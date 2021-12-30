Смертність від "Омікрону" в чотири рази менша, ніж від попередніх штамів, - дослідження

Смертність від штаму COVID-19 "Омікрон" набагато нижча, ніж від попередніх варіантів хвороби, а захворювання проходить в більш легкій формі.

Перше велике дослідження даних про смертність свідчить про те, що "Омікрон" викликає лише чверть смертей пацієнтів у порівнянні з попередніми хвилями хвороби, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У Південній Африці, звідки штам "Омікрон" почав поширюватися світом, від COVID-19 померло лише 4,5% пацієнтів, тоді як до появи нового штаму від хвороби гинули 21,3% людей.

Дослідники з Університету Преторії та Національного інституту інфекційних захворювань у Південній Африці спостерігали за пацієнтами, які були госпіталізовані до великої лікарні міста Тшване.

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Останні дані також свідчать, що рівень смертності у Великій Британії, де також активно поширюється "Омікрон", впав до 0,12 (1 випадок на 833 людини) з максимуму в 3,3 (1 з 30 людей), який спостерігався минулої зими.У дослідженні взяли участь 466 пацієнтів, їх порівнювали з маже 4 тисячами раніше госпіталізованих хворих.

Ті, хто був госпіталізований під час омікронної хвилі, були виписані через 4 дні. Під час попередніх хвиль середній час перебування пацієнтів в лікарні складав 8,8 днів. Кількість пацієнтів в лікарні також скоротилася більше ніж на 50%.

Кількість людей, які потребували інтенсивної терапії, також набагато менша – 1% проти 4,3%. Лише одна третина пацієнтів хворіли на COVID-пневмонію, 72 % з яких мали легку та середню ступінь захворювання.

Менше половини (45%) пацієнтів у COVID-палатах потребували кисню, порівняно з 99,5% під час першої хвилі.

Під час хвилі "Омікрону" у грудні 2021 року пацієнтами з коронавірусною хворобою було зайняти 108 ліжок. А при піку "Дельти" у липні кількість зайнятих ліжок складала 213.

Дослідники виявили, що середній вік госпіталізованих був значно меншим під час хвилі "Омікрону" – 39 порівняно з 49 що, ймовірно, допомогло зменшити кількість смертей.

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Також вчені зазначили, що велика кількість випадків COVID-19 раніше та вакцинація допомогли змінити клінічну картину вірусу.

Тобто не можна виключати, що варіант "Омікрон" легше переноситься, ніж попередні.

На думку вчених, якщо такі результати будуть продемонстровані в усьому світі, відбудеться "повне розділення рівня захворюваності та смертності", що покладе край епідемії та почне ендемічну фазу.

Інше дослідження південноафриканських вчених показує, що "Омікрон" може витіснити штам "Дельта", оскільки зараження новим варіантом підвищує імунітет до старого, повідомляє Reuters.

Виявилося, що у людей, які були інфіковані "Омікроном", особливо у вакцинованих, розвинувся підвищений імунітет до варіанту "Дельта".

"Імунітет до варіантів "Дельта" у людей, інфікованих "Омікроном", може призвести до зниження ризиків повторного інфікування "Дельтою", – заявили вчені, які провели дослідження.

На думку вчених, наслідки цього зміщення будуть залежати від того, чи є "Омікрон" менш патогенним та небезпечним, ніж "Дельта".

"Якщо так, то кількість важких випадків COVID-19 зменшиться, а інфекція може стати менш небезпечною для окремих людей і суспільства", – каже Алекс Сігал, професор Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я в Південній Африці.