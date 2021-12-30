ВАКС поклав додаткові зобов'язання на нардепа Юрченка, якого підозрюють в хабарництві: Потрібно утримуватися від спілкування зі свідками

Вищий антикорупційний суд поклав додаткові зобов'язання на нардепа Олександра Юрченка, якого підозрюють в хабарництві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Суд постановив покласти на нього додаткові обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження та експертами у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України", - йдеться в повідомленні.

У разі їх невиконання, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.

Строк дії обов’язків, покладених на обвинуваченого, – до 28.02.2022 включно.

У суді не називають прізвища нардепа, однак вказують, що справа стосується підозри в хабарництві.

"За версією сторони обвинувачення, народний депутат України та його помічник, ймовірно діючи за попередньою змовою, отримали неправомірну вигоду за сприяння у голосуванні щодо законопроекту, пов’язаного із побутовими відходами", - додали в суді.

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Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

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Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

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