы ДБР состоялись!

США и Европа: - Вы полтора года не расследуете коррупционные схемы Коломойского !
ОПа: - Возбуждено уголовное дело против Порошенко за госизмену!

США и Европа: - Вы полтора года не можете ликвидировать ОАСК !
ОПа: - Проводятся обыски у депутатов "ЕС" !
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30.12.2021 16:04 Відповісти
Як шкодливий учень, над яким стоїть вчитель і намагається зробити з цього довбня людину.
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30.12.2021 16:05 Відповісти
Контрольный вопрос на собеседовании:
- Сколько стоит 1 кг скумбрии !?
Проходит тот, кто скажет, что 8 грн.....
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30.12.2021 16:06 Відповісти
пані перша вже виправились - сказала що обмовилась...- подякувала всім що слідкують за нею...
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30.12.2021 16:19 Відповісти
Зебіли орієнтуються на фуйлостан. Там вже всі п'яні в сраку! А в Україні, ти диви, ще якісь тверезуни щось помітили...!
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30.12.2021 16:11 Відповісти
Богдан розповідав про погоняло Zilli. Отже люди зі смаком будуть керувати Україною !
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30.12.2021 16:12 Відповісти
а інші що у секондхенд вбираються - від вуйка Армані ...
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30.12.2021 16:18 Відповісти
Країною мають керувати патріоти- професіонали. А непотріб, упакований в гарну обгортку, залишиться непотрібом.
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30.12.2021 17:02 Відповісти
про одіозного покидька лжемантійця Вовка всі чули ....

Адвокат Роман Маселко:"Татаров перетворив конкурс на керівника САП на посміховисько" Джерело:

Той самий Вовк на плівках розказує: "Ми вірою і правдою служили Порошенку, а тепер "танцюємо на його могилі"". Він же прямо це говорить! Тепер Порошенка доганяє раніше кероване ним ДБР. Те саме буде і з Зеленським. Тому що в Україні ніколи не буде вічних президентів. Джерело:
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30.12.2021 16:16 Відповісти
а не включить ли нам дурочку? они нам про насосы...а мы им про колёсы...
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30.12.2021 16:19 Відповісти
Испанский Стыд и Позор за нашего президента !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.12.2021 16:26 Відповісти
Жириновський про плани росії на Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y
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30.12.2021 17:03 Відповісти
Порохы пидозру виписал прокурор, все процесдокументы -следователь ДБР, визировка их у ********, полномочия которого приостановлены в связи с участием в конкурсе, кворум в комиссии 9 человек, однако есть только шесть"правдивых членов". Срочное решение-собеседование и мгновенное решение комиссии. Все это, чтобы легализовать статус ******** до возвращения Пороха. А по САП - решение волков, явно дуралейскоев в стиле персонажей незабываемого Аркадия Райкина, Какой то там прохвост, который не прошел во второй тур, оспаривает правомерность проведения конкурса без него. Упоминание А.Райкина не спроста. Председатель Вовк много лет был помощником главного ******** Украины Сирожи Кивалова, жителя Одессы, оттуда же еще один перцовый Костин, от Сирожи ******** и главный гривастый "теоретик" безпредела в КСУ Сличенко. Ну и трио работает не покладая рук. А им что послы, что МВФ, что там МИД подписал, глубоко ......й, мы теперь банкуем.
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30.12.2021 17:45 Відповісти
А для чего, если колличество набранных баллов претендентами уже не изменишь? Будет битва презентаций об улучшении жизни в ГБР?
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30.12.2021 17:47 Відповісти
кругом одні і суцільні -ОВи...
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30.12.2021 19:23 Відповісти
Вовка, те чего?!!!! Подгорает?!!!!
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30.12.2021 22:44 Відповісти
Дядько Сем настукав по голові без мозку!!!
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31.12.2021 19:46 Відповісти
 
 