Колеги з Татаровим по редколегії, раптове призначення проректором, претендентка в ВРП та син, затриманий на хабарі: Лємєнов розповів про членів комісії з обрання директора ДБР

Офіс Президента контролює 5 з 6 членів конкурсної комісії з обрання керівника Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це пише у фейсбуку засновник організації StateWatch, адвокат Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Конкурс в ДБР: хто в складі конкурсної комісії? Перш за все, відзначу факт відсутності 3 членів комісії з 9. Як наслідок, контрольовані з Офісу Президента 5 з 6, що призначені за квотою Верховної Ради та Президента України. Чому не вистачає 3? Відповідь проста – міжнародники, яких мали делегувати через Кабмін, просто відмовились брати участь у цьому фарсі. Міжнародні організації, що співпрацюють з Україною у сфері кримінальної юстиції (антикорупції), мали визначити в МЗС. Місія Кабміном провалена", - зазначив він.

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"Про Аліну Бірюкову вже розповідав: поїздки в Крим, протягування в адвокатуру Татарова в 2015 році, явне підігравання "репрезентанту ОП" Олексію Сухачову. Окрім цього, Бірюкова була помічницею одіозної "регіоналки" Олени Лукаш. Також зауважу, що вона разом із Сухачовим і Татаровим є членами журналу "Вісник кримінального судочинства". Конфлікт інтересів? Ні, не чули", - додав адвокат.

"Проте, цілий список членів комісії - Бірюкова, Нор, Кучинська, Москвич - разом з Татаровим і Сухачовим входять до редколегії журналу "Вісник крімінального судочинства", головним редактором якого є Микола Погорецький - науковий керівник Татарова і співробітник Адвокатського об’єднання Креденс (раніше - Татаров, Фаринник, Головко)", - зазначив Лємєнов.

"Олександр Головко, якось дивно співпало з делегуванням в комісію щодо ДБР, відповідно до наказу ректора професор Олександр Головко призначений з 19 липня 2021 року проректором з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна", - розповів він.

"Лідія Москвич – не тільки членкиня комісії щодо ДБР, але й претендує на посаду у Вищій раді правосуддя. Також співпадіння", - зауважив Лємєнов.

"Василь Нор – незрозуміло чому подався в комісію, адже, зважаючи на поважний вік, не приїде на співбесіди, навіть з документами не ознайомився. Бо не може. Проте, його сина, за нашою інформацією, затримали на отриманні хабаря в 2018 році. Рішення, наскільки відомо, досі немає. Не здивуюсь, якщо справу "розвалять" за вказівкою Татарова", - додав він.

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"Цікаво, як будуть "несинхронно" голосувати сьогодні за Сухачова зазначені члени комісії?" - цікавиться Лємєнов.