Конкурсна комісія раптом призначила на сьогоднішній вечір співбесіди з фіналістами конкурсу на директора ДБР, - журналіст Мокрик
На сьогодні на вечір раптом призначили співбесіди з трьома фіналістами конкурсу на директора Державного бюро розслідувань (ДБР): чинним в.о. Олексієм Сухачовим і двома його підлеглими - керівниками управління забезпечення особистої безпеки.
Про це повідомив журналіст Bihus.info Данило Мокрик, повідомляє Цензор.НЕТ.
"США звертаються із закликами до Конкурсної комісії з обрання голови САП - а хєрачить Конкурсна комісія з обрання голови ДБР. На сьогодні на вечір раптом призначили співбесіди з трьома фіналістами конкурсу на Директора ДБР: чинним в.о. Олексієм Сухачовим і двома його підлеглими - керівниками управління забезпечення особистої безпеки (читай - "управління охорони")", - розповів він.
"Це вже - така традиція: топити мутний конкурс на керівників ДБР в олів'є (або в крабових паличках, в залежності від ваших уподобань). Два роки тому в той же новорічний період на посади заступників Директора на псевдоконкурсі провели Олександра Бабікова і Олександра Соколова. Тоді переможці були визначені заздалегідь. Так само й зараз триває псевдоконкурс, єдина мета якого - легалізувати на посаді керівника ДБР Олексія Сухачова. Саме тому на фото - він. Якщо ви ще не знали, як провести нинішній вечір, то засідання Конкурсної комісії будуть транслювати за цим посиланням. Співбесіда "конкурсанта" Сухачова запланована на 20:25 - 21:25", - додав журналіст.
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"Хуже не будет !!!"
конкурсіприймуть участь сухачов-зіллі, та два його охоронця.
Хто ж переможи?
"Главноє, что Фашингтон нам нє указ"
У волшебника Зелеймана- все по честному, без обмана!
Вован, дедушка Байден говорил за САП, а не за это фуфло =)
Лига КВН пытается переиграть Лигу Плюща) Такие смешные зверюшки эти зебилы)
США и Еврова: - Вы полтора года не выбираете прокурора САП !
ОПа: - Выборы главы ДБР состоялись!
США и Европа: - Вы полтора года не расследуете коррупционные схемы Коломойского !
ОПа: - Возбуждено уголовное дело против Порошенко за госизмену!
США и Европа: - Вы полтора года не можете ликвидировать ОАСК !
ОПа: - Проводятся обыски у депутатов "ЕС" !
- Сколько стоит 1 кг скумбрии !?
Проходит тот, кто скажет, что 8 грн.....
Адвокат Роман Маселко:"Татаров перетворив конкурс на керівника САП на посміховисько" Джерело:
Той самий Вовк на плівках розказує: "Ми вірою і правдою служили Порошенку, а тепер "танцюємо на його могилі"". Він же прямо це говорить! Тепер Порошенка доганяє раніше кероване ним ДБР. Те саме буде і з Зеленським. Тому що в Україні ніколи не буде вічних президентів. Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y