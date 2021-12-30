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Новини Правосуддя
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ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича проти Верховної Ради щодо визнання факту самоусунення з посади у 2014 році, – Совгиря

ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича проти Верховної Ради щодо визнання факту самоусунення з посади у 2014 році, – Совгиря

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.

Про це повідомила у Telegram представник ВР у Конституційному Суді Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

"Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноваження) на прийняття актів про самоусунення президента України", - написала Совгиря.

Вона зазначила, що суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16.02.2022 о 10:15.

"В ухвалі суду зазначено, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація)", - додала Совгиря.

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Автор: 

ВР (14945) юстиція (732) Янукович Віктор (10778) Окружний адмінсуд Києва (539) Совгиря Ольга (52)


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Топ коментарі
+17
Для цього Зєля і не розігнав це зашкварене Вовче кубло?
Він же кривого слова ніколи не сказав про Яника, перед яким скакав в сауніх.
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30.12.2021 16:59
+10
Це вже повний звіздець,чи ще ні,як вважаете,зе-дебіли?
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30.12.2021 17:06
+9
З початку треба підтвердити законність повноваждень і існування самого оск.Цей гадюшник смердить і труїть життя кпаїни.
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30.12.2021 17:03
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Возвращайся к нам, Мишель Хотя нунаф, мало ли чо бубочка устроит
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30.12.2021 16:57 Відповісти
Бубочка щоб залишитися при владі таку ж стрілянину здатний влаштувати.
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30.12.2021 17:07 Відповісти
Верните Федоровича на трон'!!!!!!!!!!!!
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30.12.2021 17:10 Відповісти
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30.12.2021 17:27 Відповісти
Для цього Зєля і не розігнав це зашкварене Вовче кубло?
Він же кривого слова ніколи не сказав про Яника, перед яким скакав в сауніх.
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30.12.2021 16:59 Відповісти
"А ваш пеця предал идеалы Майдана"
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30.12.2021 17:22 Відповісти
а шо, пеца шось зробив у цьому напрямку, шо цей шо той
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30.12.2021 17:22 Відповісти
Тільки для зебілів "шо цей шо той".

При Пєті:

"24 січня 2019 року визнаний винним у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 державній зраді , посібництві у веденні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 агресивної війни , за що нині засуджений на 13 років позбавлення волі."
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30.12.2021 17:32 Відповісти
ну взагалі то, розігнати ОАСмК неможливо, і незаконно, навіть прийнявши відповідний закон КС його визнає неконституційним. проблема не в ОАСмК, а в суддях, їх треба притягати до відповідальності, а не суд розганяти, це взагалі тупо і по зебільному, але ж він йуризд.
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30.12.2021 19:49 Відповісти
Правда?
То зеленський подав в Раду антизаконний законопроект?

https://novynarnia.com/2021/05/19/sluhy-narodu-blokuyut-likvidatsiyu-oask-shabunin/
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30.12.2021 20:17 Відповісти
правда. антизаконний.
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31.12.2021 06:19 Відповісти
Проблема таки в ОАСК, його суддях. Шановні дописувачі, навіть януковицько-портновсько-тататровський кодекс адміністративного судочинства передбачає строки звернення з позовом до адміністративного суду. Минуло майже 8 років, на яких підставах прийнято позов до розгляду??? У справі за позовом про незаконність звільнення з посади офіцера карного розшуку підготовче засідання переносили 5 місяців, а потім визнав суд пропуск строку звернення до суду, а доводи позивача про поважність причин ( хвороба, карантин) навіть не були прийняті до уваги, а строк звернення згідно КАСу аж 1 місяць. Отакі закони в Україні від часів Януковича і ніким не касуються, значить вони вигідні усім "правителям". Сумно, але зелена влада "відроджує" хаос, нікчемність права, відсутність законності і веде країну до знищення.....
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30.12.2021 20:33 Відповісти
ну буде не ОАСК, а якось по іншому називатись, а шльондри ті самі, то що відразу все по закону робитимуть? і розберіться проблема в суддях, кодексі чи назві суду.
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31.12.2021 06:22 Відповісти
З початку треба підтвердити законність повноваждень і існування самого оск.Цей гадюшник смердить і труїть життя кпаїни.
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30.12.2021 17:03 Відповісти
Я не думаю що розгляд цієї справи входить до компетенції ОАСК (розгляд питань повноважень гілок влади). ВР це законодавца гілка влади, яка видала нормативно-правовий акт про самоусунення Януковича. Видача нормативно-правових актів цілком в компетенції ВР! Але такий акт може бути визнано неконституційним - це так! Але це вже компетенція виключно КС.
А рішення КС про конституційність вже є, це рішення автоматично підтверджує законність його приняття взагілі
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30.12.2021 18:07 Відповісти
А на моюдумку конституційний суд себе нювилював коли прийняв протилежні рішення змінивши конституційний лад держави при ющенку-януковичу і за це жоден з суддів не поніс покарання. А за таку зраду мали б не сидіти а висіти з конфіскацією.
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30.12.2021 18:13 Відповісти
гандон штопанй, та всім насрати на твою думку, бо її у тебе немає, ти ж гандон, штопаний.
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30.12.2021 19:51 Відповісти
Але для зе_шапіто, всі висновки до одного місця,вони жонглюють як хотять до вподоби зевиборців
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30.12.2021 18:15 Відповісти
гондон штопаний, ти теж смердиш і труїш життя "кпаїни", от жеш ти дебільний кацап.
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30.12.2021 19:50 Відповісти
Що Зеля, що Янукович це ж саме!
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30.12.2021 17:06 Відповісти
Бандюкович, на фоні, Янелоха, пацан обдристаний.
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30.12.2021 17:08 Відповісти
Не погоджуся. Я добре пам'ятаю і часи овоча, і Майдан. Зєля - це лише пародія. І саме тому я більш оптимістичний. При овочу такого оптимізму у мене не було.
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30.12.2021 17:22 Відповісти
Зря вы так хорошо про Зелю. Беня не Янык, Беня молча пойдет по крови. Зеленая пошесть и Украина - его последний оплот, последняя баррикада. Он будет держаться здесь зубами, любая другая страна для него - это гарантированная тюрьма в США.
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30.12.2021 17:27 Відповісти
Сьогодні це вже другий закид слів, яких я не писав. Де я гарно про Зєлю? 😲 Я стверджую, що Зєлєнскій - пародія на президента і овоча зокрема. Він - актор і пародією, як актор. Я стверджую, що він не самостійний, як овоч. А його ляльковод (Коломойський, який справді небезпечній за овоча, бо теж піде до мети по трупах) не має можливості сам віддавати команди. А у ланцюжку вж ним і Зєлєнскім обов'язково знайдеться слабка ланка. От чому Зєлєнскій не є Не безпечнішим за овоча.
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30.12.2021 18:23 Відповісти
Уже - Поляков, все братья Павловы ....
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30.12.2021 18:33 Відповісти
Я ж не кажу, що Зєлєнскій кращий за овоча. Я просто вважаю, що це пародія на овоча. Злочини такі ж, але моюасштаби не ті. До речі, Зєлєнскій і зелена компанія - то наступне покоління ригоаналів. І я по це пишу всюди.
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30.12.2021 19:35 Відповісти
Вже йде(
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30.12.2021 18:25 Відповісти
Ученик фору дал учителю.
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30.12.2021 17:23 Відповісти
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30.12.2021 17:22 Відповісти
Повернення Легітимного.Частина друга.
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30.12.2021 19:37 Відповісти
Це вже повний звіздець,чи ще ні,як вважаете,зе-дебіли?
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30.12.2021 17:06 Відповісти
ЧТОООООООООООООООООООООООООООООООООООООО ???
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30.12.2021 17:13 Відповісти
Йолка!
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30.12.2021 17:15 Відповісти
да здгаствуєт наш оаск! самий чєсний суд в мірє!
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30.12.2021 17:15 Відповісти
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30.12.2021 17:18 Відповісти
только личное присутствие с последующим арестом проффесора
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30.12.2021 17:21 Відповісти
Ну а чему народ удивляется? Как сидели в креслах наши "судьи", так и сидят, вот и видим подобные дебильные "решения". Никто не хочет бороться с судейской мафией, при чём при всех Гетманах, видимо пока народ окончательно не свалит из страны
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30.12.2021 17:21 Відповісти
Есть в Ютьюбе видос где Путлер говорит следующее...: в феврале 2014 года наш спецназ "Вымпел" спасал некоторые категории рюсскагаварящих граждан Украины...,Индюковича спецназ РАБссии нашел в одном из городов Запорожской области,где его кортеж следовал в Крым...,а это значит тем же макаром удрали Якименко,глава СБУ,Виталий Захарченко,глава МВД Украины,Азиров,премьер Украины,Генпрокурор Пшонка...и прочие хмыри...
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30.12.2021 17:23 Відповісти
путькин нам вітьку привезе на танках
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30.12.2021 17:25 Відповісти
Интересно, а где (в каком городе) и у какого нотариуса Янык оформлял доверенность для адвоката???
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30.12.2021 17:30 Відповісти
А може це така спецоперація: виманити Януковича в Київ на 16.02.2022 о 10:15 і заарештувати?
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30.12.2021 17:36 Відповісти
А мож и вернуть на трон, чтобы мягко самому спрыгнуть. Главзеб ведь в свое время топил за батю(в бане на корпоративах)...
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30.12.2021 17:43 Відповісти
Зебіли зрозуміють, що накоїли, коли торкатимуться вершин самого дна.

Насолоджуйтеся, це ще не занавіс.
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30.12.2021 17:37 Відповісти
От дурбицало, та сидiло би уже в своем наарастове - тупость свою шифровало бы... Нафига тебе полномочия ВР. Тебе отдел кадров зарплату начислял?... Отдел кадров и уволил - за прогулы.
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30.12.2021 17:41 Відповісти
Поймите наконец - Бандюкович и клоун 🤡 МАРИОНЕТКИ в руках ПУТЛЕРА И ЭТО ОН СТРОИТ СХЕМЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ С СОГЛАСИЯ ЗЕУБЛЮДКА
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30.12.2021 17:45 Відповісти
Все, Зелька, слазяй с трона, чичас самый справедливый суд всех времен и народов определит Яныка на царство.
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30.12.2021 18:06 Відповісти
пф, він відкриває провадження у цивільних справах🚽
потім хєріца за апеляціями в ААС
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30.12.2021 18:23 Відповісти
Сейчас у зе-упыря вся коМанда из рыгов: от правой руки - татарова и заканчивая депутатам всяких пгт. Только не говорите, что зеленое чмо будет бороться с кадрами петуховича - в это никто не поверит.
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30.12.2021 18:30 Відповісти
По моему, обяснить этот дебилизм можно только двумя причинами и обе существенные. Все адвокаты Вити Ростовского гуртовались возле "юриста из поднебесья" Порткова. Бабки за оправдание Вити взяли не хилые, но дело таки просрали и крупно подставились перед Витей Ростовским и фюрером. Ну а заказчики будут крепко спрашивать, то и придумали факиры другой способ реабилитироваться. А вторая причина - сама ОПГ ОАСК решила перед будущей ликвидацией как суда так и друзей по счастливым дням из ВРП набрать очки - а попробуйте нас теперь ликвидировать, ведь мы самому Вите Ростовскому помогаем
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30.12.2021 18:51 Відповісти
Не начинайте срач и кипиш. Комментарии:
1. Индивидуально-правовой акт парламента в аспекте наличия или отсутствия компетенции субъекта властных полномочий МОЖЕТ быть предметом рассмотрения ОАСК.
2. Янукович В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ восстановится на должности Президента Украины, потому что конституционно определённый срок его полномочий истёк в феврале 2015 года и продлению он не подлежит
3. Суд обязан принять иск к рассмотрению, если предмет иска относится к компетенции суда и иск формально содержит все необходимые реквизиты. ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИСК БУДЕТ УДОВЛЕТВОРЁН.

Единственное, что вызывает у меня вопросы, это то, что админсуды (в отличие от обычных или хозяйственных) должны сразу при открытии производства по делу давать оценку пропуску срока на предъявление иска. По закону он составляет 6 месяцев, а прошло уже почти 8 лет. Уважительной причины пропуска нет - пребывание за границей в данном случае не аргумент, потому что Янукович знал о решении парламента и мог отправить иск почтой из-за границы. То есть суд должен был сначала оставить иск без движения и обязать истца аргументировать пропуск сроков, а тогда (если причина неуважительная) вернуть иск. Вместо этого он открыл производство - то есть либо закрыл глаза на сроки, либо восстановил их по уважительной причине (вот тогда "зрада"). Но это не безвозвратная проблема - по срокам можно иск оставить без рассмотрения на любой стадии процесса вплоть до Верховного Суда. Даже лучше "выслушать аргументы истца", заволокитив дело, а потом послать на . . . , чтобы Европейский Суд не сказал, что нарушено право истца на судебную защиту.

Так что это всё пиар Янека, который не может иметь политико-правовых последствий. Потрындят и всё . . .
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30.12.2021 19:15 Відповісти
Давай, повертай бандюковича, гірше не буде
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30.12.2021 20:04 Відповісти
 
 