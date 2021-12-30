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ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича проти Верховної Ради щодо визнання факту самоусунення з посади у 2014 році, – Совгиря
Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.
Про це повідомила у Telegram представник ВР у Конституційному Суді Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.
"Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноваження) на прийняття актів про самоусунення президента України", - написала Совгиря.
Вона зазначила, що суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16.02.2022 о 10:15.
"В ухвалі суду зазначено, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація)", - додала Совгиря.
Топ коментарі
+17 Алла Новосад #194524
показати весь коментар30.12.2021 16:59
+10 Ivan Ivanov #432727
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+9 Виктор Ли #292636
показати весь коментар30.12.2021 17:03
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Він же кривого слова ніколи не сказав про Яника, перед яким скакав в сауніх.
При Пєті:
"24 січня 2019 року визнаний винним у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 державній зраді , посібництві у веденні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 агресивної війни , за що нині засуджений на 13 років позбавлення волі."
То зеленський подав в Раду антизаконний законопроект?
https://novynarnia.com/2021/05/19/sluhy-narodu-blokuyut-likvidatsiyu-oask-shabunin/
А рішення КС про конституційність вже є, це рішення автоматично підтверджує законність його приняття взагілі
Насолоджуйтеся, це ще не занавіс.
потім хєріца за апеляціями в ААС
1. Индивидуально-правовой акт парламента в аспекте наличия или отсутствия компетенции субъекта властных полномочий МОЖЕТ быть предметом рассмотрения ОАСК.
2. Янукович В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ восстановится на должности Президента Украины, потому что конституционно определённый срок его полномочий истёк в феврале 2015 года и продлению он не подлежит
3. Суд обязан принять иск к рассмотрению, если предмет иска относится к компетенции суда и иск формально содержит все необходимые реквизиты. ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИСК БУДЕТ УДОВЛЕТВОРЁН.
Единственное, что вызывает у меня вопросы, это то, что админсуды (в отличие от обычных или хозяйственных) должны сразу при открытии производства по делу давать оценку пропуску срока на предъявление иска. По закону он составляет 6 месяцев, а прошло уже почти 8 лет. Уважительной причины пропуска нет - пребывание за границей в данном случае не аргумент, потому что Янукович знал о решении парламента и мог отправить иск почтой из-за границы. То есть суд должен был сначала оставить иск без движения и обязать истца аргументировать пропуск сроков, а тогда (если причина неуважительная) вернуть иск. Вместо этого он открыл производство - то есть либо закрыл глаза на сроки, либо восстановил их по уважительной причине (вот тогда "зрада"). Но это не безвозвратная проблема - по срокам можно иск оставить без рассмотрения на любой стадии процесса вплоть до Верховного Суда. Даже лучше "выслушать аргументы истца", заволокитив дело, а потом послать на . . . , чтобы Европейский Суд не сказал, что нарушено право истца на судебную защиту.
Так что это всё пиар Янека, который не может иметь политико-правовых последствий. Потрындят и всё . . .