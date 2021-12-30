Венедіктова про підозру Медведчуку: Всі вважали, що цей "дракон" нам не по зубах, але ніяке кумівство не допоможе

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку та нардепу ОПЗЖ, куму Путіна Віктору Медведчуку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона пише в колонці на "УП".

"Певно найгучнішими цьогоріч стали два повідомлення про підозру нардепові (ймовірно мова йде про Віктора Медведчука. - Ред.) у державній зраді, а також замаху на розграбування національних цінностей і сприянні діяльності терористичних організацій. Скептики вважали, що цей дракон нам не по зубах. Але закон для всіх один і ніяке кумівство його не зупинить. У вугільній справі він був одним із перших підозрюваних, однак ми як і обіцяли, крок за кроком, викриваємо причетних до організації незаконних поставок вугілля із підконтрольних терористам "ЛНР" та "ДНР" територій", - зазначила Венедіктова.

"Розраховувались за вугілля із бойовиками валізами готівки в часи найкривавіших подій у Дебальцевому та Донецькому аеропорту. Серед підозрюваних вже також міністр енергетики та вугільної промисловості та президент України на той час", - додала генпрокурор.

Венедіктова нагадала, що серед 10 підозрюваних: колишні Президент, Міністр оборони, Міністр внутрішніх справ, Голова СБУ, їхні заступники та підлеглі правоохоронці.

Видання зазначає, що зверталося за коментарями щодо підозри Порошенку та мотивації ініціативи його арешту до самої генпрокурора, її заступника Олексія Симоненка, який наразі виконує обов'язки Венедіктової та підписував підозру, до пресслужби ОГП, але відповіді так і не отримали.

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