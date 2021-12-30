Конкурсна комісія раптом призначила на сьогоднішній вечір співбесіди з фіналістами конкурсу на директора ДБР, - журналіст Мокрик

На сьогодні на вечір раптом призначили співбесіди з трьома фіналістами конкурсу на директора Державного бюро розслідувань (ДБР): чинним в.о. Олексієм Сухачовим і двома його підлеглими - керівниками управління забезпечення особистої безпеки.

Про це повідомив журналіст Bihus.info Данило Мокрик, повідомляє Цензор.НЕТ.

"США звертаються із закликами до Конкурсної комісії з обрання голови САП - а хєрачить Конкурсна комісія з обрання голови ДБР. На сьогодні на вечір раптом призначили співбесіди з трьома фіналістами конкурсу на Директора ДБР: чинним в.о. Олексієм Сухачовим і двома його підлеглими - керівниками управління забезпечення особистої безпеки (читай - "управління охорони")", - розповів він.

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"Це вже - така традиція: топити мутний конкурс на керівників ДБР в олів'є (або в крабових паличках, в залежності від ваших уподобань). Два роки тому в той же новорічний період на посади заступників Директора на псевдоконкурсі провели Олександра Бабікова і Олександра Соколова. Тоді переможці були визначені заздалегідь. Так само й зараз триває псевдоконкурс, єдина мета якого - легалізувати на посаді керівника ДБР Олексія Сухачова. Саме тому на фото - він. Якщо ви ще не знали, як провести нинішній вечір, то засідання Конкурсної комісії будуть транслювати за цим посиланням. Співбесіда "конкурсанта" Сухачова запланована на 20:25 - 21:25", - додав журналіст.