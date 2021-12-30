ВАКС поклав додаткові зобов'язання на нардепа Юрченка, якого підозрюють в хабарництві: Потрібно утримуватися від спілкування зі свідками
Вищий антикорупційний суд поклав додаткові зобов'язання на нардепа Олександра Юрченка, якого підозрюють в хабарництві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.
"Суд постановив покласти на нього додаткові обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження та експертами у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України", - йдеться в повідомленні.
У разі їх невиконання, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.
Строк дії обов’язків, покладених на обвинуваченого, – до 28.02.2022 включно.
У суді не називають прізвища нардепа, однак вказують, що справа стосується підозри в хабарництві.
"За версією сторони обвинувачення, народний депутат України та його помічник, ймовірно діючи за попередньою змовою, отримали неправомірну вигоду за сприяння у голосуванні щодо законопроекту, пов’язаного із побутовими відходами", - додали в суді.
Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.
25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.
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"Да Вы что конечно же, вот прямо честное, благородное..."
На момент избрания был безработным.
Народ решил его сразу трудоустроить в депутаты.
И это один из центральных районов Киева, здесь проживает много всякой научной и технической интеллигенции,.
Я до сих пор в шоке от выбора своих сограждан.
И ведь было несколько вполне достойных и известных в Киеве людей среди кандидатов.
Прямо какой-то массовый психоз случился с нашим народом, ведь там не один Юрченко такой, в этом моносброде почти все примерно такого же пошиба.