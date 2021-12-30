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Новини Коронавірус і карантин
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Смертність від "Омікрону" в чотири рази менша, ніж від попередніх штамів, - дослідження

Смертність від

Смертність від штаму COVID-19 "Омікрон" набагато нижча, ніж від попередніх варіантів хвороби, а захворювання проходить в більш легкій формі.

Перше велике дослідження даних про смертність свідчить про те, що "Омікрон" викликає лише чверть смертей пацієнтів у порівнянні з попередніми хвилями хвороби, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У Південній Африці, звідки штам "Омікрон" почав поширюватися світом, від COVID-19 померло лише 4,5% пацієнтів, тоді як до появи нового штаму від хвороби гинули 21,3% людей.

Дослідники з Університету Преторії та Національного інституту інфекційних захворювань у Південній Африці спостерігали за пацієнтами, які були госпіталізовані до великої лікарні міста Тшване.

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Останні дані також свідчать, що рівень смертності у Великій Британії, де також активно поширюється "Омікрон", впав до 0,12 (1 випадок на 833 людини) з максимуму в 3,3 (1 з 30 людей), який спостерігався минулої зими.У дослідженні взяли участь 466 пацієнтів, їх порівнювали з маже 4 тисячами раніше госпіталізованих хворих.

Ті, хто був госпіталізований під час омікронної хвилі, були виписані через 4 дні. Під час попередніх хвиль середній час перебування пацієнтів в лікарні складав 8,8 днів. Кількість пацієнтів в лікарні також скоротилася більше ніж на 50%.

Кількість людей, які потребували інтенсивної терапії, також набагато менша – 1% проти 4,3%. Лише одна третина пацієнтів хворіли на COVID-пневмонію, 72 % з яких мали легку та середню ступінь захворювання.

Менше половини (45%) пацієнтів у COVID-палатах потребували кисню, порівняно з 99,5% під час першої хвилі.

Під час хвилі "Омікрону" у грудні 2021 року пацієнтами з коронавірусною хворобою було зайняти 108 ліжок. А при піку "Дельти" у липні кількість зайнятих ліжок складала 213.

Дослідники виявили, що середній вік госпіталізованих був значно меншим під час хвилі "Омікрону" – 39 порівняно з 49 що, ймовірно, допомогло зменшити кількість смертей.

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Також вчені зазначили, що велика кількість випадків COVID-19 раніше та вакцинація допомогли змінити клінічну картину вірусу.

Тобто не можна виключати, що варіант "Омікрон" легше переноситься, ніж попередні.

На думку вчених, якщо такі результати будуть продемонстровані в усьому світі, відбудеться "повне розділення рівня захворюваності та смертності", що покладе край епідемії та почне ендемічну фазу.

Інше дослідження південноафриканських вчених показує, що "Омікрон" може витіснити штам "Дельта", оскільки зараження новим варіантом підвищує імунітет до старого, повідомляє Reuters.

Виявилося, що у людей, які були інфіковані "Омікроном", особливо у вакцинованих, розвинувся підвищений імунітет до варіанту "Дельта".

"Імунітет до варіантів "Дельта" у людей, інфікованих "Омікроном", може призвести до зниження ризиків повторного інфікування "Дельтою", – заявили вчені, які провели дослідження.

На думку вчених, наслідки цього зміщення будуть залежати від того, чи є "Омікрон" менш патогенним та небезпечним, ніж "Дельта".

"Якщо так, то кількість важких випадків COVID-19 зменшиться, а інфекція може стати менш небезпечною для окремих людей і суспільства", – каже Алекс Сігал, професор Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я в Південній Африці.

Автор: 

дослідження (605) наука (364) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+9
По больше Омега-3 употреблять. Особенно скумбрию по 8.
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30.12.2021 16:17
+7
Ну все як за підручником - вірус мутував і ослаб... Про це ще в 2020 говорили - треба просто протриматися рік-два.
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30.12.2021 16:09
+6
некоторые светила от медицины уже заявили, что это последняя мутация вируса, которая уничтожит все остальные..

Пандемия перешла в обычную и привычную болезнь, как обыкновенный грипп - и на этом все и закончилось

Аминь..
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30.12.2021 15:55
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Правила форума Рада форумчан
как противостоять вирусу Зеленскавага?
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30.12.2021 15:50 Відповісти
По больше Омега-3 употреблять. Особенно скумбрию по 8.
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30.12.2021 16:17 Відповісти
Сегодня сказали , что "меньше",.. Завтра скажут, что "больше"....Наука пока-что предполагает и не более...
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30.12.2021 15:52 Відповісти
Это не наука а статистика, разницу рассказать или сам загуглишь
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30.12.2021 15:57 Відповісти
А статистика и есть наука!) Ты школу когда закончишь?
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30.12.2021 16:00 Відповісти
Ясно.
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30.12.2021 16:05 Відповісти
"Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика."
- Бенджамин Дизраэли
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30.12.2021 17:11 Відповісти
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30.12.2021 15:54 Відповісти
некоторые светила от медицины уже заявили, что это последняя мутация вируса, которая уничтожит все остальные..

Пандемия перешла в обычную и привычную болезнь, как обыкновенный грипп - и на этом все и закончилось

Аминь..
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30.12.2021 15:55 Відповісти
Ну все як за підручником - вірус мутував і ослаб... Про це ще в 2020 говорили - треба просто протриматися рік-два.
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30.12.2021 16:09 Відповісти
а поскольку омикроном, ввиду его заразности, просто переболеет большинство, то получится тот самый коллективный иммунитет и болеть больше будет некому
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30.12.2021 16:09 Відповісти
И смысл с вакцины?
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30.12.2021 16:39 Відповісти
Так вакцина важлива на зараз, поки сильні штами...
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30.12.2021 16:45 Відповісти
Ну на самом деле, это пока что наши позитивные хотелки. Точно то никто ещё не знает.Но возможно и так
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30.12.2021 16:28 Відповісти
більшість тих, хто мав померти від корони, вже вимерла - тому процентна смертність від кожного наступного штаму буде нижчою
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30.12.2021 16:58 Відповісти
Не верьте южноафриканским шарлатанам, самые "правдивые" сведения только у эфиопского колдуна из Швейцарии.
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30.12.2021 16:09 Відповісти
Але тим не менш -
https://rubryka.com/2021/12/29/za-tyzhden-v-afrytsi-smertnist-vid-covid-19-zrosla-na-72/ За тиждень в Африці смертність від COVID-19 зросла на 72%
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30.12.2021 16:10 Відповісти
Это логично, если насколько быстро распространяется. Соответственно и тяжёлых больше если много заболевают
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30.12.2021 16:26 Відповісти
Африка, население 1 380 541 131
ЮАР, население 54 956 900
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30.12.2021 16:26 Відповісти
В Нигере средний возраст 15,5 лет.
В ЮАР 25,7 года

http://worldgeo.ru/lists/?id=32&loc=africa&page=2 http://worldgeo.ru/lists/?id=32&loc=africa&page=2

В Украине 43 года
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30.12.2021 16:43 Відповісти
То все вакцинированые умерли
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30.12.2021 16:40 Відповісти
Сам придумал или можешь ссылку дать на источник такой информации?
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30.12.2021 16:49 Відповісти
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---28-december-2021 https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---28-december-2021

завантажити матеріал...

і там таблиця 1. Дуже цікаві цифри і яскраві дані по Африці. ті самі 72%, однак цифри ж, цифри, крім того метода... просто супер
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01.01.2022 16:27 Відповісти
Украинский Астролог Влад Росс каже что летом Пандемию убъет какой то микроб и летом она сама по себе сдохнет от инфаркта... Странным образом пророчества Влада сбываюся...
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30.12.2021 16:47 Відповісти
Да все уже, дальше это будет привычный сезонный вирус, хоть доже от гриппа умирает довольно много народу в год.
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30.12.2021 16:50 Відповісти
Уже не допустят, будут колоть до последнего пациента, шибко выгодно для некоторых. Не все такие бессребреники, как Антип61
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30.12.2021 16:58 Відповісти
Кремлёвские враги поняли что Президент Зеленский патриот Украины и с таким Президентом Украину голыми руками не возьмёшь
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30.12.2021 17:15 Відповісти
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30.12.2021 17:21 Відповісти
Но 3-ю и 4-ю дозы генного шмурдяка всё равно нужно непременно вколоть!
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30.12.2021 18:05 Відповісти
В Африке,основная болезнь СПИД.И очень странно,що там,где должна быть наибольшая смертность,вирус наоборот мутировал,до безопасного уровня и стал менее смертелен
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30.12.2021 19:06 Відповісти
Не Африкой единой. Разбавлю тотальное ликование вестями с полей ))
Англия (если что: в Лондоне уже 96% Омикрона, в Англии в целом - 93%).

Недельная динамика роста суточных госпитализаций, заполнения койкомест, и ШВЛ

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30.12.2021 21:57 Відповісти
В Англии руководство NHS планируют разместить временные полевые госпитали на парковках больниц и проанализировать вместимость своих морги в ожидании ожидаемого роста числа пациентов с Covid в течение следующих пяти недель.
https://inews.co.uk/news/politics/nhs-england-makes-plans-for-field-hospitals-in-preparation-for-wave-of-omicron-covid-cases-1365680/amp?fbclid=IwAR04EjLmbp1z7hvTxNRpsUthfj0bDkTHCbaHkJlK8-X4Ak4dqWm5vpboOmM

- паникеры, блин Им бы наших кадров, да побольше... Чего волноваться, авось пронесет.
"На сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах", - секретар РНБО Данілов
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30.12.2021 22:10 Відповісти
Евгений Истребин 23 ч. ·
Нью-Йорк.
За прошедшие сутки 39591 новых случая в городе. и 67 тысяч по всему штату.
Город Нью-Йорк, в больницах - 3178 ( +401) Сутчоных госпитализаций 770
Треш. Суточных госпитализаций там никогда столько небыло. А ну и привет самым умным которые сейчас начнут вспоминоать как в ЮАР все хорошо

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30.12.2021 22:15 Відповісти
"...а сколько біло суточних госпиталізацій"? бажано з посиланням на статистичні дані і в адекватній історичній ретроперспективі ( мін 5 років)
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01.01.2022 16:33 Відповісти
 
 