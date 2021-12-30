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Новини
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Колеги з Татаровим по редколегії, раптове призначення проректором, претендентка в ВРП та син, затриманий на хабарі: Лємєнов розповів про членів комісії з обрання директора ДБР

Колеги з Татаровим по редколегії, раптове призначення проректором, претендентка в ВРП та син, затриманий на хабарі: Лємєнов розповів про членів комісії з обрання директора ДБР

Офіс Президента контролює 5 з 6 членів конкурсної комісії з обрання керівника Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це пише у фейсбуку засновник організації StateWatch, адвокат Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Конкурс в ДБР: хто в складі конкурсної комісії? Перш за все, відзначу факт відсутності 3 членів комісії з 9. Як наслідок, контрольовані з Офісу Президента 5 з 6, що призначені за квотою Верховної Ради та Президента України. Чому не вистачає 3? Відповідь проста – міжнародники, яких мали делегувати через Кабмін, просто відмовились брати участь у цьому фарсі. Міжнародні організації, що співпрацюють з Україною у сфері кримінальної юстиції (антикорупції), мали визначити в МЗС. Місія Кабміном провалена", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конкурсна комісія раптом призначила на сьогоднішній вечір співбесіди з фіналістами конкурсу на директора ДБР, - журналіст Мокрик

"Про Аліну Бірюкову вже розповідав: поїздки в Крим, протягування в адвокатуру Татарова в 2015 році, явне підігравання "репрезентанту ОП" Олексію Сухачову. Окрім цього, Бірюкова була помічницею одіозної "регіоналки" Олени Лукаш. Також зауважу, що вона разом із Сухачовим і Татаровим є членами журналу "Вісник кримінального судочинства". Конфлікт інтересів? Ні, не чули", - додав адвокат.

"Проте, цілий список членів комісії - Бірюкова, Нор, Кучинська, Москвич - разом з Татаровим і Сухачовим входять до редколегії журналу "Вісник крімінального судочинства", головним редактором якого є Микола Погорецький - науковий керівник Татарова і співробітник Адвокатського об’єднання Креденс (раніше - Татаров, Фаринник, Головко)", - зазначив Лємєнов.

"Олександр Головко, якось дивно співпало з делегуванням в комісію щодо ДБР, відповідно до наказу ректора професор Олександр Головко призначений з 19 липня 2021 року проректором з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна", - розповів він.

"Лідія Москвич – не тільки членкиня комісії щодо ДБР, але й претендує на посаду у Вищій раді правосуддя. Також співпадіння", - зауважив Лємєнов.

"Василь Нор – незрозуміло чому подався в комісію, адже, зважаючи на поважний вік, не приїде на співбесіди, навіть з документами не ознайомився. Бо не може. Проте, його сина, за нашою інформацією, затримали на отриманні хабаря в 2018 році. Рішення, наскільки відомо, досі немає. Не здивуюсь, якщо справу "розвалять" за вказівкою Татарова", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конкурс на главу САП - сором всесвітнього масштабу. Двоє членів комісії дали Клименку мінімум балів, бо нібито не встигли поставити питання,- засновник StateWatch Лємєнов

"Цікаво, як будуть "несинхронно" голосувати сьогодні за Сухачова зазначені члени комісії?" - цікавиться Лємєнов.

Автор: 

конкурс (1285) ДБР (3480) Лємєнов Олександр (51) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+18
Дебіл-клоун й наркоман - Президент України! Співпадіння? Ні! Вибір мудрого наріду!
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30.12.2021 16:43
+5
"В общем, лучше люди города, все ордена знак почётного легиона!"...
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30.12.2021 16:51
+5
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! )))
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30.12.2021 16:56
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хто ти сам-таке й твоє оточення...
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30.12.2021 16:36 Відповісти
совкова мантра
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30.12.2021 17:36 Відповісти
Дебіл-клоун й наркоман - Президент України! Співпадіння? Ні! Вибір мудрого наріду!
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30.12.2021 16:43 Відповісти
спрут це - узаконена мафія - як і всі інші 30-ть років новітньої історії України ....- і як це все побороти "простим Людям" ....-хто знае ...
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30.12.2021 16:44 Відповісти
Ну мабуть цім простим людям до вподоби коли їх обманюють (
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30.12.2021 16:48 Відповісти
90 % усвідомлюють це - що "обманюють" - а по моему ( розводять що лохів і стрижуть що останніх баранів і мають за кончене бидло, і навіть цим не переймаються - знають що все схавають ) ....- і що ...
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30.12.2021 17:07 Відповісти
Мені ці "обмануті " мишей з анекдота про кактус нагадують , я їм не лікар
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30.12.2021 17:13 Відповісти
та і вони - як мені здаеться , мали всіх "лікарів" в одному місці з усіма "кактусами" ...- всі самі собі "президенти" ...
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30.12.2021 17:24 Відповісти
Ну і хай тоді далі мучаться ці прості люди - карма лохів у них від необучаємості
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30.12.2021 17:28 Відповісти
а в інших " горе от ума " ))))
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30.12.2021 17:29 Відповісти
"В общем, лучше люди города, все ордена знак почётного легиона!"...
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30.12.2021 16:51 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! )))
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30.12.2021 16:56 Відповісти
Пліснява робить все для того, щоб Захід відмовився від України. Все для того, щоб перетворити країну в частину, округ, губернію *****.
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30.12.2021 16:57 Відповісти
Могу предположить, что преЗедент вообще не в курсе всего происходящего и этого дела в частности!
Он самоустранился, им крутят как хотят, пользуясь его неустойчивой психикой под кайфом, "Ермак и Ко" решают свои шкурные и кацапские стратегические вопросы !
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30.12.2021 17:03 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27777627.html Итоги года от Филла

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30.12.2021 17:16 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27777833.html Коротко

Не подвожу итоги года, потому что планирую в последнюю ночь всё доделать.
* * *
Зайшов до магазину, а там риба по 8 грн за кілограм. Думаю, навіщо мені цілий кілограм риби, якщо можна додати ще 7 грн і купити половину батона.
* * *
Из всего, что создал Ленин, мне только Украина нравится.
* * *
За 1000 грн від Володимира Зеленського можна купити 100 кг скумбрії від Олени Зеленської і ще залишиться на ящик пива! Який чудовий Новий Рік!
* * *
По итогам 2021 года быть продуктивным, развиваться и не останавливаться на достигнутом особенно хорошо удалось Ковиду.
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30.12.2021 17:18 Відповісти
Что тут скажешь... КО-МЕ-дИ-Я ))
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30.12.2021 17:23 Відповісти
Когда презедент страны ******* и коррупционер по-другому быть не может.
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30.12.2021 18:31 Відповісти
 
 