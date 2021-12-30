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Новини Боротьба з корупцією
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ВАКС поклав додаткові зобов'язання на нардепа Юрченка, якого підозрюють в хабарництві: Потрібно утримуватися від спілкування зі свідками

ВАКС поклав додаткові зобов'язання на нардепа Юрченка, якого підозрюють в хабарництві: Потрібно утримуватися від спілкування зі свідками

Вищий антикорупційний суд поклав додаткові зобов'язання на нардепа Олександра Юрченка, якого підозрюють в хабарництві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Суд постановив покласти на нього додаткові обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження та експертами у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України", - йдеться в повідомленні.

У разі їх невиконання, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.

Строк дії обов’язків, покладених на обвинуваченого, – до 28.02.2022 включно.

У суді не називають прізвища нардепа, однак вказують, що справа стосується підозри в хабарництві.

"За версією сторони обвинувачення, народний депутат України та його помічник, ймовірно діючи за попередньою змовою, отримали неправомірну вигоду за сприяння у голосуванні щодо законопроекту, пов’язаного із побутовими відходами", - додали в суді.

Також читайте: Суд розпочав підготовче засідання у справі нардепа Юрченка

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Також читайте: ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС заарештував німецьку конюшню екснардепа-втікача Онищенка

Автор: 

хабар (4695) корупція (4680) Антикорупційний суд ВАКС (1946) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+2
Да наградите его уже орденом и отпустите дальше кокс нюхать...
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30.12.2021 16:14
+2
Рожа у него какая-то ЗЕбильная
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30.12.2021 16:14
+2
Таке врвження що вони знущаються з українців за гроші українців і плюють на нас.
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30.12.2021 16:26
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Да наградите его уже орденом и отпустите дальше кокс нюхать...
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30.12.2021 16:14 Відповісти
Интересно, а пальчиком ему погрозили? Нет? ай-я-яй!!!
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30.12.2021 17:04 Відповісти
Рожа у него какая-то ЗЕбильная
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30.12.2021 16:14 Відповісти
Да суровая мера избрана.
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30.12.2021 16:22 Відповісти
А у дупу його всі судді поцілували разом з прокурором? Не забагато вимог для покидька корупціонера?
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30.12.2021 16:24 Відповісти
а "бухати " разом - це спілкування , чи як ...
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30.12.2021 16:26 Відповісти
Таке врвження що вони знущаються з українців за гроші українців і плюють на нас.
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30.12.2021 16:26 Відповісти
Так довго чекали цей вакс,а він обісрав всі надії і сподівання.Ганьба тому ваксу як і всій судовій і правоохоронній системі.
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30.12.2021 16:29 Відповісти
"Ты же там, смотри! Ни-ни!!!"
"Да Вы что конечно же, вот прямо честное, благородное..."
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30.12.2021 16:55 Відповісти
Игорь Валерьевич других не держит...не берешь значит "засланный казачек" от Порошенко или Тимошенко... или Розумкова...
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30.12.2021 16:57 Відповісти
Зеленский: Юрченко обязательно сядет в тюрьму17.09.20./ Кто зону не топтал тот жизни не знает. А статья у Юрченко хорошая, правильная. Взятка, наркота -не групповое изнасилование как у депутата Иванисова. Отстоит на одной ноге как отстоял депутат Рабинович. Юрченко по УДО выйдет и уважаемым человеком в ВР вернётся.Героем- пиво он воровал в знак протеста против режима Порошенко.
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30.12.2021 16:59 Відповісти
При дважды не судимом Витьке расклад был простым...каждая область Украины, от Львова до Луганска отстегивала в месяц 1 миллиар долларов Саше Стоматологу в "Общак",не справился с заданием, Витьок назначал другого чувака,хотя по большому счету все назначения делал Сашка Стоматолог...,всем баблом управлял...
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30.12.2021 17:03 Відповісти
Этот славный малый является депутатом от моего округа, Голосеевский район г. Киева.
На момент избрания был безработным.
Народ решил его сразу трудоустроить в депутаты.
И это один из центральных районов Киева, здесь проживает много всякой научной и технической интеллигенции,.
Я до сих пор в шоке от выбора своих сограждан.
И ведь было несколько вполне достойных и известных в Киеве людей среди кандидатов.
Прямо какой-то массовый психоз случился с нашим народом, ведь там не один Юрченко такой, в этом моносброде почти все примерно такого же пошиба.
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30.12.2021 17:56 Відповісти
 
 