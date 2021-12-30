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Венедіктова про підозру Медведчуку: Всі вважали, що цей "дракон" нам не по зубах, але ніяке кумівство не допоможе

Венедіктова про підозру Медведчуку: Всі вважали, що цей

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку та нардепу ОПЗЖ, куму Путіна Віктору Медведчуку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона пише в колонці на "УП".

"Певно найгучнішими цьогоріч стали два повідомлення про підозру нардепові (ймовірно мова йде про Віктора Медведчука. - Ред.) у державній зраді, а також замаху на розграбування національних цінностей і сприянні діяльності терористичних організацій. Скептики вважали, що цей дракон нам не по зубах. Але закон для всіх один і ніяке кумівство його не зупинить. У вугільній справі він був одним із перших підозрюваних, однак ми як і обіцяли, крок за кроком, викриваємо причетних до організації незаконних поставок вугілля із підконтрольних терористам "ЛНР" та "ДНР" територій", - зазначила Венедіктова.

"Розраховувались за вугілля із бойовиками валізами готівки в часи найкривавіших подій у Дебальцевому та Донецькому аеропорту. Серед підозрюваних вже також міністр енергетики та вугільної промисловості та президент України на той час", - додала генпрокурор.

Венедіктова нагадала, що серед 10 підозрюваних: колишні Президент, Міністр оборони, Міністр внутрішніх справ, Голова СБУ, їхні заступники та підлеглі правоохоронці.

Видання зазначає, що зверталося за коментарями щодо підозри Порошенку та мотивації ініціативи його арешту до самої генпрокурора, її заступника Олексія Симоненка, який наразі виконує обов'язки Венедіктової та підписував підозру, до пресслужби ОГП, але відповіді так і не отримали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозра Порошенку свідчить про очевидне політичне переслідування Зеленським свого опонента. Це стане щедрим подарунком державі-агресору, - Ініціативна група "Першого грудня"

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Порошенко Петро (15164) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+32
Клоуни
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30.12.2021 16:04
+19
Заставили ночевать только в личных поместьях.
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30.12.2021 16:08
+18
Лялькі кремлівського лялькового балагана !!!)))
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30.12.2021 16:06
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30.12.2021 16:04 Відповісти
Лялькі кремлівського лялькового балагана !!!)))
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30.12.2021 16:06 Відповісти
один кум у москві, другий кум у Варшаві ховається по корчах та сере у штані...
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30.12.2021 16:10 Відповісти
Вам ще довго у штані будуть срати...
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30.12.2021 16:50 Відповісти
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30.12.2021 16:58 Відповісти
зебил, напомни - это тот самый медведчук - на канале которого прославляют 5 лет подряд зеЛоха офшорного и ругают Порошенко?))
Тот самый медведчук, по баням которого зеЛох скакало голяком, высмеивая украину и погибших украинцев?
И который за ГОД при зеЛохе стал в 21 раз богаче? или другой?
Тот самый медведчук, которого Порошенко использовал для обмена украинских пленных (более 3000 чел) в роли "передаста"? кстати, вот уже ДВА года - как НЕ обменяли ни одного украинца.. совпадение?
И тот самый медведчук, которого "держали" дома за гос. измену - попутно насмехаясь над идиотами, поверившими в то что медведчук - "враг" для зеЛоха?

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30.12.2021 17:16 Відповісти
И понесло же тебя так, дружбан, лысой балдой по полу скакать и смешно в воздухе лапами дрыгать! Может, станешь на ноги и перестанешь черное белым называть? Нет друзей преданней и надежней, чем телемагнат Мендвендчук и просто барыга Порошенко! И об этом знают все! А ты здесь бурю в пустыне песочную разгоняешь!
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30.12.2021 18:39 Відповісти
Закрий пельку , зебенябот і не патякай про те , що про це знають ВСІ 😡
Всі громадяни Украіни вже знають , що зелені потвори крадуть
державні гроші в турборежимі і ховають в офшорах 😡
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30.12.2021 19:14 Відповісти
Ти, гнилий порохобот, запам"ятай, що Вова і Пєтя - одна команда! Зате прості люди в Україні - різні! І їм зовсім не подобаються, ні сивочолий, ні зелений ублюдок при владі! Хотілося "абинєпєтька", а вийшло знову - "абинєюлька"! Та російський варіант "мєдвєдпут" в Україні не пройде! А ви ж такі українські патріоти - завсідники ЦНету! Аж до зуду в яйцях!
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30.12.2021 19:29 Відповісти
Точно, не смешила бы курица тупая, Медведчук аж дрожит от страха.
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30.12.2021 16:23 Відповісти
"вы не понимаете, это - другое!"
"Розраховувались за вугілля із бойовиками валізами готівки"..

*****, "вализами"! .. через границу или в подворотне?))
А в какой валюте были деньги в "вализах"?
Их цвет, объем, ВЕС?))

зеЛох офшорный привык получать КЭШ за концерты квартала именно в "вализах" (помнится, оно как-то истерило что его "обокрали! украли все деньги из автобуса после концерта!"

а бенядиктова та зеЛох вообще понимают сколько весит тот кэш "в вализах"?)
Тем более - ГДЕ его брали, суммы там (по фейкам) - огромные.. и возить должны КРАЗАМИ))

Да и ГДЕ этот нал брать?) В банках элементарно отследить такие суммы.
Но по факту - НИЧЕГО нет..
И мертведчук гуляет свободно))
А на Пороха завели "пидозру" после новых рейтингов.. которую бенядиктова зассала подписать, бо знает что с ней потом будет
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30.12.2021 17:12 Відповісти
Не чіпайте, вона вам вже йурист, а не салтовская королева оріфлейм
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30.12.2021 18:34 Відповісти
Іі навіть на окружній ніхто не зачепить 😃
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30.12.2021 19:16 Відповісти
о - знайшлась принципова вЄнедихтовна - ну розкажете коли мЕртвечука посадите ...
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30.12.2021 16:05 Відповісти
Звіздить,як дихає !!!)))
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30.12.2021 16:05 Відповісти
Не кажи гоп поки не перескочиш.Подивимось хто з вас сяде.
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30.12.2021 16:05 Відповісти
Бажано щоб сіли обидва і зрадник і генпрокурор.
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30.12.2021 16:16 Відповісти
ЗА ТБ УКРАЇНСЬКОЮ!
Російська агресія допомогла багатьом усвідомити важливість української мови та українського культурного продукту.
Завдяки закону про мову українська крок за кроком відновлює позиції, об'єднуючи й зміцнюючи Україну.
Але є кричущий виняток - телебачення.
Олігархічні телеканали продовжують щоденне зросійщення мільйонів людей. Перш за все - через формально українські фільми та серіали. Які за законом мають демонструватися українською мовою, але масово демонструються російською.
Причому дія у цих серіалах відбувається як правило в якійсь абстрактній російськомовній країні, що дозволяє демонструвати їх на території Росії та її союзників.
З одного боку, ведеться брудний бізнес з державою-агресором. З іншого - через телевізійну картинку українцям щодня нав'язують «адіннарод», привчаючи глядачів до думки, що життя в реальній Україні має виглядати так, як у цих російських за мовою і змістом серіалах. Засилля на ТБ фільмів для Росії обкрадає українських кіномитців, позбавляючи їх можливості створювати й демонструвати українські фільми та серіали.
Це відбувається при прямому потуранні Держкіно, яке видає дозволи на показ фільмів, і Нацради з питань телебачення й радіомовлення, яка має забезпечувати дотримання закону телеканалами.
Дійшло до того, що випущений «Кварталом-95» російськомовний серіал «Свати» практично одночасно крутять на російському державному телеканалі «Россия-1» і українському «1+1».
Так далі тривати не може. Настав час нарешті зробити телебачення українським! 2022 рік має стати роком української мови на телебаченні.
Усі, хто підтримує таку позицію, будь ласка, напишіть про це допис або скопіюйте і поширте від себе цей текст.
І обов'язково додайте хештег #заТБукраїнською!
Стежте за повідомленнями з цим тегом - боротьба за ТБ українською потребуватиме активних дій по всій країні.
Зокрема, 1 лютого о першій годині дня кияни зберуться на акцію біля Держкіно (вул. Лаврська, 10).
Лише потужні спільні дії дозволять звільнити телебачення від впливів «русского міра» і змусять усіх виконувати закон.
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30.12.2021 16:06 Відповісти
Ще одна наркоманка - драконів ловить.
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30.12.2021 16:06 Відповісти
Параноїдна маячня !!!)))
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30.12.2021 16:09 Відповісти
А що ви йому зробили?
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30.12.2021 16:07 Відповісти
Заставили ночевать только в личных поместьях.
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30.12.2021 16:08 Відповісти
ужас, еще и с супругой спать заставили
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30.12.2021 16:11 Відповісти
Для этого старичка это самая большая нагрузка, похуже каменоломен.
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30.12.2021 16:35 Відповісти
Реакция дракона- "говорите, говорите, Вы мне не мешаете"..
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30.12.2021 16:08 Відповісти
Цікаво а сивочолий будьдозерист по зубам?
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30.12.2021 16:09 Відповісти
Більш цікаво чи по зубах зелена лялька з кремлівського балагана !!!)))
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30.12.2021 16:11 Відповісти
Пйотрик у Варшаві бореться з світовим злом )))
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30.12.2021 16:55 Відповісти
******** цирк
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30.12.2021 16:11 Відповісти
Берегите зубы, зебилы. Стоматологи нынче недешевы.
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30.12.2021 16:12 Відповісти
Она скумбрии объелась?
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30.12.2021 16:13 Відповісти
просто не размораживали видимо, мосх замерз
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30.12.2021 16:14 Відповісти
підписати засцяло, але коментує.
тактика.
я в справі але не при ділах...
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30.12.2021 16:13 Відповісти
"убить дракона"- кварталовская версия.
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30.12.2021 16:13 Відповісти
А может, всё-таки, не хватило зубов подозрение подписать? Или объяснили где будут твои зубы во время визита в США
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30.12.2021 16:17 Відповісти
Сажайте уже,мало вам осталось,а то как кассовые аппараты толкать,то у вас все по быстрому,а как посадить зрадника,там им тяжело видите ли.
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30.12.2021 16:22 Відповісти
Вся страна стала 95 кварталом. МВД-95, СБУ - 95, СНБО-95....
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30.12.2021 16:22 Відповісти
то лайно, - ГУР, Карл!
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30.12.2021 18:40 Відповісти
Понты и пуки! Вас Мертвечук со своими адвокатами размажет дерьмо!
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30.12.2021 16:27 Відповісти
Будешь рассказывать, когда Медведчук срок получит...
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30.12.2021 16:28 Відповісти
А з якого боку тут Венедиктова? Підозри власноруч не підписує й будь які інші папери які стосуються цих справ. Мабуть береже зуби для таких як Семенченко
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30.12.2021 16:32 Відповісти
Что там с Трухиным, око ты государево!?
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30.12.2021 16:32 Відповісти
Громко зеваю, по этому поводу.
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30.12.2021 16:34 Відповісти
Товарищ прокурор Венедиктова, налогоплатильщику нужны не пространная болтовня о "драконах, зубах,кумовьях", а то, когда Гавночук, как минимум, окажется в СИЗО и не в платной камере, когда и в каком объёме будут конфисковываться его многочисленное имущество и денежные средства и когда присядут его подельники? Чтобы вы не тонули в постоянной демагогии , а показывали РЕ-ЗУ-ЛЬ-ТАТ
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30.12.2021 16:36 Відповісти
Если что то и "конфискуют" то это отожмут и поделят между Зеленой плесенью! К сожалению. А путлер хрен даст его посадить.
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30.12.2021 16:38 Відповісти
Доктор Борменталь,говорят кум Путлера Ведмедчук под домашним арестом и продал все телемедия кАналы?

Филипп Филлипыч,не может кум кума так обосрать по самые турецкие Байрактары с помидорами...
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30.12.2021 16:37 Відповісти
Пожизненный ночной домашний арест, без права апелляции!
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30.12.2021 16:37 Відповісти
Не, в одну камеру с зеледентом и круглосуточно "Сваты" на максимальной громкости.
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30.12.2021 16:39 Відповісти
Шо то не стыковочка. Зе хочет посадить Медведчука, а ты его в одну камеру. Ты определись, Медведчук заслуживает или нет. Если заслуживает,то Зе хвала, может сдаст партнеров, а если нет кричи свободу Медведчуку., а Зе на нары. Получается какой то винегрет.
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30.12.2021 19:09 Відповісти
Зе не хочет и не посадит Мертветчука. Это спектакль для зебирателей. И Зе и Мертветчуком управляет одна и та же политическая фигура - путлер.
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30.12.2021 19:17 Відповісти
Ну, то что не посадит это быстрее всего, но не потому кто управляет, тут тоже не стыковочка, слишком много управляющих, а потому что не хватит мозгов.
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30.12.2021 19:24 Відповісти
Много управляющих? Дерьмак и Бабломойский. Дерьмак управляет процессом слива интересов Украины на международной арене, Бабломойский успешно помогает пилить бюджет.
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30.12.2021 19:30 Відповісти
Бенядиктова, а кум мертветчука уже одобрил твой бред? Или это как раз и делается по указанию бункерфюрера чтобы сделать предателя Украины безвинным мучеником?
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30.12.2021 16:37 Відповісти
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30.12.2021 16:40 Відповісти
мртветчука законсервировать и к пуйлу в бункер на хранение.
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30.12.2021 16:42 Відповісти
Женщина в гневе страшный чилавек...
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30.12.2021 16:44 Відповісти
херасе така бровада наче адвокат диявола в "Качанівці"срок мотає, а по факту обісруться і навіть не продовжать домашній арешт
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30.12.2021 16:45 Відповісти
Ты сначала посади.А потом будешь рассказывать про драконов ))
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30.12.2021 16:45 Відповісти
А хтоsь бaчиv Мертvедеvа оsтанній чаs, може vін на яхті vідпочuvа з дрyжиною ,а vиходе на зязок як колиsь хvоріv короною v Ахмадиті Бyбочка і зяvиvsя запyхший та загорілий з Єрмашкою і і це прокоvтнyли з-барани
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30.12.2021 16:49 Відповісти
Якби я був медведчуком, то сказав би, подивимось, хто ще перший сяде ,я чи вона. А потім, звісно, пішов би до найближчої гілляки, та повісився, тому що з таким кумом одна дорога.
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30.12.2021 16:50 Відповісти
Венедиктова не думает о том, что в будущем можно ожидать еще более громкие сообщения, о ее деятельности, и в частности соучастие в срыве конкурса на руководителя САП. В США за этим зорко следят и посольство уже выразило свое недовольство. Могут и санкции ввести на генерального прокурора Украины. Они такие..
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30.12.2021 16:53 Відповісти
Опачкі, вже й Авякян Рюкзакович в списку підозрюваних опинився
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30.12.2021 16:53 Відповісти
Хороше бы этоу всю кагалу на чистую воду вывести.
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30.12.2021 17:14 Відповісти
Так Медведчук хрестив Мішку Порошенка. Це той що в Англії в футболці russia тусується.
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30.12.2021 16:57 Відповісти
Что там с САП слышно?А то вы этой новости как черти ладана боитесь,все стороной обходите😂🌷×××
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30.12.2021 17:05 Відповісти
Не з'їжджай з теми, кацапьонок
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30.12.2021 17:46 Відповісти
Еще раз ,что с САП?😂🌷
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30.12.2021 17:49 Відповісти
Анекдот в тему:

Рыцарь заходит в пещеру и кричит.

- Дракон, давай драться!

Тишина.

- Дракон, давай драться!

Тишина.

- Дракооооон! Давай драться!!!

В ответ.

- Ну, ладно. Давай... Только из ж..пы вылези!
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30.12.2021 17:14 Відповісти
не надо "ля-ля", мадам по вызову, - вот Бене, например, "кумовство" с Зелей вполне помогает паразитировать-жировать в Украине, как и прочим полезным зекомандёрам
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30.12.2021 17:16 Відповісти
зесрань,ну сколько можно вестись на одну и ту же муйню в десятый раз
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30.12.2021 17:24 Відповісти
А дракон сидит дома в тепле , в кресле перед телевизором, с бокалом французского Курвуазье (настоящего и не паленого) и думает - ну ну киздите киздите себе,после нового года меня зельц отпустит и я опять буду на работу в Раду ходить и к куму в мацкву ездить… вот такая вот - ламца дрица гоп ца ца!!!
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30.12.2021 17:24 Відповісти
Хто така Вєнєдіктова? Це "Аварія - дочь мєнта". З дитинства вона виховувалась як дочка мєнтівського генерала в Харкові, який завідував отим сумно відомим і найбільш корумпованим мєнтівським учбовим закладом. У неї було все з колиски і вона чітко знала що "за це їй нічого не буде". Оскільки вона класична "балувана" ТП, то ніякої карєри вона самостійно зробити не могла. Все за що вона "бралась" (слідство, адвокатура, викладання) і все до чого причетна завжди закінчувалось жалюгідним тлінням, що і привело її на сіру і стабільну викладацьку посаду в татовому ВУЗі. Аж тут ЗЕгенератам знадобилась саме ТП з дипломом для Генеральної прокуратури. І все б нічого але навіть у ТП є одна спадкова звивина (татова фуражка надавила) і чує вона що судитимуть її як останню кримінальну плядь або "варовку на довєріі". І їй вже страшно. От і почала "суєтіться под клієнтом". Але ТП є ТП - з під Бєні так просто не вислизнути...
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30.12.2021 17:36 Відповісти
Дракон розовый?
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30.12.2021 17:40 Відповісти
Тот случай, когда и не убил дракона, и сам им стал!
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30.12.2021 17:53 Відповісти
бенядиктовна намолола цілу гору всесвітньої єрунди,котру їй прийдеться доказувати ,або спростовувати-" "Розраховувались за вугілля із бойовиками валізами готівки в часи найкривавіших подій ,,,"- валізи - речові докази і на них вказала бенядіктовна.
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30.12.2021 18:05 Відповісти
Медведчук здась гетьмана з потрохами
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30.12.2021 18:08 Відповісти
Ви може вважаєте що в ********* процесі слідства дають показання?
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30.12.2021 19:21 Відповісти
Не сумніваюсь, що Медведчук намагався відкупитись. Але часи міняються.
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30.12.2021 21:43 Відповісти
дурненька вЄнЄдіктова, а як поясниш майже цілодобовий показ "сватОв" на каналі, яким володіє коломИйський на пару з "драконом"?
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30.12.2021 18:09 Відповісти
ПОЗОРИЩА !!! ВВОДИТЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ !!!
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30.12.2021 18:36 Відповісти
Тупорылая клоунша не может объяснить, как так получилось, что по статье финансирование терроризма, чувак сидел на своей вилле с молодой женой, а не в сизо? Так зашкварится могли только клоуны, которые занимаются засциканием глаз ***********%
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30.12.2021 18:37 Відповісти
А може форенька ....і не розуміє своїх обов"язків,взагалі?????Не знає Законів,безпорадна....вже було гаркаведурло....данілов (кажуть , збувшихопг) на манєжі організував якісь санкції (???)самих вже пора разом зколомоєм,його свороюнаперсточниківтупаківзлодіїв на нари .......а вони як вош на гребішці викаблучуються-ницість оскотинившихся особів.....
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30.12.2021 19:49 Відповісти
Венедіктова: серед 10 підозрюваних: колишні Президент, Міністр оборони, Міністр внутрішніх справ, Голова СБУ, їхні заступники та підлеглі правоохоронці.
...................................................................................................................................................
Все стало понятно: предыдущая Власть и ее вооруженные силы, , отстоявшие независимость Украины - в этом и обвиняются....
Конечно, для Зеленского и его команды, утрата российского рынка, который скупал продукцию Квартала - это финансовая трагедия.
Парадокс, еще вчера, Президент Порошенко, Министр Обороны Полторак, Министр Внутренних дел Аваков, Начальник СБУ Грицак ..... были Героями, а сегодня .... предатели.
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30.12.2021 20:06 Відповісти
Посадіть кума )(уйла до буцегарні,тоді повірю.
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30.12.2021 20:24 Відповісти
У хворій уяві дебілів і не таке з'являється...
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30.12.2021 21:53 Відповісти
Вона що, з відпустки вже повернулася?
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30.12.2021 21:52 Відповісти
Ще ніколи дракон так не мучавсі у своєму палаці.
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30.12.2021 22:39 Відповісти
 
 